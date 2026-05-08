VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Джонатан Милан — победитель 21-го этапа Джиро д’Италия-2026

Джонатан Милан: «Я безумно рад, что выиграл в Риме»

 

 

После трёх недель погони за победой на этапе Джиро д’Италия-2026 Джонатан Милан, наконец, был вознаграждён в Риме, добавив в свой список пятый выигранный этап итальянского Гранд-тура. 25-летний итальянский гонщик команды Lidl-Trek продолжил свой «марафон»  - ещё ни разу он не уезжал с Гранд-тура без хотя бы одной победы на этапе, выиграв по одному этапу на Джиро в 2023 и 2026 годах, два этапа в 2024 году на Джиро и столько же на Тур де Франс‑2025.

 

 

Джонатан Милан — победитель 21-го этапа Джиро д’Италия-2026

 

Джонатан Милан — победитель 21-го этапа Джиро д’Италия-2026

Photo Credits: LaPresse

 

Джонатан Милан — победитель 21-го этапа Джиро д’Италия-2026

 

 

Джонатан Милан начал Джиро д’Италия с надеждой повторить успех 2023 и 2024 годов, когда помимо побед на этапах он выиграл и цикламеновую майку лучшего в очковой классификации. Но на этот раз в очковой классификации он финишировал вторым, проиграв победителю, Полю Манье (Soudal Quick Step) 47 очков.

 

На 21-м этапе в Риме Джонатан Милан уже не допустил ошибок. Он опередил  Джованни Лонарди (Polti VisitMalta) и Поля Пеноэ (Groupama - FDJ United).

 

Джонатан Милан: «В итоге эта Джиро получилась очень необычной. Я приезжал сюда с целью выиграть цикламеновую майку, и мы несколько раз её упустили. Мне, так сказать, немного не везло там и тут.

 

Прекрасно после трёх недель погони за победой выиграть в последний день в Риме. Это значит, что мы не опускали голову. Мы никогда не сдавались, всегда продолжали бороться, мы верили, что выиграем, и верили друг в друга. Так что спасибо команде. Я очень рад, что с третьей попытки, наконец-то, победил в Риме.

 

Собреро отлично поработал, перекрывая отрывы и помогая с позиционированием, так что когда Ганна атаковал, он поехал за ним, и было идеально, что он находился в лидирующей группе, нам не пришлось проводить смены, всё сработало идеально. Сегодня были настоящие командные усилия. Я очень-очень рад отплатить ребятам этой победой.

 

Я невероятно рад, что завершил эту Джиро таким образом, я очень горжусь всем, чего мы добились. В конце концов, можно сказать, что на некоторых этапах мы могли бы выступить лучше, но важно то, что мы всегда выкладывались по максимуму, всегда были впереди, боролись и пытались достичь главной цели – с Дереком и Чикко, которые показали потрясающие результаты. А мне не хватало победы. Должен сказать, было непросто постоянно быть на виду, но раз за разом упускать победу. И я очень счастлив, что добился её в Риме.  Так что сейчас я просто безумно рад.

 

Мне нравятся такие финиши, и я ещё больше люблю побеждать в этом прекрасном городе. Также должен сказать, что мой Фриули вчера подарил мне мощнейший заряд, дал огромную мотивацию. Я хочу поблагодарить всех, всех людей, которые выстроились вдоль трассы и болели за меня и за нас. Вчерашний день был особенным – как и сегодняшний. Это было прекрасно, прекрасно, прекрасно».

 

Джиро д'Италия-2026. Результаты 21 этапа

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джонатан Милан Jonathan Milan Lidl-Trek Джиро д'Италия-2026 Giro d'Italia-2026 Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

8-31 мая 2026

Джиро д'Италия

30 мая - 7 июня 2026

Giro d'Italia Women

7 - 14 июня 2026

Tour Auvergne - Rhone-Alpest

17 - 21 июня 2026

Tour de Suisse

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

ОПРОС

Выиграет ли Йонас Вингегор Тур де Франс-2026?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Результаты: ПроТур-2026

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

1 июня

Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team)

Andreas Lorentz Kron (Uno-X Mobility)

Alexis Renard (Cofidis)

Mauri Vansevenant (Soudal - Quick Step)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2026 (1)
Май 2026 (249)
Апрель 2026 (162)
Март 2026 (181)
Февраль 2026 (159)
Январь 2026 (138)