Дамиано Карузо получил приз самого активного гонщика на последней в карьере Джиро д’Италия

Дамиано Карузо: «Не мог представить более красивого завершения моей истории с Джиро»

Дамиано Карузо в последний раз в карьере проехал домашний Гранд-тур – Джиро д’Италия, где в 2021 году поднимался на вторую ступень подиума, и получил приз как самый атакующий гонщик. В конце этого гда 38-летний итальянский гонщик команды Bahrain Victorious завершил карьеру профессионального велогонщика.

Но на Джиро д’Италия-2026 Карузо был не только наставником молодого товарища по команде Афонсо Эулалио, которому помогал завоевать белую майку лучшего молодого гонщика, но и сам финишировал 9-м в генеральной классификации.

Для команды Bahrain Victorious гонка круто изменилась в самом начале Джиро после потери Сантьяго Буйтраго, который стартовал как лидер на генеральную классификацию, но сошёл на 2-м этапе.

С того момента команда перестроилась под новые возможности и начала атаковать. Афонсо Эулалио занял 2-е место на 5-м этапе, в эпической дуэли с Игором Арриетой (UAE Team Emirates XRG), на 12-м этапе победу команде принесла поздняя атака Алека Сегарта, сумевшего застать врасплох пелотон, Дамиано Карузо занял 3-е место на 17-м горном этапе, что позволило ему войти в топ-10 общего зачёта, которое он удержал и на королевском горном 19-м этапе, где финишировал 7-м.

Дамиано Карузо:

«Я не мог представить себе более красивого завершения моей истории с Джиро д’Италия. Это были три недели, полные ярких эмоций — с первого до финального этапа здесь, в Риме. Этот опыт был волшебным.

Для меня очень важен приз самому активному гонщику Джиро д’Италия, большая честь – получать его здесь, в Риме, и ещё отпраздновать это вместе с победой Афонсо в классификации лучшего молодого гонщика. И ещё добавить победу Алека Сегарта на этапе. Поэтому могу сказать, что это для всей команды эта гонка прошла прекрасно.

Честно говоря, трудно подобрать слова, чтобы объяснить, что я сейчас чувствую. Я лишь хочу поблагодарить болельщиков, команду, весь персонал и особенно моих товарищей по команде, потому что каждый из них дал мне энергию, чтобы достичь этого момента и пережить всё это».

Франко Пеллицотти, спортивный директор Bahrain Victorious:

«Эта Джиро прошла для нас потрясающе. Прежде всего, хочу поблагодарить гонщиков и весь персонал за их самоотдачу на протяжении всей гонки. Мы начинали с одними целями, но после второго этапа, когда потеряли Сантьяго, нам пришлось изменить задачи. В итоге мы можем радоваться и гордиться результатами, которых добились, и тем, как гонщики сражались каждый день.

Гонка была тяжёлой, но я считаю, что это один из лучших Гран-туров за десять лет существования Bahrain Victorious — не только из-за результатов, но и из-за тех эмоций, которые мы пережили. Афонсо выступил невероятно – сначала много дней удерживал розовую майку, потом выиграл белую.

Также, спустя три года без побед на Джиро, мы выиграли этап, и команда проявила великолепный боевой настрой от первого до последнего дня.

Хочу особенно отметить Дамиано. Он невероятный парень, и он в последний раз проехал Джиро д’Италия как гонщик. Он выступил потрясающе, всё время был рядом с Афонсу, и без Дамиано такой результат был бы невозможен. Я очень рад, что он смог завершить финальную Джиро с таким высоким результатом, и мы все очень им гордимся».