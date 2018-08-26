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Алехандро Вальверде и Михал Квятковский о 2-м этапе Вуэльты Испании-2018

Алехандро Вальверде побеждает на 2-м этапе, Михал Квятковский надевает красную майку лидера Вуэльты Испании-2018

 

 

  Алехандро Вальверде одержал 120-ю победу в своей карьере, выиграв 2-й этап Вуэльты Испании-2018, десятый по счёту в карьере на испанском Гран-туре. 38-летний испанский гонщик команды Movistar атаковал на финальном подъёме за 600 м до финиша. На его ускорение ответил гонщик команды Sky  Михал Квятковский, которому не удалось обойти Вальверде на финише, но  чемпион Польши стал новым лидером общего зачёта.

 

 

 

Photo © Luis Angel Gomez/Photogomezsport

 

  Алехандро Вальверде: «Я одновременно и удивлён и не удивлён, потому что знал, что нога здесь пойдёт хорошо. После Тур де Франс-2018 я постарался отдохнуть как можно больше. Тренировался по равнинным дорогам вдоль побережья в Мурсии.  Я не терял концентрации, но в то же время работал спокойно. Надеюсь на то, что за три недели Вуэльты Испании форма будет прогрессировать. То, что в августе форма становится лучше, доказала эта победа.

 

  Перед стартом у нас уже был чёткий план выйти всей командой вперёд перед последним кругом, потому что там были опасные узкие дороги, на которых  легко потерять выгодную позицию. Жара повлияла на многих, я удивился тому, сколько гонщиков выпали. Услышав по радио, что многие претенденты на победу выбыли из борьбы, мы с ещё большей мотивацией стали бороться за этап.

 

  Я знал, что самым грозным соперником сегодня будет Квято. Но так как перед нами атаковал Де Плюс, нельзя было просто спринтовать. Я дождался, когда осталось 500-600 метров до финиша, чтобы атаковать на последних нескольких поворотах. Думаю, у меня отлично получилось выбрать момент. Когда я атаковал, Квятковский находился в метре позади меня. Ему пришлось приложить большие усилия, чтобы сесть мне на колесо. Я дал ему обойти себя. Потому что впереди был последний правый поворот, а финальный тягун давал мне шанс обогнать его. Когда мы вышли на финишную прямую, я просто спринтовал на вершине.

 

  На данный момент у нас уже есть победа на этапе, на которую был нацелен перед стартом на Вуэльте Испании. Тур де Франс прошёл не так, как я ожидал, нога не шла так, как я надеялся. Прошло два месяца с моей последней победы, кроме того, я пропустил Вуэльту в прошлом году, поэтому  мне очень хотелось выиграть. Вуэльта Испании – моя любимая гонка. Да, Джиро д’Италия интересная, Тур тоже. Однако, Вуэльта – моя гонка. Я испанец.

 

  Мы великолепно начали гонку, теперь поедем день за днём. Планы на общий зачёт? Я не вычёркиваю себя полностью из борьбы, но у нас один лидер – Наиро. У меня не получится  сосредоточенно ехать каждый этап так, чтобы не потерять время. На этой гонке со мной такой подход не сработает. У меня другие задачи. Если Наиро понадобится, чтобы я работал на него, когда он будет бороться за победу на Вуэльте Испании, я без колебаний буду ему помогать».

 

Photo © Luis Angel Gomez/Photogomezsport

 

  Михал Квятковский: «Не так мне хотелось получить майку лидера. Я надеялся выиграть этап. Команда потрясающе работала в финале, но Вальверде очень впечатлил. Когда он едет гонку в своей стране, победить его нелегко. Я немного разочарован. Но я стал лидером Вуэльты Испании-2018, доволен выступлением вчера и сегодня.

 

  Вуэльта только началась. Мы должны внимательно разыгрывать карты всей нашей командой. Это не значит, что мы должны думать только о генеральной классификации. Надо быть гибкими и пользоваться возможностями, будь то Давид де ла Крус, Тэо Геоган Харт, Серхио Энао или другие гонщики».

 

 

Результаты 2 этапа Вуэльты Испании-2018

 

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур Михал Квятковски

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Германии-2018. Этап 4 (2)
    VeloVelo-Фото

    Рад за Политта. Трудяга, боец, Мужик!

  • Адриен
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (25)
    Адриен-Фото
    После первого группового этапа ?! Я вас умоляю... Кто-то из сегодняшних героев в дальнейшем обязательно капнет, а из неудачников - блеснет. Непреложный закон всех ГТ.
  • uran
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (25)
    uran-Фото

    Кажется мне на Вуэлте гонщики в большинстве едут для собственного удовольствия, а не как на Туре, потому и смотрится это ГТ открыто.

  • Starch27
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (25)
    Starch27-Фото
    Упал в середине этапа. Потом не выдержал темп на последних 7км.
  • a250179
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (25)
    a250179-Фото
    Подскажите пожалуйста, что произошло с Закариным. Спасибо
  • HastaManana
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (25)
    HastaManana-Фото

    !GRANDE!esp

  • vitali
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (25)
    vitali-Фото

    Народ, кто знает - подскажите ссылку просмотра, заранее благодарю, а то отвозил ребенка на вокзал, и последних 30 км пропустил

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (1)
    Серафим-Фото

     Захочнт группа - сразу на подъеме отцепит спринтеров. 20 км для этого хватит. Не захочет - повезет до конца.  

     Обзор хороший, места с глубокой историей. Авокадо, правда, не овощ.

  • Student
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (25)
    Student-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Как будто горка была безобидной, а натяг получился по полной. Чего не выдержали некоторые генералы. И этим сократили претедентов на генералку. Кинтано явно готов на победу. Закарин, как всегда на первых этапах теряет всё.
    И снова вспоминается вчерашняя разделка, и то как много потеряли генералы по отношению к Денису. Полминуты на 8 км, это очень много. И уровень готовности по сути очень низкий у всех, гонка будет равная, но выиграет Кинтана.

    Цитата: Den0595
    У Алехандро ещё 19 год в контракте, думается, если бы это была его последняя вуэльты об этом бы все знали и устроили в честь него большой праздник
    Были не однократно случаи, когда гонщик имея год в контракте попросту превращался в играющего капитана. Посмотрим, ноесдм уходить, то более удачного времени тяжело найти. Сам же Вальверде говорил, что на Туре предел его мечтаний был этап.
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (25)
    Николай Н.-Фото

    Как будто горка была безобидной, а натяг получился по полной. Чего не выдержали некоторые генералы. И этим сократили претедентов на генералку. Кинтано явно готов на победу. Закарин, как всегда на первых этапах теряет всё.

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8 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1842
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1807
10 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1717

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