Вуэльта Испании-2018. Красная майка: претенденты

Глядя на маршрут и список участников, можно смело сказать, что уже который год самый зрелищный и яркий Гран-тур сезона ждёт нас в конце. Практически все команды стартуют Вуэльту, имея в составе как минимум одного гонщика, кому по силам замахнуться на одну из маек, высокое место в генеральной классификации или победу на этапе.



До старта Вуэльты Испании остаются считанные дни. Предвкушая события грядущей гонки, предлагаем вам ознакомиться с главными претендентами на генеральную классификацию.





Винченцо Нибали (Bahrain-Merida)



"Акуле" по праву достается первый стартовый номер, поскольку в прошлом выпуске Вуэльты Испании он финишировал вторым, а победитель Вуэльты Испании прошлого года Крис Фрум не приехал защищать свой титул.



Первоначально главной целью сезона Винченцо Нибали был Тур де Франс и чемпионат мира, однако из-за травмы он был вынужден сойти с французской супермногодневки. После Тура Нибали не проехал ни одной гонки. Даже учитывая весь его профессионализм, вопрос по поводу его физической формы и готовности остается открытым. Слишком мало времени прошло после травмы, чтобы быть готовым на 100% к очередному трехнедельному марафону.



Маршрут же отлично подходит универсальному итальянцу, поскольку включает в себя легендарные горные вершины, этапы – полуклассики, на которых выбор позиции решает многое, а также протяженную разделку.



Начиная с 2010, Нибали каждый год стабильно финиширует на подиуме хотя бы одного из Гран-туров. Исключением является лишь 2015 год, однако и тогда он остановился всего лишь в шаге от подиума Тур де Франс. В большинстве случаев удача остается на стороне Винченцо, поэтому остается надеяться, что череда его подиумов продолжится и в этом году.





Мигель Лопес (Astana)





Photo credit: @Bettiniphoto



Молодой колумбиец является, пожалуй, самым опасным и явным фаворитом на звание победителя Вуэльты Испании среди остальных генеральщиков. В доказательство можно представить целую массу аргументов.

Во первых, это тот факт, что с самого начала сезона Мигель Лопес ставил целью бороться за подиум на двух Гран-турах, и первую часть задуманного плана он выполнил на отлично. Во вторых, его физическая форма.

На прошедшей Вуэльте Бургоса Лопес, будучи явно не на пике своей формы, проиграл более молодому и менее известному соотечественнику. Однако. будь его форма в тот момент на пике, то не было бы 100% уверенности в том, что на Вуэльте она осталась бы на том же уровне.

Таким образом, на данный момент колумбиец находится в той форме, в какой и должен находиться перед стартом испанской супермногодневки.



В прошлом году Лопес заявил о себе, как об одном из сильнейших горняков и многодневщиков именно на Вуэльте Испании. Нынешний маршрут отличается от прошлогоднего количеством горных этапов, что, скорее всего, будет на руку колумбийцу, и лишь добавит ему шансов на высокое место в итоговом протоколе.



Тот факт, что в нашем рейтинге Мигель Лопес находится на одну строчку ниже Винченцо Нибали, говорит лишь о том, что на данный момент колумбиец является менее титулованным, чем итальянец. Если рассматривать его шансы, то перевес будет на стороне "Супермена".





Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin)







В нынешнем сезоне Ильнур Закарин стартует второй Гран-тур подряд, однако на этот раз он будет единоличным капитаном команды Katusha-Alpecin.Его выступление на Тур де Франс оставило массу вопросов. Было невооруженным глазом видно, что форма Ильнура оставляла желать лучшего, что, возможно, на каком-то этапе подготовки были допущены ошибки, из которых сложилось далеко не самое лучшее выступление. Несмотря на всё это свою задачу - попасть в топ-10 общего зачёта,- он выполнил.



После Тур де Франс-2018 Ильнур Закарин проехал лишь Классику Сан-Себастьяна, проиграв на финише 2:22 Жулиану Алафилиппу. Но надо отметить, что эта гонка проходила менее, чем через неделю после финиша Тур де Франс, и блеснули на классике те, кто смог удержать пик своей формы. По сути, в прошлом году в преддверие Вуэльты российский гонщик также не блистал результатами, однако занял третье место в общем зачете, выйдя на свои максимальные кондиции к концу второй недели испанского Гран-тура.



Состав команды Katusha-Alpecin полностью ориентирован на помощь Ильнуру в любых сложных ситуациях. Да, в составе не хватает грегари уровня Андрея Амадора, но стоит вспомнить, что в некоторые моменты на Тур де Франс Босвелл и Кочетков находились рядом с Закариным, когда это было действительно нужно. Следовательно, данные гонщики способны оказать Ильнуру, пусть и не самую лучшую, но поддержку.



Очень важно, чтобы Ильнур Закарин сделал выводы после выступления на Туре и стартовал на Вуэльте Испании с мыслями повторить или улучшить прошлогодний результат.





Наиро Кинтана и Алехандро Вальверде (Movistar)

Photo © BettiniPhoto.net/Movistar





Второй Гран-тур подряд испанская команда стартует домашнюю гонку с несколькими капитанами. После новости о том, что Ланда отказался от участия в испанской супермногодневке, команду возглавят Наиро Кинтана и Алехандро Вальверде, побеждавшие на этой гонке в 2016 и 2009 соответственно.



Состав Movistar на бумаге выглядит самым сильным из всех стартующих команд. У капитанов будет хорошая поддержка на равнинных или продуваемых этапах и мощные горные грегари во главе с Карапасом. Проблема в главном – реализации собственных планов и возможностей.

Если говорить о Вальверде, то в целом, его результаты закономерны и объяснимы. Мало кому в 38 лет удавалось оставаться конкурентоспособным классиком и не оставлять шансов другим на подъёмах недельных гонок, поэтому его 14 место на Туре – достойный результат. Стоит учесть также, что в прошлом году он получил серьезнейшую травму, пропустил половину сезона, и Тур де Франс стал для него возвращением на Гран-туры, а как мы знаем – «первый блин всегда комом». Много лет подряд Вальверде финишировал на подиуме Вуэльты, возможно родные дороги и болельщики придадут ему сил, ведь попыток и шансов у него осталось очень мало.



Безусловно, Наиро Кинтана на данный момент выглядит сильнее Алехандро Вальверде, поэтому, скорее всего, главная ставка будет сделана именно на него.По прошедшим гонкам видно, что перед нами не тот же самый «Кондор», который с легкостью уезжал от Фрума на Вуэльте 2016. Череда таких выступлений началась у него после прошлогодней Джиро д’Италия. Но если взглянуть на общую картину, то станет ясно, что он всё чаще и чаще ловит кризис на одном из этапов, или же становится жертвой обстоятельств.

Учитывая всё изложенное выше, возникает вопрос: почему Ричард Карапас, гонщик, который занял 4-е место на нынешней Джиро д’Италия, поедет Вуэльту в ранге грегари?



По ходу гонки может поменяться многое, в том числе и произойти рокировка капитанов, но пока язык не повернется называть Кинтану или Вальверде «обреченными». Всё-таки Наиро Кинтана на данный момент - один из лучших горовосходителей, а Вальверде – самый опытный из всех стартующих на Вуэльте Испании 2018.





Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott)





Саймон Йейтс подходит к своему второму в сезоне Гран-туру, пожалуй, в лучшей форме по сравнению с остальными генеральщиками. Доказательством служит его 2-е место в общем зачете на недавнем Туре Польше. Два года назад британский гонщик уже занимал место в топ-10 общего зачёта Вуэльты Испании и даже побеждал на одном из этапов. Этот положительный опыт ему должен помочь, ведь он намерен бороться за высокое место в генеральной классификации.



Мы видели, как Йейтс гремел на прошедшей Джиро д’Италия, с легкостью уезжая там, где, казалось бы, уехать невозможно, блестяще пройдя длинную разделку, выиграв в общей сложности три этапа, и проведя в майке лидера почти две недели. Казалось бы, до победы оставалось два этапа, но его проигрыш стал таким же ярким, как и взлёт.



Оба брата агрессивно ведут гонку, стараясь получить максимум на каждом этапе с малейшими неровностями. Их способности классических гонщиков нередко приносят заветные бонификационные секунды, но в некоторых ситуациях целесообразным является экономия энергии, а не её растраты, приводящие к потере времени.



Данный выпуск Вуэльты Испании отлично подходит Саймону Йейтсу в связи с наличием множества холмистых и горных этапов с запредельными градиентами. Если он подойдёт к гонке в такой же форме, как и к Джиро, то даже длинная разделка не станет для него страшным сном. Скорее всего, Саймон Йейтс вынес урок после итальянского Гран-тура, и впредь будет более расчетлив в своих атаках и трате сил. В любом случае, команда верит в него, и даже старший брат стартует Вуэльту с целью оказать необходимую поддержку на горных этапах.



Ещё несколько лет назад эксперты твердили, что потенциал Саймона на уровень ниже, чем у Адама, что ему не светит встать в один ряд с лучшими горняками и многодневщиками современности. После пройденной Джиро д’ Италия абсолютно все, думающие подобным образом, взяли свои слова обратно. Теперь остаётся только наблюдать, что на этот раз продемонстрирует Саймон Йейтс.





Ригоберто Уран (EF Education First – Drapac)



Ригоберто Уран, как и многие стартующие на Вуэльте Испании 2018, не откажется взять реванш за провальный Тур де Франс. Колумбиец участвовал в испанском Гран-туре четыре раза, из которых три доехал до конца. Он ни разу не поднимался выше 27 места в общем зачёте, однако, его большой опыт и знание местных дорог ставит его в один ряд с претендентами на самые высокие места общего зачёта.



Можно было сделать вывод, что Уран недостаточно хорошо подготовился к Тур де Франс, а падение на 9-м этапе полностью выбило его из гоночного ритма, но Риго доказал всем обратное, финишировав 6-м на Классике Сан-Себастьяна.

Видно, что с подготовкой у Урана всё в порядке, и на Вуэльте с ним будет едва ли не самый сильный и опытный состав помощников. Пьер Роллан, Дани Морено, Майкл Вудс – эти гонщики и сами блистали на классиках и Гран-турах, поэтому, вероятно, что на каждом из горных или холмистых этапов рядом с Ураном будет, по крайней мере, один оруженосец.



Мы не знаем, чего ожидать от колумбийца. Он финишировал на подиуме Тура и Джиро, и ему вполне по силам заехать на подиум Вуэльты Испании.





Стевен Крёйсвейк (LottoNL-Jumbo)



После феноменального выступления голландца на «Большой петле» развеялся миф о том, что его можно списывать из ряда первоклассных генеральщиков. Его сольная атака на этапе до Альп д’Юэз, где он проехал 70 км. в одиночку и финишировал в десятке на таком тяжелейшем подъеме – показатель высочайшего класса и подготовки.



Скорее всего, голландец подойдет к старту Вуэльты в отличной форме, которую показал на Классике Сан-Себастьяна. Однако, неприятности Крёйсвейку могут доставить многочисленные холмистые этапы, а также коварные испанские спуски, с которыми у голландца бывают проблемы.



Капитанские полномочия Стевен Крёйсвейк будет делить с Джорджем Беннетом. Четвертое место, которое занял новозеландец на недавнем Туре Польши, говорит о его потрясающей готовности, и вполне возможно, что на данный момент Беннет чувствует себя лучше Крёйсвейка.



В прошлогоднем выпуске Вуэльты Стевен Крёйсвейк занял 9-е место общего зачёта, а Джордж Беннет в свою очередь замкнул 10-ку сильнейших в 2016 г. При таком списке суперзвезд этим двум капитанам будет крайне сложно бороться за высочайшие места, но каждому из них вполне по силам занять место в 10-ке сильнейших генеральной классификации.





Ричи Порт (BMC)



На протяжении 3-х лет с момента перехода из Team Sky в BMC Ричи Порт ставит своей целью покорение «Большой петли». Каждый год в преддверие Тура Ричи показывает ошеломляющие результаты, являясь одним из главных фаворитов на победу, но каждый раз его преследует тотальное невезение, и, как следствие – провальное выступление.



На старт Вуэльты Испании Ричи Порт выходит с целью подготовиться к групповой гонке чемпионата мира в Инсбруке. Безусловно, он будет бороться за наивысшее место в итоговом протоколе. Но есть неопределенность, связанная с переломом ключицы, полученном на Тур де Франс. С того момента прошло очень мало времени, австралиец после падения не стартовал ни на одной гонке, поэтому нельзя давать точные прогнозы насчёт его физической формы.



На бумаге Ричи Порт - один из сильнейших многодневщиков с прекрасным индивидуальным ходом и скоростью восстановления. Если он сможет без потерь пройти открывающие Вуэльту этапы и войти в гоночный ритм к первым серьезным горным вершинам, то шансы вмешаться в борьбу за подиум у него есть. Главное, чтобы на этот раз удача не прошла мимо него.





Даниель Мартин и Фабио Ару (UAE Team Emirates)





Photo © Bettini/UAE Team Emirates



Два капитана UAE Team Emirates поедут Вуэльту Испании с целью подготовки к чемпионату мира и борьбы за общий зачет. Если у одного из капитанов будут проблемы с набором формы, то он возьмет на себя статус вольного охотника за этапами.



Больше верится в шансы Дэна Мартина, поскольку на Тур де Франс-2018 он выступил по-настоящему мощно, и есть вероятность, что отдохнув, он сможет вернуться к своим прежним кондициям.



Фабио Ару - тот случай, когда совершенно не знаешь, чего ожидать от гонщика. С момента его пятого места в общем зачете Тур де Франс 2017 итальянец не показал ни одного сильного выступления ни на одной из гонок.



Почему Ару сбавляет даже относительно себя прошлых лет? Причин тому может быть масса. Наиболее вероятная из них – это переход в новую команду.Говорить о том, что Ару исчерпал себя, всё-таки рано. Он ещё молод, а значит впереди у него много попыток.Возможно, ближайшая из них будет удачной.



Главной проблемой обоих капитанов может стать протяженная разделка. Если Ару в силу своих антропометрических данных способен каким-то образом минимизировать потери, то у Мартина налицо проблемы в этом виде соревнований. В целом длинные и крутые подъёмы, чередующиеся с холмистыми этапами, прекрасно подходят агрессивному стилю ведения гонки обоих капитанов, поэтому, если Ару или Мартин смогут выиграть этап и заехать в топ-10 общего зачета, то данное выступление можно будет считать удачным.





Не исключено, что при определенных обстоятельствах в борьбу могут включиться и другие гонщики. В одном из интервью Тибо Пино (Groupama-FDJ) сказал, что поедет Вуэльту Испании за этапами и в качестве подготовки к чемпионату мира. Француз уже на данный находится в весьма приличной форме, заняв 3-е место на Туре Польши, потому остается загадкой, попытается ли он сражаться за общий зачёт, или же сразу будет охотиться за этапами.

Подобные цели ставит себе и Бауке Моллема (Trek-Segafredo), подтвердив, что не готов к борьбе за общий зачёт.





Глеб Терентьев