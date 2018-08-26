Алехандро Вальверде и Михал Квятковский о 2-м этапе Вуэльты Испании-2018

Алехандро Вальверде побеждает на 2-м этапе, Михал Квятковский надевает красную майку лидера Вуэльты Испании-2018

Алехандро Вальверде одержал 120-ю победу в своей карьере, выиграв 2-й этап Вуэльты Испании-2018, десятый по счёту в карьере на испанском Гран-туре. 38-летний испанский гонщик команды Movistar атаковал на финальном подъёме за 600 м до финиша. На его ускорение ответил гонщик команды Sky Михал Квятковский, которому не удалось обойти Вальверде на финише, но чемпион Польши стал новым лидером общего зачёта.

Photo © Luis Angel Gomez/Photogomezsport

Алехандро Вальверде: «Я одновременно и удивлён и не удивлён, потому что знал, что нога здесь пойдёт хорошо. После Тур де Франс-2018 я постарался отдохнуть как можно больше. Тренировался по равнинным дорогам вдоль побережья в Мурсии. Я не терял концентрации, но в то же время работал спокойно. Надеюсь на то, что за три недели Вуэльты Испании форма будет прогрессировать. То, что в августе форма становится лучше, доказала эта победа.

Перед стартом у нас уже был чёткий план выйти всей командой вперёд перед последним кругом, потому что там были опасные узкие дороги, на которых легко потерять выгодную позицию. Жара повлияла на многих, я удивился тому, сколько гонщиков выпали. Услышав по радио, что многие претенденты на победу выбыли из борьбы, мы с ещё большей мотивацией стали бороться за этап.

Я знал, что самым грозным соперником сегодня будет Квято. Но так как перед нами атаковал Де Плюс, нельзя было просто спринтовать. Я дождался, когда осталось 500-600 метров до финиша, чтобы атаковать на последних нескольких поворотах. Думаю, у меня отлично получилось выбрать момент. Когда я атаковал, Квятковский находился в метре позади меня. Ему пришлось приложить большие усилия, чтобы сесть мне на колесо. Я дал ему обойти себя. Потому что впереди был последний правый поворот, а финальный тягун давал мне шанс обогнать его. Когда мы вышли на финишную прямую, я просто спринтовал на вершине.

На данный момент у нас уже есть победа на этапе, на которую был нацелен перед стартом на Вуэльте Испании. Тур де Франс прошёл не так, как я ожидал, нога не шла так, как я надеялся. Прошло два месяца с моей последней победы, кроме того, я пропустил Вуэльту в прошлом году, поэтому мне очень хотелось выиграть. Вуэльта Испании – моя любимая гонка. Да, Джиро д’Италия интересная, Тур тоже. Однако, Вуэльта – моя гонка. Я испанец.

Мы великолепно начали гонку, теперь поедем день за днём. Планы на общий зачёт? Я не вычёркиваю себя полностью из борьбы, но у нас один лидер – Наиро. У меня не получится сосредоточенно ехать каждый этап так, чтобы не потерять время. На этой гонке со мной такой подход не сработает. У меня другие задачи. Если Наиро понадобится, чтобы я работал на него, когда он будет бороться за победу на Вуэльте Испании, я без колебаний буду ему помогать».

Photo © Luis Angel Gomez/Photogomezsport

Михал Квятковский: «Не так мне хотелось получить майку лидера. Я надеялся выиграть этап. Команда потрясающе работала в финале, но Вальверде очень впечатлил. Когда он едет гонку в своей стране, победить его нелегко. Я немного разочарован. Но я стал лидером Вуэльты Испании-2018, доволен выступлением вчера и сегодня.

Вуэльта только началась. Мы должны внимательно разыгрывать карты всей нашей командой. Это не значит, что мы должны думать только о генеральной классификации. Надо быть гибкими и пользоваться возможностями, будь то Давид де ла Крус, Тэо Геоган Харт, Серхио Энао или другие гонщики».