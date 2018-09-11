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Роан Деннис, Саймон Йейтс, Стевен Крёйсвейк, Энрик Мас о 16-м этапе Вуэльты Испании-2018

Роан Деннис – победитель 16 этапа Вуэльты Испании-2018

 

  Действующий чемпион Австралии в гонке с раздельным  стартом Роан Деннис одержал вторую победу на этапах Вуэльты Испании-2018. 28-летний австралийский гонщик команды BMC не оставил соперникам шанса на 32-км разделке 16 этапа, проехав дистанцию за 37 минут 57 целых и 44 сотых секунды со средней скоростью 50,583 км/ч. На первой отсечке Роан Деннис показал второе время, уступив голландскому гонщику команды LottoNL-Jumbo Стевену Крёйсвейку 5 секунд, но уже на второй отсечке Деннис был лучшим, преодолев 21,4 км за 27 минут 4 целых и 77 сотых секунды.

 

  На финише ближайшим соперником Роана Денниса стал его товарищ по команде BMC, чемпион США в разделке Джоуи Росскопф, проигравший ему 50 секунд. Третье место на 16-м этапе занял чемпион Испании в разделке, гонщик команды Sky Джонатан Кастровьехо, также уступивший Деннису 50 секунд.

 

  31-летний нидерландский гонщик команды LottoNL-Jumbo Стевен Крёйсвейк стал лучшим среди генеральщиков, проехав разделку за 38 минут 48 секунд, что позволило ему стать 4-м на этапе и подняться с пятой на третью строчку общего зачёта.

 

  Капитан команды Mitchelton-Scott, британский гонщик Саймон Йейтс удержал на плечах красную майку лидера. Он проехал 32-км дистанцию с 13-м результатом, за 39 минут 14 секунд. В общем зачёте ближайшим соперником Саймона Йейтса остаётся Алехандро Вальверде (Movistar), уступивший Йейтсу на 32-км дистанции 7 секунд, а в общем зачёте проигрывающий 33 секунды.

 

 

Роан Деннис, Саймон Йейтс, Стевен Крёйсвейк, Энрик Мас о 16-м этапе Вуэльты Испании-2018

 Роан Деннис, Саймон Йейтс, Стевен Крёйсвейк, Энрик Мас о 16-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

© PhotoGomezSport

 

  Роан Деннис: «Сегодня придерживался плана. Старался контролировать скорость от старта до финиша, прибавив в середине. Всё сработало идеально. Мы с тренером разложили, как проходить каждый подъём, как распределять скорость. Я ехал спокойно. Надеялся, что разрывы будут большими. Был удивлён, что Квятковский не показал более высокого результата, хотя у него за эти две недели Вуэльты были падения, кроме того, он тратил сил больше, чем я, потому что боролся за общий зачёт.

 

 То, что еду отлично, знал, лишь взглянув на измеритель мощности. Но не ожидал, что смогут показать Квятковский и другие. Всё, что мне было известно – время Кастровьехо, он был хорошим индикатором того, насколько хорошо я еду. Считаю лучшим выступлением дня разделку Джоуи Росскопфа, который занял второе место. Он мой лучший товарищ по команде, я очень за него рад».

 

 

  Стевен Крёйсвейк: «У меня был очень хороший день. Я хотел показать на разделке высокий результат, знал, что могу финишировать в топ-10, но 4-е место на этапе превысило все ожидания. Дистанция мне подходила, но никогда не знаешь, как проедешь разделку в боевых условиях. Я начал очень хорошо, возможно, слишком быстро, думаю, в конце, возможно, потерял немного времени, но в общем проехал разделку ровно. Если финишируешь в пределах минуты от Роана Денниса, значит, проехал хорошо. В итоге разрывы получились довольно большими. Конечно, я очень рад своему результату, который даёт уверенность перед следующими этапами».

 

 

Роан Деннис, Саймон Йейтс, Стевен Крёйсвейк, Энрик Мас о 16-м этапе Вуэльты Испании-2018

 Роан Деннис, Саймон Йейтс, Стевен Крёйсвейк, Энрик Мас о 16-м этапе Вуэльты Испании-2018

 

© PhotoGomezSport

 

  Саймон Йейтс: «Я очень доволен этапом. Увеличил своё преимущество в общем зачёте, так что, выступление на этом этапе можно считать очень хорошим. Я не волновался сегодня, потому что постепенно улучшаю своё выступление в разделках, даже получаю от них удовольствие.

 

  Сегодня я отлично разложил скорость по дистанции, но в финале умирал, как и остальные. 33 секунды, отделяющие меня от Вальверде – это не так много. На Джиро у меня было гораздо большее преимущество, более  минуты. И все знают, что в итоге случилось.

 

  Крёйсвейк с каждым днём едет всё лучше. Обычно на третьей неделе Гран-туров он в хорошей форме, как настоящий мотор. Он отличный парень. Теперь идёт третьим, его надо опасаться.

 

  К следующим этапам подхожу с настороженностью, особенно к завтрашнему и к 20-м (в Андорре). До Мадрида ещё далеко. Впереди трудные этапы. Соперники очень близко. Я до сих пор не знаю, почему проиграл на Джиро д’Италия. Надеюсь, что такого дня больше не будет. Я собирался наращивать форму во время гонки, потому что помню о чемпионате мира».

 

 

Роан Деннис, Саймон Йейтс, Стевен Крёйсвейк, Энрик Мас о 16-м этапе Вуэльты Испании-2018

 © PhotoGomezSport

 

  Энрик Мас: «Сейчас мы идём гонку день за днём и шаг за шагом. Но я чувствую себя очень  хорошо. Думаю, завтра будет важный для генеральной классификации этап. Я всегда говорил, что нацелен на топ-10, но про себя был настроен бороться за подиум. Сейчас могу объявить – я собираюсь бороться за подиум. Знаю, что будет тяжело. Мои соперники более опытны в трёхнедельных гонках, но мы постараемся».

 

 

Результаты 16 этапа Вуэльты Испании-2018

 

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Теги к статье: Роан Деннис Саймон Йейтс Стевен Крёйсвейк Энрик Мас Rohan Dennis Simon Yates Steven Kruijswijk Enric Mas Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур ITT разделка индивидуальная гонка на время

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Комментарии

  • Rokka
    Команда «Астана» продлила конт ... (9)
    Rokka-Фото
    Груздев один из главных моторов на равнине и холмах. Это говорит и статистика его участием в гранд турах. Вряд-ли ему было столько доверия на протяжении такого времени если бы он был бесполезен для команды. К нему вопросов в любом случае должно быть меньше, чем к большей половине казахстанских гонцов.
  • pac1ent
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (13)
    pac1ent-Фото
    Делаю ставку на польскую победу из отрыва, биги будут ровно катить весь этап и устроят небольшие разборки на последней горе с минимальными разрывами. На полную катушку пойдут с 19 этапа, там уже у отрыва шансов будет мало.
  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (13)
    rude_rider-Фото
    Бриты хотят забрать все ГТ в этом сезоне? Не порядок))))
  • Shalam s Urala
    Команда «Астана» продлила конт ... (9)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: rude_rider
    Мне без разницы.это мое мнение Он давно ничего не показывает.
    но ведь, с такой логикой, придётся попрощаться с подавляющим большинством про-пелотона.. ? может всё-таки всё несколько сложнее устроено и люди как-то "показывают" свою нужность команде. даже если Вам этого не видно

  • Shalam s Urala
    Алехандро Вальверде и Наиро Ки ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    нельзя не признать - оба высказались хорошо

    даже хочется верить, что так оно всё и есть на самом деле

  • Krakk
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (13)
    Krakk-Фото

    Цитата: vitali
    Но эта тактика до сих пор не дала никакого преимущества чистым горнякам (возьмем только Кинтану и Лопеса), о которых С.Курдюков всегда говорит, что уж в финальной-то горе они покажут свой класс. И вот, наблюдая за неспособностью чистых горняков одолеть в этой самой горе их оппонента Ейтса,
    Так ведь Саймон точно такой же чистый горняк, чем он от них отличается? По физических данным заслуживает так называться побольше пухлика Лопеса, у которого в такой горке весьма вероятны проблемы.

    Если сегодня Йейтс не проявит признаков слабости, Вуэльту он заберет, 100%.

  • vova-55
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (13)
    vova-55-Фото
    Поставил бы на британскую чудо-таблетку для астматиков, но религия не позволяет :-)
  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: Earl57
    Митчелтон скорее всего пойдет от обороны и догонять отрыв не будет. Мовистару если надо, то пусть они и догоняют. 


    На третьей неделе (в горах и не только) команды лидеров ГК выстраивают "догоняющие поезда" лишь в том случае, если в отрыве есть угроза. 

    Если угрозы не будет, то ни Мувистар, ни МС, ни какая другая команда, в которой есть лидер ГК, работать не будут вплоть до финальной связки. Исключение - когда один из конкурентов словит время из-за ветра, тех. сбоя или иной другой  причины
    (например - сломать команду конкурента до финальной развязки). 



    Классная команда не допустит того, чтобы в отрыве были конкуренты.
    Но, на этой Вуэльте, похоже, возможно всё, что угодно... 

  • VeloVelo
    Команда «Астана» продлила конт ... (9)
    VeloVelo-Фото
    минус
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (32)
    EL-Fenomeno-Фото

    Хороший этап и для фаворитов, и для генеральщиков (мне понравилось).

    РД взял две ITT на Вуэльте и может сходить, чтобы ещё лучше подготовться к ЧМ. Кстати в десятке на этапе:

     - 2 ВМСишника;

     - 2 СКАЙевца;

     - 3 Квик-Степовца

    Цитата: Гонщик
    Цитата: velodoctor
    Последняя неделя будет интереснойbig_boss Я буду за вальверде и крейсвика болеть. 
    Вальв всётаки вылетит с подиума в общем итоге , первое место тоже под вопросом пока .

    Была ТОП 4, стала ТОП 6 good Удержиться ли Крюйсвик на виртуальном подиуме..хотелось бы.

    Честно говря пресновата была Вуэльта за 2 недели, но кажись нас ждёт великолепная развязка в Андорре.

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