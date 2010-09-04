Алехандро Вальверде о 20-м этапе Вуэльты Испании-2018

Алехандро Вальверде: «Надо принять поражение»

Алехандро Вальверде, перед стартом решающего 20 этапа Вуэльты Испании-2018 находившийся на второй позиции в общем зачёте, остался вне подиума. 38-летний испанский гонщик команды Movisar не смог удержать ритм соперников за 4 км до финиша, в итоге финишировав 10-м через 3 минуты 9 секунд после победителя этапа Энрика Маса (Quick Step Floors). В общем зачёте Вальверде спустился на пятую строчку с отставанием в 4:28 от Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott), сохранившего на плечах красную майку лидера.

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Алехандро Вальверде: «Надо принять поражение. Выигрывать потрясающе, но когда проигрываешь, это означает, что соперники были сильнее. Надо продолжать двигаться дальше. Я очень долго шёл на высокой позиции. Я доволен, потому что была потрясающая командная работа, у мен две победы на этапах, зелёная майка, победа команды в командной классификации, благодаря чему все поднимутся на подиум.

Финальные этапы завершились не так, как я надеялся, но надо принимать ситуацию такой, какая она есть. Конечно, больно остаться вне подиума, но когда ты все силы оставил на дороге, то не можешь просить большего.

Мне было очень тяжело на втором прохождении Бейшалис (Collada de Beixalís), чувствовал себя некомфортно. На оставшейся части этапа изменить ситуацию не смог. Оставалось мучиться до конца. В какой-то степени в такой момент сдаёшься и тебе всё равно, проиграешь ли ты полторы минуты или три. Вся команда на протяжении Вуэльты Испании-2018 работала феноменально. Наиро доказал, что он отличный товарищ по команде, помогая мне до самого финиша. Я благодарен ему за это.

Теперь время отдыха и подготовки к чемпионату миру. Последние два дня были у меня не лучшими, но, думаю, впереди достаточно времени, чтобы отдохнуть и вернуться в лучшую форму перед Инсбруком.

Я рад за Энрика Маса, он блестяще провёл гонку. Йейтс – заслуженный победитель».