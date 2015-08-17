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Состав команды Sky на Вуэльту Испании-2018

Команда Sky объявила состав на Вуэльту Испании-2018

 

 

  Британская команда Sky, одержавшая победы на четырёх подряд предыдущих Гран-турах, стартует на Вуэльте Испании-2018 без единоличного капитана. 25 августа на старт 73 выпуска испанского Гран-тура выйдут: 31-летний испанский гонщик Джонатан Кастровьехо, 29-летний испанский гонщик Давид де ла Крус, 30-летний колумбийский гонщик Серхио Энао, 23-летний британский гоннщик Тео Геоган Харт, 28-летний польский гонщик Михал Квятковский, 28-летний итальянский гонщик Сальваторе Пуччио, 21-летний российский гонщик Павел Сиваков и 26-летний нидерландский гонщик Дилан ван Барле.

 

Состав команды Sky на Вуэльту Испании-2018

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Sky: «Нам всегда нравилось выступать на Вуэльте Испании. Мы наслаждались успехом на этой гонке четырежды финишируя на подиуме и выиграв испанский Гран-тур в 2017 году. До настоящего момента у нас был великолепный сезон с победами на Джиро д'Италия и Тур де Франс. И мы нацелены закончить сезон хорошо.

 

  В нашем составе на Вуэльту сочетаются молодость и опыт. Несколько гонщиков из этого состава собираются сделать большой шаг вперёд в своей карьере – это Михал Квятковский, Давид де ла Крус, Тео Геоган Харт, Павел Сиваков и Дилан ван Барле. Им будет помогать невероятное трио опытных гонщиков – Джонатан Кастровьехо, Серхио Энао и Сальваторе Пуччио.

 

  Я верю, что Михал Квятковский способен однажды выиграть Гран-тур. Он уже показал свои способности на однодневных гонках, теперь быстро прогрессирует в борьбе на недельных гонках. В этом сезоне он выиграл две недельных гонки и второй год является ключевым гонщиком в успешном выступлении на Тур де Франс. Вуэльта Испании предоставляет ему ещё один шанс накопить ценный опыт в качестве генеральщика.

 

  Давид де ла Крус в похожей ситуации. Он продолжает развиваться как претендент на борьбу за общий зачёт. К Вуэльте Испании он подходит в великолепной форме, В нашей команде он первый сезон, но уже виден его прогресс.

 

  Тео Геоган Харт и Павел Сиваков – два молодых гонщика, которых, я уверен, в будущем ждёт успех на Гран-туре. Сезон обоих был успешен, Мы рады, что они дебютируют на Гран-туре в в нашей команде. То, что мы отобрали их в состав на Вуэльту Испании, показывает, что они оба вписались в команду. Их исключительное желание упорно работать, приносить жертвы ради успеха, и, самое важное, желание учиться, являются примером для подражания, и  не мог бы гордиться ими больше.

 

  В этом сезоне было приятно наблюдать за развитием Дилана ван Барле. Вуэльта Испании будет ключом к его прогрессу. Я впечатлён тем, как он не потерял концентрацию и продолжил работать после того, как не попал в состав на Тур де Франс. Он заслужил ключевую роль в этом составе.

 

  Джонатан Кастровьехо, Серхио Энао и Сальваторе Печчио – опытное трио. Они внесли вклад в победы команды на Гран-турах и являются лучшими в своих ролях. Их опыт дополнит других гонщиков. Мы хотим завершить сезон Гран-туров в Испании сильным выступлением».

 

 

  Михал Квятковский: «Участие в Вуэльте Испании – важный шаг в моей карьере. Я никогда не ездил два Гран-тура в один сезон Мне интересно, как отреагирует тело на такой вызов. Но я не чувствую давления, только восторг перед новым опытом. Это лето получилось у меня насыщенным. Всего через шесть дней после финиша Тур де Франс я стартовал на Туре Польши и смог удержаться на пике формы, выиграв мою домашнюю гонку. В этом году у меня другой подход к сезону, думаю, такой гоночный ритм просто мне подходит».

 

  Давид де ла Крус: «Я так рад. Вуэльта Испании была моей главной целью сезона. Я много работал после финиша Джиро д’Италия. Во время Вуэльты Бургоса чувствовал себя комфортно, в команде Sky ощущаю себя как дома. Все идеально работают вместе. Поэтому с нетерпением жду Вуэльту».

 

  Тео Геоган Харт: «Я очень рад, что поеду свой первый Гран-тур. К этому я готовился, когда только начал работать в команде Sky. Я ждал этого момента много лет, ещё до того, как стал профессионалом. Постараюсь извлечь из гонки как  можно больше уроков».

 

  Павел Сиваков: «Рад стартовать на своём первом Гран-туре вместе с командой Sky. Даже не ожидал, что смогу поехать Гран-тур в свой первый сезон в команде. Команда всегда верит в меня. Это будет особенный опыт. За время этого сезона я уже очень многому научился, с нетерпением хочу сделать следующий шаг в своём развитии, проверить себя на трёхнедельной гонке».

 

 

 

Состав команды Sky на Вуэльту Испании-2018:

 

Jonathan Castroviejo, (Испания)

David De La Cruz , (Испания)

Tao Geoghegan Hart, (Великобритания)

Sergio Henao, (Колумбия)

Michal Kwiatkowski, (Польша)

Salvatore Puccio, (Италия)

Pavel Sivakov, (Россия)

Dylan Van Baarle, (Голландия)

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Теги к статье: Sky Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:10 | Регистрация: 30.06.2017

    Квято, канешна он капитан. А вот возьмет и выиграет тур. Тогда нам всем придется снимать шляпы перед командой SKY. И долго хлопать в ладоши.)))

  2. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Сегодня, 00:25 | Регистрация: 17.08.2015

    Думаю, Квято сможет заехать в 10-ку без больших проблем.

    Де ла Круз попробует пособирать горные очки.

    Остальные будут ловить удачу на финишах этапов, особенно Ван Барле. Наконец увидим гонщиков скай в отрывах дня)

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Vuelta ciclista a Espana


ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2018. Красная ... (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    Нибали-Порт-Ару
    Вот такая в самом идеале была бы для меня подиумная тройка, но Фабио с разделкой "не дружит")) поэтому Тибо Пино (главное не переборщить как на Джиро). М.А.Лопез если не влетит в 1 кризис(ный) день вполне может тоже добраться до 3 места.

    ...но что важнее для них всех: Вуэльта или ЧМ !?

    Цитата: Wish
    Почему ни слова о Келдермане?

    Тоже самое могу сказать/спросить о Дж.Беннете.

  • 0x5F375A86
    Состав команды Sky на Вуэльту ... (2)
    0x5F375A86-Фото

    Думаю, Квято сможет заехать в 10-ку без больших проблем.

    Де ла Круз попробует пособирать горные очки.

    Остальные будут ловить удачу на финишах этапов, особенно Ван Барле. Наконец увидим гонщиков скай в отрывах дня)

  • Astanaforever
    Состав команды Sky на Вуэльту ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Квято, канешна он капитан. А вот возьмет и выиграет тур. Тогда нам всем придется снимать шляпы перед командой SKY. И долго хлопать в ладоши.)))
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2018. Красная ... (18)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Krakk
    Все-таки список, мягко говоря, не исчерпывающий. Понятно, что всех претендентов на топ-10 не распишешь, но просто упомянуть стоило бы.
    На этой Вуэльте должны заявить о себе во весь голос 3 самых талантливых в возрасте 20-25 лет горняка мира, которые в ближайшие годы выведут темп горовосхождений на новый уровень, недостижимый для нынешних лидеров гран-туров, и покончат с доминированием "Скай" (если те, конечно не переманят кого-то из троицы). Бухман, Кусс и Падун. Если последние двое  тут смогут побороться за попадание в пятерку, то Бухман уже сейчас, явный претендент на красную майку.
    Мой список претендентов на победу в порядке убывания шансов: Кинтана, Бухман, Пино, С. Йейтс, Порт, Ару, Крейсвейк, ну и Нибали, за прошлые достижения. Список исчерпывающий.
    Какой Бухман? Хааааааааааааа! Тебе братец романы фантастические писать бы. Получается, что если Кинтана капнет, то Вуэльту забирает Бухман, который ваще ничего не выигравал существенного в мире велоспорта. ? Да?.А это кто ваще? Второй Фрум, однако. А, да..ищо есть Падун..и кто ищо там по списку?
  • marketbk
    Вуэльта Испании-2018. Красная ... (18)
    marketbk-Фото

    Цитата: Krakk
    Бухман, Кусс и Падун. Если последние двое тут смогут побороться за попадание в пятерку, то Бухман уже сейчас, явный претендент на красную майку.

    Как-то оптимистично это. Ну посмотрим, посмотрим.

  • Earl57
    GP Stad Zottegem-2018 (2)
    Earl57-Фото
    DNF означает "не финишировали". Это не дисквалификация, просто не доехали гонку до конца.
  • strmy
    GP Stad Zottegem-2018 (2)
    strmy-Фото

    Это что серьезно пол пелотона дисквалифицировали? 

  • veloster
    Трансферные новости пелотона-2 ... (28)
    veloster-Фото

    У Астаны постоянные проблемы с недельками. Если действительно оба брата туда придут, то по крайней мере на недельки можно будет упор сделать. 

  • velodoctor
    Трансферные новости пелотона-2 ... (28)
    velodoctor-Фото

    Под Ланду звучит очень реалистично,  но я читал что они в Эмираты собирались. 

  • Krakk
    Вуэльта Испании-2018. Красная ... (18)
    Krakk-Фото

    Все-таки список, мягко говоря, не исчерпывающий. Понятно, что всех претендентов на топ-10 не распишешь, но просто упомянуть стоило бы.

    На этой Вуэльте должны заявить о себе во весь голос 3 самых талантливых в возрасте 20-25 лет горняка мира, которые в ближайшие годы выведут темп горовосхождений на новый уровень, недостижимый для нынешних лидеров гран-туров, и покончат с доминированием "Скай" (если те, конечно не переманят кого-то из троицы). Бухман, Кусс и Падун. Если последние двое  тут смогут побороться за попадание в пятерку, то Бухман уже сейчас, явный претендент на красную майку.

    Мой список претендентов на победу в порядке убывания шансов: Кинтана, Бухман, Пино, С. Йейтс, Порт, Ару, Крейсвейк, ну и Нибали, за прошлые достижения. Список исчерпывающий.

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 2752
2 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
3 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2047
5 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
6 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975
7 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1921
8 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1842
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