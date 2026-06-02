Феликс Галль — серебряный призёр Джиро д’Италия-2026

Феликс Галль впервые в карьере на подиуме Гранд-тура

Феликс Галль занял 2-е место на Джиро д’Италия-2026, уступив победителю, Йонасу Вингегору 5 минут 22 секунды в генеральной классификации. 28-летний австрийский гонщик команды Decathlon CMA CGM финишировал вторым на пяти этапах, которые выиграл Вингегор, и лишь на королевском горном этапе он занял 4-е место.

Это лучший результат Феликса Галля на седьмом в общей сложности Гранд-туре в карьере, причём на пяти из них он финишировал в топ-10 – 8-м на Тур де Франс в 2023, 5-м на Тур де Франс в 2025, 8-м на Вуэльте Испании в 2025 и теперь на второй ступени подиума Джиро.

Феликс Галль: «Эта Джиро — лучшая гонка в моей карьере. Я прибавил и показал всё, на что способен, но и вся команда с каждым днём становилась сильнее и увереннее. Я очень горжусь этим результатом. Изначальной целью была борьба за подиум. Мы сделали всё почти идеально. После Тадея [Погачара] Йонас [Вингегор] — лучший гонщик многодневок. Стоять с ним рядом на финальном подиуме — большая честь. Я очень рад, что оказался там».

В интервью CyclingPro.net Феликс Галль сказал, что изменил подготовку к Гранд-туру и поверил в себя:

«Думаю, я тренировался больше и тяжелее, чем когда-либо в жизни. Возможно, теперь я также стал увереннее в себе. Я уже достаточно зрелый, чтобы хорошо знать своё тело и не бояться доводить его до предела на тренировках. В итоге всё окупилось.

Меня очень мотивировало на подготовку, когда в ноябре прошлого года мы запланировали моё выступление на Джиро. Я ехал, нацеливаясь бороться за место на подиуме. Невероятно, что всё получилось.

Раньше я всегда немного опасался тренироваться с высокой интенсивностью, в этом плане был осторожен. Я довольно легко достигал пика или приходил в форму, но потом также быстро её терял. Выносливость, которую я наработал за последние годы, позволила мне больше выкладываться на тренировках. Возможно, это немного подняло мой потолок, что я почувствовал на тренировках. Добавление интенсивности стало тем небольшим толчком, который мне был нужен.

Мой уровень в горах довольно хорош. Конечно, если сравнивать с Йонасом, разрыв всё ещё велик. Но я надеюсь, что смогу ещё немного прибавить.

Во время Гранд-тура самое главное — никогда не сдаваться. У меня здесь не было по-настоящему плохого дня. Гонка на время, конечно, стала испытанием, но на таком этапе нужно просто выложиться по максимуму. У всех бывает неудачный день.

Не нужно вытворять ничего безумного. Именно стабильность в итоге приносит результат».

Феликс Галль перейдёт в Lidl-Trek?

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Контракт Феликса Галля с Decathlon CMA CGM, где он выступает с 2022 года, заканчивается в конце этого сезона. Согласно информации Het Laatste Nieuws, Галль перейдёт в команду Lidl-Trek, которая сейчас выступает под немецкой лицензией. Сообщается, что французская команда Decathlon CMA CGM пыталась удержать австрийского гонщика у себя, но финансовое предложение Decathlon не смогло конкурировать с предложением Lidl-Trek, которая проводит масштабную реорганизацию руководящего состава.

По данным Het Laatste Nieuws, Галль приведёт с собой в Lidl-Trek своего соотечественника и товарища по команде Грегора Мюльбергера.