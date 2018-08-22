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Состав команды EF Education First – Drapac на Вуэльту Испании-2018

Команда EF Education First – Drapac объявила состав на Вуэльту Испании-2018

 

 

  31-летний колумбийский гонщик Ригоберто Уран будет лидером команды EF Education First – Drapac Vuelta a Espana на Вуэльте Испании-2018. Вместе с ним на старт 25 августа выйдут: австралийские гонщики 32-летний Саймон Кларк и 31-летний Митчелл Докер, 33-летний нидерландский гонщик Себастьян Лангевельд, 36-летний испанский гонщик Даниэль Морено, 31-летний французский гонщик Пьер Роллан, 28-летний бельгийский гонщик Том Ван Асбрук и 31-летний канадский гонщик Майкл Вудс.

 

Состав команды EF Education First – Drapac на Вуэльту Испании-2018

 

  Хуан-Мануэль Гарате, спортивный директор: «Риго – наш лидер, он будет бороться за генеральную классификацию. У нас есть всё, чтобы показать, насколько он силён и насколько хороша наша команда.

 

  Майкл Вудс  в отличной форме, что показал на Туре Юты. Он – один из важных гонщиков в плане помощи Риго, но он также специалист коротких крутых подъёмов и будет бороться за этапы с финишем в такие подъёмы.

 

  Дани Морено – самый опытный в этом составе в том, что касается прохождении Вуэльты Испании. Я ожидаю от него той же работы, которую он выполнял в прошлом – быть рядом с нашим лидером. На Дани можно положиться. Важно также то, что он говорит на том же языке, что и Риго.

 

  Мы знаем, что Пьер Роллан способен на великие достижения, особенно в горах, когда он в форме и мотивирован. Так же, как и Майк, он будет важен команде на горных этапах.

 

  Саймон Кларк проехал с Риго много гонок, Риго в нём уверен. Саймон будет его тенью весь день на протяжении всех этапов. Для меня важно, что Саймон будет на гонке, потому что когда он с нами едет, то уберегает команду от неприятностей.

 

  Митч Докер будет нашим капитаном на дороге. Я очень доволен его работой, он – настоящий профессионал, находится в хорошей форме.  Его анализ событий после гонки всегда великолепен. С его помощью мы исправляем все наши ошибки.

 

  Том Ван Асбрук умеет спринтовать, он попробует что-то предпринять на нескольких этапах, где финальные километры проложены по холмам, где появится возможность спринтовать из проредившейся группы. Он будет помогать команде, но сможет воспользоваться своим шансом, если будет проходить подъёмы так, как ему удавалось это на гонке BinckBank Tour.

 

  Задача Себастьяна Лангевельда такая же, как и у Саймона Кларка. Лангевельд, Саймон и Митч должны слаженно работать вместе всю Вуэльту, заботиться о спринтерском поезде для Тома, а также помогать бороться за общий зачёт».

 

   

Состав команды EF Education First – Drapac на Вуэльту Испании-2018:

 

 

Rigoberto Uran, (Колумбия)

Simon Clarke, (Австралия)

Mitchell Docker, (Австралия)

Sebastian Langeveld, (Голландия)

Daniel Moreno, (Испания)

Pierre Rolland, (Франция)

Tom Van Asbroeck, (Бельгия)

Michael Woods, (Канада)

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Теги к статье: EF Education First – Drapac Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур гонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018. Альтимет ... (21)
    VeloVelo-Фото

    Ну и 21-й, конечно )

  • Starch27
    Вуэльта Испании-2018. Красная ... (2)
    Starch27-Фото

    В статье постоянно говорится о длинной разделке. С каких пор 32 км - длинная разделка? Раньше на ГТ по 50 км 2 разделки гоняли, вот тогда ощущалось. А сейчас дадут 30 км и те холмами заполнят. 

  • Wish
    Вуэльта Испании-2018. Красная ... (2)
    Wish-Фото
    Почему ни слова о Келдермане? Свежий, после 4го места в прошлом году может и на подиум заехать
  • Zhanzhak
    Состав команды UAE Team Emirat ... (3)
    Zhanzhak-Фото
    Да нормально все у него будет! !!! Просто Новое окружение, новый подход к тренировкам. Малеха перетренировался перед Джиро, парень эмоциональный. Урок получил. Вот эта Вуэльта покажет, насколько он научился извлекать уроки из своих ошибок.

    P/S. Пожалуйста, давайте оставим его в покое.
    Удачи, ему!
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Состав команды Bahrain-Merida ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Славяне стучат по дереву или сплевывают ,а на западе держат за что-нибудь железное, что имеет тот же смысл, поэтому так за Марка плюем а за Итальянца за калорифер хватался)))
  • Astanaforever
    Состав команды UAE Team Emirat ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Если Ару не покажет результаты, то видимо с ним растанутся или срежут зарплату. А результатов в его новой команде в этом году...ноль. Не сложилось у него.Переход? Нервы? Физика?
  • Rokka
    Состав команды UAE Team Emirat ... (3)
    Rokka-Фото
    Капитаны есть, а где команда? И в эту команду вбухивают такие деньги
  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2018. Альтимет ... (21)
    Гонщик-Фото

    Пора уже Порту выиграть свой первый Гранд-тур .

  • Найман
    Родриго Контрерас станет новым ... (5)
    Найман-Фото
    Должен себя показать такого шанса может больше и не быть. Когда есть раздельщик ето всегда хорошо, быть может раскроется и кто знает что там он покажет
  • sixpack
    Вуэльта Испании-2018. Альтимет ... (21)
    sixpack-Фото

    вполне характерный для Вуэльты маршрут

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