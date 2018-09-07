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Дубль Элиа Вивиани на Вуэльте Испании-2018

Элиа Вивиани – победитель 10 этапа Вуэльты Испании-2018

 

 

  Элиа Вивиани сделал дубль, выиграв второй в этом выпуске Вуэльты Испании этап. В спринте, которым завершился 10-й этап, Элиа Вивиани обошёл чемпиона мира Петера Сагана (Bora-hansgrohe) и Джакомо Ниццоло (Trek-Segafredo). 29-летний итальянский гонщик, выступающий в команде Quick Step Floors первый сезон, помог бельгийской команде довести общее количество побед в 2018 году до 60, из  которых ему принадлежат 17. Кроме того, победа Элиа Вивиани на 10-м этапе Вуэльты Испании-2018 стала 11-й победой команды Quick Step Floors на этапах Гран-туров.

 

  Петер Саган, который в третий раз финишировал вторым на этапе Вуэльты Испании-2018, частично компенсировал поражение тем, что надел зелёную майку лучшего в очковой классификации.

 

Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) удержал красную майку лидера.

 

 

 © PhotoGomezSport

 

  Элиа Вивиани: «Думаю, сегодня у меня был один из лучших развозов в этом году, возможно, самый лучший. Два спринта у нас не сработали. На 8-м этапе мы находились не в той позиции, чтобы бороться в спринте с Вальверде, а на 6-м этапе ошиблись, я тогда финишировал третьим. Здесь же все ребята отработали идеально.

 

  Важным моментом для нас был подъём, когда мы оказались в затруднительном положении, так как Bora-hansgrohe взвинтили скорость, работая на Сагана. Мы должны были удержаться вместе, остаться в первой группе. Мы прошли этот подъём, но пришлось идти на максимуме.

 

  Спринт тренировать легко, сложно применить это в гонках. Михаэль Мёркёв решает, когда мы должны начинать, а потом начинает рассчитывать Саба (Фабио Сабатини). План в том, чтобы выпускать меня как можно позже. Сегодня я начал спринт за 150-170 м до финиша. Если у меня идёт нога, то проиграть в таких условиях невозможно.

 

  Я всегда мечтал выигрывать так много этапов на Гран-турах, как только возможно. И теперь у меня пять этапов Джиро д’Италия и два – Вуэльты Испании. Мне хочется наслаждаться моим великолепным развозящим поездом и выигрывать до самого конца Вуэльты. Остаётся ещё три спринтерских этапа, и мне хочется выиграть в Мадриде. Но до этого посмотрим, как мне удастся преодолеть 20-й этап».

 

   © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Петер Саган: «Этап прошёл относительно спокойно. Как и ожидалось, он завершился очень быстрым спринтом. Ребята работали отлично, за 30 км до финиша на последнем подъёме, они тянули в голове группы изо всех сил, стараясь порвать пелотон. В финале я сделал всё, что мог, и хотя финишировал вторым, теперь я в зелёной майке. Я рад этому, постараюсь удерживать её как можно дольше».

 

 

 © PhotoGomezSport

 

 

  Саймон Йейтс: «Всё шло нормально до последних километров этапа ,когда я вдруг наткнулся на что-то на обочине дороги и дважды прокололся. Это заставило понервничать, но мы смогли взять контроль над ситуацией. Завтра ожидаю этап, подобный тому, как я выиграл в Луинтре в 2016 году. Тогда было очень жарко, весь этап ехали по сложным узким извилистым дорогам. Тогда я впервые ехал Гран-тур с прицелом на генеральную классификацию и финишировал шестым. Думаю, с каждым годом я еду всё лучше, что позволяет продолжать бороться за победу в генеральной классификации. Посмотрим, как долго я буду в красной майке лидера».

 

 

Результаты 10 этапа Вуэльты Испании-2018

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Теги к статье: Элиа Вивиани Elia Viviani Quick Step Floors Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • zhekinson
    Оскар Гатто и Жампи Друкер пер ... (1)
    zhekinson-Фото

    BMC разлетается

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Ух, как навертели. Очень интересный этап. 

  • VeloVelo
    Команда «Астана» продлила конт ... (8)
    VeloVelo-Фото

    А что с Кожатаевым? Вроде надежды подавал.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (6)
    VeloVelo-Фото
    Да, у Трентина, похоже пауза. Надеюсь, это не надолго.
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    У Вивиани конечно "сезон жизни", штампует победы везде и всюду))

    Сагана снова "обидели" (то Алекс, теперь Элиа), но в награду за 2-е места на этой Вуэльте зелёная майка лучшего спринтера без единой победы на этапах испанского ГТ 2018...во как бывает)))

    Я вот немного удивляюсь и даже сокрушаюсь по поводу Трентина. Чувак валил на прошлой Вуэльте так мощно (удалал тогда всех и кажный раз почти), недавно выиграл майку ЧЕ (в отвратительных погодных условиях). А на этой Вуэльте лучшие ризалты максимум 10-ка сильнейших. Неужели Маттео иссяк физически и морально-психологически под конец сезона?

  • Shalam s Urala
    Команда «Астана» продлила конт ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    а может просто допустить, что даже сыроватых для протура ребят берут, чтоб осмотрелись, возможно - освоились, возмужали, а нет - так другим показать, что вариант "дорасти до команды, чтоб попробовать расти уже вместе с ней" - не заоблачный, а реальный, потому что проект национальный, и иначе - нахуа всё?

  • veltus85
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (33)
    veltus85-Фото
    еще недавно тоже самое можно было написать про катюшу.
  • motte
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (6)
    motte-Фото

    Где петер таи и маечка....неплохо после тура одеть ее здесь-:)

  • veltus85
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (33)
    veltus85-Фото
    сыновья ОДНОЙ огромной страны,ДЕРЖАВЫ,культурой.
    не русские люди , а ЧУЖАКИ.

    Адриен, Вы очень смешной.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Британии-2018. Этап 3 (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    60

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