VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Элиа Вивиани – победитель 3 этапа Вуэльты Испании-2018

Элиа Вивиани, Джакомо Ниццоло и Петер Саган о 3-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

 

  3-й этап Вуэльты Испании-2018 с общим набором высоты 2500 м завершился спринтом, в котором победу праздновал чемпион Италии Элиа Вивиани. 29-летний гонщик команды Quick Step Floors опередил на финише своего соотечественника, гонщика команды Trek-Segafredo Джакомо Ниццоло и чемпиона мира, гонщика команды Bora-hansgrohe Петера Сагана. Вивиани довёл количество побед команды Quick Step на этапах Гран-туров до 85, а в его списке достижений эта победа стала 65-й по счёту.

 

Михал Квятковский (Sky) сохранил майку лидера Вуэльты Испании-2018.

 

Элиа Вивиани – победитель 3 этапа Вуэльты Испании-2018

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

  Элиа Вивиани: «Я знал, что на Вуэльте Испании будет много гор, поэтому много времени провёл в тренировочных лагерях, работая над прохождением подъёмов, а не над спринтом.  

 

  Нет такого понятия, как лёгкий этап Гран-тура, особенно на Вуэльте Испании, где в реальности обнаруживается масса подъёмов на этапе, представленном в роуд-буке как равнинный. Мы знали, чего нам ожидать, потому что сделали разведку этапа на прошлой неделе. Поэтому Каспер (Асгрен) и Питер (Серри) тянули впереди целый день. Когда же мы подъехали к финишу, Дрис (Девенинс) продолжал удерживать высокую скорость, после чего Михаэль вывез меня на идеальную позицию, откуда я сразу спринтовал.

 

  Я сказал Михаэлю Мёркёву начать развозить от отметки 300 м, потому что увидел, что ни у кого не было настоящего спринтерского поезда. Также я сказал Михаэлю, чтобы он ехал так,  как если бы сам боролся за победу, и он отлично выполнил работу. Там был небольшой попутный ветер, и я знал, что если спринтую за 200 м, то всё будет хорошо.

 

Я заметил, что Саган начал свой спринт. Но я чувствовал, что выбрал верный момент.

 

 Мой чудесный сезон продолжается. Я одержал первую в карьере победу на этапе Вуэльты, первую победу на этапе Гран-тура в майке чемпиона Италии. Но я не смог бы этого добиться без невероятной команды, которая потрясающе отработала. Было трудно контролировать такой тяжёлый этап силами команды 90% всего времени, но мы снова преуспели благодаря нашему фантастическому боевому духу «Стаи волков».

 

  Джакомо Ниццоло (Trek-Segafredo): «Я очень счастлив вернуться на свой уровень (после травмы колена и болезни). Уже несколько недель я снова чувствую себя хорошо. Но теперь могу утверждать, что вернулся. Досадно упустить победу, но у Вивиани невероятный сезон, сегодня он был сильнейшим. Этап сегодня был тяжёлым, и не было уверенности, что он завершится спринтом при таком количестве подъёмов. Команда смогла удержать меня впереди. В конце этапа мне удалось сесть на колесо Вивиани. Я старался опередить его, но мы начали спринт почти в одно и то же время, голова к голове, и я финишировал вторым. Конечно, мы ещё поборемся за победу».

 

  Петер Саган (Bora-hansgrohe): «Сегодня был ещё один жаркий и тяжёлый этап Вуэльты Испании. Я ещё не в лучшей форме. Сегодня чувствовал себя чуть лучше, участвовал в спринте. Команда весь день прекрасно работала. Мои товарищи по команде вывезли меня в финале, я сделал всё, что мог в спринте, но Вивиани был самым быстрым».

 

Результаты 3 этапа Вуэльты Испании-2018

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Элиа Вивиани Elia Viviani Quick Step Floors Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019

Ближайшие старты

25 августа - 16 сентября 2018

Vuelta ciclista a Espana


ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • axel
    Йон и Горка Исагирре переходят ... (13)
    axel-Фото
    Как говорил один хороший филолог: "Слова выделенные КАПСЛОКОМ - сродни истречному взвизгиванию". Никогда не мог дочитать твои опусы в этом ключе - на пятом слове большими буквами сдавался от смеха.
  • rude_rider
    Йон и Горка Исагирре переходят ... (13)
    rude_rider-Фото

    ваще не понятна роль братьев в Астане

    свободными художниками?

    денег врятли Астана больше предложила им чем арабы

     

  • rude_rider
    Иван Рамиро Соса подписал конт ... (2)
    rude_rider-Фото

    наверное Астана решила что одного колумбийца будет достаточно

    ставка только на Лопеса

    а то слыхал что сперва интересовались им

     

    и все таки странно что скай не подписала Сосу.отличный грегари получился бы

     

     

  • opaque
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (8)
    opaque-Фото
    Вот у КФ фиговый контракт, да и тот в подаешенном состоянии, вот и рвёт... жилы на любом туре.)
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Первый серьезный горный этап, тем более что финиш на горе.
    Есть большая чуйка, что половина из генеральщиков/капитанов ОПРОСникА на главной сайта на этом этапе окончательно отвалят, т.е. навсегда( Тем более что такие как Порт и Нибали не скрывают, что эта Вуэльта после ТУРовских травм им дается очень тяжко, с самого начала на зубах.

    Слова Винченцо после финиша 3 этапа: "очущение 'ПУСТОТЫ' на Вэульте после страданий на первом этапе" - "...feels 'empty' at Vuelta a España after suffering in opening road stage". (возможно имелось ввиду на втором, хотя и на прологе Нибс испытывал некий дискомфорт)

  • Student
    Йон и Горка Исагирре переходят ... (13)
    Student-Фото
    Что же однозначно усиление для Астаны, правда не до конца ясно, что им было обещано в плане личных перспектив.
  • Student
    Иван Рамиро Соса подписал конт ... (2)
    Student-Фото
    Удачи, Соса)
  • Student
    Дани Наварро и Гарри Танфилд п ... (1)
    Student-Фото
    Поздно наварро взяли, на пару лет бы раньше. И Контадора выступал за Астану не с 2006 года, а с 2008. Исправьте пожалуйста.
  • Адриен
    Йон и Горка Исагирре переходят ... (13)
    Адриен-Фото
    Для некоторых завсегдатаев сайта Астане всегда за все должно быть стыдно... Марина Викторовна, поясните пожалуйста - что такого Астана сделала плохого Ланде, что ей за его уход должно быть стыдно? ТОЛЬКО КОНКРЕТНО И НА ФАКТАХ ! Каждый год ИЗ ВСЕХ велокоманд уходят гонщики. По вашему все команды должны заливаться краской от непрекращающегося стыда, или только такая участь у Астаны ? Тут одного из комментаторов ПОСТОЯННО упрекают в троллинге в пользу Астаны. А сколько здесь таких троллей, пишущих ПРОТИВ нее ? В ДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ. Их даже Курдюков бесит за пару-тройку теплых слов в адрес команды. Оказывается, комментатор РУССКОЯЗЫЧНОГО сегмента Евроспорта НЕ ИМЕЕТ ПРАВА особо отметить ЕДИНСТВЕННУЮ команду протура, представляющую одну ИЗ НЕМНОГИХ РУССКОГОВОРЯЩИХ стран !.. Так может о СТЫДЕ надо напоминать КОЕ-КОМУ другому ?
  • AAA
    Йон и Горка Исагирре переходят ... (13)
    AAA-Фото

    Даешь Ланду?!!!!!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

28 августа

Jens Debusschere (Lotto Soudal)

Daniil Fominykh (Astana Pro Team)

Lawrence Naesen (Lotto Soudal)

29 августа

Andrey Amador (Movistar Team)

Stijn Devolder (Veranda'S Willems Crelan)

Jacopo Mosca (Wilier Triestina - Selle Italia)

August Jensen (Israel Cycling Academy)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 2752
2 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
3 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2047
5 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
6 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975
7 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1921
8 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1842
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1807
10 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1717

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2018 (193)
Июль 2018 (187)
Июнь 2018 (137)
Май 2018 (183)
Апрель 2018 (163)
Март 2018 (185)