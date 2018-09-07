Дубль Элиа Вивиани на Вуэльте Испании-2018

Элиа Вивиани – победитель 10 этапа Вуэльты Испании-2018

Элиа Вивиани сделал дубль, выиграв второй в этом выпуске Вуэльты Испании этап. В спринте, которым завершился 10-й этап, Элиа Вивиани обошёл чемпиона мира Петера Сагана (Bora-hansgrohe) и Джакомо Ниццоло (Trek-Segafredo). 29-летний итальянский гонщик, выступающий в команде Quick Step Floors первый сезон, помог бельгийской команде довести общее количество побед в 2018 году до 60, из которых ему принадлежат 17. Кроме того, победа Элиа Вивиани на 10-м этапе Вуэльты Испании-2018 стала 11-й победой команды Quick Step Floors на этапах Гран-туров.

Петер Саган, который в третий раз финишировал вторым на этапе Вуэльты Испании-2018, частично компенсировал поражение тем, что надел зелёную майку лучшего в очковой классификации.

Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) удержал красную майку лидера.

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Элиа Вивиани: «Думаю, сегодня у меня был один из лучших развозов в этом году, возможно, самый лучший. Два спринта у нас не сработали. На 8-м этапе мы находились не в той позиции, чтобы бороться в спринте с Вальверде, а на 6-м этапе ошиблись, я тогда финишировал третьим. Здесь же все ребята отработали идеально.

Важным моментом для нас был подъём, когда мы оказались в затруднительном положении, так как Bora-hansgrohe взвинтили скорость, работая на Сагана. Мы должны были удержаться вместе, остаться в первой группе. Мы прошли этот подъём, но пришлось идти на максимуме.

Спринт тренировать легко, сложно применить это в гонках. Михаэль Мёркёв решает, когда мы должны начинать, а потом начинает рассчитывать Саба (Фабио Сабатини). План в том, чтобы выпускать меня как можно позже. Сегодня я начал спринт за 150-170 м до финиша. Если у меня идёт нога, то проиграть в таких условиях невозможно.

Я всегда мечтал выигрывать так много этапов на Гран-турах, как только возможно. И теперь у меня пять этапов Джиро д’Италия и два – Вуэльты Испании. Мне хочется наслаждаться моим великолепным развозящим поездом и выигрывать до самого конца Вуэльты. Остаётся ещё три спринтерских этапа, и мне хочется выиграть в Мадриде. Но до этого посмотрим, как мне удастся преодолеть 20-й этап».

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Петер Саган: «Этап прошёл относительно спокойно. Как и ожидалось, он завершился очень быстрым спринтом. Ребята работали отлично, за 30 км до финиша на последнем подъёме, они тянули в голове группы изо всех сил, стараясь порвать пелотон. В финале я сделал всё, что мог, и хотя финишировал вторым, теперь я в зелёной майке. Я рад этому, постараюсь удерживать её как можно дольше».

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Саймон Йейтс: «Всё шло нормально до последних километров этапа ,когда я вдруг наткнулся на что-то на обочине дороги и дважды прокололся. Это заставило понервничать, но мы смогли взять контроль над ситуацией. Завтра ожидаю этап, подобный тому, как я выиграл в Луинтре в 2016 году. Тогда было очень жарко, весь этап ехали по сложным узким извилистым дорогам. Тогда я впервые ехал Гран-тур с прицелом на генеральную классификацию и финишировал шестым. Думаю, с каждым годом я еду всё лучше, что позволяет продолжать бороться за победу в генеральной классификации. Посмотрим, как долго я буду в красной майке лидера».