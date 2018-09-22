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Энрик Мас - победитель 20 этапа Вуэльты Испании-2018

Энрик Мас и Мигель Анхель Лопес о 20-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

 

  Энрик Мас одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура, выиграв 20-й финальный горный этап Вуэльты Испании-2018 с финишем на Кольяда-делла-Гальина. Эта победа позволила 23-летнему испанскому гонщику команды Quick Step Floors взлететь с четвёртого на второе место в генеральной классификации, а также довести количество побед бельгийской команды на этапах Гран-туров до 87.

 

   За 20 км до финиша из группы лидеров атаковали Мигель Лопес (Astana) и Наиро Кинтана (Movistar), за которыми из проредившейся группы генеральщиков за 17 км до финиша поехал лидер общего зачёта Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott). На атаку Йейтса отреагировал Энрик Мас. Вдвоём они добрали Лопеса и Кинтану, а затем на финальном подъёме Энрик Мас и Мигель Лопес уехали от Саймона Йейтса за 5 км до финиша и в итоге разыграли этап. Энрик Мас ускорился перед финальным поворотом и опередил колумбийского гонщика команды Astana, который также ворвался в призовую тройку, поднявшись с пятой на третью позицию в общем зачёте.

 

 

Энрик Мас - победитель 20 этапа Вуэльты Испании-2018

 Энрик Мас - победитель 20 этапа Вуэльты Испании-2018

 Энрик Мас - победитель 20 этапа Вуэльты Испании-2018

 Энрик Мас - победитель 20 этапа Вуэльты Испании-2018

 

© PhotoGomezSport

 

  Энрик Мас: «Я смотрел видео с победой Алехандро Вальверде здесь, в 2012 году, и знал, что должен первым выйти из поворота.  Я пошёл на максимальной скорости до поворота, а затем просто продолжил удерживать её до финиша. Это моя вторая крупная победа после этапа на Туре Страны Басков. Я очень счастлив.

 

  Не хочу сейчас думать о том, что вошёл в топ-3. Конечно, я счастлив, но немного нервничаю, боюсь, чтобы не случилось глупого падения в Мадриде. Только там смогу полностью насладиться этим достижением. Я впервые одержал такую победу, надеюсь, она была не последней.

 

  После второй недели Вуэльты я впервые задумался о том, что могу финишировать в топ-5 или даже на подиуме. С помощью великолепной команды Quick Step Floors я ехал гонку день за днём, продолжая подниматься в генеральной классификации. Кульминацией стал этот прекрасный результат, ради которого я много работал и многим пожертвовал.

 

  Я мечтал об этом годами. Я не новый Контадор, а Энрик Мас. Надеюсь, что смогу добиться хотя бы половины его побед. Мне очень нравился его стиль ведения гонки, так что, если смогу, буду иногда пробовать побеждать в гонках, как это делал он».

 

 

Энрик Мас - победитель 20 этапа Вуэльты Испании-2018

 

© PhotoGomezSport

 

  Мигель Анхель Лопес: «Сегодня я хотел достичь подиума, это было моей единственной целью. Наша тактика на этапе заключалась в том, чтобы сделать всё возможное и добиться подиума. На этом этапе я сделал всё, что было в моих силах. Думаю, мы можем быть более чем довольны. Хочу поблагодарить команду за огромную поддержку во время гонки.

 

  На финальном подъёме я продавливал так сильно, как только мог. Я не думал о победе на этапе, потому что если бы мы начали играть в игры, была опасность упустить подиум. Конечно, когда мы доехали до финиша, мне хотелось выиграть этап. Мне не хватило самой малости в финале, но я потратил все силы, поэтому жалеть не о чем. Мы с командой сделали всё, что в наших силах, чем можем гордиться. Остаётся этап до Мадрида, только после финиша поверю, что поднимусь на вторую ступень подиума в этом сезоне».

 

 

Результаты 20 этапа Вуэльты Испании-2018

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Теги к статье: Энрик Мас Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • Бакеша
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (79)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Aleksis
    Молодые - красавцы, сегодня феерили! Но по Лопесу, остался осадочек, гонец постоянно оглядывается и смотрит назад, вроде не первый год в Астане, но видно не могут подправить у него трабл какой-то в психологии, а без уверенности генерал не выйграть. Поправьте, но я не могу и вспомнить кто-бы больше смотрел назад.
    Да согласен с Вами. Почему то все время оглядываеться
  • Shalam s Urala
    Алехандро Вальверде о 20-м эта ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    довольно долго "испитывал силную неприязн к патерпевшему" - к ВальвердО (спасибо Пурито))

    но последние несско лет Александр лично мне всё доказал и всё изменил. даже представить не мог, что одна его вот такая неудача может принести такую горечь.. (

    я знаю, Саша, что ты читаешь этот форум. спасибо тебе за всё! ты - настоящий полковник! )

  • Shalam s Urala
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (79)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Aleksis
    Поправьте, но я не могу и вспомнить кто-бы больше смотрел назад.
    да вообщет в "смотреть назад" ничего такого зазорного нет. вот Лэнс, воистину 7-кратный, как-то раз так посмотрел назад, что все вздрогнули и запомнили ))

  • close2you
    Алехандро Вальверде о 20-м эта ... (2)
    close2you-Фото
    Великий чемпион Вальв! Остается победа на ЧМ и олимпиада) и красиво уйти :)
  • M-07
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (79)
    M-07-Фото

    После Тура-2015 у Мувистара 3 года действительно что-то не то с подготовкой. В 2016 году Кинтану так у Туру подготовили, что там он выглядел блекло, а на Вуэльте с Туром в ногах выглядел куда лучше, да так, что никто, кроме Фрума, с ним соперничать там не мог. В прошлом году выглядел слабовато, да ещё и зачем-то решили Джиро и Тур подряд ехать (наверное, думали, типа после триумфальной Вуэльте снова пройдёт два ГТ подряд, и на Туре после Джиро Кинтана вдруг будет порхать, как на Вуэльте), в этом сезоне не лучше, причём и на недельках был слаб, хотя недельки Наиро раньше очень сильно ездил. У Карапаса лучший результат по месту на ГТ, а это гонщик, на которого ставку никто не делал, а значит, с подготовкой не мудрили. Мувистар слишком мудрит с подготовкой гонщиков, я считаю.

  • Sonex
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (79)
    Sonex-Фото
    Не первый. И даже не второй
  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (79)
    VeloVelo-Фото
    Смотрите классики. Это не менее интересно!
  • Khan
    Игор Антон объявил о завершени ... (1)
    Khan-Фото

    Предпоследний из больших басков времен ЭЭ. Остался только Ниеве.

     

    Очень жаль, что на той Вуэльте в 2010 году он упал. Тогда он так шел, что сомнений в его победе лично у меня не было. И в итоге сломался не физически, а морально. Был после Дзонколан, была победа в Бильбао, но не было борьбы за общий зачёт, а ведь мог бы...

     

    Удачи Игору! 

  • VeloVelo
    Coppa Agostoni - Giro delle Br ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Нехилый состав на Агостини. 

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Primus Classic-2018 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Львовская команда даже ехала

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