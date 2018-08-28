Элиа Вивиани – победитель 3 этапа Вуэльты Испании-2018

Элиа Вивиани, Джакомо Ниццоло и Петер Саган о 3-м этапе Вуэльты Испании-2018

3-й этап Вуэльты Испании-2018 с общим набором высоты 2500 м завершился спринтом, в котором победу праздновал чемпион Италии Элиа Вивиани. 29-летний гонщик команды Quick Step Floors опередил на финише своего соотечественника, гонщика команды Trek-Segafredo Джакомо Ниццоло и чемпиона мира, гонщика команды Bora-hansgrohe Петера Сагана. Вивиани довёл количество побед команды Quick Step на этапах Гран-туров до 85, а в его списке достижений эта победа стала 65-й по счёту.

Михал Квятковский (Sky) сохранил майку лидера Вуэльты Испании-2018.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Элиа Вивиани: «Я знал, что на Вуэльте Испании будет много гор, поэтому много времени провёл в тренировочных лагерях, работая над прохождением подъёмов, а не над спринтом.

Нет такого понятия, как лёгкий этап Гран-тура, особенно на Вуэльте Испании, где в реальности обнаруживается масса подъёмов на этапе, представленном в роуд-буке как равнинный. Мы знали, чего нам ожидать, потому что сделали разведку этапа на прошлой неделе. Поэтому Каспер (Асгрен) и Питер (Серри) тянули впереди целый день. Когда же мы подъехали к финишу, Дрис (Девенинс) продолжал удерживать высокую скорость, после чего Михаэль вывез меня на идеальную позицию, откуда я сразу спринтовал.

Я сказал Михаэлю Мёркёву начать развозить от отметки 300 м, потому что увидел, что ни у кого не было настоящего спринтерского поезда. Также я сказал Михаэлю, чтобы он ехал так, как если бы сам боролся за победу, и он отлично выполнил работу. Там был небольшой попутный ветер, и я знал, что если спринтую за 200 м, то всё будет хорошо.

Я заметил, что Саган начал свой спринт. Но я чувствовал, что выбрал верный момент.

Мой чудесный сезон продолжается. Я одержал первую в карьере победу на этапе Вуэльты, первую победу на этапе Гран-тура в майке чемпиона Италии. Но я не смог бы этого добиться без невероятной команды, которая потрясающе отработала. Было трудно контролировать такой тяжёлый этап силами команды 90% всего времени, но мы снова преуспели благодаря нашему фантастическому боевому духу «Стаи волков».

Джакомо Ниццоло (Trek-Segafredo): «Я очень счастлив вернуться на свой уровень (после травмы колена и болезни). Уже несколько недель я снова чувствую себя хорошо. Но теперь могу утверждать, что вернулся. Досадно упустить победу, но у Вивиани невероятный сезон, сегодня он был сильнейшим. Этап сегодня был тяжёлым, и не было уверенности, что он завершится спринтом при таком количестве подъёмов. Команда смогла удержать меня впереди. В конце этапа мне удалось сесть на колесо Вивиани. Я старался опередить его, но мы начали спринт почти в одно и то же время, голова к голове, и я финишировал вторым. Конечно, мы ещё поборемся за победу».

Петер Саган (Bora-hansgrohe): «Сегодня был ещё один жаркий и тяжёлый этап Вуэльты Испании. Я ещё не в лучшей форме. Сегодня чувствовал себя чуть лучше, участвовал в спринте. Команда весь день прекрасно работала. Мои товарищи по команде вывезли меня в финале, я сделал всё, что мог в спринте, но Вивиани был самым быстрым».