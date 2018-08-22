Состав команды EF Education First – Drapac на Вуэльту Испании-2018:

Команда EF Education First – Drapac объявила состав на Вуэльту Испании-2018

31-летний колумбийский гонщик Ригоберто Уран будет лидером команды EF Education First – Drapac Vuelta a Espana на Вуэльте Испании-2018. Вместе с ним на старт 25 августа выйдут: австралийские гонщики 32-летний Саймон Кларк и 31-летний Митчелл Докер, 33-летний нидерландский гонщик Себастьян Лангевельд, 36-летний испанский гонщик Даниэль Морено, 31-летний французский гонщик Пьер Роллан, 28-летний бельгийский гонщик Том Ван Асбрук и 31-летний канадский гонщик Майкл Вудс.

Хуан-Мануэль Гарате, спортивный директор: «Риго – наш лидер, он будет бороться за генеральную классификацию. У нас есть всё, чтобы показать, насколько он силён и насколько хороша наша команда.

Майкл Вудс в отличной форме, что показал на Туре Юты. Он – один из важных гонщиков в плане помощи Риго, но он также специалист коротких крутых подъёмов и будет бороться за этапы с финишем в такие подъёмы.

Дани Морено – самый опытный в этом составе в том, что касается прохождении Вуэльты Испании. Я ожидаю от него той же работы, которую он выполнял в прошлом – быть рядом с нашим лидером. На Дани можно положиться. Важно также то, что он говорит на том же языке, что и Риго.

Мы знаем, что Пьер Роллан способен на великие достижения, особенно в горах, когда он в форме и мотивирован. Так же, как и Майк, он будет важен команде на горных этапах.

Саймон Кларк проехал с Риго много гонок, Риго в нём уверен. Саймон будет его тенью весь день на протяжении всех этапов. Для меня важно, что Саймон будет на гонке, потому что когда он с нами едет, то уберегает команду от неприятностей.

Митч Докер будет нашим капитаном на дороге. Я очень доволен его работой, он – настоящий профессионал, находится в хорошей форме. Его анализ событий после гонки всегда великолепен. С его помощью мы исправляем все наши ошибки.

Том Ван Асбрук умеет спринтовать, он попробует что-то предпринять на нескольких этапах, где финальные километры проложены по холмам, где появится возможность спринтовать из проредившейся группы. Он будет помогать команде, но сможет воспользоваться своим шансом, если будет проходить подъёмы так, как ему удавалось это на гонке BinckBank Tour.

Задача Себастьяна Лангевельда такая же, как и у Саймона Кларка. Лангевельд, Саймон и Митч должны слаженно работать вместе всю Вуэльту, заботиться о спринтерском поезде для Тома, а также помогать бороться за общий зачёт».

Состав команды EF Education First – Drapac на Вуэльту Испании-2018:

Rigoberto Uran, (Колумбия)

Simon Clarke, (Австралия)

Mitchell Docker, (Австралия)

Sebastian Langeveld, (Голландия)

Daniel Moreno, (Испания)

Pierre Rolland, (Франция)

Tom Van Asbroeck, (Бельгия)

Michael Woods, (Канада)