Состав команды Sky на Вуэльту Испании-2018:

Команда Sky объявила состав на Вуэльту Испании-2018

Британская команда Sky, одержавшая победы на четырёх подряд предыдущих Гран-турах, стартует на Вуэльте Испании-2018 без единоличного капитана. 25 августа на старт 73 выпуска испанского Гран-тура выйдут: 31-летний испанский гонщик Джонатан Кастровьехо, 29-летний испанский гонщик Давид де ла Крус, 30-летний колумбийский гонщик Серхио Энао, 23-летний британский гоннщик Тео Геоган Харт, 28-летний польский гонщик Михал Квятковский, 28-летний итальянский гонщик Сальваторе Пуччио, 21-летний российский гонщик Павел Сиваков и 26-летний нидерландский гонщик Дилан ван Барле.

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Sky: «Нам всегда нравилось выступать на Вуэльте Испании. Мы наслаждались успехом на этой гонке четырежды финишируя на подиуме и выиграв испанский Гран-тур в 2017 году. До настоящего момента у нас был великолепный сезон с победами на Джиро д'Италия и Тур де Франс. И мы нацелены закончить сезон хорошо.

В нашем составе на Вуэльту сочетаются молодость и опыт. Несколько гонщиков из этого состава собираются сделать большой шаг вперёд в своей карьере – это Михал Квятковский, Давид де ла Крус, Тео Геоган Харт, Павел Сиваков и Дилан ван Барле. Им будет помогать невероятное трио опытных гонщиков – Джонатан Кастровьехо, Серхио Энао и Сальваторе Пуччио.

Я верю, что Михал Квятковский способен однажды выиграть Гран-тур. Он уже показал свои способности на однодневных гонках, теперь быстро прогрессирует в борьбе на недельных гонках. В этом сезоне он выиграл две недельных гонки и второй год является ключевым гонщиком в успешном выступлении на Тур де Франс. Вуэльта Испании предоставляет ему ещё один шанс накопить ценный опыт в качестве генеральщика.

Давид де ла Крус в похожей ситуации. Он продолжает развиваться как претендент на борьбу за общий зачёт. К Вуэльте Испании он подходит в великолепной форме, В нашей команде он первый сезон, но уже виден его прогресс.

Тео Геоган Харт и Павел Сиваков – два молодых гонщика, которых, я уверен, в будущем ждёт успех на Гран-туре. Сезон обоих был успешен, Мы рады, что они дебютируют на Гран-туре в в нашей команде. То, что мы отобрали их в состав на Вуэльту Испании, показывает, что они оба вписались в команду. Их исключительное желание упорно работать, приносить жертвы ради успеха, и, самое важное, желание учиться, являются примером для подражания, и не мог бы гордиться ими больше.

В этом сезоне было приятно наблюдать за развитием Дилана ван Барле. Вуэльта Испании будет ключом к его прогрессу. Я впечатлён тем, как он не потерял концентрацию и продолжил работать после того, как не попал в состав на Тур де Франс. Он заслужил ключевую роль в этом составе.

Джонатан Кастровьехо, Серхио Энао и Сальваторе Печчио – опытное трио. Они внесли вклад в победы команды на Гран-турах и являются лучшими в своих ролях. Их опыт дополнит других гонщиков. Мы хотим завершить сезон Гран-туров в Испании сильным выступлением».

Михал Квятковский: «Участие в Вуэльте Испании – важный шаг в моей карьере. Я никогда не ездил два Гран-тура в один сезон Мне интересно, как отреагирует тело на такой вызов. Но я не чувствую давления, только восторг перед новым опытом. Это лето получилось у меня насыщенным. Всего через шесть дней после финиша Тур де Франс я стартовал на Туре Польши и смог удержаться на пике формы, выиграв мою домашнюю гонку. В этом году у меня другой подход к сезону, думаю, такой гоночный ритм просто мне подходит».

Давид де ла Крус: «Я так рад. Вуэльта Испании была моей главной целью сезона. Я много работал после финиша Джиро д’Италия. Во время Вуэльты Бургоса чувствовал себя комфортно, в команде Sky ощущаю себя как дома. Все идеально работают вместе. Поэтому с нетерпением жду Вуэльту».

Тео Геоган Харт: «Я очень рад, что поеду свой первый Гран-тур. К этому я готовился, когда только начал работать в команде Sky. Я ждал этого момента много лет, ещё до того, как стал профессионалом. Постараюсь извлечь из гонки как можно больше уроков».

Павел Сиваков: «Рад стартовать на своём первом Гран-туре вместе с командой Sky. Даже не ожидал, что смогу поехать Гран-тур в свой первый сезон в команде. Команда всегда верит в меня. Это будет особенный опыт. За время этого сезона я уже очень многому научился, с нетерпением хочу сделать следующий шаг в своём развитии, проверить себя на трёхнедельной гонке».

Состав команды Sky на Вуэльту Испании-2018:

Jonathan Castroviejo, (Испания)

David De La Cruz , (Испания)

Tao Geoghegan Hart, (Великобритания)

Sergio Henao, (Колумбия)

Michal Kwiatkowski, (Польша)

Salvatore Puccio, (Италия)

Pavel Sivakov, (Россия)

Dylan Van Baarle, (Голландия)