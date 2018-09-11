 Роан Деннис, Саймон Йейтс, Стевен Крёйсвейк, Энрик Мас о 16-м этапе Вуэльты Испании-2018

Роан Деннис – победитель 16 этапа Вуэльты Испании-2018

Действующий чемпион Австралии в гонке с раздельным стартом Роан Деннис одержал вторую победу на этапах Вуэльты Испании-2018. 28-летний австралийский гонщик команды BMC не оставил соперникам шанса на 32-км разделке 16 этапа, проехав дистанцию за 37 минут 57 целых и 44 сотых секунды со средней скоростью 50,583 км/ч. На первой отсечке Роан Деннис показал второе время, уступив голландскому гонщику команды LottoNL-Jumbo Стевену Крёйсвейку 5 секунд, но уже на второй отсечке Деннис был лучшим, преодолев 21,4 км за 27 минут 4 целых и 77 сотых секунды.

На финише ближайшим соперником Роана Денниса стал его товарищ по команде BMC, чемпион США в разделке Джоуи Росскопф, проигравший ему 50 секунд. Третье место на 16-м этапе занял чемпион Испании в разделке, гонщик команды Sky Джонатан Кастровьехо, также уступивший Деннису 50 секунд.

31-летний нидерландский гонщик команды LottoNL-Jumbo Стевен Крёйсвейк стал лучшим среди генеральщиков, проехав разделку за 38 минут 48 секунд, что позволило ему стать 4-м на этапе и подняться с пятой на третью строчку общего зачёта.

Капитан команды Mitchelton-Scott, британский гонщик Саймон Йейтс удержал на плечах красную майку лидера. Он проехал 32-км дистанцию с 13-м результатом, за 39 минут 14 секунд. В общем зачёте ближайшим соперником Саймона Йейтса остаётся Алехандро Вальверде (Movistar), уступивший Йейтсу на 32-км дистанции 7 секунд, а в общем зачёте проигрывающий 33 секунды.

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Роан Деннис: «Сегодня придерживался плана. Старался контролировать скорость от старта до финиша, прибавив в середине. Всё сработало идеально. Мы с тренером разложили, как проходить каждый подъём, как распределять скорость. Я ехал спокойно. Надеялся, что разрывы будут большими. Был удивлён, что Квятковский не показал более высокого результата, хотя у него за эти две недели Вуэльты были падения, кроме того, он тратил сил больше, чем я, потому что боролся за общий зачёт.

То, что еду отлично, знал, лишь взглянув на измеритель мощности. Но не ожидал, что смогут показать Квятковский и другие. Всё, что мне было известно – время Кастровьехо, он был хорошим индикатором того, насколько хорошо я еду. Считаю лучшим выступлением дня разделку Джоуи Росскопфа, который занял второе место. Он мой лучший товарищ по команде, я очень за него рад».

Стевен Крёйсвейк: «У меня был очень хороший день. Я хотел показать на разделке высокий результат, знал, что могу финишировать в топ-10, но 4-е место на этапе превысило все ожидания. Дистанция мне подходила, но никогда не знаешь, как проедешь разделку в боевых условиях. Я начал очень хорошо, возможно, слишком быстро, думаю, в конце, возможно, потерял немного времени, но в общем проехал разделку ровно. Если финишируешь в пределах минуты от Роана Денниса, значит, проехал хорошо. В итоге разрывы получились довольно большими. Конечно, я очень рад своему результату, который даёт уверенность перед следующими этапами».

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Саймон Йейтс: «Я очень доволен этапом. Увеличил своё преимущество в общем зачёте, так что, выступление на этом этапе можно считать очень хорошим. Я не волновался сегодня, потому что постепенно улучшаю своё выступление в разделках, даже получаю от них удовольствие.

Сегодня я отлично разложил скорость по дистанции, но в финале умирал, как и остальные. 33 секунды, отделяющие меня от Вальверде – это не так много. На Джиро у меня было гораздо большее преимущество, более минуты. И все знают, что в итоге случилось.

Крёйсвейк с каждым днём едет всё лучше. Обычно на третьей неделе Гран-туров он в хорошей форме, как настоящий мотор. Он отличный парень. Теперь идёт третьим, его надо опасаться.

К следующим этапам подхожу с настороженностью, особенно к завтрашнему и к 20-м (в Андорре). До Мадрида ещё далеко. Впереди трудные этапы. Соперники очень близко. Я до сих пор не знаю, почему проиграл на Джиро д’Италия. Надеюсь, что такого дня больше не будет. Я собирался наращивать форму во время гонки, потому что помню о чемпионате мира».

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Энрик Мас: «Сейчас мы идём гонку день за днём и шаг за шагом. Но я чувствую себя очень хорошо. Думаю, завтра будет важный для генеральной классификации этап. Я всегда говорил, что нацелен на топ-10, но про себя был настроен бороться за подиум. Сейчас могу объявить – я собираюсь бороться за подиум. Знаю, что будет тяжело. Мои соперники более опытны в трёхнедельных гонках, но мы постараемся».