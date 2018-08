Элиа Вивиани – победитель 3 этапа Вуэльты Испании-2018

Первый серьезный горный этап, тем более что финиш на горе.

Есть большая чуйка, что половина из генеральщиков/капитанов ОПРОСникА на главной сайта на этом этапе окончательно отвалят, т.е. навсегда( Тем более что такие как Порт и Нибали не скрывают, что эта Вуэльта после ТУРовских травм им дается очень тяжко, с самого начала на зубах.

Слова Винченцо после финиша 3 этапа: "очущение 'ПУСТОТЫ' на Вэульте после страданий на первом этапе" - "...feels 'empty' at Vuelta a España after suffering in opening road stage". (возможно имелось ввиду на втором, хотя и на прологе Нибс испытывал некий дискомфорт)