Майкл Вудс – победитель 17 этапа Вуэльты Испании-2018

Майкл Вудс, Саймон Кларк, Хуанма Гарате о 17-м этапе Вуэльты Испании-2018

31-летний канадский гонщик команды EF Education First-Drapac Майкл Вудс (Michael Woods) одержал победу на 17-м этапе Вуэльты Испании-2018, которая стала второй победой в его карьере. Вудс вместе со своим товарищем по команде Саймоном Кларком отобрался в многочисленный отрыв дня, куда помимо них уехали ещё 24 гонщика. К финальному подъёму Альто-дель-Балкон-де-Бискайя (Alto del Balcon de Bizkaia) с градиентами, достигающими 30%, у отрыва оставалось около трёх минут преимущества. Этого хватило, чтобы отрыв, от которого к моменту штурма финального подъёма осталось половина гонщиков, разыграл этап.

Майкл Вудс атаковал за 500 м до финиша и на пять секунд опередил Дилана Тёнса (BMC). В этом году Майкл Вудс стал призёром Льеж-Бастонь-Льеж, а также был близко к победе на этапе Джиро д’Италия-2018. И, наконец, Майкл Вудс, которого называют «Мистер Четвёртая неделя» из-за его умения наращивать форму на Гран-туре, добился первой победы на гонке Мирового тура и первой победы на этапе Гран-тур. После этапа Майкл Вудс не смог сдержать слёз.

Photo © BaixauliStudio/ © PhotoGomezSport

Майкл Вудс: «Для меня это особенный момент. Так много людей по обочинам дороги выкрикивали моё имя. Мой тренер в техничке за 500 м до финиша сказал по радиосвязи, чтобы я подумал о своей семье. Моя жена была на 37 неделе беременности, и мы потеряли нашего ребёнка два месяца назад. Это был мальчик, которого мы называли Хантером. А до этого моя жена потеряла своего отца. Поэтому на финише я не сдержал слёз. Всё время, когда я проходил этот подъём, я думал о нём. Мне так хотелось выиграть для него, и я сделал это.

В конце я блефовал и обманул Дилана Тёнса. Я ускорился, потому что думал, что до финиша осталось совсем немного, а когда посмотрел на знак, увидел ,что ехать ещё 500 м. Тогда прикинул, что мне надо было ещё минуты две прикладывать усилия. Постарался не волноваться, думал о семье, о моём маленьком Хантере.

Это был очень трудный подъём. Сначала Де Марки задал ровную скорость. Я мог дышать и даже немного расслабиться. Потом пошли атаки. Я чувствовал, что являюсь одним из сильнейших, смог ответить на ранние рывки. Но потом Хуан-Мануэль Гарате по радио сказал мне, чтобы я не терял спокойствия и ждал, ждал, ждал.

Эту гору тяжело ехать при плохой форме. А я в этом году чувствую себя хорошо. Мне нравится Страна Басков».

Саймон Кларк: «Учитывая, с какими ребятами мы уехали в отрыв, стало понятно, что мне лучше работать на Вудса. В этом отрыве были талантливые горняки, а Вудс среди них явно был сильнейшим. Поэтому я решил полностью посвятить себя работе на Вудси. Я хотел вывезти его на выигрышную позицию перед тем, как потеряю контакт на финальном подъёме».

Хуанма Гаранте, спортивный директор команды EF Education First – Drapac: «Для меня сегодня особенный день. Я работал с Майком с тех пор, как он пришёл в команду. Последние два года мы очень много работали, чтобы прийти к этой победе. Зная, через что его семья прошла в этот год, мне ещё сильнее хотелось, чтобы он выиграл. Когда это случилось, я заплакал как ребёнок. Я рад за него больше, чем радовался своей победе на этапе Тура.

На первой неделе Вудсу не повезло, и он упал. Возможно, мы бы могли выиграть, когда он уехал отрыв, но тогда команда Bora преследовала отрыв ради Сагана. Потом он снова поехал в отрыв, и опять ему не повезло, потому что преследование начала другая команда. Сегодня у него был последний шанс. Мы знали это, и он это понимал. 50% этой победы сегодня сделал Саймон. Вы видели, что когда отрыв подошёл к финальному подъёму, все были вместе. Благодаря Саймону удалось уберечь Майка от неприятностей и сберечь его силы. Если бы атаки начались раньше, то победа на этапе стала бы лотереей. Лучшим шансом для Майка было сохранить отрыв вместе».