VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Дамиано Карузо получил приз самого активного гонщика на последней в карьере Джиро д’Италия

Дамиано Карузо: «Не мог представить более красивого завершения моей истории с Джиро»

 

 

Дамиано Карузо в последний раз в карьере проехал домашний Гранд-тур – Джиро д’Италия, где в 2021 году поднимался на вторую ступень подиума, и получил приз как самый атакующий гонщик. В конце этого гда 38-летний итальянский гонщик команды Bahrain Victorious завершил карьеру профессионального велогонщика.

 

Но на Джиро д’Италия-2026 Карузо был не только наставником молодого товарища по команде Афонсо Эулалио, которому помогал завоевать белую майку лучшего молодого гонщика, но и сам финишировал 9-м в генеральной классификации.

 

Для команды Bahrain Victorious гонка круто изменилась в самом начале Джиро после потери Сантьяго Буйтраго, который стартовал как лидер на генеральную  классификацию, но сошёл на 2-м этапе.

 

С того момента команда перестроилась под новые возможности и начала атаковать. Афонсо Эулалио занял 2-е место на 5-м этапе, в эпической дуэли с Игором Арриетой (UAE Team Emirates XRG), на 12-м этапе победу команде принесла поздняя атака Алека Сегарта, сумевшего застать врасплох пелотон, Дамиано Карузо занял 3-е место на 17-м горном этапе, что позволило ему войти в топ-10 общего зачёта, которое он удержал и на королевском горном 19-м этапе, где финишировал 7-м.

 

Дамиано Карузо получил приз самого активного гонщика на последней в карьере Джиро д’Италия

Photo ©2026 Luca Bettini/SprintCyclingAgency/Bahrain Victorious Team

 

Дамиано Карузо получил приз самого активного гонщика на последней в карьере Джиро д’Италия

 

Дамиано Карузо получил приз самого активного гонщика на последней в карьере Джиро д’Италия

Photo Credits: LaPresse

 

 

Дамиано Карузо:

 

«Я не мог представить себе более красивого завершения моей истории с Джиро д’Италия. Это были три недели, полные ярких эмоций — с первого до финального этапа здесь, в Риме. Этот опыт был волшебным.

 

Для меня очень важен приз самому активному гонщику Джиро д’Италия, большая честь – получать его здесь, в Риме, и ещё отпраздновать это вместе с победой Афонсо в классификации лучшего молодого гонщика. И ещё добавить победу Алека Сегарта на этапе. Поэтому могу сказать, что это для всей команды эта гонка прошла прекрасно.

 

Честно говоря, трудно подобрать слова, чтобы объяснить, что я сейчас чувствую. Я лишь хочу поблагодарить болельщиков, команду, весь персонал и особенно моих товарищей по команде, потому что каждый из них дал мне энергию, чтобы достичь этого момента и пережить всё это».

 

Франко Пеллицотти, спортивный директор Bahrain Victorious:

 

«Эта Джиро прошла для нас потрясающе. Прежде всего, хочу поблагодарить гонщиков и весь персонал за их самоотдачу на протяжении всей гонки. Мы начинали с одними целями, но после второго этапа, когда потеряли Сантьяго, нам пришлось изменить задачи. В итоге мы можем радоваться  и гордиться результатами, которых добились, и тем, как гонщики сражались каждый день.

 

Гонка была тяжёлой, но я считаю, что это один из лучших Гран-туров за десять лет существования Bahrain Victorious — не только из-за результатов, но и из-за тех эмоций, которые мы пережили. Афонсо выступил невероятно – сначала много дней удерживал розовую майку, потом выиграл белую.

 

Также, спустя три года без побед на Джиро, мы выиграли этап, и команда проявила великолепный боевой настрой от первого до последнего дня.

 

Хочу особенно отметить Дамиано. Он невероятный парень, и он в последний раз проехал Джиро д’Италия как гонщик. Он выступил потрясающе, всё время был рядом с Афонсу, и без Дамиано такой результат был бы невозможен. Я очень рад, что он смог завершить финальную Джиро с таким высоким результатом, и мы все очень им гордимся».

 

Джиро д'Италия-2026. Результаты 21 этапа

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Дамиано Карузо Damiano Caruso Bahrain Victorious Джиро д'Италия-2026 Giro d'Italia-2026 Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

30 мая - 7 июня 2026

Giro d'Italia Women

7 - 14 июня 2026

Tour Auvergne - Rhone-Alpest

17 - 21 июня 2026

Tour de Suisse

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

ОПРОС

Выиграет ли Йонас Вингегор Тур де Франс-2026?

Комментарии

  • Victor
    Александр Винокуров подарил Па ... (4)
    Victor-Фото

    Кстати, Папа Иоанн Павел 2 реально любил на велосипеде кататься и маэстро Эрнесто даже подарил ему Кольнаго.

    А Папа Пий 12 лично уговаривал Фаусто Коппи бросить любовницу и вернуться к жене.

  • kabachok
    Йонас Вингегор — победитель Дж ... (10)
    kabachok-Фото
    даже СК заметил, что Вини совсем уж анорексичный вид имеет.
  • kabachok
    Йонас Вингегор — победитель Дж ... (10)
    kabachok-Фото
    букмекеры не думают, букмекеры считают.
  • RVL
    Йонас Вингегор — победитель Дж ... (10)
    RVL-Фото
    А мне вид вини не совсем нравится. Слишком он какой-то изможденнно-истощенный. Даже руки толком вскинуть в Риме не получилось...сокомандники поддержали..
    Похоже не совсем ему легко сейчас
  • dyneema
    Йонас Вингегор — победитель Дж ... (10)
    dyneema-Фото
    Цитата: shoooster
    Форма отличная, не запыхался особо. Ждём битву биороботов на Туре. Я б все деньги на Погги б не поставил сейчас
    Букмекеры думают иначе. Сейчас коэффициент на Тадея на Туре даже меньше, чем был коэффициент на Йонаса на Джиро... То есть вопрос не в том, что Тадей выиграет, а в том, привезёт он Йонасу и Полю 5 минут в gc, или нет?
  • Серафим
    Александр Винокуров подарил Па ... (4)
    Серафим-Фото

    Зато Индуррайну Папа Римский вручал лично и розовую и желтую майки. Чем немало смутил Биг Мига, как он сам рассказывал.

  • Виктор Сироткин
    UAE Team Emirates XRG объяснил ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото
    Очень и очень неприятная причина: засмотрелся на вело компьютер - потерял заслуженную победу в категории цикламеновой майки. Понятно, что многодневка - стресс, потому и нужно беречь себя в 3 раза больше, а не идти по стопам Берналя
  • Серафим
    Джиро д’Италия-2026, превью эт ... (4)
    Серафим-Фото

    По поводу завершающей разделки. Если считать с 93 года, то получается !! этапов заключительных - разделка, а 23 этапа - спринт. По именам победителей получается, что если в Италии сильный спринтер в наличии, то планировали спринт, если раздельщик, то разделку. Это не правило, это тенденция.

      А 92 год заканчивался разделкой и очень длинной, в Джиро участвовал Индуррайн, который конечно и выиграл и этап и Джиро. Просто мысли вдогонку.

  • AzaKonta
    Александр Винокуров подарил Па ... (4)
    AzaKonta-Фото
    Вино достойный представитель своей страны на международной арене. Благодаря ему имидж страны растёт в Европе.
  • Bjoern
    Александр Винокуров подарил Па ... (4)
    Bjoern-Фото

    Почуму-то сразу вспомнил "поле чудес" и чудоковатые подарки Якубовичу

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Результаты: ПроТур-2026

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

2 июня

Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers)

Daniel Cavia (Burgos - Burpellet - BH)

Tom Crabbe (Team Flanders - Baloise)

Gari Ugarte Larrea (Euskaltel - Euskadi)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2026 (9)
Май 2026 (249)
Апрель 2026 (162)
Март 2026 (181)
Февраль 2026 (159)
Январь 2026 (138)