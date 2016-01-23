- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 13:23
Команда Katusha-Alpecin объявила состав на Вуэльту Испании-2018
28-летний российский гонщик Ильнур Закарин стартует в качестве капитана команды Katusha-Alpecin на Вуэльте Испании-2018. В прошлом году Ильнур Закарин занял на испанском Гран-туре 3-е место в общем зачёте.
Ильнур Закарин второй раз в карьере стартует на Вуэльте Испании. И это его седьмой старт на Гран-туре в карьере. В этом сезоне российский гонщик проехал Тур де Франс-2018, где вошёл в топ-10 генеральной классификации.
В борьбе за генеральную классификацию в 73-м выпуске Вуэльты Испании Ильнуру Закарину будут помогать: 27-летни й американский гонщик Иэн Босуэлл, 23-летний колумбийский гонщик Джонатан Рестрепо, 27-летний нидерландский гонщик Мауритс Ламмертинк, 29-летний португальский гонщик Жозе Гонсальвеш, 32-летний швейцарский гонщик Рето Холленштайн, 32-летний российский гонщик Павел Кочетков и 32-летний португальский гонщик Тьягу Мачаду.
Состав команды Katusha-Alpecin на Вуэльту Испании-2018:
Ilnur Zakarin, (Россия)
Ian Boswell, (США)
Jose Goncalves, (Португалия)
Pavel Kochetkov, (Россия)
Reto Hollenstein, (Швейцария)
Maurits Lammertink, (Голландия)
Tiago Machado, (Португалия)
Jhonatan Restrepo, (Колумбия)
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (2)
- Просмотров
- (629)