Афонсо Эулалио — лучший молодой гонщик Джиро д’Италия-2026

Афонсо Эулалио: «Никогда не забуду эту Джиро»

Афонсо Эулалио провёл незабываемую Джиро д’Италия-2026. Участвуя в итальянском Гранд-туре второй раз в карьере, 24-летний португальский гонщик команды Bahrain Victorious девять этапов носил розовую майку лидера, а также с 5-го этапа и до финального подиума в Риме возглавлял классификацию лучшего молодого гонщика, выиграв в итоге белую майку. Также Афонсо Эулалио занял 6-е место в генеральной классификации Джиро д’Италия-2026.

В классификации лучшего молодого гонщика ближайшим соперником Афонсо Эулалио был Давиде Пиганцоли (Visma Lease a Bike), проигравший 1 минуту 13 секунд.

Афонсо Эулалио: «Никогда не забуду эту Джиро. После такой тяжёлой последней недели я чувствовал себя не лучшим образом и не всегда был уверен, что смогу удержать позиции. Но даже когда я сомневался, вся команда верила в меня, и это придавало мне сил бороться до конца.

Дамиано (Карузо) был очень важным для меня помощником. Я сказал ему, что если он чувствует себя лучше меня, то может бороться за свой результат, но он ответил, что останется со мной, что бы ни случилось. Это придало мне огромной уверенности в очень трудный момент.

Закончить Джиро д’Италия-2026 в белой майке после стольких дней в розовой, и при этом мы оба с Дамиано попали в топ-10 общего зачёта — это нечто особенное. За эти три недели нам было очень тяжело, но мы завершили гонку в Риме с прекрасным результатом для команды».

В интервью Jornal A Bola Афонсо Эулалио добавил:

«Вся эта Джиро была сбывшейся мечтой, всё просто невероятно. Больше, чем розовая майка или белая майка меня радует, когда я вижу, как счастливы все люди вокруг меня и те, кто работает со мной. Приехать после этапа и увидеть на лицах каждого такие улыбки — для меня это нечто невероятное. Огромное спасибо всем, а теперь пришло время наслаждаться этим моментом».