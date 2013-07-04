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Майкл Вудс – победитель 17 этапа Вуэльты Испании-2018

Майкл Вудс, Саймон Кларк, Хуанма Гарате о 17-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

 

  31-летний канадский гонщик команды EF Education First-Drapac Майкл Вудс (Michael Woods) одержал победу на 17-м этапе Вуэльты Испании-2018, которая стала второй победой в его карьере. Вудс вместе со своим товарищем по команде Саймоном Кларком отобрался в многочисленный отрыв дня, куда помимо них уехали ещё 24 гонщика. К финальному подъёму Альто-дель-Балкон-де-Бискайя (Alto del Balcon de Bizkaia)  с градиентами, достигающими 30%, у отрыва оставалось около трёх минут преимущества. Этого хватило, чтобы отрыв, от которого к моменту штурма финального подъёма осталось половина гонщиков, разыграл этап.

 

  Майкл Вудс атаковал за 500 м до финиша и на пять секунд опередил Дилана Тёнса (BMC). В этом году Майкл Вудс стал призёром Льеж-Бастонь-Льеж, а также был близко к победе на этапе Джиро д’Италия-2018. И, наконец, Майкл Вудс, которого называют «Мистер Четвёртая неделя» из-за его умения наращивать форму на Гран-туре, добился первой победы на гонке Мирового тура и первой победы на этапе Гран-тур. После этапа Майкл Вудс не смог сдержать слёз.

 

 

 

Майкл Вудс – победитель 17 этапа Вуэльты Испании-2018

 

Майкл Вудс – победитель 17 этапа Вуэльты Испании-2018

 

Майкл Вудс – победитель 17 этапа Вуэльты Испании-2018

 

Майкл Вудс – победитель 17 этапа Вуэльты Испании-2018

 

 

Photo © BaixauliStudio/ © PhotoGomezSport

 

 

 

  Майкл Вудс: «Для меня это особенный момент. Так много людей по обочинам дороги выкрикивали моё имя. Мой тренер в техничке за 500 м до финиша сказал по радиосвязи, чтобы я подумал о своей семье. Моя жена была на 37 неделе беременности, и мы потеряли нашего ребёнка два месяца назад. Это был мальчик, которого мы называли Хантером. А до этого моя жена потеряла своего отца. Поэтому на финише я не сдержал слёз. Всё время, когда я проходил этот подъём, я думал о нём. Мне так хотелось выиграть для него, и я сделал это.

 

  В конце я блефовал и обманул Дилана Тёнса. Я ускорился, потому что думал, что до финиша осталось совсем немного, а когда посмотрел на знак, увидел ,что ехать ещё 500 м. Тогда прикинул,  что мне надо было ещё минуты две прикладывать усилия. Постарался не волноваться, думал о семье, о моём маленьком Хантере.

 

  Это был очень трудный подъём. Сначала Де Марки задал ровную скорость. Я мог дышать и даже немного расслабиться. Потом пошли атаки. Я чувствовал, что являюсь одним из сильнейших, смог ответить на ранние рывки. Но потом Хуан-Мануэль Гарате по радио сказал мне, чтобы я не терял спокойствия и ждал, ждал, ждал.

 

Эту гору тяжело ехать при плохой форме. А я в этом году чувствую себя хорошо. Мне нравится Страна Басков».

 

  Саймон Кларк: «Учитывая, с какими ребятами мы уехали в отрыв, стало понятно, что мне лучше работать на Вудса. В этом отрыве были талантливые горняки, а Вудс среди них явно был сильнейшим. Поэтому я решил полностью посвятить себя работе на Вудси. Я хотел вывезти его на выигрышную позицию перед тем, как потеряю контакт на финальном подъёме».

 

  Хуанма Гаранте, спортивный директор команды EF Education First – Drapac: «Для меня сегодня особенный день. Я работал с Майком с тех пор, как он пришёл в команду. Последние два года мы очень много работали, чтобы прийти к этой победе. Зная, через что его семья прошла в этот год, мне ещё сильнее хотелось, чтобы он выиграл. Когда это случилось, я заплакал как ребёнок. Я рад за него больше, чем радовался своей победе на этапе Тура. 

 

  На первой неделе Вудсу не повезло, и он упал. Возможно, мы бы могли выиграть, когда он уехал отрыв, но тогда команда Bora преследовала отрыв ради Сагана. Потом он снова поехал в отрыв, и опять ему не повезло, потому что преследование начала другая команда. Сегодня у него был последний шанс. Мы знали это, и он это понимал. 50% этой победы сегодня сделал Саймон. Вы видели, что когда отрыв подошёл к финальному подъёму, все были вместе. Благодаря Саймону удалось уберечь Майка от неприятностей и сберечь его силы. Если бы атаки начались раньше, то победа на этапе стала бы лотереей. Лучшим шансом для Майка было сохранить отрыв вместе».

 

 

Результаты 17 этапа Вуэльты Испании-2018

 

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Теги к статье: Майкл Вудс Michael Woods Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:56 | Регистрация: 4.07.2013

    С Победой, Майкл! И Всего наилучшего в жизни.

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Комментарии

  • ktilp-12
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (30)
    ktilp-12-Фото

      Насчет Кинтаны, по моему в Астане ждут Ланду. У колумбийцев сильно развита чувство землячества, т. к. далеки от Колумбии и еще Кинтана и Лопес из одной провинции Бояка, живут недалеко. 

  • gaaga777
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (5)
    gaaga777-Фото
    если квики включатся, можно и Маса хорошо подтянуть
  • gaaga777
    Саймон Йейтс, Алехандро Вальве ... (2)
    gaaga777-Фото

    секретное оружие орики - не тратиться на защиту красной майки, кому надо пусть напрягаются. идея не нова.

  • Hammill
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (5)
    Hammill-Фото

    Если квики включатся (а должны), то Вивиани, без шансов для остальных. Сагана и Ниццоло нехватает на финише. Трентин на спаде, Ван Поппель - не тот уровень, Бенна и Бистрем (его бы даже спринтером широкого профиля не стал называть)...ну Вальверде и то выше них может финишировать или Сабатини (при том что будет развозить Вивиани).
    Консонни забыли, Гиббонс вполне способен заехать в топ-6 + Вальсшайд (надеюсь правильно написал)

  • Krakk
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (30)
    Krakk-Фото

    Суровая горка этот Балькон-де-Биская, кто выпадает, уже не возвращается и прилично ловит. Организаторам ТДФ, где совсем беда с крутыми градиентами, стоит взять ее на примету.

    Вальверде единственный из генеральщиков с Тура, не просевший до сих пор. Мда..

    Йейтс вроде и в порядке, но не сказать, что так уж прям мощно выглядел в финале. Подождем, гонка еще не совсем решена.

  • VeloVelo
    Майкл Вудс – победитель 17 эта ... (1)
    VeloVelo-Фото

    С Победой, Майкл! И Всего наилучшего в жизни.

  • VeloVelo
    Саймон Йейтс, Алехандро Вальве ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Похоже, Кинтана пас.
    А Вальверде будет бороться до конца.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Оставшиеся спринтеры, в том числе "широкого профиля", которые могут побороться:

    Саган
    Трентин
    Беннатти
    Вивиани
    Данни ван Поппель
    Ниццоло
    Бистрём




    ну и плюс кто-то из проконти, возможно.

  • vitali
    Тур Словакии-2018. Пролог (2)
    vitali-Фото

    Газпром должен достойно выступить, ну так хотелось-бы

  • vitali
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (30)
    vitali-Фото

    Ару только страдает на этой гонке, снимался-бы, заканчивал сезон, да отдыхал-бы среди виноградников. Не знаю, в списке-ли он своей сборной на ЧМ, но с такими расшатанными нервами там делать нечего: когда камера показала его и подошедшнго в это время представителя команды, я думал он огреет велосипедом этого мужчину - настолько Фабио был вне себя, но все-же сдержался.... молодец, характер чувствуется, значит победы еще придут.

    Так и не понял, чего Падун сошел, хотя может уже укатался просто.

    Вальверде - чемпион среди чемпионов, борется за каждый метр дистанции, и атакует - когда и у самого уже нечем, но только вперед! Хоть-бы дотерпел два этапа еще горных в таком стиле и заехал на финальный подиум.

    Круйсвика сегодня не хватило, на 13 этапе в крутую горку только 20 секунд проиграл основным, а сегодня - минуту, жалко, или вчерашняя разделка так вышла, или уже в таком духе и пойдет дальше. Конечно, все время один.

    Астана, конечно, развезла-просеяла, причем после их развоза Лопес уже в начале финишного подъема ВНОВЬ остался один, а у Ейтса, в это-же время, ещё были два помошника, т.е .Астана  опять на те-же грабли наступает, ну да ладно, ещё два этапа есть поразгоняться, хотя гонщики выкладываются ради пшика, лучше-бы давали Митчелтону гребсти на первой позиции. Обидно немного даже, честное слово. Завтра хоть расслабимся, если завала не случится...

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