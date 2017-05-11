Джиро д'Италия-2026. Результаты 21 этапа

Рим - Рим, 131 км

 

 

1

 

Jonathan Milan (Ita) Lidl - Trek

 

3:05:50

 

 

2

 

Giovanni Lonardi (Ita) Polti - VisitMalta

 

0:00:00

 

 

3

 

Paul Penhoet (Fra) Groupama - FDJ United

 

 

 

 

4

 

Dylan Groenewegen (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

 

 

 

5

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

6

 

Jensen Plowright (Aus) Alpecin - Premier Tech

 

 

 

 

7

 

Tobias Lund Andresen (Den) Decathlon - CMA CMG

 

 

 

 

8

 

Corbin Strong (NZl) NSN Cycling Team

 

 

 

 

9

 

Toon Aerts (Bel) Lotto - Intermarche

 

 

 

 

10

 

Luca Mozzato (Ita) Tudor Pro

 

 

 

 

11

 

Paul Magnier (Fra) Soudal - Quick Step

 

 

 

 

12

 

Matteo Malucelli (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

13

 

Sakarias Loland (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

14

 

Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

15

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

 

 

 

16

 

Alec Segaert (Bel) Bahrain Victorious

 

 

 

 

17

 

Martin Marcellusi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

 

 

 

18

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

19

 

Robert Donaldson (GBr) Jayco AlUla

 

 

 

 

20

 

Guillermo Silva (Uru) XDS Astana Team

 

 

 

 

21

 

Casper Van Uden (Ned) Team Picnic PostNL

 

 

 

 

22

 

Antonio Morgado (Por) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

23

 

David Gonzalez (Esp) Pinarello - Q36.5

 

 

 

 

24

 

Mick van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

25

 

Arjen Livyns (Bel) XDS Astana Team

 

 

 

 

26

 

Magnus Sheffield (USA) Netcompany INEOS

 

 

 

 

27

 

Filippo Magli (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

 

 

 

28

 

Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro

 

 

 

 

29

 

Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious

 

 

 

 

30

 

Lorenzo Rota (Ita) Lotto - Intermarche

 

 

 

 

31

 

Fran Miholjevic (Cro) Bahrain Victorious

 

 

 

 

32

 

Tobias Bayer (Aut) Alpecin - Premier Tech

 

 

 

 

33

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

34

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - CMA CMG

 

 

 

 

35

 

Gregor Mühlberger (Aut) Decathlon - CMA CMG

 

 

 

 

36

 

Jan Hirt (Cze) NSN Cycling Team

 

 

 

 

37

 

Thymen Arensman (Ned) Netcompany INEOS

 

 

 

 

38

 

Larry Warbasse (USA) Tudor Pro

 

 

 

 

39

 

Michael Storer (Aus) Tudor Pro

 

 

 

 

40

 

Egan Bernal (Col) Netcompany INEOS

 

 

 

 

41

 

Cyril Barthe (Fra) Groupama - FDJ United

 

 

 

 

42

 

Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team

 

 

 

 

43

 

Robin Froidevaux (Swi) Tudor Pro

 

 

 

 

44

 

Maximilian Walscheid (Ger) Lidl - Trek

 

 

 

 

45

 

Ryan Mullen (Irl) NSN Cycling Team

 

 

 

 

46

 

Diego Sevilla (Esp) Polti - VisitMalta

 

 

 

 

47

 

Johan Price-Pejtersen (Den) Alpecin - Premier Tech

 

 

 

 

48

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl - Trek

 

 

 

 

49

 

Derek Gee (Can) Lidl - Trek

 

 

 

 

50

 

Ben Turner (GBr) Netcompany INEOS

 

 

 

 

51

 

Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

52

 

David De La Cruz (Esp) Pinarello - Q36.5

 

 

 

 

53

 

Fabio Van Den Bossche (Bel) Soudal - Quick Step

 

 

 

 

54

 

Afonso Eulalio (Por) Bahrain Victorious

 

 

 

 

55

 

Luca Paletti (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

 

 

 

56

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

 

 

 

57

 

Florian Stork (Ger) Tudor Pro

 

 

 

 

58

 

Jonas Rutsch (Ger) Lotto - Intermarche

 

 

 

 

59

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

 

 

 

60

 

Koen Bouwman (Ned) Jayco AlUla

 

 

 

 

61

 

William Barta (USA) Tudor Pro

 

 

 

 

62

 

Chris Harper (Aus) Pinarello - Q36.5

 

 

 

 

63

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

64

 

Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

65

 

Gianni Moscon (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

66

 

Jonas Geens (Bel) Alpecin - Premier Tech

 

 

 

 

67

 

Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

68

 

Ludovico Crescioli (Ita) Polti - VisitMalta

 

 

 

 

69

 

Jan Christen (Swi) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

70

 

Fabian Lienhard (Sui) Tudor Pro

 

 

 

 

71

 

Alberto Bettiol (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

72

 

Enric Mas (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

73

 

Elmar Reinders (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

 

 

 

74

 

Embret Svestad-Baardseng (Nor) Netcompany INEOS

 

 

 

 

75

 

Alexander Vlasov (Rus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

76

 

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

 

 

 

 

77

 

Mark Donovan (GBr) Pinarello - Q36.5

 

 

 

 

78

 

Mirco Maestri (Ita) Polti - VisitMalta

 

 

 

 

79

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - CMA CMG

 

 

 

 

80

 

Dries Van Gestel (Bel) Soudal - Quick Step

 

 

 

 

81

 

Rasmus Pedersen (Den) Decathlon - CMA CMG

 

 

 

 

82

 

Francesco Busatto (Ita) Alpecin - Premier Tech

 

 

 

 

83

 

Alexander Jefferson Cepeda (Ecu) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

84

 

Igor Arrieta (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

85

 

Axel Huens (Fra) Groupama - FDJ United

 

 

 

 

86

 

Vicente Rojas (Chi) Bardiani - CSF-7 Saber

 

 

 

 

87

 

Nelson Oliveira (Por) Movistar Team

 

 

 

 

88

 

Dion Smith (NZl) NSN Cycling Team

 

 

 

 

89

 

Andrea Mifsud (Mlt) Polti - VisitMalta

 

 

 

 

90

 

Nicholas Schultz (Aus) NSN Cycling Team

 

 

 

 

91

 

Wout Poels (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

 

 

 

92

 

Einer Rubio (Col) Movistar Team

 

 

 

 

93

 

Gijs Leemreize (Ned) Team Picnic PostNL

 

 

 

 

94

 

Simone Gualdi (Ita) Lotto - Intermarche

 

 

 

 

95

 

Nikita Tsvetkov (Uzb) Bardiani - CSF-7 Saber

 

 

 

 

96

 

Gianmarco Garofoli (Ita) Soudal - Quick Step

 

 

 

 

97

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

98

 

Jack Haig (Aus) Netcompany INEOS

 

 

 

 

99

 

Connor Swift (GBr) Netcompany INEOS

 

 

 

 

100

 

Jasper Stuyven (Bel) Soudal - Quick Step

 

 

 

 

101

 

Davide Piganzoli (Ita) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

102

 

Bart Lemmen (Ned) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

103

 

Tim Rex (Bel) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

104

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

105

 

Timo Kielich (Bel) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

106

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

107

 

Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

108

 

Alessandro Tonelli (Ita) Polti - VisitMalta

 

 

 

 

109

 

Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

 

 

 

110

 

Tord Gudmestad (Nor) Decathlon - CMA CMG

 

 

 

 

111

 

Darren Rafferty (Irl) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

112

 

Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

113

 

Alessandro Pinarello (Ita) NSN Cycling Team

 

0:00:47

 

 

114

 

Oliver Naesen (Bel) Decathlon - CMA CMG

 

 

 

 

115

 

Tim Naberman (Ned) Team Picnic PostNL

 

 

 

 

116

 

Andrea Raccagni (Ita) Soudal - Quick Step

 

 

 

 

117

 

Frank van den Broek (Ned) Team Picnic PostNL

 

 

 

 

118

 

Matyas Kopecky (Cze) Unibet - Rose Rockets

 

0:00:57

 

 

119

 

Hartthijs De Vries (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

 

 

 

120

 

Tim Torn Teutenberg (Ger) Lidl - Trek

 

 

 

 

121

 

Chris Hamilton (Aus) Team Picnic PostNL

 

0:01:04

 

 

122

 

Simone Consonni (Ita) Lidl - Trek

 

 

 

 

123

 

Matteo Sobrero (Ita) Lidl - Trek

 

 

 

 

124

 

Alan Hatherly (RSA) Jayco AlUla

 

 

 

 

125

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

0:01:23

 

 

126

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

127

 

Filippo Turconi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

 

 

 

128

 

Mattia Bais (Ita) Polti - VisitMalta

 

 

 

 

129

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

130

 

Juan Pedro Lopez (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

131

 

Thomas Pesenti (Ita) Polti - VisitMalta

 

 

 

 

132

 

Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Mobility

 

0:01:42

 

 

133

 

Diego Ulissi (Ita) XDS Astana Team

 

0:01:56

 

 

134

 

Ayco Bastiaens (Bel) Soudal - Quick Step

 

 

 

 

135

 

Filippo Zana (Ita) Soudal - Quick Step

 

 

 

 

136

 

Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla

 

 

 

 

137

 

Filippo Ganna (Ita) Netcompany INEOS

 

 

 

 

138

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

139

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

140

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ United

 

0:02:34

 

 

141

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ United

 

 

 

 

142

 

Lukas Kubis (Svk) Unibet - Rose Rockets

 

0:02:39

 

 

143

 

Joshua Kench (NZl) Groupama - FDJ United

 

 

 

 

144

 

Johan Jacobs (Sui) Groupama - FDJ United

 

 

 

 

145

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon - CMA CMG

 

0:02:52

 

 

146

 

Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl - Trek

 

0:02:57

 

 

147

 

Warren Barguil (Fra) Team Picnic PostNL

 

0:03:09

 

 

148

 

Remy Rochas (Fra) Groupama - FDJ United

 

 

 

 

149

 

Tomas Kopecky (Cze) Unibet - Rose Rockets

 

 

 

 

150

 

Luca Vergallito (Ita) Alpecin - Premier Tech

 

0:04:41

 

 

151

 

Niklas Larsen (Den) Unibet - Rose Rockets

 

0:04:54

 

 

DNS

 

Sean Flynn (GBr) Team Picnic PostNL

 

  

 

 

 

Очки на этапе

 

 

1

 

Jonathan Milan (Ita) Lidl - Trek

 

50

 

 

2

 

Giovanni Lonardi (Ita) Polti - VisitMalta

 

35

 

 

3

 

Paul Penhoet (Fra) Groupama - FDJ United

 

25

 

 

4

 

Dylan Groenewegen (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

18

 

 

5

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

14

 

 

6

 

Jensen Plowright (Aus) Alpecin - Premier Tech

 

12

 

 

7

 

Filippo Turconi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

12

 

 

8

 

Tobias Lund Andresen (Den) Decathlon - CMA CMG

 

10

 

 

9

 

Corbin Strong (NZl) NSN Cycling Team

 

8

 

 

10

 

Mirco Maestri (Ita) Polti - VisitMalta

 

8

 

 

11

 

Toon Aerts (Bel) Lotto - Intermarche

 

7

 

 

12

 

Luca Mozzato (Ita) Tudor Pro

 

6

 

 

13

 

Paul Magnier (Fra) Soudal - Quick Step

 

5

 

 

14

 

Guillermo Silva (Uru) XDS Astana Team

 

5

 

 

15

 

Matteo Malucelli (Ita) XDS Astana Team

 

4

 

 

16

 

Sakarias Loland (Nor) Uno-X Mobility

 

3

 

 

17

 

Martin Marcellusi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

3

 

 

18

 

Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious

 

2

 

 

19

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

1

 

 

20

 

Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

1

 

 

 

Командная классификация этапа

 

 

1

 

XDS Astana Team (Kaz)

 

9:17:30

 

 

2

 

Bahrain Victorious (Brn)

 

 

 

 

3

 

Movistar (Spa)

 

 

 

 

4

 

Decathlon - CMA CMG (Fra)

 

 

 

 

5

 

Tudor Pro Cycling Team (Swi)

 

 

 

 

6

 

Alpecin - Premier Tech (Bel)

 

 

 

 

7

 

NSN Cycling Team (Swi)

 

 

 

 

8

 

Lidl - Trek (USA)

 

 

 

 

9

 

Lotto - Intermarche (Bel)

 

 

 

 

10

 

Bardiani CSF 7 Saber (Ita)

 

 

 

 

11

 

Netcompany INEOS (GBr)

 

 

 

 

12

 

Polti - VisitMalta (Ita)

 

 

 

 

13

 

Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)

 

 

 

 

14

 

Groupama - FDJ United (Fra)

 

 

 

 

15

 

Jayco AlUla (Aus)

 

 

 

 

16

 

Pinarello-Q36.5 (Swi)

 

 

 

 

17

 

Soudal - Quick Step (Bel)

 

 

 

 

18

 

Uno-X Mobility (Nor)

 

 

 

 

19

 

Unibet Rose Rockets (Fra)

 

 

 

 

20

 

UAE Team Emirates XRG (UAE)

 

 

 

 

21

 

EF Education-EasyPost (USA)

 

 

 

 

22

 

Visma - Lease a Bike (Ned)

 

 

 

 

23

 

Team Picnic PostNL (Ned)

 

0:00:47

 

 

 

 

Итоговая генеральная классификация

 

 

1

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

83:22:51

 

 

2

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - CMA CMG

 

0:05:22

 

 

3

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

0:06:25

 

 

4

 

Thymen Arensman (Ned) Netcompany INEOS

 

0:07:02

 

 

5

 

Derek Gee (Can) Lidl - Trek

 

0:07:56

 

 

6

 

Afonso Eulalio (Por) Bahrain Victorious

 

0:09:39

 

 

7

 

Michael Storer (Aus) Tudor Pro

 

0:10:13

 

 

8

 

Davide Piganzoli (Ita) Visma - Lease a Bike

 

0:10:52

 

 

9

 

Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious

 

0:11:24

 

 

10

 

Egan Bernal (Col) Netcompany INEOS

 

0:12:54

 

 

11

 

Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro

 

0:15:12

 

 

12

 

Jan Hirt (Cze) NSN Cycling Team

 

0:22:06

 

 

13

 

Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike

 

0:22:12

 

 

14

 

David De La Cruz (Esp) Pinarello - Q36.5

 

0:23:14

 

 

15

 

Gregor Mühlberger (Aut) Decathlon - CMA CMG

 

0:23:53

 

 

16

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

0:24:12

 

 

17

 

Chris Harper (Aus) Pinarello - Q36.5

 

0:30:43

 

 

18

 

Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility

 

0:34:26

 

 

19

 

Igor Arrieta (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

0:55:50

 

 

20

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl - Trek

 

0:56:40

 

 

21

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

0:58:16

 

 

22

 

Wout Poels (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

1:02:10

 

 

23

 

Einer Rubio (Col) Movistar Team

 

1:04:26

 

 

24

 

Embret Svestad-Baardseng (Nor) Netcompany INEOS

 

1:13:39

 

 

25

 

Alexander Vlasov (Rus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

1:15:21

 

 

26

 

Koen Bouwman (Ned) Jayco AlUla

 

1:21:21

 

 

27

 

Ludovico Crescioli (Ita) Polti - VisitMalta

 

1:22:57

 

 

28

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

1:27:04

 

 

29

 

Gianmarco Garofoli (Ita) Soudal - Quick Step

 

1:39:03

 

 

30

 

Bart Lemmen (Ned) Visma - Lease a Bike

 

1:43:35

 

 

31

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

1:47:36

 

 

32

 

Enric Mas (Esp) Movistar Team

 

1:48:28

 

 

33

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon - CMA CMG

 

1:50:13

 

 

34

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - CMA CMG

 

1:54:21

 

 

35

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

1:57:24

 

 

36

 

William Barta (USA) Tudor Pro

 

1:59:28

 

 

37

 

Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility

 

2:00:30

 

 

38

 

Mark Donovan (GBr) Pinarello - Q36.5

 

2:03:23

 

 

39

 

Florian Stork (Ger) Tudor Pro

 

2:05:31

 

 

40

 

Jack Haig (Aus) Netcompany INEOS

 

2:05:45

 

 

41

 

Juan Pedro Lopez (Esp) Movistar Team

 

2:06:30

 

 

42

 

Magnus Sheffield (USA) Netcompany INEOS

 

2:13:46

 

 

43

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

2:22:36

 

 

44

 

Simone Gualdi (Ita) Lotto - Intermarche

 

2:23:20

 

 

45

 

Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious

 

2:30:59

 

 

46

 

Diego Ulissi (Ita) XDS Astana Team

 

2:31:00

 

 

47

 

Alessandro Tonelli (Ita) Polti - VisitMalta

 

2:35:14

 

 

48

 

Alan Hatherly (RSA) Jayco AlUla

 

2:35:45

 

 

49

 

Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team

 

2:37:10

 

 

50

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

2:38:11

 

 

51

 

Larry Warbasse (USA) Tudor Pro

 

2:40:46

 

 

52

 

Joshua Kench (NZl) Groupama - FDJ United

 

2:45:22

 

 

53

 

Remy Rochas (Fra) Groupama - FDJ United

 

2:51:41

 

 

54

 

Matteo Sobrero (Ita) Lidl - Trek

 

3:04:43

 

 

55

 

Andrea Raccagni (Ita) Soudal - Quick Step

 

3:05:26

 

 

56

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ United

 

3:07:56

 

 

57

 

Warren Barguil (Fra) Team Picnic PostNL

 

3:12:32

 

 

58

 

Toon Aerts (Bel) Lotto - Intermarche

 

3:17:13

 

 

59

 

Jan Christen (Swi) UAE Team Emirates XRG

 

3:26:08

 

 

60

 

Filippo Zana (Ita) Soudal - Quick Step

 

3:27:17

 

 

61

 

Alessandro Pinarello (Ita) NSN Cycling Team

 

3:27:38

 

 

62

 

Nicholas Schultz (Aus) NSN Cycling Team

 

3:29:39

 

 

63

 

Alberto Bettiol (Ita) XDS Astana Team

 

3:34:04

 

 

64

 

Alexander Jefferson Cepeda (Ecu) EF Education-EasyPost

 

3:34:37

 

 

65

 

Guillermo Silva (Uru) XDS Astana Team

 

3:35:10

 

 

66

 

Nelson Oliveira (Por) Movistar Team

 

3:38:31

 

 

67

 

Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Mobility

 

3:42:04

 

 

68

 

Lorenzo Rota (Ita) Lotto - Intermarche

 

3:43:54

 

 

69

 

Andrea Mifsud (Mlt) Polti - VisitMalta

 

3:44:47

 

 

70

 

Jasper Stuyven (Bel) Soudal - Quick Step

 

3:46:19

 

 

71

 

Thomas Pesenti (Ita) Polti - VisitMalta

 

3:46:42

 

 

72

 

Alec Segaert (Bel) Bahrain Victorious

 

3:48:39

 

 

73

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

3:51:21

 

 

74

 

Gianni Moscon (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

3:54:30

 

 

75

 

Mick van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

3:55:29

 

 

76

 

Ben Turner (GBr) Netcompany INEOS

 

3:56:03

 

 

77

 

Connor Swift (GBr) Netcompany INEOS

 

3:57:12

 

 

78

 

Oliver Naesen (Bel) Decathlon - CMA CMG

 

3:59:42

 

 

79

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

3:59:55

 

 

80

 

Tobias Bayer (Aut) Alpecin - Premier Tech

 

4:00:21

 

 

81

 

Francesco Busatto (Ita) Alpecin - Premier Tech

 

4:01:30

 

 

82

 

Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

4:02:50

 

 

83

 

Axel Huens (Fra) Groupama - FDJ United

 

4:02:51

 

 

84

 

Chris Hamilton (Aus) Team Picnic PostNL

 

4:04:39

 

 

85

 

Mattia Bais (Ita) Polti - VisitMalta

 

4:08:18

 

 

86

 

Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla

 

4:09:17

 

 

87

 

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

 

4:12:28

 

 

88

 

Corbin Strong (NZl) NSN Cycling Team

 

4:13:20

 

 

89

 

Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl - Trek

 

4:15:40

 

 

90

 

Tim Rex (Bel) Visma - Lease a Bike

 

4:15:41

 

 

91

 

Luca Vergallito (Ita) Alpecin - Premier Tech

 

4:16:46

 

 

92

 

Darren Rafferty (Irl) EF Education-EasyPost

 

4:18:31

 

 

93

 

Johan Jacobs (Sui) Groupama - FDJ United

 

4:19:24

 

 

94

 

Diego Sevilla (Esp) Polti - VisitMalta

 

4:23:28

 

 

95

 

Gijs Leemreize (Ned) Team Picnic PostNL

 

4:23:36

 

 

96

 

Fran Miholjevic (Cro) Bahrain Victorious

 

4:23:50

 

 

97

 

Mirco Maestri (Ita) Polti - VisitMalta

 

4:24:46

 

 

98

 

Filippo Turconi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

4:25:07

 

 

99

 

Filippo Ganna (Ita) Netcompany INEOS

 

4:25:32

 

 

100

 

David Gonzalez (Esp) Pinarello - Q36.5

 

4:27:13

 

 

101

 

Luca Paletti (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

4:27:50

 

 

102

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

4:30:32

 

 

103

 

Vicente Rojas (Chi) Bardiani - CSF-7 Saber

 

4:30:37

 

 

104

 

Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious

 

4:31:17

 

 

105

 

Fabio Van Den Bossche (Bel) Soudal - Quick Step

 

4:31:26

 

 

106

 

Jonas Rutsch (Ger) Lotto - Intermarche

 

4:32:30

 

 

107

 

Jonas Geens (Bel) Alpecin - Premier Tech

 

4:32:34

 

 

108

 

Cyril Barthe (Fra) Groupama - FDJ United

 

4:34:21

 

 

109

 

Nikita Tsvetkov (Uzb) Bardiani - CSF-7 Saber

 

4:36:23

 

 

110

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ United

 

4:39:53

 

 

111

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

4:42:46

 

 

112

 

Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Mobility

 

4:44:07

 

 

113

 

Rasmus Pedersen (Den) Decathlon - CMA CMG

 

4:45:22

 

 

114

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

4:45:40

 

 

115

 

Paul Magnier (Fra) Soudal - Quick Step

 

4:52:33

 

 

116

 

Filippo Magli (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

4:53:41

 

 

117

 

Sakarias Loland (Nor) Uno-X Mobility

 

5:00:06

 

 

118

 

Robert Donaldson (GBr) Jayco AlUla

 

5:04:29

 

 

119

 

Timo Kielich (Bel) Visma - Lease a Bike

 

5:07:50

 

 

120

 

Martin Marcellusi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

5:12:44

 

 

121

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

5:15:36

 

 

122

 

Tobias Lund Andresen (Den) Decathlon - CMA CMG

 

5:17:08

 

 

123

 

Dion Smith (NZl) NSN Cycling Team

 

5:23:40

 

 

124

 

Jonathan Milan (Ita) Lidl - Trek

 

5:25:34

 

 

125

 

Antonio Morgado (Por) UAE Team Emirates XRG

 

5:25:56

 

 

126

 

Casper Van Uden (Ned) Team Picnic PostNL

 

5:26:24

 

 

127

 

Ayco Bastiaens (Bel) Soudal - Quick Step

 

5:28:38

 

 

128

 

Paul Penhoet (Fra) Groupama - FDJ United

 

5:29:32

 

 

129

 

Niklas Larsen (Den) Unibet - Rose Rockets

 

5:30:53

 

 

130

 

Jensen Plowright (Aus) Alpecin - Premier Tech

 

5:30:57

 

 

131

 

Dries Van Gestel (Bel) Soudal - Quick Step

 

5:32:43

 

 

132

 

Tim Naberman (Ned) Team Picnic PostNL

 

5:33:04

 

 

133

 

Giovanni Lonardi (Ita) Polti - VisitMalta

 

5:33:10

 

 

134

 

Ryan Mullen (Irl) NSN Cycling Team

 

5:34:35

 

 

135

 

Arjen Livyns (Bel) XDS Astana Team

 

5:35:05

 

 

136

 

Tord Gudmestad (Nor) Decathlon - CMA CMG

 

5:37:26

 

 

137

 

Tim Torn Teutenberg (Ger) Lidl - Trek

 

5:38:50

 

 

138

 

Lukas Kubis (Svk) Unibet - Rose Rockets

 

5:42:19

 

 

139

 

Matyas Kopecky (Cze) Unibet - Rose Rockets

 

5:46:46

 

 

140

 

Johan Price-Pejtersen (Den) Alpecin - Premier Tech

 

5:47:55

 

 

141

 

Maximilian Walscheid (Ger) Lidl - Trek

 

5:49:50

 

 

142

 

Luca Mozzato (Ita) Tudor Pro

 

5:53:17

 

 

143

 

Tomas Kopecky (Cze) Unibet - Rose Rockets

 

5:53:23

 

 

144

 

Elmar Reinders (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

5:54:57

 

 

145

 

Hartthijs De Vries (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

 

 

 

146

 

Fabian Lienhard (Sui) Tudor Pro

 

5:55:15

 

 

147

 

Robin Froidevaux (Swi) Tudor Pro

 

5:56:27

 

 

148

 

Dylan Groenewegen (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

5:57:17

 

 

149

 

Frank van den Broek (Ned) Team Picnic PostNL

 

5:59:46

 

 

150

 

Simone Consonni (Ita) Lidl - Trek

 

6:02:53

 

 

151

 

Matteo Malucelli (Ita) XDS Astana Team

 

6:13:45

 

 

DNS

 

Sean Flynn (GBr) Team Picnic PostNL

 

 

 

 

DNF

 

Jhonatan Narvaez (Ecu) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

DNF

 

Ethan Vernon (GBr) NSN Cycling Team

 

 

 

 

DNS

 

James Shaw (GBr) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

DNS

 

Michael Valgren (Den) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

DNF

 

Nickolas Zukowsky (Can ) Pinarello - Q36.5

 

 

 

 

DNS

 

Pascal Ackermann (Ger) Jayco AlUla

 

 

 

 

DSQ

 

Enrico Zanoncello (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

 

 

 

DNF

 

Cristian Scaroni (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

DNF

 

Javier Romo (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

DNS

 

Lennert Van Eetvelt (Bel) Lotto - Intermarche

 

 

 

 

DNS

 

Sjoerd Bax (Ned) Pinarello - Q36.5

 

 

 

 

OTL

 

Erlend Blikra (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

DNF

 

Edward Planckaert (Bel) Alpecin - Premier Tech

 

 

 

 

DNF

 

Martin Tjøtta (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

DNF

 

Davide Ballerini (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

DNF

 

Fabio Christen (Swi) Pinarello - Q36.5

 

 

 

 

DNF

 

Jake Stewart (GBr) NSN Cycling Team

 

 

 

 

DNS

 

Felix Engelhardt (Ger) Jayco AlUla

 

 

 

 

DNF

 

Joshua Giddings (GBr) Lotto - Intermarche

 

 

 

 

DNF

 

Timo De Jong (Ned) Team Picnic PostNL

 

 

 

 

DNF

 

Samuele Battistella (Ita) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

DNS

 

Milan Menten (Bel) Lotto - Intermarche

 

 

 

 

DNF

 

Kaden Groves (Aus) Alpecin - Premier Tech

 

 

 

 

DNF

 

Arnaud De Lie (Bel) Lotto - Intermarche

 

 

 

 

DNS

 

Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

DNS

 

Andrea Vendrame (Ita) Jayco AlUla

 

 

 

 

DNS

 

Adam Yates (Gbr) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

DNF

 

Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious

 

 

 

 

DNF

 

Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

DNF

 

Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

DNF

 

Aadne Holter (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

DNS

 

Matteo Moschetti (Ita) Pinarello - Q36.5

 

 

 

 

 

Очки, итоговая классификация

 

 

1

 

Paul Magnier (Fra) Soudal - Quick Step

 

200

 

 

2

 

Jonathan Milan (Ita) Lidl - Trek

 

153

 

 

3

 

Guillermo Silva (Uru) XDS Astana Team

 

99

 

 

4

 

Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility

 

87

 

 

5

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

81

 

 

6

 

Jasper Stuyven (Bel) Soudal - Quick Step

 

75

 

 

7

 

Mattia Bais (Ita) Polti - VisitMalta

 

74

 

 

8

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl - Trek

 

69

 

 

9

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - CMA CMG

 

67

 

 

10

 

Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

66

 

 

11

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

66

 

 

12

 

Alec Segaert (Bel) Bahrain Victorious

 

62

 

 

13

 

Tobias Lund Andresen (Den) Decathlon - CMA CMG

 

62

 

 

14

 

Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Mobility

 

58

 

 

15

 

Mirco Maestri (Ita) Polti - VisitMalta

 

55

 

 

16

 

Dylan Groenewegen (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

55

 

 

17

 

Martin Marcellusi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

53

 

 

18

 

Giovanni Lonardi (Ita) Polti - VisitMalta

 

53

 

 

19

 

Diego Sevilla (Esp) Polti - VisitMalta

 

49

 

 

20

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

48

 

 

21

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

46

 

 

22

 

Toon Aerts (Bel) Lotto - Intermarche

 

46

 

 

23

 

Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious

 

44

 

 

24

 

Afonso Eulalio (Por) Bahrain Victorious

 

43

 

 

25

 

Igor Arrieta (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

40

 

 

26

 

Derek Gee (Can) Lidl - Trek

 

39

 

 

27

 

Thymen Arensman (Ned) Netcompany INEOS

 

38

 

 

28

 

Ben Turner (GBr) Netcompany INEOS

 

37

 

 

29

 

Paul Penhoet (Fra) Groupama - FDJ United

 

37

 

 

30

 

Francesco Busatto (Ita) Alpecin - Premier Tech

 

33

 

 

31

 

Jensen Plowright (Aus) Alpecin - Premier Tech

 

30

 

 

32

 

Einer Rubio (Col) Movistar Team

 

28

 

 

33

 

Corbin Strong (NZl) NSN Cycling Team

 

26

 

 

34

 

Alberto Bettiol (Ita) XDS Astana Team

 

25

 

 

35

 

Davide Piganzoli (Ita) Visma - Lease a Bike

 

25

 

 

36

 

Gianmarco Garofoli (Ita) Soudal - Quick Step

 

25

 

 

37

 

Diego Ulissi (Ita) XDS Astana Team

 

25

 

 

38

 

Florian Stork (Ger) Tudor Pro

 

23

 

 

39

 

Matteo Malucelli (Ita) XDS Astana Team

 

23

 

 

40

 

Filippo Magli (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

22

 

 

41

 

Luca Mozzato (Ita) Tudor Pro

 

22

 

 

42

 

Enric Mas (Esp) Movistar Team

 

21

 

 

43

 

Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious

 

20

 

 

44

 

Chris Harper (Aus) Pinarello - Q36.5

 

19

 

 

45

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

19

 

 

46

 

Jonas Geens (Bel) Alpecin - Premier Tech

 

19

 

 

47

 

Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike

 

18

 

 

48

 

Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team

 

17

 

 

49

 

Sakarias Loland (Nor) Uno-X Mobility

 

16

 

 

50

 

Filippo Ganna (Ita) Netcompany INEOS

 

15

 

 

51

 

Alexander Vlasov (Rus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

15

 

 

52

 

Maximilian Walscheid (Ger) Lidl - Trek

 

15

 

 

53

 

Alessandro Pinarello (Ita) NSN Cycling Team

 

14

 

 

54

 

Michael Storer (Aus) Tudor Pro

 

13

 

 

55

 

Filippo Turconi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

12

 

 

56

 

Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro

 

12

 

 

57

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

12

 

 

58

 

David Gonzalez (Esp) Pinarello - Q36.5

 

11

 

 

59

 

Egan Bernal (Col) Netcompany INEOS

 

10

 

 

60

 

Mark Donovan (GBr) Pinarello - Q36.5

 

10

 

 

61

 

Andrea Raccagni (Ita) Soudal - Quick Step

 

10

 

 

62

 

Warren Barguil (Fra) Team Picnic PostNL

 

10

 

 

63

 

Andrea Mifsud (Mlt) Polti - VisitMalta

 

9

 

 

64

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

9

 

 

65

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ United

 

9

 

 

66

 

Niklas Larsen (Den) Unibet - Rose Rockets

 

9

 

 

67

 

Tord Gudmestad (Nor) Decathlon - CMA CMG

 

8

 

 

68

 

Matteo Sobrero (Ita) Lidl - Trek

 

7

 

 

69

 

Robin Froidevaux (Swi) Tudor Pro

 

7

 

 

70

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

6

 

 

71

 

Wout Poels (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

6

 

 

72

 

Casper Van Uden (Ned) Team Picnic PostNL

 

6

 

 

73

 

Dries Van Gestel (Bel) Soudal - Quick Step

 

6

 

 

74

 

Lukas Kubis (Svk) Unibet - Rose Rockets

 

6

 

 

75

 

Ludovico Crescioli (Ita) Polti - VisitMalta

 

5

 

 

76

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

5

 

 

77

 

William Barta (USA) Tudor Pro

 

5

 

 

78

 

Alessandro Tonelli (Ita) Polti - VisitMalta

 

5

 

 

79

 

Joshua Kench (NZl) Groupama - FDJ United

 

5

 

 

80

 

Fabio Van Den Bossche (Bel) Soudal - Quick Step

 

5

 

 

81

 

Tim Naberman (Ned) Team Picnic PostNL

 

5

 

 

82

 

David De La Cruz (Esp) Pinarello - Q36.5

 

4

 

 

83

 

Koen Bouwman (Ned) Jayco AlUla

 

4

 

 

84

 

Johan Price-Pejtersen (Den) Alpecin - Premier Tech

 

4

 

 

85

 

Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility

 

3

 

 

86

 

Embret Svestad-Baardseng (Nor) Netcompany INEOS

 

3

 

 

87

 

Juan Pedro Lopez (Esp) Movistar Team

 

3

 

 

88

 

Simone Gualdi (Ita) Lotto - Intermarche

 

3

 

 

89

 

Larry Warbasse (USA) Tudor Pro

 

3

 

 

90

 

Jan Christen (Swi) UAE Team Emirates XRG

 

3

 

 

91

 

Oliver Naesen (Bel) Decathlon - CMA CMG

 

3

 

 

92

 

Luca Vergallito (Ita) Alpecin - Premier Tech

 

3

 

 

93

 

Jan Hirt (Cze) NSN Cycling Team

 

2

 

 

94

 

Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Mobility

 

2

 

 

95

 

Mick van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

2

 

 

96

 

Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious

 

2

 

 

97

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

2

 

 

98

 

Axel Huens (Fra) Groupama - FDJ United

 

1

 

 

99

 

Darren Rafferty (Irl) EF Education-EasyPost

 

1

 

 

100

 

Johan Jacobs (Sui) Groupama - FDJ United

 

1

 

 

101

 

Ayco Bastiaens (Bel) Soudal - Quick Step

 

1

 

 

 

 

Итоговый зачет горной классификации

 

 

1

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl - Trek

 

277

 

 

2

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

266

 

 

3

 

Einer Rubio (Col) Movistar Team

 

164

 

 

4

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - CMA CMG

 

124

 

 

5

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

108

 

 

6

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

65

 

 

7

 

Diego Sevilla (Esp) Polti - VisitMalta

 

63

 

 

8

 

Igor Arrieta (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

55

 

 

9

 

Derek Gee (Can) Lidl - Trek

 

54

 

 

10

 

Jack Haig (Aus) Netcompany INEOS

 

40

 

 

11

 

Mattia Bais (Ita) Polti - VisitMalta

 

39

 

 

12

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

39

 

 

13

 

Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike

 

38

 

 

14

 

Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility

 

33

 

 

15

 

Chris Harper (Aus) Pinarello - Q36.5

 

30

 

 

16

 

Davide Piganzoli (Ita) Visma - Lease a Bike

 

29

 

 

17

 

Thymen Arensman (Ned) Netcompany INEOS

 

28

 

 

18

 

Enric Mas (Esp) Movistar Team

 

23

 

 

19

 

Afonso Eulalio (Por) Bahrain Victorious

 

19

 

 

20

 

Nelson Oliveira (Por) Movistar Team

 

18

 

 

21

 

Larry Warbasse (USA) Tudor Pro

 

18

 

 

22

 

Jan Christen (Swi) UAE Team Emirates XRG

 

18

 

 

23

 

Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

18

 

 

24

 

Alessandro Tonelli (Ita) Polti - VisitMalta

 

15

 

 

25

 

Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious

 

15

 

 

26

 

Ludovico Crescioli (Ita) Polti - VisitMalta

 

13

 

 

27

 

Axel Huens (Fra) Groupama - FDJ United

 

13

 

 

28

 

Jonas Geens (Bel) Alpecin - Premier Tech

 

13

 

 

29

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

12

 

 

30

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ United

 

11

 

 

31

 

Michael Storer (Aus) Tudor Pro

 

11

 

 

32

 

Alberto Bettiol (Ita) XDS Astana Team

 

10

 

 

33

 

Alexander Vlasov (Rus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

10

 

 

34

 

Guillermo Silva (Uru) XDS Astana Team

 

10

 

 

35

 

Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro

 

9

 

 

36

 

Mirco Maestri (Ita) Polti - VisitMalta

 

9

 

 

37

 

Gianmarco Garofoli (Ita) Soudal - Quick Step

 

8

 

 

38

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

8

 

 

39

 

Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team

 

7

 

 

40

 

Egan Bernal (Col) Netcompany INEOS

 

6

 

 

41

 

David De La Cruz (Esp) Pinarello - Q36.5

 

6

 

 

42

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

6

 

 

43

 

Mark Donovan (GBr) Pinarello - Q36.5

 

6

 

 

44

 

Diego Ulissi (Ita) XDS Astana Team

 

5

 

 

45

 

William Barta (USA) Tudor Pro

 

4

 

 

46

 

Alexander Jefferson Cepeda (Ecu) EF Education-EasyPost

 

4

 

 

47

 

Andrea Mifsud (Mlt) Polti - VisitMalta

 

4

 

 

48

 

Tim Naberman (Ned) Team Picnic PostNL

 

4

 

 

49

 

Jan Hirt (Cze) NSN Cycling Team

 

3

 

 

50

 

Embret Svestad-Baardseng (Nor) Netcompany INEOS

 

3

 

 

51

 

Tim Rex (Bel) Visma - Lease a Bike

 

3

 

 

52

 

Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility

 

2

 

 

53

 

Florian Stork (Ger) Tudor Pro

 

2

 

 

54

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

2

 

 

55

 

Joshua Kench (NZl) Groupama - FDJ United

 

2

 

 

56

 

Filippo Zana (Ita) Soudal - Quick Step

 

2

 

 

57

 

Johan Jacobs (Sui) Groupama - FDJ United

 

2

 

 

58

 

Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Mobility

 

2

 

 

59

 

Timo Kielich (Bel) Visma - Lease a Bike

 

2

 

 

60

 

Ryan Mullen (Irl) NSN Cycling Team

 

2

 

 

61

 

Hartthijs De Vries (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

2

 

 

62

 

Wout Poels (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

1

 

 

63

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

1

 

 

64

 

Nicholas Schultz (Aus) NSN Cycling Team

 

1

 

 

65

 

Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla

 

1

 

 

66

 

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

 

1

 

 

67

 

Fran Miholjevic (Cro) Bahrain Victorious

 

1

 

 

68

 

Martin Marcellusi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

1

 

 

69

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

1

 

 

70

 

Ayco Bastiaens (Bel) Soudal - Quick Step

 

1

 

 

71

 

Niklas Larsen (Den) Unibet - Rose Rockets

 

1

 

 

72

 

Frank van den Broek (Ned) Team Picnic PostNL

 

1

 


 

 

Итоговая молодежная классификация

 

 

1

 

Afonso Eulalio (Por) Bahrain Victorious

 

83:32:30

 

 

2

 

Davide Piganzoli (Ita) Visma - Lease a Bike

 

0:01:13

 

 

3

 

Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro

 

0:05:33

 

 

4

 

Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility

 

0:24:47

 

 

5

 

Igor Arrieta (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

0:46:11

 

 

6

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

0:48:37

 

 

7

 

Embret Svestad-Baardseng (Nor) Netcompany INEOS

 

1:04:00

 

 

8

 

Ludovico Crescioli (Ita) Polti - VisitMalta

 

1:13:18

 

 

9

 

Gianmarco Garofoli (Ita) Soudal - Quick Step

 

1:29:24

 

 

10

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - CMA CMG

 

1:44:42

 

 

11

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

1:47:45

 

 

12

 

Magnus Sheffield (USA) Netcompany INEOS

 

2:04:07

 

 

13

 

Simone Gualdi (Ita) Lotto - Intermarche

 

2:13:41

 

 

14

 

Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious

 

2:21:20

 

 

15

 

Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team

 

2:27:31

 

 

16

 

Joshua Kench (NZl) Groupama - FDJ United

 

2:35:43

 

 

17

 

Andrea Raccagni (Ita) Soudal - Quick Step

 

2:55:47

 

 

18

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ United

 

2:58:17

 

 

19

 

Jan Christen (Swi) UAE Team Emirates XRG

 

3:16:29

 

 

20

 

Alessandro Pinarello (Ita) NSN Cycling Team

 

3:17:59

 

 

21

 

Guillermo Silva (Uru) XDS Astana Team

 

3:25:31

 

 

22

 

Alec Segaert (Bel) Bahrain Victorious

 

3:39:00

 

 

23

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

3:41:42

 

 

24

 

Francesco Busatto (Ita) Alpecin - Premier Tech

 

3:51:51

 

 

25

 

Axel Huens (Fra) Groupama - FDJ United

 

3:53:12

 

 

26

 

Tim Rex (Bel) Visma - Lease a Bike

 

4:06:02

 

 

27

 

Darren Rafferty (Irl) EF Education-EasyPost

 

4:08:52

 

 

28

 

Fran Miholjevic (Cro) Bahrain Victorious

 

4:14:11

 

 

29

 

Filippo Turconi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

4:15:28

 

 

30

 

Luca Paletti (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

4:18:11

 

 

31

 

Vicente Rojas (Chi) Bardiani - CSF-7 Saber

 

4:20:58

 

 

32

 

Nikita Tsvetkov (Uzb) Bardiani - CSF-7 Saber

 

4:26:44

 

 

33

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

4:33:07

 

 

34

 

Rasmus Pedersen (Den) Decathlon - CMA CMG

 

4:35:43

 

 

35

 

Paul Magnier (Fra) Soudal - Quick Step

 

4:42:54

 

 

36

 

Sakarias Loland (Nor) Uno-X Mobility

 

4:50:27

 

 

37

 

Robert Donaldson (GBr) Jayco AlUla

 

4:54:50

 

 

38

 

Tobias Lund Andresen (Den) Decathlon - CMA CMG

 

5:07:29

 

 

39

 

Antonio Morgado (Por) UAE Team Emirates XRG

 

5:16:17

 

 

40

 

Casper Van Uden (Ned) Team Picnic PostNL

 

5:16:45

 

 

41

 

Paul Penhoet (Fra) Groupama - FDJ United

 

5:19:53

 

 

42

 

Tord Gudmestad (Nor) Decathlon - CMA CMG

 

5:27:47

 

 

43

 

Tim Torn Teutenberg (Ger) Lidl - Trek

 

5:29:11

 

 

44

 

Matyas Kopecky (Cze) Unibet - Rose Rockets

 

5:37:07

 

 

 

 

Итоговый командный зачет

 

 

1

 

Visma - Lease a Bike (Ned)

 

250:42:41

 

 

2

 

Netcompany INEOS (GBr)

 

40:07

 

 

3

 

Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)

 

48:27

 

 

4

 

Tudor Pro Cycling Team (Swi)

 

1:04:27

 

 

5

 

Decathlon - CMA CMG (Fra)

 

1:24:59

 

 

6

 

Pinarello-Q36.5 (Swi)

 

1:56:18

 

 

7

 

Bahrain Victorious (Brn)

 

2:13:32

 

 

8

 

Lidl - Trek (USA)

 

3:03:21

 

 

9

 

Movistar (Spa)

 

3:05:08

 

 

10

 

Jayco AlUla (Aus)

 

3:23:49

 

 

11

 

Uno-X Mobility (Nor)

 

4:40:08

 

 

12

 

Polti - VisitMalta (Ita)

 

5:02:03

 

 

13

 

XDS Astana Team (Kaz)

 

5:41:01

 

 

14

 

UAE Team Emirates XRG (UAE)

 

5:56:03

 

 

15

 

EF Education-EasyPost (USA)

 

5:59:52

 

 

16

 

NSN Cycling Team (Swi)

 

6:10:08

 

 

17

 

Soudal - Quick Step (Bel)

 

6:11:38

 

 

18

 

Groupama - FDJ United (Fra)

 

6:12:57

 

 

19

 

Lotto - Intermarche (Bel)

 

6:48:48

 

 

20

 

Team Picnic PostNL (Ned)

 

10:08:25

 

 

21

 

Bardiani CSF 7 Saber (Ita)

 

10:19:41

 

 

22

 

Alpecin - Premier Tech (Bel)

 

10:32:27

 

 

23

 

Unibet Rose Rockets (Fra)

 

11:05:48

 

 

 

 

Most Combative Rider Джиро д'Италия-2026 

 

 

1

 

Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious

 

 

  

 

Теги к статье: Джиро д'Италия-2026 Giro d'Italia-2026 Гранд-тур Йонас Вингегор Джонатан Милан

  1. Имя: Sherhan

    Sheridan

    Вчера, 20:22 | Регистрация: 7.08.2017

    Наконец-то Милан!

  2. Имя: Иван

    shekn

    Вчера, 23:31 | Регистрация: 11.05.2017

    Ну вот Джонатан и ответил на вопрос , что он забыл на этой гонке.  Ну все равно - ждали от него гораздо больше. 

    Остаётся поздравить всех обладателей маек 

    Ну и конечно, Йонас...надеюсь , что сил на тур осталось достаточно и , чем черт не шутит , мы увидим на туре настоящую борьбу 

