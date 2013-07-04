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Саймон Йейтс – победитель Вуэльты Испании-2018

Саймон Йейтс – победитель Вуэльты Испании-2018

 

 

 26-летний британский гонщик Саймон Йейтс одержал первую в карьере победу на Гран-туре, заняв первое место в общем зачёте Вуэльты Испании-2018. Он также принёс австралийской команде  Mitchelton-SCOTT первую с момента её основания в 2012 году победу на Гран-туре.

 

  В этом сезоне Саймон Йейтс шёл к победе на Гран-туре во время Джиро д’Италия-2018, где выиграл три этапа и  13 удерживая розовую майку лидера. Но выиграть итальянский Гран-тур Саймону Йейтсу не удалось.

 

  На Вуэльте Испании британский гонщик выбрал более консервативную стратегию, позволившую ему удержать красную майку до финального этапа в Мадриде. Саймон Йейтс возглавил общий зачёт Вуэльты Испании-2018 после 9 этапа, но на 12-м и 13-м этапе был вынужден отдать красную майку, вернув её, выиграв 14-й этап. В общей сложности он десять дней лидировал в общем зачёте испанского Гран-тура. На двух финальных горных этапах Вуэльты Испании Саймон Йейтс защищал красную майку, атакуя.

 

  В итоге Саймон Йейтс одержал победу на испанском Гран-туре с преимуществом в 1 минуту 46 секунд над испанским гонщиком команды Quick Step Floors Энриком Масом. Колумбийский гонщик команды Astana Мигель Лопес проиграл Йейтсу 2 минуты 4 секунды.

 

 

Саймон Йейтс – победитель Вуэльты Испании-2018

 

Саймон Йейтс – победитель Вуэльты Испании-2018

 

Саймон Йейтс – победитель Вуэльты Испании-2018

 

© PhotoGomezSport

 

 

  Саймон Йейтс: «Я не верю, до сих пор продолжаю осознавать. У меня нет слов. Просто невероятно. Мне нравится ехать гонку, опираясь на свою интуицию. Надеюсь, что продолжу и дальше выступать также, и достигну больше высоких результатов, таких, как на Вуэльте Испании.

 

  Хочу поблагодарить мою команду за то, что верили в меня с самого начала. Также благодарю мою семью. В прошлом мы прошли через трудные времена, но, конечно, они были рядом со мной. Огромное спасибо Джерри Райану (владельцу команды). Наша команда существует благодаря ему, без него нас бы здесь не было. И просто огромное спасибо семье Райана.

 

  День, когда я выиграл 14 этап, возможно, самый лучший момент в гонке. Нет другого такого чувства, которое сравнится с победой в гонке. Ещё один особенный этап – первый, финишировавший в Андорре. Там я впервые смог создать большой просвет и начал верить, что у меня получится выиграть. Эти два дня были для меня очень важными.

 

  Я вернулся после огромного провала на Джиро д’Италия, был ужасно разочарован, но справился с этим.  И теперь я в шоке, что мне удалось выиграть Вуэльту.

 

 Команда помогала мне все три недели гонки. И для команды это первая победа на Гран-туре. На 20-м этапе Адам потратил все силы на предпоследнем подъёме.

 

  Иногда атака – лучшая форма защиты. Я знал, что Лопес и Кинтана, которые находились выше по дороге, а также Лопес, должны выигрывать время. Поэтому я подумал, что, возможно, они будут со мной работать. На последнем подъёме я шёл на пределе, поехал своим ритмом, отдал все силы, но, к счастью, этого оказалось достаточно».

 

  Джулиан Дин, спортивный директор: «Мы стартовали на этой Вуэльте Испании с целью продолжить развитие Саймона и команды, исправить ошибки, которые сделали в прошлом. Мы ещё не всё доработали, но, определённо прогресс есть.

 

  В этом году Саймон сделал огромный скачок в развитии. Думаю, что тот прогресс, который виден, если сравнить, как он ехал Джиро и Вуэльту, является настоящим показателем его желания учиться. Нам ещё многое предстоит исправить вместе с Саймоном. И когда он начнёт понимать ошибки, такой результат, как на Вуэльте, можно будет повторить».

 

  Джерри Райан, владелец команды: «Невероятно, что в 2018 году мы выиграли наш первый Гран-тур. Но мы сделали это. Последние несколько лет мы развивались как команда генеральщика. Уверен, это первый из многих будущих успехов. Будет трудно, но мы постараемся.

 

 Я всегда говорил, что надо иметь смелость мечтать. Если хочешь добиться успеха, окружи себя людьми, которые разделяют эту точку зрения и обладают такой же страстью.  

 

  Пару раз мы были близко к успеху. Но мы с Джулианом, сидя в техничке, не радовались до тех пор, пока не была пройдена отсечка 3 км до финиша, когда мы были уже в безопасности. Саймон, все товарищи по команде, весь персонал, вся наша команда – одна большая семья».

 

 

Результаты 21 этапа Вуэльты Испании-2018

 

 

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Теги к статье: Саймон Йейтс Simon Yates Mitchelton-Scott Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:15 | Регистрация: 4.07.2013

    С Победой Семен Филипыч, Удачи! 

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Комментарии

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    VeloVelo-Фото
    А разве не пять побед у Квиков?
  • VeloVelo
    Саймон Йейтс – победитель Вуэл ... (1)
    VeloVelo-Фото

    С Победой Семен Филипыч, Удачи! 

  • VeloVelo
    Серхио Энао переходит в команд ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Нахр..н ваш УАЕ. Поможет ли это Серхио?

  • VeloVelo
    Тибо Пино, Саймон Йейтс, Стеве ... (2)
    VeloVelo-Фото
    Всё по делу сказал Йейтс. А вы не в теме, похоже.
  • s75
    Серхио Энао переходит в команд ... (11)
    s75-Фото

    Хороший помощник будет у Мартина с Ару, да и что-нибудь хорошее недельное заберет домой на полку. Младший тоже уйдёт, (как и Боз в свое время) засиделся в подающих надежды. Если в ССС напару с Вишневским - очень неплохой для него вариант. Сэр затеял омоложение/сокращение, слухи об опытном итало-испанском пополнении остались слухами, Кэв/Свифти не горят желанием возвращаться, так что агенту Сосы придется хорошо поработать с этим вновьобразованным любовным треугольником ;)

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Трипл у Элии ita и 4 победы Квиков на Вуэльте (а на прошлой Вуэльте 4 победы было у Лотто-Сюдал, а у тех самык Квик-Степ аж 6, 4 из которых у М.Трентина).

    Смотря сколько вторых мест у Сагана на этой Вуэльте его "обижали" больше всех, но не смотря на это он выше Вивиани по очках, хотя все равно без спринтерской майки ибо Алекс свое зелёное одияние не отдал.

    Цитата: velodoctor
    Вивиани принес 67 победу этиксу, сума сойти, мне кажется это рекорд. dirol

    Только на/за 3 ГТ этого сезона у Квиков 13 побед:

     - Джиро: 5 (4 из которых у ЭВ)

     - Тур: 4 (Гавирия - ?)

     - Вуэльта: 4 (3 из которых у ЭВ)

  • Camel
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    Camel-Фото

    Пропустил, когда Марк Падун сошел. Что у него случилось?

  • 3NSN
    Серхио Энао переходит в команд ... (11)
    3NSN-Фото
    ранее уже писали, что его подписал Trek
  • kwwk
    Серхио Энао переходит в команд ... (11)
    kwwk-Фото
    Уже спрошлого ТДФ-17 Энао неочем
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (7)
    Николай Н.-Фото
    Саган так и не смог выиграть последний этап. Вуэльту он проехал без побед.

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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