 Энрик Мас - победитель 20 этапа Вуэльты Испании-2018

Энрик Мас и Мигель Анхель Лопес о 20-м этапе Вуэльты Испании-2018

Энрик Мас одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура, выиграв 20-й финальный горный этап Вуэльты Испании-2018 с финишем на Кольяда-делла-Гальина. Эта победа позволила 23-летнему испанскому гонщику команды Quick Step Floors взлететь с четвёртого на второе место в генеральной классификации, а также довести количество побед бельгийской команды на этапах Гран-туров до 87.

За 20 км до финиша из группы лидеров атаковали Мигель Лопес (Astana) и Наиро Кинтана (Movistar), за которыми из проредившейся группы генеральщиков за 17 км до финиша поехал лидер общего зачёта Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott). На атаку Йейтса отреагировал Энрик Мас. Вдвоём они добрали Лопеса и Кинтану, а затем на финальном подъёме Энрик Мас и Мигель Лопес уехали от Саймона Йейтса за 5 км до финиша и в итоге разыграли этап. Энрик Мас ускорился перед финальным поворотом и опередил колумбийского гонщика команды Astana, который также ворвался в призовую тройку, поднявшись с пятой на третью позицию в общем зачёте.

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Энрик Мас: «Я смотрел видео с победой Алехандро Вальверде здесь, в 2012 году, и знал, что должен первым выйти из поворота. Я пошёл на максимальной скорости до поворота, а затем просто продолжил удерживать её до финиша. Это моя вторая крупная победа после этапа на Туре Страны Басков. Я очень счастлив.

Не хочу сейчас думать о том, что вошёл в топ-3. Конечно, я счастлив, но немного нервничаю, боюсь, чтобы не случилось глупого падения в Мадриде. Только там смогу полностью насладиться этим достижением. Я впервые одержал такую победу, надеюсь, она была не последней.

После второй недели Вуэльты я впервые задумался о том, что могу финишировать в топ-5 или даже на подиуме. С помощью великолепной команды Quick Step Floors я ехал гонку день за днём, продолжая подниматься в генеральной классификации. Кульминацией стал этот прекрасный результат, ради которого я много работал и многим пожертвовал.

Я мечтал об этом годами. Я не новый Контадор, а Энрик Мас. Надеюсь, что смогу добиться хотя бы половины его побед. Мне очень нравился его стиль ведения гонки, так что, если смогу, буду иногда пробовать побеждать в гонках, как это делал он».

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Мигель Анхель Лопес: «Сегодня я хотел достичь подиума, это было моей единственной целью. Наша тактика на этапе заключалась в том, чтобы сделать всё возможное и добиться подиума. На этом этапе я сделал всё, что было в моих силах. Думаю, мы можем быть более чем довольны. Хочу поблагодарить команду за огромную поддержку во время гонки.

На финальном подъёме я продавливал так сильно, как только мог. Я не думал о победе на этапе, потому что если бы мы начали играть в игры, была опасность упустить подиум. Конечно, когда мы доехали до финиша, мне хотелось выиграть этап. Мне не хватило самой малости в финале, но я потратил все силы, поэтому жалеть не о чем. Мы с командой сделали всё, что в наших силах, чем можем гордиться. Остаётся этап до Мадрида, только после финиша поверю, что поднимусь на вторую ступень подиума в этом сезоне».