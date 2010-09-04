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Алехандро Вальверде о 20-м этапе Вуэльты Испании-2018

Алехандро Вальверде: «Надо принять поражение»

 

 

 

  Алехандро Вальверде, перед стартом решающего 20 этапа Вуэльты Испании-2018 находившийся на второй позиции в общем зачёте, остался вне подиума. 38-летний испанский гонщик команды Movisar не смог удержать ритм соперников за 4 км до финиша, в итоге финишировав 10-м через 3 минуты 9 секунд после победителя этапа Энрика Маса (Quick Step Floors). В общем зачёте Вальверде спустился на пятую строчку с отставанием в 4:28 от Саймона Йейтса (Mitchelton-Scott), сохранившего на плечах красную майку лидера.

 

Алехандро Вальверде о 20-м этапе Вуэльты Испании-2018

© PhotoGomezSport

 

 

  Алехандро Вальверде: «Надо принять поражение. Выигрывать потрясающе, но когда проигрываешь, это означает, что соперники были сильнее. Надо продолжать двигаться дальше. Я очень долго шёл на высокой позиции. Я доволен, потому что была потрясающая командная работа, у мен две победы на этапах, зелёная майка, победа команды в командной классификации, благодаря чему все поднимутся на подиум.

 

Финальные этапы завершились не так, как я надеялся, но надо принимать ситуацию такой, какая она есть. Конечно, больно остаться вне подиума, но когда ты все силы оставил на дороге, то не можешь просить большего.

 

Мне было очень тяжело на втором прохождении Бейшалис (Collada de Beixalís), чувствовал себя некомфортно. На оставшейся части этапа изменить ситуацию не смог. Оставалось мучиться до конца. В какой-то степени в такой момент сдаёшься и тебе всё равно, проиграешь ли ты полторы минуты или три. Вся команда на  протяжении Вуэльты Испании-2018 работала феноменально. Наиро доказал, что он отличный товарищ по команде, помогая мне до самого финиша. Я благодарен ему за это.

 

Теперь время отдыха и подготовки к чемпионату миру. Последние два дня были у меня не лучшими, но, думаю, впереди достаточно времени, чтобы отдохнуть и вернуться в лучшую форму перед Инсбруком.

 

Я рад за Энрика Маса, он блестяще провёл гонку. Йейтс – заслуженный победитель».

 

Результаты 20 этапа Вуэльты Испании-2018

 

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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  1. close2you

    Сегодня, 04:05 | Регистрация: 22.07.2017

    Великий чемпион Вальв! Остается победа на ЧМ и олимпиада) и красиво уйти :)

  2. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 06:27 | Регистрация: 4.09.2010

    довольно долго "испитывал силную неприязн к патерпевшему" - к ВальвердО (спасибо Пурито))

    но последние несско лет Александр лично мне всё доказал и всё изменил. даже представить не мог, что одна его вот такая неудача может принести такую горечь.. (

    я знаю, Саша, что ты читаешь этот форум. спасибо тебе за всё! ты - настоящий полковник! )

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ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • Бакеша
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (79)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Aleksis
    Молодые - красавцы, сегодня феерили! Но по Лопесу, остался осадочек, гонец постоянно оглядывается и смотрит назад, вроде не первый год в Астане, но видно не могут подправить у него трабл какой-то в психологии, а без уверенности генерал не выйграть. Поправьте, но я не могу и вспомнить кто-бы больше смотрел назад.
    Да согласен с Вами. Почему то все время оглядываеться
  • Shalam s Urala
    Алехандро Вальверде о 20-м эта ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    довольно долго "испитывал силную неприязн к патерпевшему" - к ВальвердО (спасибо Пурито))

    но последние несско лет Александр лично мне всё доказал и всё изменил. даже представить не мог, что одна его вот такая неудача может принести такую горечь.. (

    я знаю, Саша, что ты читаешь этот форум. спасибо тебе за всё! ты - настоящий полковник! )

  • Shalam s Urala
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (79)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Aleksis
    Поправьте, но я не могу и вспомнить кто-бы больше смотрел назад.
    да вообщет в "смотреть назад" ничего такого зазорного нет. вот Лэнс, воистину 7-кратный, как-то раз так посмотрел назад, что все вздрогнули и запомнили ))

  • close2you
    Алехандро Вальверде о 20-м эта ... (2)
    close2you-Фото
    Великий чемпион Вальв! Остается победа на ЧМ и олимпиада) и красиво уйти :)
  • M-07
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (79)
    M-07-Фото

    После Тура-2015 у Мувистара 3 года действительно что-то не то с подготовкой. В 2016 году Кинтану так у Туру подготовили, что там он выглядел блекло, а на Вуэльте с Туром в ногах выглядел куда лучше, да так, что никто, кроме Фрума, с ним соперничать там не мог. В прошлом году выглядел слабовато, да ещё и зачем-то решили Джиро и Тур подряд ехать (наверное, думали, типа после триумфальной Вуэльте снова пройдёт два ГТ подряд, и на Туре после Джиро Кинтана вдруг будет порхать, как на Вуэльте), в этом сезоне не лучше, причём и на недельках был слаб, хотя недельки Наиро раньше очень сильно ездил. У Карапаса лучший результат по месту на ГТ, а это гонщик, на которого ставку никто не делал, а значит, с подготовкой не мудрили. Мувистар слишком мудрит с подготовкой гонщиков, я считаю.

  • Sonex
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (79)
    Sonex-Фото
    Не первый. И даже не второй
  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (79)
    VeloVelo-Фото
    Смотрите классики. Это не менее интересно!
  • Khan
    Игор Антон объявил о завершени ... (1)
    Khan-Фото

    Предпоследний из больших басков времен ЭЭ. Остался только Ниеве.

     

    Очень жаль, что на той Вуэльте в 2010 году он упал. Тогда он так шел, что сомнений в его победе лично у меня не было. И в итоге сломался не физически, а морально. Был после Дзонколан, была победа в Бильбао, но не было борьбы за общий зачёт, а ведь мог бы...

     

    Удачи Игору! 

  • VeloVelo
    Coppa Agostoni - Giro delle Br ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Нехилый состав на Агостини. 

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Primus Classic-2018 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Львовская команда даже ехала

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