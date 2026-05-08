Джонатан Милан — победитель 21-го этапа Джиро д’Италия-2026

Джонатан Милан: «Я безумно рад, что выиграл в Риме»

После трёх недель погони за победой на этапе Джиро д’Италия-2026 Джонатан Милан, наконец, был вознаграждён в Риме, добавив в свой список пятый выигранный этап итальянского Гранд-тура. 25-летний итальянский гонщик команды Lidl-Trek продолжил свой «марафон» - ещё ни разу он не уезжал с Гранд-тура без хотя бы одной победы на этапе, выиграв по одному этапу на Джиро в 2023 и 2026 годах, два этапа в 2024 году на Джиро и столько же на Тур де Франс‑2025.

Джонатан Милан начал Джиро д’Италия с надеждой повторить успех 2023 и 2024 годов, когда помимо побед на этапах он выиграл и цикламеновую майку лучшего в очковой классификации. Но на этот раз в очковой классификации он финишировал вторым, проиграв победителю, Полю Манье (Soudal Quick Step) 47 очков.

На 21-м этапе в Риме Джонатан Милан уже не допустил ошибок. Он опередил Джованни Лонарди (Polti VisitMalta) и Поля Пеноэ (Groupama - FDJ United).

Джонатан Милан: «В итоге эта Джиро получилась очень необычной. Я приезжал сюда с целью выиграть цикламеновую майку, и мы несколько раз её упустили. Мне, так сказать, немного не везло там и тут.

Прекрасно после трёх недель погони за победой выиграть в последний день в Риме. Это значит, что мы не опускали голову. Мы никогда не сдавались, всегда продолжали бороться, мы верили, что выиграем, и верили друг в друга. Так что спасибо команде. Я очень рад, что с третьей попытки, наконец-то, победил в Риме.

Собреро отлично поработал, перекрывая отрывы и помогая с позиционированием, так что когда Ганна атаковал, он поехал за ним, и было идеально, что он находился в лидирующей группе, нам не пришлось проводить смены, всё сработало идеально. Сегодня были настоящие командные усилия. Я очень-очень рад отплатить ребятам этой победой.

Я невероятно рад, что завершил эту Джиро таким образом, я очень горжусь всем, чего мы добились. В конце концов, можно сказать, что на некоторых этапах мы могли бы выступить лучше, но важно то, что мы всегда выкладывались по максимуму, всегда были впереди, боролись и пытались достичь главной цели – с Дереком и Чикко, которые показали потрясающие результаты. А мне не хватало победы. Должен сказать, было непросто постоянно быть на виду, но раз за разом упускать победу. И я очень счастлив, что добился её в Риме. Так что сейчас я просто безумно рад.

Мне нравятся такие финиши, и я ещё больше люблю побеждать в этом прекрасном городе. Также должен сказать, что мой Фриули вчера подарил мне мощнейший заряд, дал огромную мотивацию. Я хочу поблагодарить всех, всех людей, которые выстроились вдоль трассы и болели за меня и за нас. Вчерашний день был особенным – как и сегодняшний. Это было прекрасно, прекрасно, прекрасно».

Джиро д'Италия-2026. Результаты 21 этапа