Джиро д'Италия-2026. Результаты 21 этапа

- Категория:
- VeloRACE / VeloRESULTS |
- Дата:
- Вчера, 19:59
|
|
Рим - Рим, 131 км
|
|
|
1
|
|
Jonathan Milan (Ita) Lidl - Trek
|
|
3:05:50
|
|
|
2
|
|
Giovanni Lonardi (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
0:00:00
|
|
|
3
|
|
Paul Penhoet (Fra) Groupama - FDJ United
|
|
|
|
|
4
|
|
Dylan Groenewegen (Ned) Unibet - Rose Rockets
|
|
|
|
|
5
|
|
Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost
|
|
|
|
|
6
|
|
Jensen Plowright (Aus) Alpecin - Premier Tech
|
|
|
|
|
7
|
|
Tobias Lund Andresen (Den) Decathlon - CMA CMG
|
|
|
|
|
8
|
|
Corbin Strong (NZl) NSN Cycling Team
|
|
|
|
|
9
|
|
Toon Aerts (Bel) Lotto - Intermarche
|
|
|
|
|
10
|
|
Luca Mozzato (Ita) Tudor Pro
|
|
|
|
|
11
|
|
Paul Magnier (Fra) Soudal - Quick Step
|
|
|
|
|
12
|
|
Matteo Malucelli (Ita) XDS Astana Team
|
|
|
|
|
13
|
|
Sakarias Loland (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
14
|
|
Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
15
|
|
Orluis Aular (Ven) Movistar Team
|
|
|
|
|
16
|
|
Alec Segaert (Bel) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
17
|
|
Martin Marcellusi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
|
|
|
18
|
|
Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
19
|
|
Robert Donaldson (GBr) Jayco AlUla
|
|
|
|
|
20
|
|
Guillermo Silva (Uru) XDS Astana Team
|
|
|
|
|
21
|
|
Casper Van Uden (Ned) Team Picnic PostNL
|
|
|
|
|
22
|
|
Antonio Morgado (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
|
|
|
23
|
|
David Gonzalez (Esp) Pinarello - Q36.5
|
|
|
|
|
24
|
|
Mick van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
|
|
|
25
|
|
Arjen Livyns (Bel) XDS Astana Team
|
|
|
|
|
26
|
|
Magnus Sheffield (USA) Netcompany INEOS
|
|
|
|
|
27
|
|
Filippo Magli (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
|
|
|
28
|
|
Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro
|
|
|
|
|
29
|
|
Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
30
|
|
Lorenzo Rota (Ita) Lotto - Intermarche
|
|
|
|
|
31
|
|
Fran Miholjevic (Cro) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
32
|
|
Tobias Bayer (Aut) Alpecin - Premier Tech
|
|
|
|
|
33
|
|
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
|
|
|
34
|
|
Felix Gall (Aut) Decathlon - CMA CMG
|
|
|
|
|
35
|
|
Gregor Mühlberger (Aut) Decathlon - CMA CMG
|
|
|
|
|
36
|
|
Jan Hirt (Cze) NSN Cycling Team
|
|
|
|
|
37
|
|
Thymen Arensman (Ned) Netcompany INEOS
|
|
|
|
|
38
|
|
Larry Warbasse (USA) Tudor Pro
|
|
|
|
|
39
|
|
Michael Storer (Aus) Tudor Pro
|
|
|
|
|
40
|
|
Egan Bernal (Col) Netcompany INEOS
|
|
|
|
|
41
|
|
Cyril Barthe (Fra) Groupama - FDJ United
|
|
|
|
|
42
|
|
Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team
|
|
|
|
|
43
|
|
Robin Froidevaux (Swi) Tudor Pro
|
|
|
|
|
44
|
|
Maximilian Walscheid (Ger) Lidl - Trek
|
|
|
|
|
45
|
|
Ryan Mullen (Irl) NSN Cycling Team
|
|
|
|
|
46
|
|
Diego Sevilla (Esp) Polti - VisitMalta
|
|
|
|
|
47
|
|
Johan Price-Pejtersen (Den) Alpecin - Premier Tech
|
|
|
|
|
48
|
|
Giulio Ciccone (Ita) Lidl - Trek
|
|
|
|
|
49
|
|
Derek Gee (Can) Lidl - Trek
|
|
|
|
|
50
|
|
Ben Turner (GBr) Netcompany INEOS
|
|
|
|
|
51
|
|
Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
52
|
|
David De La Cruz (Esp) Pinarello - Q36.5
|
|
|
|
|
53
|
|
Fabio Van Den Bossche (Bel) Soudal - Quick Step
|
|
|
|
|
54
|
|
Afonso Eulalio (Por) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
55
|
|
Luca Paletti (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
|
|
|
56
|
|
Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla
|
|
|
|
|
57
|
|
Florian Stork (Ger) Tudor Pro
|
|
|
|
|
58
|
|
Jonas Rutsch (Ger) Lotto - Intermarche
|
|
|
|
|
59
|
|
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
|
|
|
|
|
60
|
|
Koen Bouwman (Ned) Jayco AlUla
|
|
|
|
|
61
|
|
William Barta (USA) Tudor Pro
|
|
|
|
|
62
|
|
Chris Harper (Aus) Pinarello - Q36.5
|
|
|
|
|
63
|
|
Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
|
|
|
64
|
|
Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
65
|
|
Gianni Moscon (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
|
|
|
66
|
|
Jonas Geens (Bel) Alpecin - Premier Tech
|
|
|
|
|
67
|
|
Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
68
|
|
Ludovico Crescioli (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
|
|
|
69
|
|
Jan Christen (Swi) UAE Team Emirates XRG
|
|
|
|
|
70
|
|
Fabian Lienhard (Sui) Tudor Pro
|
|
|
|
|
71
|
|
Alberto Bettiol (Ita) XDS Astana Team
|
|
|
|
|
72
|
|
Enric Mas (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
73
|
|
Elmar Reinders (Ned) Unibet - Rose Rockets
|
|
|
|
|
74
|
|
Embret Svestad-Baardseng (Nor) Netcompany INEOS
|
|
|
|
|
75
|
|
Alexander Vlasov (Rus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
|
|
|
76
|
|
Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
77
|
|
Mark Donovan (GBr) Pinarello - Q36.5
|
|
|
|
|
78
|
|
Mirco Maestri (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
|
|
|
79
|
|
Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - CMA CMG
|
|
|
|
|
80
|
|
Dries Van Gestel (Bel) Soudal - Quick Step
|
|
|
|
|
81
|
|
Rasmus Pedersen (Den) Decathlon - CMA CMG
|
|
|
|
|
82
|
|
Francesco Busatto (Ita) Alpecin - Premier Tech
|
|
|
|
|
83
|
|
Alexander Jefferson Cepeda (Ecu) EF Education-EasyPost
|
|
|
|
|
84
|
|
Igor Arrieta (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
|
|
|
85
|
|
Axel Huens (Fra) Groupama - FDJ United
|
|
|
|
|
86
|
|
Vicente Rojas (Chi) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
|
|
|
87
|
|
Nelson Oliveira (Por) Movistar Team
|
|
|
|
|
88
|
|
Dion Smith (NZl) NSN Cycling Team
|
|
|
|
|
89
|
|
Andrea Mifsud (Mlt) Polti - VisitMalta
|
|
|
|
|
90
|
|
Nicholas Schultz (Aus) NSN Cycling Team
|
|
|
|
|
91
|
|
Wout Poels (Ned) Unibet - Rose Rockets
|
|
|
|
|
92
|
|
Einer Rubio (Col) Movistar Team
|
|
|
|
|
93
|
|
Gijs Leemreize (Ned) Team Picnic PostNL
|
|
|
|
|
94
|
|
Simone Gualdi (Ita) Lotto - Intermarche
|
|
|
|
|
95
|
|
Nikita Tsvetkov (Uzb) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
|
|
|
96
|
|
Gianmarco Garofoli (Ita) Soudal - Quick Step
|
|
|
|
|
97
|
|
Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG
|
|
|
|
|
98
|
|
Jack Haig (Aus) Netcompany INEOS
|
|
|
|
|
99
|
|
Connor Swift (GBr) Netcompany INEOS
|
|
|
|
|
100
|
|
Jasper Stuyven (Bel) Soudal - Quick Step
|
|
|
|
|
101
|
|
Davide Piganzoli (Ita) Visma - Lease a Bike
|
|
|
|
|
102
|
|
Bart Lemmen (Ned) Visma - Lease a Bike
|
|
|
|
|
103
|
|
Tim Rex (Bel) Visma - Lease a Bike
|
|
|
|
|
104
|
|
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
|
|
|
|
|
105
|
|
Timo Kielich (Bel) Visma - Lease a Bike
|
|
|
|
|
106
|
|
Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike
|
|
|
|
|
107
|
|
Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike
|
|
|
|
|
108
|
|
Alessandro Tonelli (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
|
|
|
109
|
|
Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
|
|
|
110
|
|
Tord Gudmestad (Nor) Decathlon - CMA CMG
|
|
|
|
|
111
|
|
Darren Rafferty (Irl) EF Education-EasyPost
|
|
|
|
|
112
|
|
Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
113
|
|
Alessandro Pinarello (Ita) NSN Cycling Team
|
|
0:00:47
|
|
|
114
|
|
Oliver Naesen (Bel) Decathlon - CMA CMG
|
|
|
|
|
115
|
|
Tim Naberman (Ned) Team Picnic PostNL
|
|
|
|
|
116
|
|
Andrea Raccagni (Ita) Soudal - Quick Step
|
|
|
|
|
117
|
|
Frank van den Broek (Ned) Team Picnic PostNL
|
|
|
|
|
118
|
|
Matyas Kopecky (Cze) Unibet - Rose Rockets
|
|
0:00:57
|
|
|
119
|
|
Hartthijs De Vries (Ned) Unibet - Rose Rockets
|
|
|
|
|
120
|
|
Tim Torn Teutenberg (Ger) Lidl - Trek
|
|
|
|
|
121
|
|
Chris Hamilton (Aus) Team Picnic PostNL
|
|
0:01:04
|
|
|
122
|
|
Simone Consonni (Ita) Lidl - Trek
|
|
|
|
|
123
|
|
Matteo Sobrero (Ita) Lidl - Trek
|
|
|
|
|
124
|
|
Alan Hatherly (RSA) Jayco AlUla
|
|
|
|
|
125
|
|
Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
0:01:23
|
|
|
126
|
|
Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
|
|
|
127
|
|
Filippo Turconi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
|
|
|
128
|
|
Mattia Bais (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
|
|
|
129
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
|
|
|
130
|
|
Juan Pedro Lopez (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
131
|
|
Thomas Pesenti (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
|
|
|
132
|
|
Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Mobility
|
|
0:01:42
|
|
|
133
|
|
Diego Ulissi (Ita) XDS Astana Team
|
|
0:01:56
|
|
|
134
|
|
Ayco Bastiaens (Bel) Soudal - Quick Step
|
|
|
|
|
135
|
|
Filippo Zana (Ita) Soudal - Quick Step
|
|
|
|
|
136
|
|
Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla
|
|
|
|
|
137
|
|
Filippo Ganna (Ita) Netcompany INEOS
|
|
|
|
|
138
|
|
Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost
|
|
|
|
|
139
|
|
Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost
|
|
|
|
|
140
|
|
Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ United
|
|
0:02:34
|
|
|
141
|
|
Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ United
|
|
|
|
|
142
|
|
Lukas Kubis (Svk) Unibet - Rose Rockets
|
|
0:02:39
|
|
|
143
|
|
Joshua Kench (NZl) Groupama - FDJ United
|
|
|
|
|
144
|
|
Johan Jacobs (Sui) Groupama - FDJ United
|
|
|
|
|
145
|
|
Callum Scotson (Aus) Decathlon - CMA CMG
|
|
0:02:52
|
|
|
146
|
|
Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl - Trek
|
|
0:02:57
|
|
|
147
|
|
Warren Barguil (Fra) Team Picnic PostNL
|
|
0:03:09
|
|
|
148
|
|
Remy Rochas (Fra) Groupama - FDJ United
|
|
|
|
|
149
|
|
Tomas Kopecky (Cze) Unibet - Rose Rockets
|
|
|
|
|
150
|
|
Luca Vergallito (Ita) Alpecin - Premier Tech
|
|
0:04:41
|
|
|
151
|
|
Niklas Larsen (Den) Unibet - Rose Rockets
|
|
0:04:54
|
|
|
DNS
|
|
Sean Flynn (GBr) Team Picnic PostNL
|
|
|
|
Очки на этапе
|
|
|
1
|
|
Jonathan Milan (Ita) Lidl - Trek
|
|
50
|
|
|
2
|
|
Giovanni Lonardi (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
35
|
|
|
3
|
|
Paul Penhoet (Fra) Groupama - FDJ United
|
|
25
|
|
|
4
|
|
Dylan Groenewegen (Ned) Unibet - Rose Rockets
|
|
18
|
|
|
5
|
|
Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost
|
|
14
|
|
|
6
|
|
Jensen Plowright (Aus) Alpecin - Premier Tech
|
|
12
|
|
|
7
|
|
Filippo Turconi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
12
|
|
|
8
|
|
Tobias Lund Andresen (Den) Decathlon - CMA CMG
|
|
10
|
|
|
9
|
|
Corbin Strong (NZl) NSN Cycling Team
|
|
8
|
|
|
10
|
|
Mirco Maestri (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
8
|
|
|
11
|
|
Toon Aerts (Bel) Lotto - Intermarche
|
|
7
|
|
|
12
|
|
Luca Mozzato (Ita) Tudor Pro
|
|
6
|
|
|
13
|
|
Paul Magnier (Fra) Soudal - Quick Step
|
|
5
|
|
|
14
|
|
Guillermo Silva (Uru) XDS Astana Team
|
|
5
|
|
|
15
|
|
Matteo Malucelli (Ita) XDS Astana Team
|
|
4
|
|
|
16
|
|
Sakarias Loland (Nor) Uno-X Mobility
|
|
3
|
|
|
17
|
|
Martin Marcellusi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
3
|
|
|
18
|
|
Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious
|
|
2
|
|
|
19
|
|
Orluis Aular (Ven) Movistar Team
|
|
1
|
|
|
20
|
|
Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
1
|
|
|
Командная классификация этапа
|
|
|
1
|
|
XDS Astana Team (Kaz)
|
|
9:17:30
|
|
|
2
|
|
Bahrain Victorious (Brn)
|
|
|
|
|
3
|
|
Movistar (Spa)
|
|
|
|
|
4
|
|
Decathlon - CMA CMG (Fra)
|
|
|
|
|
5
|
|
Tudor Pro Cycling Team (Swi)
|
|
|
|
|
6
|
|
Alpecin - Premier Tech (Bel)
|
|
|
|
|
7
|
|
NSN Cycling Team (Swi)
|
|
|
|
|
8
|
|
Lidl - Trek (USA)
|
|
|
|
|
9
|
|
Lotto - Intermarche (Bel)
|
|
|
|
|
10
|
|
Bardiani CSF 7 Saber (Ita)
|
|
|
|
|
11
|
|
Netcompany INEOS (GBr)
|
|
|
|
|
12
|
|
Polti - VisitMalta (Ita)
|
|
|
|
|
13
|
|
Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)
|
|
|
|
|
14
|
|
Groupama - FDJ United (Fra)
|
|
|
|
|
15
|
|
Jayco AlUla (Aus)
|
|
|
|
|
16
|
|
Pinarello-Q36.5 (Swi)
|
|
|
|
|
17
|
|
Soudal - Quick Step (Bel)
|
|
|
|
|
18
|
|
Uno-X Mobility (Nor)
|
|
|
|
|
19
|
|
Unibet Rose Rockets (Fra)
|
|
|
|
|
20
|
|
UAE Team Emirates XRG (UAE)
|
|
|
|
|
21
|
|
EF Education-EasyPost (USA)
|
|
|
|
|
22
|
|
Visma - Lease a Bike (Ned)
|
|
|
|
|
23
|
|
Team Picnic PostNL (Ned)
|
|
0:00:47
|
|
|
Итоговая генеральная классификация
|
|
|
1
|
|
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
|
|
83:22:51
|
|
|
2
|
|
Felix Gall (Aut) Decathlon - CMA CMG
|
|
0:05:22
|
|
|
3
|
|
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
0:06:25
|
|
|
4
|
|
Thymen Arensman (Ned) Netcompany INEOS
|
|
0:07:02
|
|
|
5
|
|
Derek Gee (Can) Lidl - Trek
|
|
0:07:56
|
|
|
6
|
|
Afonso Eulalio (Por) Bahrain Victorious
|
|
0:09:39
|
|
|
7
|
|
Michael Storer (Aus) Tudor Pro
|
|
0:10:13
|
|
|
8
|
|
Davide Piganzoli (Ita) Visma - Lease a Bike
|
|
0:10:52
|
|
|
9
|
|
Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious
|
|
0:11:24
|
|
|
10
|
|
Egan Bernal (Col) Netcompany INEOS
|
|
0:12:54
|
|
|
11
|
|
Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro
|
|
0:15:12
|
|
|
12
|
|
Jan Hirt (Cze) NSN Cycling Team
|
|
0:22:06
|
|
|
13
|
|
Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike
|
|
0:22:12
|
|
|
14
|
|
David De La Cruz (Esp) Pinarello - Q36.5
|
|
0:23:14
|
|
|
15
|
|
Gregor Mühlberger (Aut) Decathlon - CMA CMG
|
|
0:23:53
|
|
|
16
|
|
Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla
|
|
0:24:12
|
|
|
17
|
|
Chris Harper (Aus) Pinarello - Q36.5
|
|
0:30:43
|
|
|
18
|
|
Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility
|
|
0:34:26
|
|
|
19
|
|
Igor Arrieta (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
0:55:50
|
|
|
20
|
|
Giulio Ciccone (Ita) Lidl - Trek
|
|
0:56:40
|
|
|
21
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
0:58:16
|
|
|
22
|
|
Wout Poels (Ned) Unibet - Rose Rockets
|
|
1:02:10
|
|
|
23
|
|
Einer Rubio (Col) Movistar Team
|
|
1:04:26
|
|
|
24
|
|
Embret Svestad-Baardseng (Nor) Netcompany INEOS
|
|
1:13:39
|
|
|
25
|
|
Alexander Vlasov (Rus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
1:15:21
|
|
|
26
|
|
Koen Bouwman (Ned) Jayco AlUla
|
|
1:21:21
|
|
|
27
|
|
Ludovico Crescioli (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
1:22:57
|
|
|
28
|
|
Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
1:27:04
|
|
|
29
|
|
Gianmarco Garofoli (Ita) Soudal - Quick Step
|
|
1:39:03
|
|
|
30
|
|
Bart Lemmen (Ned) Visma - Lease a Bike
|
|
1:43:35
|
|
|
31
|
|
Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
1:47:36
|
|
|
32
|
|
Enric Mas (Esp) Movistar Team
|
|
1:48:28
|
|
|
33
|
|
Callum Scotson (Aus) Decathlon - CMA CMG
|
|
1:50:13
|
|
|
34
|
|
Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - CMA CMG
|
|
1:54:21
|
|
|
35
|
|
Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost
|
|
1:57:24
|
|
|
36
|
|
William Barta (USA) Tudor Pro
|
|
1:59:28
|
|
|
37
|
|
Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility
|
|
2:00:30
|
|
|
38
|
|
Mark Donovan (GBr) Pinarello - Q36.5
|
|
2:03:23
|
|
|
39
|
|
Florian Stork (Ger) Tudor Pro
|
|
2:05:31
|
|
|
40
|
|
Jack Haig (Aus) Netcompany INEOS
|
|
2:05:45
|
|
|
41
|
|
Juan Pedro Lopez (Esp) Movistar Team
|
|
2:06:30
|
|
|
42
|
|
Magnus Sheffield (USA) Netcompany INEOS
|
|
2:13:46
|
|
|
43
|
|
Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike
|
|
2:22:36
|
|
|
44
|
|
Simone Gualdi (Ita) Lotto - Intermarche
|
|
2:23:20
|
|
|
45
|
|
Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious
|
|
2:30:59
|
|
|
46
|
|
Diego Ulissi (Ita) XDS Astana Team
|
|
2:31:00
|
|
|
47
|
|
Alessandro Tonelli (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
2:35:14
|
|
|
48
|
|
Alan Hatherly (RSA) Jayco AlUla
|
|
2:35:45
|
|
|
49
|
|
Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team
|
|
2:37:10
|
|
|
50
|
|
Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team
|
|
2:38:11
|
|
|
51
|
|
Larry Warbasse (USA) Tudor Pro
|
|
2:40:46
|
|
|
52
|
|
Joshua Kench (NZl) Groupama - FDJ United
|
|
2:45:22
|
|
|
53
|
|
Remy Rochas (Fra) Groupama - FDJ United
|
|
2:51:41
|
|
|
54
|
|
Matteo Sobrero (Ita) Lidl - Trek
|
|
3:04:43
|
|
|
55
|
|
Andrea Raccagni (Ita) Soudal - Quick Step
|
|
3:05:26
|
|
|
56
|
|
Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ United
|
|
3:07:56
|
|
|
57
|
|
Warren Barguil (Fra) Team Picnic PostNL
|
|
3:12:32
|
|
|
58
|
|
Toon Aerts (Bel) Lotto - Intermarche
|
|
3:17:13
|
|
|
59
|
|
Jan Christen (Swi) UAE Team Emirates XRG
|
|
3:26:08
|
|
|
60
|
|
Filippo Zana (Ita) Soudal - Quick Step
|
|
3:27:17
|
|
|
61
|
|
Alessandro Pinarello (Ita) NSN Cycling Team
|
|
3:27:38
|
|
|
62
|
|
Nicholas Schultz (Aus) NSN Cycling Team
|
|
3:29:39
|
|
|
63
|
|
Alberto Bettiol (Ita) XDS Astana Team
|
|
3:34:04
|
|
|
64
|
|
Alexander Jefferson Cepeda (Ecu) EF Education-EasyPost
|
|
3:34:37
|
|
|
65
|
|
Guillermo Silva (Uru) XDS Astana Team
|
|
3:35:10
|
|
|
66
|
|
Nelson Oliveira (Por) Movistar Team
|
|
3:38:31
|
|
|
67
|
|
Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Mobility
|
|
3:42:04
|
|
|
68
|
|
Lorenzo Rota (Ita) Lotto - Intermarche
|
|
3:43:54
|
|
|
69
|
|
Andrea Mifsud (Mlt) Polti - VisitMalta
|
|
3:44:47
|
|
|
70
|
|
Jasper Stuyven (Bel) Soudal - Quick Step
|
|
3:46:19
|
|
|
71
|
|
Thomas Pesenti (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
3:46:42
|
|
|
72
|
|
Alec Segaert (Bel) Bahrain Victorious
|
|
3:48:39
|
|
|
73
|
|
Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost
|
|
3:51:21
|
|
|
74
|
|
Gianni Moscon (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
3:54:30
|
|
|
75
|
|
Mick van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
3:55:29
|
|
|
76
|
|
Ben Turner (GBr) Netcompany INEOS
|
|
3:56:03
|
|
|
77
|
|
Connor Swift (GBr) Netcompany INEOS
|
|
3:57:12
|
|
|
78
|
|
Oliver Naesen (Bel) Decathlon - CMA CMG
|
|
3:59:42
|
|
|
79
|
|
Orluis Aular (Ven) Movistar Team
|
|
3:59:55
|
|
|
80
|
|
Tobias Bayer (Aut) Alpecin - Premier Tech
|
|
4:00:21
|
|
|
81
|
|
Francesco Busatto (Ita) Alpecin - Premier Tech
|
|
4:01:30
|
|
|
82
|
|
Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
4:02:50
|
|
|
83
|
|
Axel Huens (Fra) Groupama - FDJ United
|
|
4:02:51
|
|
|
84
|
|
Chris Hamilton (Aus) Team Picnic PostNL
|
|
4:04:39
|
|
|
85
|
|
Mattia Bais (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
4:08:18
|
|
|
86
|
|
Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla
|
|
4:09:17
|
|
|
87
|
|
Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious
|
|
4:12:28
|
|
|
88
|
|
Corbin Strong (NZl) NSN Cycling Team
|
|
4:13:20
|
|
|
89
|
|
Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl - Trek
|
|
4:15:40
|
|
|
90
|
|
Tim Rex (Bel) Visma - Lease a Bike
|
|
4:15:41
|
|
|
91
|
|
Luca Vergallito (Ita) Alpecin - Premier Tech
|
|
4:16:46
|
|
|
92
|
|
Darren Rafferty (Irl) EF Education-EasyPost
|
|
4:18:31
|
|
|
93
|
|
Johan Jacobs (Sui) Groupama - FDJ United
|
|
4:19:24
|
|
|
94
|
|
Diego Sevilla (Esp) Polti - VisitMalta
|
|
4:23:28
|
|
|
95
|
|
Gijs Leemreize (Ned) Team Picnic PostNL
|
|
4:23:36
|
|
|
96
|
|
Fran Miholjevic (Cro) Bahrain Victorious
|
|
4:23:50
|
|
|
97
|
|
Mirco Maestri (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
4:24:46
|
|
|
98
|
|
Filippo Turconi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
4:25:07
|
|
|
99
|
|
Filippo Ganna (Ita) Netcompany INEOS
|
|
4:25:32
|
|
|
100
|
|
David Gonzalez (Esp) Pinarello - Q36.5
|
|
4:27:13
|
|
|
101
|
|
Luca Paletti (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
4:27:50
|
|
|
102
|
|
Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG
|
|
4:30:32
|
|
|
103
|
|
Vicente Rojas (Chi) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
4:30:37
|
|
|
104
|
|
Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious
|
|
4:31:17
|
|
|
105
|
|
Fabio Van Den Bossche (Bel) Soudal - Quick Step
|
|
4:31:26
|
|
|
106
|
|
Jonas Rutsch (Ger) Lotto - Intermarche
|
|
4:32:30
|
|
|
107
|
|
Jonas Geens (Bel) Alpecin - Premier Tech
|
|
4:32:34
|
|
|
108
|
|
Cyril Barthe (Fra) Groupama - FDJ United
|
|
4:34:21
|
|
|
109
|
|
Nikita Tsvetkov (Uzb) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
4:36:23
|
|
|
110
|
|
Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ United
|
|
4:39:53
|
|
|
111
|
|
Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost
|
|
4:42:46
|
|
|
112
|
|
Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Mobility
|
|
4:44:07
|
|
|
113
|
|
Rasmus Pedersen (Den) Decathlon - CMA CMG
|
|
4:45:22
|
|
|
114
|
|
Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team
|
|
4:45:40
|
|
|
115
|
|
Paul Magnier (Fra) Soudal - Quick Step
|
|
4:52:33
|
|
|
116
|
|
Filippo Magli (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
4:53:41
|
|
|
117
|
|
Sakarias Loland (Nor) Uno-X Mobility
|
|
5:00:06
|
|
|
118
|
|
Robert Donaldson (GBr) Jayco AlUla
|
|
5:04:29
|
|
|
119
|
|
Timo Kielich (Bel) Visma - Lease a Bike
|
|
5:07:50
|
|
|
120
|
|
Martin Marcellusi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
5:12:44
|
|
|
121
|
|
Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
5:15:36
|
|
|
122
|
|
Tobias Lund Andresen (Den) Decathlon - CMA CMG
|
|
5:17:08
|
|
|
123
|
|
Dion Smith (NZl) NSN Cycling Team
|
|
5:23:40
|
|
|
124
|
|
Jonathan Milan (Ita) Lidl - Trek
|
|
5:25:34
|
|
|
125
|
|
Antonio Morgado (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
5:25:56
|
|
|
126
|
|
Casper Van Uden (Ned) Team Picnic PostNL
|
|
5:26:24
|
|
|
127
|
|
Ayco Bastiaens (Bel) Soudal - Quick Step
|
|
5:28:38
|
|
|
128
|
|
Paul Penhoet (Fra) Groupama - FDJ United
|
|
5:29:32
|
|
|
129
|
|
Niklas Larsen (Den) Unibet - Rose Rockets
|
|
5:30:53
|
|
|
130
|
|
Jensen Plowright (Aus) Alpecin - Premier Tech
|
|
5:30:57
|
|
|
131
|
|
Dries Van Gestel (Bel) Soudal - Quick Step
|
|
5:32:43
|
|
|
132
|
|
Tim Naberman (Ned) Team Picnic PostNL
|
|
5:33:04
|
|
|
133
|
|
Giovanni Lonardi (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
5:33:10
|
|
|
134
|
|
Ryan Mullen (Irl) NSN Cycling Team
|
|
5:34:35
|
|
|
135
|
|
Arjen Livyns (Bel) XDS Astana Team
|
|
5:35:05
|
|
|
136
|
|
Tord Gudmestad (Nor) Decathlon - CMA CMG
|
|
5:37:26
|
|
|
137
|
|
Tim Torn Teutenberg (Ger) Lidl - Trek
|
|
5:38:50
|
|
|
138
|
|
Lukas Kubis (Svk) Unibet - Rose Rockets
|
|
5:42:19
|
|
|
139
|
|
Matyas Kopecky (Cze) Unibet - Rose Rockets
|
|
5:46:46
|
|
|
140
|
|
Johan Price-Pejtersen (Den) Alpecin - Premier Tech
|
|
5:47:55
|
|
|
141
|
|
Maximilian Walscheid (Ger) Lidl - Trek
|
|
5:49:50
|
|
|
142
|
|
Luca Mozzato (Ita) Tudor Pro
|
|
5:53:17
|
|
|
143
|
|
Tomas Kopecky (Cze) Unibet - Rose Rockets
|
|
5:53:23
|
|
|
144
|
|
Elmar Reinders (Ned) Unibet - Rose Rockets
|
|
5:54:57
|
|
|
145
|
|
Hartthijs De Vries (Ned) Unibet - Rose Rockets
|
|
|
|
|
146
|
|
Fabian Lienhard (Sui) Tudor Pro
|
|
5:55:15
|
|
|
147
|
|
Robin Froidevaux (Swi) Tudor Pro
|
|
5:56:27
|
|
|
148
|
|
Dylan Groenewegen (Ned) Unibet - Rose Rockets
|
|
5:57:17
|
|
|
149
|
|
Frank van den Broek (Ned) Team Picnic PostNL
|
|
5:59:46
|
|
|
150
|
|
Simone Consonni (Ita) Lidl - Trek
|
|
6:02:53
|
|
|
151
|
|
Matteo Malucelli (Ita) XDS Astana Team
|
|
6:13:45
|
|
|
DNS
|
|
Sean Flynn (GBr) Team Picnic PostNL
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jhonatan Narvaez (Ecu) UAE Team Emirates XRG
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Ethan Vernon (GBr) NSN Cycling Team
|
|
|
|
|
DNS
|
|
James Shaw (GBr) EF Education-EasyPost
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Michael Valgren (Den) EF Education-EasyPost
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Nickolas Zukowsky (Can ) Pinarello - Q36.5
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Pascal Ackermann (Ger) Jayco AlUla
|
|
|
|
|
DSQ
|
|
Enrico Zanoncello (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Cristian Scaroni (Ita) XDS Astana Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Javier Romo (Esp) Movistar Team
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Lennert Van Eetvelt (Bel) Lotto - Intermarche
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Sjoerd Bax (Ned) Pinarello - Q36.5
|
|
|
|
|
OTL
|
|
Erlend Blikra (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Edward Planckaert (Bel) Alpecin - Premier Tech
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Martin Tjøtta (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Davide Ballerini (Ita) XDS Astana Team
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Fabio Christen (Swi) Pinarello - Q36.5
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jake Stewart (GBr) NSN Cycling Team
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Felix Engelhardt (Ger) Jayco AlUla
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Joshua Giddings (GBr) Lotto - Intermarche
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Timo De Jong (Ned) Team Picnic PostNL
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Samuele Battistella (Ita) EF Education-EasyPost
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Milan Menten (Bel) Lotto - Intermarche
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Kaden Groves (Aus) Alpecin - Premier Tech
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Arnaud De Lie (Bel) Lotto - Intermarche
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Wilco Kelderman (Ned) Visma - Lease a Bike
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Andrea Vendrame (Ita) Jayco AlUla
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Adam Yates (Gbr) UAE Team Emirates XRG
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Marc Soler (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Jay Vine (Aus) UAE Team Emirates XRG
|
|
|
|
|
DNF
|
|
Aadne Holter (Nor) Uno-X Mobility
|
|
|
|
|
DNS
|
|
Matteo Moschetti (Ita) Pinarello - Q36.5
|
|
|
|
|
Очки, итоговая классификация
|
|
|
1
|
|
Paul Magnier (Fra) Soudal - Quick Step
|
|
200
|
|
|
2
|
|
Jonathan Milan (Ita) Lidl - Trek
|
|
153
|
|
|
3
|
|
Guillermo Silva (Uru) XDS Astana Team
|
|
99
|
|
|
4
|
|
Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility
|
|
87
|
|
|
5
|
|
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
|
|
81
|
|
|
6
|
|
Jasper Stuyven (Bel) Soudal - Quick Step
|
|
75
|
|
|
7
|
|
Mattia Bais (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
74
|
|
|
8
|
|
Giulio Ciccone (Ita) Lidl - Trek
|
|
69
|
|
|
9
|
|
Felix Gall (Aut) Decathlon - CMA CMG
|
|
67
|
|
|
10
|
|
Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
66
|
|
|
11
|
|
Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost
|
|
66
|
|
|
12
|
|
Alec Segaert (Bel) Bahrain Victorious
|
|
62
|
|
|
13
|
|
Tobias Lund Andresen (Den) Decathlon - CMA CMG
|
|
62
|
|
|
14
|
|
Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Mobility
|
|
58
|
|
|
15
|
|
Mirco Maestri (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
55
|
|
|
16
|
|
Dylan Groenewegen (Ned) Unibet - Rose Rockets
|
|
55
|
|
|
17
|
|
Martin Marcellusi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
53
|
|
|
18
|
|
Giovanni Lonardi (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
53
|
|
|
19
|
|
Diego Sevilla (Esp) Polti - VisitMalta
|
|
49
|
|
|
20
|
|
Orluis Aular (Ven) Movistar Team
|
|
48
|
|
|
21
|
|
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
46
|
|
|
22
|
|
Toon Aerts (Bel) Lotto - Intermarche
|
|
46
|
|
|
23
|
|
Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious
|
|
44
|
|
|
24
|
|
Afonso Eulalio (Por) Bahrain Victorious
|
|
43
|
|
|
25
|
|
Igor Arrieta (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
40
|
|
|
26
|
|
Derek Gee (Can) Lidl - Trek
|
|
39
|
|
|
27
|
|
Thymen Arensman (Ned) Netcompany INEOS
|
|
38
|
|
|
28
|
|
Ben Turner (GBr) Netcompany INEOS
|
|
37
|
|
|
29
|
|
Paul Penhoet (Fra) Groupama - FDJ United
|
|
37
|
|
|
30
|
|
Francesco Busatto (Ita) Alpecin - Premier Tech
|
|
33
|
|
|
31
|
|
Jensen Plowright (Aus) Alpecin - Premier Tech
|
|
30
|
|
|
32
|
|
Einer Rubio (Col) Movistar Team
|
|
28
|
|
|
33
|
|
Corbin Strong (NZl) NSN Cycling Team
|
|
26
|
|
|
34
|
|
Alberto Bettiol (Ita) XDS Astana Team
|
|
25
|
|
|
35
|
|
Davide Piganzoli (Ita) Visma - Lease a Bike
|
|
25
|
|
|
36
|
|
Gianmarco Garofoli (Ita) Soudal - Quick Step
|
|
25
|
|
|
37
|
|
Diego Ulissi (Ita) XDS Astana Team
|
|
25
|
|
|
38
|
|
Florian Stork (Ger) Tudor Pro
|
|
23
|
|
|
39
|
|
Matteo Malucelli (Ita) XDS Astana Team
|
|
23
|
|
|
40
|
|
Filippo Magli (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
22
|
|
|
41
|
|
Luca Mozzato (Ita) Tudor Pro
|
|
22
|
|
|
42
|
|
Enric Mas (Esp) Movistar Team
|
|
21
|
|
|
43
|
|
Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious
|
|
20
|
|
|
44
|
|
Chris Harper (Aus) Pinarello - Q36.5
|
|
19
|
|
|
45
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
19
|
|
|
46
|
|
Jonas Geens (Bel) Alpecin - Premier Tech
|
|
19
|
|
|
47
|
|
Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike
|
|
18
|
|
|
48
|
|
Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team
|
|
17
|
|
|
49
|
|
Sakarias Loland (Nor) Uno-X Mobility
|
|
16
|
|
|
50
|
|
Filippo Ganna (Ita) Netcompany INEOS
|
|
15
|
|
|
51
|
|
Alexander Vlasov (Rus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
15
|
|
|
52
|
|
Maximilian Walscheid (Ger) Lidl - Trek
|
|
15
|
|
|
53
|
|
Alessandro Pinarello (Ita) NSN Cycling Team
|
|
14
|
|
|
54
|
|
Michael Storer (Aus) Tudor Pro
|
|
13
|
|
|
55
|
|
Filippo Turconi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
12
|
|
|
56
|
|
Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro
|
|
12
|
|
|
57
|
|
Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG
|
|
12
|
|
|
58
|
|
David Gonzalez (Esp) Pinarello - Q36.5
|
|
11
|
|
|
59
|
|
Egan Bernal (Col) Netcompany INEOS
|
|
10
|
|
|
60
|
|
Mark Donovan (GBr) Pinarello - Q36.5
|
|
10
|
|
|
61
|
|
Andrea Raccagni (Ita) Soudal - Quick Step
|
|
10
|
|
|
62
|
|
Warren Barguil (Fra) Team Picnic PostNL
|
|
10
|
|
|
63
|
|
Andrea Mifsud (Mlt) Polti - VisitMalta
|
|
9
|
|
|
64
|
|
Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost
|
|
9
|
|
|
65
|
|
Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ United
|
|
9
|
|
|
66
|
|
Niklas Larsen (Den) Unibet - Rose Rockets
|
|
9
|
|
|
67
|
|
Tord Gudmestad (Nor) Decathlon - CMA CMG
|
|
8
|
|
|
68
|
|
Matteo Sobrero (Ita) Lidl - Trek
|
|
7
|
|
|
69
|
|
Robin Froidevaux (Swi) Tudor Pro
|
|
7
|
|
|
70
|
|
Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla
|
|
6
|
|
|
71
|
|
Wout Poels (Ned) Unibet - Rose Rockets
|
|
6
|
|
|
72
|
|
Casper Van Uden (Ned) Team Picnic PostNL
|
|
6
|
|
|
73
|
|
Dries Van Gestel (Bel) Soudal - Quick Step
|
|
6
|
|
|
74
|
|
Lukas Kubis (Svk) Unibet - Rose Rockets
|
|
6
|
|
|
75
|
|
Ludovico Crescioli (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
5
|
|
|
76
|
|
Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost
|
|
5
|
|
|
77
|
|
William Barta (USA) Tudor Pro
|
|
5
|
|
|
78
|
|
Alessandro Tonelli (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
5
|
|
|
79
|
|
Joshua Kench (NZl) Groupama - FDJ United
|
|
5
|
|
|
80
|
|
Fabio Van Den Bossche (Bel) Soudal - Quick Step
|
|
5
|
|
|
81
|
|
Tim Naberman (Ned) Team Picnic PostNL
|
|
5
|
|
|
82
|
|
David De La Cruz (Esp) Pinarello - Q36.5
|
|
4
|
|
|
83
|
|
Koen Bouwman (Ned) Jayco AlUla
|
|
4
|
|
|
84
|
|
Johan Price-Pejtersen (Den) Alpecin - Premier Tech
|
|
4
|
|
|
85
|
|
Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility
|
|
3
|
|
|
86
|
|
Embret Svestad-Baardseng (Nor) Netcompany INEOS
|
|
3
|
|
|
87
|
|
Juan Pedro Lopez (Esp) Movistar Team
|
|
3
|
|
|
88
|
|
Simone Gualdi (Ita) Lotto - Intermarche
|
|
3
|
|
|
89
|
|
Larry Warbasse (USA) Tudor Pro
|
|
3
|
|
|
90
|
|
Jan Christen (Swi) UAE Team Emirates XRG
|
|
3
|
|
|
91
|
|
Oliver Naesen (Bel) Decathlon - CMA CMG
|
|
3
|
|
|
92
|
|
Luca Vergallito (Ita) Alpecin - Premier Tech
|
|
3
|
|
|
93
|
|
Jan Hirt (Cze) NSN Cycling Team
|
|
2
|
|
|
94
|
|
Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Mobility
|
|
2
|
|
|
95
|
|
Mick van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
2
|
|
|
96
|
|
Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious
|
|
2
|
|
|
97
|
|
Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team
|
|
2
|
|
|
98
|
|
Axel Huens (Fra) Groupama - FDJ United
|
|
1
|
|
|
99
|
|
Darren Rafferty (Irl) EF Education-EasyPost
|
|
1
|
|
|
100
|
|
Johan Jacobs (Sui) Groupama - FDJ United
|
|
1
|
|
|
101
|
|
Ayco Bastiaens (Bel) Soudal - Quick Step
|
|
1
|
|
|
Итоговый зачет горной классификации
|
|
|
1
|
|
Giulio Ciccone (Ita) Lidl - Trek
|
|
277
|
|
|
2
|
|
Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike
|
|
266
|
|
|
3
|
|
Einer Rubio (Col) Movistar Team
|
|
164
|
|
|
4
|
|
Felix Gall (Aut) Decathlon - CMA CMG
|
|
124
|
|
|
5
|
|
Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost
|
|
108
|
|
|
6
|
|
Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
65
|
|
|
7
|
|
Diego Sevilla (Esp) Polti - VisitMalta
|
|
63
|
|
|
8
|
|
Igor Arrieta (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
55
|
|
|
9
|
|
Derek Gee (Can) Lidl - Trek
|
|
54
|
|
|
10
|
|
Jack Haig (Aus) Netcompany INEOS
|
|
40
|
|
|
11
|
|
Mattia Bais (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
39
|
|
|
12
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
39
|
|
|
13
|
|
Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike
|
|
38
|
|
|
14
|
|
Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility
|
|
33
|
|
|
15
|
|
Chris Harper (Aus) Pinarello - Q36.5
|
|
30
|
|
|
16
|
|
Davide Piganzoli (Ita) Visma - Lease a Bike
|
|
29
|
|
|
17
|
|
Thymen Arensman (Ned) Netcompany INEOS
|
|
28
|
|
|
18
|
|
Enric Mas (Esp) Movistar Team
|
|
23
|
|
|
19
|
|
Afonso Eulalio (Por) Bahrain Victorious
|
|
19
|
|
|
20
|
|
Nelson Oliveira (Por) Movistar Team
|
|
18
|
|
|
21
|
|
Larry Warbasse (USA) Tudor Pro
|
|
18
|
|
|
22
|
|
Jan Christen (Swi) UAE Team Emirates XRG
|
|
18
|
|
|
23
|
|
Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
18
|
|
|
24
|
|
Alessandro Tonelli (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
15
|
|
|
25
|
|
Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious
|
|
15
|
|
|
26
|
|
Ludovico Crescioli (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
13
|
|
|
27
|
|
Axel Huens (Fra) Groupama - FDJ United
|
|
13
|
|
|
28
|
|
Jonas Geens (Bel) Alpecin - Premier Tech
|
|
13
|
|
|
29
|
|
Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG
|
|
12
|
|
|
30
|
|
Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ United
|
|
11
|
|
|
31
|
|
Michael Storer (Aus) Tudor Pro
|
|
11
|
|
|
32
|
|
Alberto Bettiol (Ita) XDS Astana Team
|
|
10
|
|
|
33
|
|
Alexander Vlasov (Rus) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
10
|
|
|
34
|
|
Guillermo Silva (Uru) XDS Astana Team
|
|
10
|
|
|
35
|
|
Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro
|
|
9
|
|
|
36
|
|
Mirco Maestri (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
9
|
|
|
37
|
|
Gianmarco Garofoli (Ita) Soudal - Quick Step
|
|
8
|
|
|
38
|
|
Orluis Aular (Ven) Movistar Team
|
|
8
|
|
|
39
|
|
Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team
|
|
7
|
|
|
40
|
|
Egan Bernal (Col) Netcompany INEOS
|
|
6
|
|
|
41
|
|
David De La Cruz (Esp) Pinarello - Q36.5
|
|
6
|
|
|
42
|
|
Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla
|
|
6
|
|
|
43
|
|
Mark Donovan (GBr) Pinarello - Q36.5
|
|
6
|
|
|
44
|
|
Diego Ulissi (Ita) XDS Astana Team
|
|
5
|
|
|
45
|
|
William Barta (USA) Tudor Pro
|
|
4
|
|
|
46
|
|
Alexander Jefferson Cepeda (Ecu) EF Education-EasyPost
|
|
4
|
|
|
47
|
|
Andrea Mifsud (Mlt) Polti - VisitMalta
|
|
4
|
|
|
48
|
|
Tim Naberman (Ned) Team Picnic PostNL
|
|
4
|
|
|
49
|
|
Jan Hirt (Cze) NSN Cycling Team
|
|
3
|
|
|
50
|
|
Embret Svestad-Baardseng (Nor) Netcompany INEOS
|
|
3
|
|
|
51
|
|
Tim Rex (Bel) Visma - Lease a Bike
|
|
3
|
|
|
52
|
|
Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility
|
|
2
|
|
|
53
|
|
Florian Stork (Ger) Tudor Pro
|
|
2
|
|
|
54
|
|
Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike
|
|
2
|
|
|
55
|
|
Joshua Kench (NZl) Groupama - FDJ United
|
|
2
|
|
|
56
|
|
Filippo Zana (Ita) Soudal - Quick Step
|
|
2
|
|
|
57
|
|
Johan Jacobs (Sui) Groupama - FDJ United
|
|
2
|
|
|
58
|
|
Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Mobility
|
|
2
|
|
|
59
|
|
Timo Kielich (Bel) Visma - Lease a Bike
|
|
2
|
|
|
60
|
|
Ryan Mullen (Irl) NSN Cycling Team
|
|
2
|
|
|
61
|
|
Hartthijs De Vries (Ned) Unibet - Rose Rockets
|
|
2
|
|
|
62
|
|
Wout Poels (Ned) Unibet - Rose Rockets
|
|
1
|
|
|
63
|
|
Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
1
|
|
|
64
|
|
Nicholas Schultz (Aus) NSN Cycling Team
|
|
1
|
|
|
65
|
|
Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla
|
|
1
|
|
|
66
|
|
Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious
|
|
1
|
|
|
67
|
|
Fran Miholjevic (Cro) Bahrain Victorious
|
|
1
|
|
|
68
|
|
Martin Marcellusi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
1
|
|
|
69
|
|
Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
1
|
|
|
70
|
|
Ayco Bastiaens (Bel) Soudal - Quick Step
|
|
1
|
|
|
71
|
|
Niklas Larsen (Den) Unibet - Rose Rockets
|
|
1
|
|
|
72
|
|
Frank van den Broek (Ned) Team Picnic PostNL
|
|
1
|
|
|
Итоговая молодежная классификация
|
|
|
1
|
|
Afonso Eulalio (Por) Bahrain Victorious
|
|
83:32:30
|
|
|
2
|
|
Davide Piganzoli (Ita) Visma - Lease a Bike
|
|
0:01:13
|
|
|
3
|
|
Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro
|
|
0:05:33
|
|
|
4
|
|
Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility
|
|
0:24:47
|
|
|
5
|
|
Igor Arrieta (Esp) UAE Team Emirates XRG
|
|
0:46:11
|
|
|
6
|
|
Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe
|
|
0:48:37
|
|
|
7
|
|
Embret Svestad-Baardseng (Nor) Netcompany INEOS
|
|
1:04:00
|
|
|
8
|
|
Ludovico Crescioli (Ita) Polti - VisitMalta
|
|
1:13:18
|
|
|
9
|
|
Gianmarco Garofoli (Ita) Soudal - Quick Step
|
|
1:29:24
|
|
|
10
|
|
Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - CMA CMG
|
|
1:44:42
|
|
|
11
|
|
Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost
|
|
1:47:45
|
|
|
12
|
|
Magnus Sheffield (USA) Netcompany INEOS
|
|
2:04:07
|
|
|
13
|
|
Simone Gualdi (Ita) Lotto - Intermarche
|
|
2:13:41
|
|
|
14
|
|
Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious
|
|
2:21:20
|
|
|
15
|
|
Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team
|
|
2:27:31
|
|
|
16
|
|
Joshua Kench (NZl) Groupama - FDJ United
|
|
2:35:43
|
|
|
17
|
|
Andrea Raccagni (Ita) Soudal - Quick Step
|
|
2:55:47
|
|
|
18
|
|
Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ United
|
|
2:58:17
|
|
|
19
|
|
Jan Christen (Swi) UAE Team Emirates XRG
|
|
3:16:29
|
|
|
20
|
|
Alessandro Pinarello (Ita) NSN Cycling Team
|
|
3:17:59
|
|
|
21
|
|
Guillermo Silva (Uru) XDS Astana Team
|
|
3:25:31
|
|
|
22
|
|
Alec Segaert (Bel) Bahrain Victorious
|
|
3:39:00
|
|
|
23
|
|
Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost
|
|
3:41:42
|
|
|
24
|
|
Francesco Busatto (Ita) Alpecin - Premier Tech
|
|
3:51:51
|
|
|
25
|
|
Axel Huens (Fra) Groupama - FDJ United
|
|
3:53:12
|
|
|
26
|
|
Tim Rex (Bel) Visma - Lease a Bike
|
|
4:06:02
|
|
|
27
|
|
Darren Rafferty (Irl) EF Education-EasyPost
|
|
4:08:52
|
|
|
28
|
|
Fran Miholjevic (Cro) Bahrain Victorious
|
|
4:14:11
|
|
|
29
|
|
Filippo Turconi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
4:15:28
|
|
|
30
|
|
Luca Paletti (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
4:18:11
|
|
|
31
|
|
Vicente Rojas (Chi) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
4:20:58
|
|
|
32
|
|
Nikita Tsvetkov (Uzb) Bardiani - CSF-7 Saber
|
|
4:26:44
|
|
|
33
|
|
Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost
|
|
4:33:07
|
|
|
34
|
|
Rasmus Pedersen (Den) Decathlon - CMA CMG
|
|
4:35:43
|
|
|
35
|
|
Paul Magnier (Fra) Soudal - Quick Step
|
|
4:42:54
|
|
|
36
|
|
Sakarias Loland (Nor) Uno-X Mobility
|
|
4:50:27
|
|
|
37
|
|
Robert Donaldson (GBr) Jayco AlUla
|
|
4:54:50
|
|
|
38
|
|
Tobias Lund Andresen (Den) Decathlon - CMA CMG
|
|
5:07:29
|
|
|
39
|
|
Antonio Morgado (Por) UAE Team Emirates XRG
|
|
5:16:17
|
|
|
40
|
|
Casper Van Uden (Ned) Team Picnic PostNL
|
|
5:16:45
|
|
|
41
|
|
Paul Penhoet (Fra) Groupama - FDJ United
|
|
5:19:53
|
|
|
42
|
|
Tord Gudmestad (Nor) Decathlon - CMA CMG
|
|
5:27:47
|
|
|
43
|
|
Tim Torn Teutenberg (Ger) Lidl - Trek
|
|
5:29:11
|
|
|
44
|
|
Matyas Kopecky (Cze) Unibet - Rose Rockets
|
|
5:37:07
|
|
|
Итоговый командный зачет
|
|
|
1
|
|
Visma - Lease a Bike (Ned)
|
|
250:42:41
|
|
|
2
|
|
Netcompany INEOS (GBr)
|
|
40:07
|
|
|
3
|
|
Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)
|
|
48:27
|
|
|
4
|
|
Tudor Pro Cycling Team (Swi)
|
|
1:04:27
|
|
|
5
|
|
Decathlon - CMA CMG (Fra)
|
|
1:24:59
|
|
|
6
|
|
Pinarello-Q36.5 (Swi)
|
|
1:56:18
|
|
|
7
|
|
Bahrain Victorious (Brn)
|
|
2:13:32
|
|
|
8
|
|
Lidl - Trek (USA)
|
|
3:03:21
|
|
|
9
|
|
Movistar (Spa)
|
|
3:05:08
|
|
|
10
|
|
Jayco AlUla (Aus)
|
|
3:23:49
|
|
|
11
|
|
Uno-X Mobility (Nor)
|
|
4:40:08
|
|
|
12
|
|
Polti - VisitMalta (Ita)
|
|
5:02:03
|
|
|
13
|
|
XDS Astana Team (Kaz)
|
|
5:41:01
|
|
|
14
|
|
UAE Team Emirates XRG (UAE)
|
|
5:56:03
|
|
|
15
|
|
EF Education-EasyPost (USA)
|
|
5:59:52
|
|
|
16
|
|
NSN Cycling Team (Swi)
|
|
6:10:08
|
|
|
17
|
|
Soudal - Quick Step (Bel)
|
|
6:11:38
|
|
|
18
|
|
Groupama - FDJ United (Fra)
|
|
6:12:57
|
|
|
19
|
|
Lotto - Intermarche (Bel)
|
|
6:48:48
|
|
|
20
|
|
Team Picnic PostNL (Ned)
|
|
10:08:25
|
|
|
21
|
|
Bardiani CSF 7 Saber (Ita)
|
|
10:19:41
|
|
|
22
|
|
Alpecin - Premier Tech (Bel)
|
|
10:32:27
|
|
|
23
|
|
Unibet Rose Rockets (Fra)
|
|
11:05:48
|
|
|
Most Combative Rider Джиро д'Италия-2026
|
|
|
1
|
|
Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious
|
|
Джиро д'Италия-2026. Превью этапов
