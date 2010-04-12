Джиро д'Италия-2026. Результаты 20 этапа

Джемона-дель-Фриули - Пьянкавалло, 200 км

 

 

1

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

5:03:55

 

 

2

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - CMA CMG

 

1:15

 

 

3

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

4

 

Derek Gee (Can) Lidl - Trek

 

 

 

 

5

 

Thymen Arensman (Ned) Netcompany INEOS

 

1:19

 

 

6

 

Egan Bernal (Col) Netcompany INEOS

 

1:25

 

 

7

 

Afonso Eulalio (Por) Bahrain Victorious

 

2:03

 

 

8

 

Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious

 

2:13

 

 

9

 

Michael Storer (Aus) Tudor Pro

 

 

 

 

10

 

Davide Piganzoli (Ita) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

11

 

Wout Poels (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

3:21

 

 

12

 

Ludovico Crescioli (Ita) Polti - VisitMalta

 

 

 

 

13

 

Jan Hirt (Cze) NSN Cycling Team

 

 

 

 

14

 

Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro

 

 

 

 

15

 

Gregor Mühlberger (Aut) Decathlon - CMA CMG

 

 

 

 

16

 

Einer Rubio (Col) Movistar Team

 

4:00

 

 

17

 

Florian Stork (Ger) Tudor Pro

 

4:43

 

 

18

 

David De La Cruz (Esp) Pinarello - Q36.5

 

4:44

 

 

19

 

Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

20

 

Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

21

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

5:45

 

 

22

 

Koen Bouwman (Ned) Jayco AlUla

 

6:33

 

 

23

 

Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility

 

6:58

 

 

24

 

Gianmarco Garofoli (Ita) Soudal - Quick Step

 

 

 

 

25

 

William Barta (USA) Tudor Pro

 

 

 

 

26

 

Igor Arrieta (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

8:06

 

 

27

 

Alessandro Pinarello (Ita) NSN Cycling Team

 

9:08

 

 

28

 

Bart Lemmen (Ned) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

29

 

Larry Warbasse (USA) Tudor Pro

 

 

 

 

30

 

Axel Huens (Fra) Groupama - FDJ United

 

9:32

 

 

31

 

Simone Gualdi (Ita) Lotto - Intermarche

 

9:36

 

 

32

 

Embret Svestad-Baardseng (Nor) Netcompany INEOS

 

11:22

 

 

33

 

Jack Haig (Aus) Netcompany INEOS

 

 

 

 

34

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl - Trek

 

12:24

 

 

35

 

Mark Donovan (GBr) Pinarello - Q36.5

 

13:55

 

 

36

 

Chris Harper (Aus) Pinarello - Q36.5

 

 

 

 

37

 

Remy Rochas (Fra) Groupama - FDJ United

 

 

 

 

38

 

Andrea Raccagni (Ita) Soudal - Quick Step

 

 

 

 

39

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - CMA CMG

 

 

 

 

40

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon - CMA CMG

 

14:01

 

 

41

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

18:02

 

 

42

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

43

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

44

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

19:05

 

 

45

 

Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team

 

19:35

 

 

46

 

Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious

 

 

 

 

47

 

Lorenzo Rota (Ita) Lotto - Intermarche

 

 

 

 

48

 

Andrea Mifsud (Mlt) Polti - VisitMalta

 

20:09

 

 

49

 

Oliver Naesen (Bel) Decathlon - CMA CMG

 

 

 

 

50

 

Magnus Sheffield (USA) Netcompany INEOS

 

20:15

 

 

51

 

Guillermo Silva (Uru) XDS Astana Team

 

20:16

 

 

52

 

Jonas Geens (Bel) Alpecin - Premier Tech

 

21:02

 

 

53

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

54

 

Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla

 

21:04

 

 

55

 

Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

 

 

 

56

 

Alessandro Tonelli (Ita) Polti - VisitMalta

 

21:17

 

 

57

 

Thomas Pesenti (Ita) Polti - VisitMalta

 

 

 

 

58

 

Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

59

 

Toon Aerts (Bel) Lotto - Intermarche

 

22:13

 

 

60

 

Alan Hatherly (RSA) Jayco AlUla

 

24:18

 

 

61

 

Chris Hamilton (Aus) Team Picnic PostNL

 

25:01

 

 

62

 

Nicholas Schultz (Aus) NSN Cycling Team

 

 

 

 

63

 

Alexander Vlasov (Rus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

25:05

 

 

64

 

David Gonzalez (Esp) Pinarello - Q36.5

 

28:10

 

 

65

 

Warren Barguil (Fra) Team Picnic PostNL

 

28:26

 

 

66

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ United

 

 

 

 

67

 

Alec Segaert (Bel) Bahrain Victorious

 

28:31

 

 

68

 

Arjen Livyns (Bel) XDS Astana Team

 

 

 

 

69

 

Jonas Rutsch (Ger) Lotto - Intermarche

 

 

 

 

70

 

Fran Miholjevic (Cro) Bahrain Victorious

 

 

 

 

71

 

Connor Swift (GBr) Netcompany INEOS

 

 

 

 

72

 

Enric Mas (Esp) Movistar Team

 

28:35

 

 

73

 

Juan Pedro Lopez (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

74

 

Matteo Sobrero (Ita) Lidl - Trek

 

 

 

 

75

 

Rasmus Pedersen (Den) Decathlon - CMA CMG

 

33:52

 

 

76

 

Jasper Stuyven (Bel) Soudal - Quick Step

 

 

 

 

77

 

Filippo Zana (Ita) Soudal - Quick Step

 

 

 

 

78

 

Ben Turner (GBr) Netcompany INEOS

 

 

 

 

79

 

Cyril Barthe (Fra) Groupama - FDJ United

 

 

 

 

80

 

Tobias Bayer (Aut) Alpecin - Premier Tech

 

 

 

 

81

 

Mirco Maestri (Ita) Polti - VisitMalta

 

 

 

 

82

 

Luca Paletti (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

 

 

 

83

 

Mattia Bais (Ita) Polti - VisitMalta

 

 

 

 

84

 

Nikita Tsvetkov (Uzb) Bardiani - CSF-7 Saber

 

 

 

 

85

 

Dion Smith (NZl) NSN Cycling Team

 

 

 

 

86

 

Alexander Jefferson Cepeda (Ecu) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

87

 

Tim Rex (Bel) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

88

 

Mick van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

89

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

90

 

Nelson Oliveira (Por) Movistar Team

 

 

 

 

91

 

Diego Ulissi (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

92

 

Alberto Bettiol (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

93

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

 

 

 

94

 

Darren Rafferty (Irl) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

95

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

 

 

 

96

 

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

 

 

 

 

97

 

Joshua Kench (NZl) Groupama - FDJ United

 

 

 

 

98

 

Johan Jacobs (Sui) Groupama - FDJ United

 

 

 

 

99

 

Corbin Strong (NZl) NSN Cycling Team

 

 

 

 

100

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ United

 

 

 

 

101

 

Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious

 

 

 

 

102

 

Diego Sevilla (Esp) Polti - VisitMalta

 

 

 

 

103

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

104

 

Gianni Moscon (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

 

 

105

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

 

 

 

106

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

 

 

 

107

 

Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl - Trek

 

 

 

 

108

 

Francesco Busatto (Ita) Alpecin - Premier Tech

 

 

 

 

109

 

Robert Donaldson (GBr) Jayco AlUla

 

34:01

 

 

110

 

Giovanni Lonardi (Ita) Polti - VisitMalta

 

34:04

 

 

111

 

Ryan Mullen (Irl) NSN Cycling Team

 

35:17

 

 

112

 

Filippo Turconi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

35:28

 

 

113

 

Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Mobility

 

36:52

 

 

114

 

Luca Mozzato (Ita) Tudor Pro

 

37:04

 

 

115

 

Vicente Rojas (Chi) Bardiani - CSF-7 Saber

 

40:10

 

 

116

 

Paul Magnier (Fra) Soudal - Quick Step

 

40:27

 

 

117

 

Dries Van Gestel (Bel) Soudal - Quick Step

 

 

 

 

118

 

Ayco Bastiaens (Bel) Soudal - Quick Step

 

 

 

 

119

 

Fabio Van Den Bossche (Bel) Soudal - Quick Step

 

 

 

 

120

 

Tord Gudmestad (Nor) Decathlon - CMA CMG

 

 

 

 

121

 

Filippo Magli (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

40:32

 

 

122

 

Luca Vergallito (Ita) Alpecin - Premier Tech

 

41:06

 

 

123

 

Timo Kielich (Bel) Visma - Lease a Bike

 

 

 

 

124

 

Sean Flynn (GBr) Team Picnic PostNL

 

41:12

 

 

125

 

Gijs Leemreize (Ned) Team Picnic PostNL

 

 

 

 

126

 

Antonio Morgado (Por) UAE Team Emirates XRG

 

41:17

 

 

127

 

Jonathan Milan (Ita) Lidl - Trek

 

41:25

 

 

128

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

42:32

 

 

129

 

Maximilian Walscheid (Ger) Lidl - Trek

 

42:49

 

 

130

 

Elmar Reinders (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

 

 

 

131

 

Tobias Lund Andresen (Den) Decathlon - CMA CMG

 

 

 

 

132

 

Johan Price-Pejtersen (Den) Alpecin - Premier Tech

 

 

 

 

133

 

Fabian Lienhard (Sui) Tudor Pro

 

 

 

 

134

 

Jan Christen (Swi) UAE Team Emirates XRG

 

 

 

 

135

 

Jensen Plowright (Aus) Alpecin - Premier Tech

 

 

 

 

136

 

Paul Penhoet (Fra) Groupama - FDJ United

 

 

 

 

137

 

Robin Froidevaux (Swi) Tudor Pro

 

 

 

 

138

 

Sakarias Loland (Nor) Uno-X Mobility

 

 

 

 

139

 

Lukas Kubis (Svk) Unibet - Rose Rockets

 

 

 

 

140

 

Dylan Groenewegen (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

 

 

 

141

 

Martin Marcellusi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

 

 

 

142

 

Tomas Kopecky (Cze) Unibet - Rose Rockets

 

 

 

 

143

 

Niklas Larsen (Den) Unibet - Rose Rockets

 

 

 

 

144

 

Matteo Malucelli (Ita) XDS Astana Team

 

 

 

 

145

 

Hartthijs De Vries (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

 

 

 

146

 

Simone Consonni (Ita) Lidl - Trek

 

 

 

 

147

 

Filippo Ganna (Ita) Netcompany INEOS

 

 

 

 

148

 

Frank van den Broek (Ned) Team Picnic PostNL

 

 

 

 

149

 

Tim Naberman (Ned) Team Picnic PostNL

 

 

 

 

150

 

Casper Van Uden (Ned) Team Picnic PostNL

 

 

 

 

151

 

Tim Torn Teutenberg (Ger) Lidl - Trek

 

 

 

 

152

 

Matyas Kopecky (Cze) Unibet - Rose Rockets

 

 

 

 

 

Очки на этапе

 

 

1

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

15

 

 

2

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - CMA CMG

 

12

 

 

3

 

Guillermo Silva (Uru) XDS Astana Team

 

12

 

 

4

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

9

 

 

5

 

Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility

 

8

 

 

6

 

Derek Gee (Can) Lidl - Trek

 

7

 

 

7

 

Thymen Arensman (Ned) Netcompany INEOS

 

6

 

 

8

 

Egan Bernal (Col) Netcompany INEOS

 

5

 

 

9

 

Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

5

 

 

10

 

Afonso Eulalio (Por) Bahrain Victorious

 

4

 

 

11

 

Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious

 

3

 

 

12

 

Jonas Geens (Bel) Alpecin - Premier Tech

 

3

 

 

13

 

Michael Storer (Aus) Tudor Pro

 

2

 

 

14

 

Davide Piganzoli (Ita) Visma - Lease a Bike

 

1

 

 

15

 

Axel Huens (Fra) Groupama - FDJ United

 

1

 

 

 

Горная премия 3 кат. Clauzetto, 85,8 км

 

 

1

 

Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility

 

9

 

 

2

 

Axel Huens (Fra) Groupama - FDJ United

 

4

 

 

3

 

Guillermo Silva (Uru) XDS Astana Team

 

2

 

 

4

 

Jonas Geens (Bel) Alpecin - Premier Tech

 

1

 

 

 

Горная премия 1 кат. Piancavallo, 147,3 км

 

 

1

 

Jack Haig (Aus) Netcompany INEOS

 

40

 

 

2

 

Larry Warbasse (USA) Tudor Pro

 

18

 

 

3

 

Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility

 

12

 

 

4

 

Axel Huens (Fra) Groupama - FDJ United

 

9

 

 

5

 

Jonas Geens (Bel) Alpecin - Premier Tech

 

6

 

 

6

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl - Trek

 

4

 

 

7

 

Igor Arrieta (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

2

 

 

8

 

Ludovico Crescioli (Ita) Polti - VisitMalta

 

1

 

 

 

Горная премия 1 кат. Piancavallo, 200,0 км

 

 

1

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

50

 

 

2

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - CMA CMG

 

24

 

 

3

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

16

 

 

4

 

Derek Gee (Can) Lidl - Trek

 

9

 

 

5

 

Thymen Arensman (Ned) Netcompany INEOS

 

6

 

 

6

 

Egan Bernal (Col) Netcompany INEOS

 

4

 

 

7

 

Afonso Eulalio (Por) Bahrain Victorious

 

2

 

 

8

 

Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious

 

1

 

 

 

Командная классификация этапа

 

 

1

 

Visma - Lease a Bike (Ned)

 

15:18:42

 

 

2

 

Tudor Pro Cycling Team (Swi)

 

3:20

 

 

3

 

Netcompany INEOS (GBr)

 

7:09

 

 

4

 

Decathlon - CMA CMG (Fra)

 

11:34

 

 

5

 

Bahrain Victorious (Brn)

 

16:54

 

 

6

 

Pinarello-Q36.5 (Swi)

 

25:37

 

 

7

 

Uno-X Mobility (Nor)

 

26:02

 

 

8

 

Jayco AlUla (Aus)

 

26:25

 

 

9

 

Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)

 

30:22

 

 

10

 

NSN Cycling Team (Swi)

 

30:33

 

 

11

 

Lidl - Trek (USA)

 

35:17

 

 

12

 

Polti - VisitMalta (Ita)

 

37:50

 

 

13

 

Lotto - Intermarche (Bel)

 

44:27

 

 

14

 

Groupama - FDJ United (Fra)

 

44:56

 

 

15

 

Movistar (Spa)

 

45:13

 

 

16

 

Soudal - Quick Step (Bel)

 

47:48

 

 

17

 

XDS Astana Team (Kaz)

 

1:15:42

 

 

18

 

EF Education-EasyPost (USA)

 

1:19:52

 

 

19

 

Alpecin - Premier Tech (Bel)

 

1:21:49

 

 

20

 

Bardiani CSF 7 Saber (Ita)

 

1:21:51

 

 

21

 

Unibet Rose Rockets (Fra)

 

1:22:02

 

 

22

 

UAE Team Emirates XRG (UAE)

 

1:24:58

 

 

23

 

Team Picnic PostNL (Ned)

 

1:27:42

 

 

 

 

Генеральная классификация после 20 этапа

 

 

1

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

80:17:01

 

 

2

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - CMA CMG

 

5:22

 

 

3

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

6:25

 

 

4

 

Thymen Arensman (Ned) Netcompany INEOS

 

7:02

 

 

5

 

Derek Gee (Can) Lidl - Trek

 

7:56

 

 

6

 

Afonso Eulalio (Por) Bahrain Victorious

 

9:39

 

 

7

 

Michael Storer (Aus) Tudor Pro

 

10:13

 

 

8

 

Davide Piganzoli (Ita) Visma - Lease a Bike

 

10:52

 

 

9

 

Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious

 

11:24

 

 

10

 

Egan Bernal (Col) Netcompany INEOS

 

12:54

 

 

11

 

Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro

 

15:12

 

 

12

 

Jan Hirt (Cze) NSN Cycling Team

 

22:06

 

 

13

 

Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike

 

22:12

 

 

14

 

David De La Cruz (Esp) Pinarello - Q36.5

 

23:14

 

 

15

 

Gregor Mühlberger (Aut) Decathlon - CMA CMG

 

23:53

 

 

16

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

24:12

 

 

17

 

Chris Harper (Aus) Pinarello - Q36.5

 

30:43

 

 

18

 

Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility

 

34:26

 

 

19

 

Igor Arrieta (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

55:56

 

 

20

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl - Trek

 

56:40

 

 

21

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

56:53

 

 

22

 

Wout Poels (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

1:02:10

 

 

23

 

Einer Rubio (Col) Movistar Team

 

1:04:26

 

 

24

 

Embret Svestad-Baardseng (Nor) Netcompany INEOS

 

1:13:39

 

 

25

 

Alexander Vlasov (Rus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

1:15:21

 

 

26

 

Koen Bouwman (Ned) Jayco AlUla

 

1:21:21

 

 

27

 

Ludovico Crescioli (Ita) Polti - VisitMalta

 

1:22:57

 

 

28

 

Giovanni Aleotti (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

1:27:04

 

 

29

 

Gianmarco Garofoli (Ita) Soudal - Quick Step

 

1:39:03

 

 

30

 

Bart Lemmen (Ned) Visma - Lease a Bike

 

1:43:35

 

 

31

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

1:46:13

 

 

32

 

Callum Scotson (Aus) Decathlon - CMA CMG

 

1:47:21

 

 

33

 

Enric Mas (Esp) Movistar Team

 

1:48:28

 

 

34

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - CMA CMG

 

1:54:21

 

 

35

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

1:55:28

 

 

36

 

William Barta (USA) Tudor Pro

 

1:59:28

 

 

37

 

Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility

 

2:00:30

 

 

38

 

Mark Donovan (GBr) Pinarello - Q36.5

 

2:03:23

 

 

39

 

Juan Pedro Lopez (Esp) Movistar Team

 

2:05:07

 

 

40

 

Florian Stork (Ger) Tudor Pro

 

2:05:31

 

 

41

 

Jack Haig (Aus) Netcompany INEOS

 

2:05:45

 

 

42

 

Magnus Sheffield (USA) Netcompany INEOS

 

2:13:46

 

 

43

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

2:22:36

 

 

44

 

Simone Gualdi (Ita) Lotto - Intermarche

 

2:23:20

 

 

45

 

Diego Ulissi (Ita) XDS Astana Team

 

2:29:04

 

 

46

 

Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious

 

2:30:59

 

 

47

 

Alan Hatherly (RSA) Jayco AlUla

 

2:34:41

 

 

48

 

Alessandro Tonelli (Ita) Polti - VisitMalta

 

2:35:14

 

 

49

 

Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team

 

2:37:10

 

 

50

 

Harold Martin Lopez (Ecu) XDS Astana Team

 

2:38:11

 

 

51

 

Larry Warbasse (USA) Tudor Pro

 

2:40:46

 

 

52

 

Joshua Kench (NZl) Groupama - FDJ United

 

2:42:43

 

 

53

 

Remy Rochas (Fra) Groupama - FDJ United

 

2:48:32

 

 

54

 

Matteo Sobrero (Ita) Lidl - Trek

 

3:03:39

 

 

55

 

Andrea Raccagni (Ita) Soudal - Quick Step

 

3:04:39

 

 

56

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ United

 

3:05:22

 

 

57

 

Warren Barguil (Fra) Team Picnic PostNL

 

3:09:23

 

 

58

 

Toon Aerts (Bel) Lotto - Intermarche

 

3:17:13

 

 

59

 

Filippo Zana (Ita) Soudal - Quick Step

 

3:25:21

 

 

60

 

Jan Christen (Swi) UAE Team Emirates XRG

 

3:26:08

 

 

61

 

Alessandro Pinarello (Ita) NSN Cycling Team

 

3:26:51

 

 

62

 

Nicholas Schultz (Aus) NSN Cycling Team

 

3:29:39

 

 

63

 

Alberto Bettiol (Ita) XDS Astana Team

 

3:34:04

 

 

64

 

Alexander Jefferson Cepeda (Ecu) EF Education-EasyPost

 

3:34:37

 

 

65

 

Guillermo Silva (Uru) XDS Astana Team

 

3:35:10

 

 

66

 

Nelson Oliveira (Por) Movistar Team

 

3:38:31

 

 

67

 

Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Mobility

 

3:42:04

 

 

68

 

Lorenzo Rota (Ita) Lotto - Intermarche

 

3:43:54

 

 

69

 

Andrea Mifsud (Mlt) Polti - VisitMalta

 

3:44:47

 

 

70

 

Thomas Pesenti (Ita) Polti - VisitMalta

 

3:45:19

 

 

71

 

Jasper Stuyven (Bel) Soudal - Quick Step

 

3:46:19

 

 

72

 

Alec Segaert (Bel) Bahrain Victorious

 

3:48:39

 

 

73

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

3:49:25

 

 

74

 

Gianni Moscon (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

3:54:30

 

 

75

 

Mick van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

3:55:29

 

 

76

 

Ben Turner (GBr) Netcompany INEOS

 

3:56:03

 

 

77

 

Connor Swift (GBr) Netcompany INEOS

 

3:57:12

 

 

78

 

Oliver Naesen (Bel) Decathlon - CMA CMG

 

3:58:55

 

 

79

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

3:59:55

 

 

80

 

Tobias Bayer (Aut) Alpecin - Premier Tech

 

4:00:21

 

 

81

 

Francesco Busatto (Ita) Alpecin - Premier Tech

 

4:01:30

 

 

82

 

Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

4:02:50

 

 

83

 

Axel Huens (Fra) Groupama - FDJ United

 

4:02:51

 

 

84

 

Chris Hamilton (Aus) Team Picnic PostNL

 

4:03:35

 

 

85

 

Mattia Bais (Ita) Polti - VisitMalta

 

4:06:55

 

 

86

 

Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla

 

4:07:21

 

 

87

 

Luca Vergallito (Ita) Alpecin - Premier Tech

 

4:12:05

 

 

88

 

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

 

4:12:28

 

 

89

 

Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Lidl - Trek

 

4:12:43

 

 

90

 

Corbin Strong (NZl) NSN Cycling Team

 

4:13:20

 

 

91

 

Tim Rex (Bel) Visma - Lease a Bike

 

4:15:41

 

 

92

 

Johan Jacobs (Sui) Groupama - FDJ United

 

4:16:45

 

 

93

 

Darren Rafferty (Irl) EF Education-EasyPost

 

4:18:31

 

 

94

 

Diego Sevilla (Esp) Polti - VisitMalta

 

4:23:28

 

 

95

 

Gijs Leemreize (Ned) Team Picnic PostNL

 

4:23:36

 

 

96

 

Filippo Ganna (Ita) Netcompany INEOS

 

 

 

 

97

 

Filippo Turconi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

4:23:44

 

 

98

 

Fran Miholjevic (Cro) Bahrain Victorious

 

4:23:50

 

 

99

 

Mirco Maestri (Ita) Polti - VisitMalta

 

4:24:46

 

 

100

 

David Gonzalez (Esp) Pinarello - Q36.5

 

4:27:13

 

 

101

 

Luca Paletti (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

4:27:50

 

 

102

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

4:30:34

 

 

103

 

Vicente Rojas (Chi) Bardiani - CSF-7 Saber

 

4:30:37

 

 

104

 

Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious

 

4:31:17

 

 

105

 

Fabio Van Den Bossche (Bel) Soudal - Quick Step

 

4:31:26

 

 

106

 

Jonas Rutsch (Ger) Lotto - Intermarche

 

4:32:30

 

 

107

 

Jonas Geens (Bel) Alpecin - Premier Tech

 

4:32:34

 

 

108

 

Cyril Barthe (Fra) Groupama - FDJ United

 

4:34:21

 

 

109

 

Nikita Tsvetkov (Uzb) Bardiani - CSF-7 Saber

 

4:36:23

 

 

110

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ United

 

4:37:19

 

 

111

 

Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Mobility

 

4:42:25

 

 

112

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

4:42:46

 

 

113

 

Rasmus Pedersen (Den) Decathlon - CMA CMG

 

4:45:22

 

 

114

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

4:45:40

 

 

115

 

Paul Magnier (Fra) Soudal - Quick Step

 

4:52:33

 

 

116

 

Filippo Magli (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

4:53:41

 

 

117

 

Sakarias Loland (Nor) Uno-X Mobility

 

5:00:06

 

 

118

 

Robert Donaldson (GBr) Jayco AlUla

 

5:04:29

 

 

119

 

Timo Kielich (Bel) Visma - Lease a Bike

 

5:07:50

 

 

120

 

Martin Marcellusi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

5:12:44

 

 

121

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

5:14:13

 

 

122

 

Tobias Lund Andresen (Den) Decathlon - CMA CMG

 

5:17:08

 

 

123

 

Dion Smith (NZl) NSN Cycling Team

 

5:23:40

 

 

124

 

Jonathan Milan (Ita) Lidl - Trek

 

5:25:44

 

 

125

 

Niklas Larsen (Den) Unibet - Rose Rockets

 

5:25:59

 

 

126

 

Antonio Morgado (Por) UAE Team Emirates XRG

 

5:26:00

 

 

127

 

Casper Van Uden (Ned) Team Picnic PostNL

 

5:26:24

 

 

128

 

Ayco Bastiaens (Bel) Soudal - Quick Step

 

5:26:42

 

 

129

 

Paul Penhoet (Fra) Groupama - FDJ United

 

5:29:36

 

 

130

 

Jensen Plowright (Aus) Alpecin - Premier Tech

 

5:30:57

 

 

131

 

Tim Naberman (Ned) Team Picnic PostNL

 

5:32:17

 

 

132

 

Dries Van Gestel (Bel) Soudal - Quick Step

 

5:32:43

 

 

133

 

Giovanni Lonardi (Ita) Polti - VisitMalta

 

5:33:16

 

 

134

 

Ryan Mullen (Irl) NSN Cycling Team

 

5:34:35

 

 

135

 

Arjen Livyns (Bel) XDS Astana Team

 

5:35:05

 

 

136

 

Tord Gudmestad (Nor) Decathlon - CMA CMG

 

5:37:26

 

 

137

 

Tim Torn Teutenberg (Ger) Lidl - Trek

 

5:37:53

 

 

138

 

Lukas Kubis (Svk) Unibet - Rose Rockets

 

5:39:40

 

 

139

 

Matyas Kopecky (Cze) Unibet - Rose Rockets

 

5:45:49

 

 

140

 

Sean Flynn (GBr) Team Picnic PostNL

 

5:45:52

 

 

141

 

Johan Price-Pejtersen (Den) Alpecin - Premier Tech

 

5:47:55

 

 

142

 

Maximilian Walscheid (Ger) Lidl - Trek

 

5:49:50

 

 

143

 

Tomas Kopecky (Cze) Unibet - Rose Rockets

 

5:50:14

 

 

144

 

Luca Mozzato (Ita) Tudor Pro

 

5:53:17

 

 

145

 

Hartthijs De Vries (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

5:54:00

 

 

146

 

Elmar Reinders (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

5:54:57

 

 

147

 

Fabian Lienhard (Sui) Tudor Pro

 

5:55:15

 

 

148

 

Robin Froidevaux (Swi) Tudor Pro

 

5:56:27

 

 

149

 

Dylan Groenewegen (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

5:57:17

 

 

150

 

Frank van den Broek (Ned) Team Picnic PostNL

 

5:58:59

 

 

151

 

Simone Consonni (Ita) Lidl - Trek

 

6:01:49

 

 

152

 

Matteo Malucelli (Ita) XDS Astana Team

 

6:13:45

 

 

 

Очки, классификация

 

 

1

 

Paul Magnier (Fra) Soudal - Quick Step

 

195

 

 

2

 

Jonathan Milan (Ita) Lidl - Trek

 

103

 

 

3

 

Guillermo Silva (Uru) XDS Astana Team

 

94

 

 

4

 

Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility

 

87

 

 

5

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

81

 

 

6

 

Jasper Stuyven (Bel) Soudal - Quick Step

 

75

 

 

7

 

Mattia Bais (Ita) Polti - VisitMalta

 

74

 

 

8

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl - Trek

 

69

 

 

9

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - CMA CMG

 

67

 

 

10

 

Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

65

 

 

11

 

Alec Segaert (Bel) Bahrain Victorious

 

62

 

 

12

 

Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Mobility

 

58

 

 

13

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

52

 

 

14

 

Tobias Lund Andresen (Den) Decathlon - CMA CMG

 

52

 

 

15

 

Martin Marcellusi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

50

 

 

16

 

Diego Sevilla (Esp) Polti - VisitMalta

 

49

 

 

17

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

47

 

 

18

 

Mirco Maestri (Ita) Polti - VisitMalta

 

47

 

 

19

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

46

 

 

20

 

Afonso Eulalio (Por) Bahrain Victorious

 

43

 

 

21

 

Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious

 

42

 

 

22

 

Igor Arrieta (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

40

 

 

23

 

Derek Gee (Can) Lidl - Trek

 

39

 

 

24

 

Toon Aerts (Bel) Lotto - Intermarche

 

39

 

 

25

 

Thymen Arensman (Ned) Netcompany INEOS

 

38

 

 

26

 

Ben Turner (GBr) Netcompany INEOS

 

37

 

 

27

 

Dylan Groenewegen (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

37

 

 

28

 

Francesco Busatto (Ita) Alpecin - Premier Tech

 

33

 

 

29

 

Einer Rubio (Col) Movistar Team

 

28

 

 

30

 

Alberto Bettiol (Ita) XDS Astana Team

 

25

 

 

31

 

Davide Piganzoli (Ita) Visma - Lease a Bike

 

25

 

 

32

 

Gianmarco Garofoli (Ita) Soudal - Quick Step

 

25

 

 

33

 

Diego Ulissi (Ita) XDS Astana Team

 

25

 

 

34

 

Florian Stork (Ger) Tudor Pro

 

23

 

 

35

 

Filippo Magli (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

22

 

 

36

 

Enric Mas (Esp) Movistar Team

 

21

 

 

37

 

Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious

 

20

 

 

38

 

Chris Harper (Aus) Pinarello - Q36.5

 

19

 

 

39

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

19

 

 

40

 

Jonas Geens (Bel) Alpecin - Premier Tech

 

19

 

 

41

 

Matteo Malucelli (Ita) XDS Astana Team

 

19

 

 

42

 

Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike

 

18

 

 

43

 

Corbin Strong (NZl) NSN Cycling Team

 

18

 

 

44

 

Jensen Plowright (Aus) Alpecin - Premier Tech

 

18

 

 

45

 

Giovanni Lonardi (Ita) Polti - VisitMalta

 

18

 

 

46

 

Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team

 

17

 

 

47

 

Luca Mozzato (Ita) Tudor Pro

 

16

 

 

48

 

Filippo Ganna (Ita) Netcompany INEOS

 

15

 

 

49

 

Alexander Vlasov (Rus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

15

 

 

50

 

Maximilian Walscheid (Ger) Lidl - Trek

 

15

 

 

51

 

Alessandro Pinarello (Ita) NSN Cycling Team

 

14

 

 

52

 

Michael Storer (Aus) Tudor Pro

 

13

 

 

53

 

Sakarias Loland (Nor) Uno-X Mobility

 

13

 

 

54

 

Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro

 

12

 

 

55

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

12

 

 

56

 

Paul Penhoet (Fra) Groupama - FDJ United

 

12

 

 

57

 

David Gonzalez (Esp) Pinarello - Q36.5

 

11

 

 

58

 

Egan Bernal (Col) Netcompany INEOS

 

10

 

 

59

 

Mark Donovan (GBr) Pinarello - Q36.5

 

10

 

 

60

 

Andrea Raccagni (Ita) Soudal - Quick Step

 

10

 

 

61

 

Warren Barguil (Fra) Team Picnic PostNL

 

10

 

 

62

 

Andrea Mifsud (Mlt) Polti - VisitMalta

 

9

 

 

63

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

9

 

 

64

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ United

 

9

 

 

65

 

Niklas Larsen (Den) Unibet - Rose Rockets

 

9

 

 

66

 

Tord Gudmestad (Nor) Decathlon - CMA CMG

 

8

 

 

67

 

Matteo Sobrero (Ita) Lidl - Trek

 

7

 

 

68

 

Robin Froidevaux (Swi) Tudor Pro

 

7

 

 

69

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

6

 

 

70

 

Wout Poels (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

6

 

 

71

 

Casper Van Uden (Ned) Team Picnic PostNL

 

6

 

 

72

 

Dries Van Gestel (Bel) Soudal - Quick Step

 

6

 

 

73

 

Lukas Kubis (Svk) Unibet - Rose Rockets

 

6

 

 

74

 

Ludovico Crescioli (Ita) Polti - VisitMalta

 

5

 

 

75

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

5

 

 

76

 

William Barta (USA) Tudor Pro

 

5

 

 

77

 

Alessandro Tonelli (Ita) Polti - VisitMalta

 

5

 

 

78

 

Joshua Kench (NZl) Groupama - FDJ United

 

5

 

 

79

 

Fabio Van Den Bossche (Bel) Soudal - Quick Step

 

5

 

 

80

 

Tim Naberman (Ned) Team Picnic PostNL

 

5

 

 

81

 

David De La Cruz (Esp) Pinarello - Q36.5

 

4

 

 

82

 

Koen Bouwman (Ned) Jayco AlUla

 

4

 

 

83

 

Johan Price-Pejtersen (Den) Alpecin - Premier Tech

 

4

 

 

84

 

Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility

 

3

 

 

85

 

Embret Svestad-Baardseng (Nor) Netcompany INEOS

 

3

 

 

86

 

Juan Pedro Lopez (Esp) Movistar Team

 

3

 

 

87

 

Simone Gualdi (Ita) Lotto - Intermarche

 

3

 

 

88

 

Larry Warbasse (USA) Tudor Pro

 

3

 

 

89

 

Jan Christen (Swi) UAE Team Emirates XRG

 

3

 

 

90

 

Oliver Naesen (Bel) Decathlon - CMA CMG

 

3

 

 

91

 

Luca Vergallito (Ita) Alpecin - Premier Tech

 

3

 

 

92

 

Jan Hirt (Cze) NSN Cycling Team

 

2

 

 

93

 

Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Mobility

 

2

 

 

94

 

Mick van Dijke (Ned) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

2

 

 

95

 

Robert Stannard (Aus) Bahrain Victorious

 

2

 

 

96

 

Ivan Garcia Cortina (Esp) Movistar Team

 

2

 

 

97

 

Axel Huens (Fra) Groupama - FDJ United

 

1

 

 

98

 

Johan Jacobs (Sui) Groupama - FDJ United

 

1

 

 

99

 

Darren Rafferty (Irl) EF Education-EasyPost

 

1

 

 

100

 

Ayco Bastiaens (Bel) Soudal - Quick Step

 

1

 

 

101

 

Sean Flynn (GBr) Team Picnic PostNL

 

1

 

 

 

Общий зачет горной классификации

 

 

1

 

Giulio Ciccone (Ita) Lidl - Trek

 

277

 

 

2

 

Jonas Vingegaard (Den) Visma - Lease a Bike

 

266

 

 

3

 

Einer Rubio (Col) Movistar Team

 

164

 

 

4

 

Felix Gall (Aut) Decathlon - CMA CMG

 

124

 

 

5

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

108

 

 

6

 

Jai Hindley (Aus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

65

 

 

7

 

Diego Sevilla (Esp) Polti - VisitMalta

 

63

 

 

8

 

Igor Arrieta (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

55

 

 

9

 

Derek Gee (Can) Lidl - Trek

 

54

 

 

10

 

Jack Haig (Aus) Netcompany INEOS

 

40

 

 

11

 

Mattia Bais (Ita) Polti - VisitMalta

 

39

 

 

12

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

39

 

 

13

 

Sepp Kuss (USA) Visma - Lease a Bike

 

38

 

 

14

 

Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Mobility

 

33

 

 

15

 

Chris Harper (Aus) Pinarello - Q36.5

 

30

 

 

16

 

Davide Piganzoli (Ita) Visma - Lease a Bike

 

29

 

 

17

 

Thymen Arensman (Ned) Netcompany INEOS

 

28

 

 

18

 

Enric Mas (Esp) Movistar Team

 

23

 

 

19

 

Afonso Eulalio (Por) Bahrain Victorious

 

19

 

 

20

 

Nelson Oliveira (Por) Movistar Team

 

18

 

 

21

 

Larry Warbasse (USA) Tudor Pro

 

18

 

 

22

 

Jan Christen (Swi) UAE Team Emirates XRG

 

18

 

 

23

 

Manuele Tarozzi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

18

 

 

24

 

Alessandro Tonelli (Ita) Polti - VisitMalta

 

15

 

 

25

 

Damiano Caruso (Ita) Bahrain Victorious

 

15

 

 

26

 

Ludovico Crescioli (Ita) Polti - VisitMalta

 

13

 

 

27

 

Axel Huens (Fra) Groupama - FDJ United

 

13

 

 

28

 

Jonas Geens (Bel) Alpecin - Premier Tech

 

13

 

 

29

 

Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates XRG

 

12

 

 

30

 

Remi Cavagna (Fra) Groupama - FDJ United

 

11

 

 

31

 

Michael Storer (Aus) Tudor Pro

 

11

 

 

32

 

Alberto Bettiol (Ita) XDS Astana Team

 

10

 

 

33

 

Alexander Vlasov (Rus) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

10

 

 

34

 

Guillermo Silva (Uru) XDS Astana Team

 

10

 

 

35

 

Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro

 

9

 

 

36

 

Mirco Maestri (Ita) Polti - VisitMalta

 

9

 

 

37

 

Gianmarco Garofoli (Ita) Soudal - Quick Step

 

8

 

 

38

 

Orluis Aular (Ven) Movistar Team

 

8

 

 

39

 

Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team

 

7

 

 

40

 

Egan Bernal (Col) Netcompany INEOS

 

6

 

 

41

 

David De La Cruz (Esp) Pinarello - Q36.5

 

6

 

 

42

 

Ben O'Connor (Aus) Jayco AlUla

 

6

 

 

43

 

Mark Donovan (GBr) Pinarello - Q36.5

 

6

 

 

44

 

Diego Ulissi (Ita) XDS Astana Team

 

5

 

 

45

 

William Barta (USA) Tudor Pro

 

4

 

 

46

 

Alexander Jefferson Cepeda (Ecu) EF Education-EasyPost

 

4

 

 

47

 

Andrea Mifsud (Mlt) Polti - VisitMalta

 

4

 

 

48

 

Tim Naberman (Ned) Team Picnic PostNL

 

4

 

 

49

 

Jan Hirt (Cze) NSN Cycling Team

 

3

 

 

50

 

Embret Svestad-Baardseng (Nor) Netcompany INEOS

 

3

 

 

51

 

Tim Rex (Bel) Visma - Lease a Bike

 

3

 

 

52

 

Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility

 

2

 

 

53

 

Florian Stork (Ger) Tudor Pro

 

2

 

 

54

 

Victor Campenaerts (Bel) Visma - Lease a Bike

 

2

 

 

55

 

Joshua Kench (NZl) Groupama - FDJ United

 

2

 

 

56

 

Filippo Zana (Ita) Soudal - Quick Step

 

2

 

 

57

 

Johan Jacobs (Sui) Groupama - FDJ United

 

2

 

 

58

 

Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Mobility

 

2

 

 

59

 

Timo Kielich (Bel) Visma - Lease a Bike

 

2

 

 

60

 

Ryan Mullen (Irl) NSN Cycling Team

 

2

 

 

61

 

Hartthijs De Vries (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

2

 

 

62

 

Wout Poels (Ned) Unibet - Rose Rockets

 

1

 

 

63

 

Ben Zwiehoff (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

1

 

 

64

 

Nicholas Schultz (Aus) NSN Cycling Team

 

1

 

 

65

 

Christopher Juul Jensen (Den) Jayco AlUla

 

1

 

 

66

 

Mathijs Paasschens (Ned) Bahrain Victorious

 

1

 

 

67

 

Fran Miholjevic (Cro) Bahrain Victorious

 

1

 

 

68

 

Martin Marcellusi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

1

 

 

69

 

Nico Denz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

1

 

 

70

 

Niklas Larsen (Den) Unibet - Rose Rockets

 

1

 

 

71

 

Ayco Bastiaens (Bel) Soudal - Quick Step

 

1

 

 

72

 

Frank van den Broek (Ned) Team Picnic PostNL

 

1

 

 

 

Молодежная классификация

 

 

1

 

Afonso Eulalio (Por) Bahrain Victorious

 

80:26:40

 

 

2

 

Davide Piganzoli (Ita) Visma - Lease a Bike

 

1:13

 

 

3

 

Mathys Rondel (Fra) Tudor Pro

 

5:33

 

 

4

 

Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility

 

24:47

 

 

5

 

Igor Arrieta (Esp) UAE Team Emirates XRG

 

46:17

 

 

6

 

Giulio Pellizzari (Ita) Red Bull - BORA - hansgrohe

 

47:14

 

 

7

 

Embret Svestad-Baardseng (Nor) Netcompany INEOS

 

1:04:00

 

 

8

 

Ludovico Crescioli (Ita) Polti - VisitMalta

 

1:13:18

 

 

9

 

Gianmarco Garofoli (Ita) Soudal - Quick Step

 

1:29:24

 

 

10

 

Johannes Staune-Mittet (Nor) Decathlon - CMA CMG

 

1:44:42

 

 

11

 

Markel Beloki (Esp) EF Education-EasyPost

 

1:45:49

 

 

12

 

Magnus Sheffield (USA) Netcompany INEOS

 

2:04:07

 

 

13

 

Simone Gualdi (Ita) Lotto - Intermarche

 

2:13:41

 

 

14

 

Edoardo Zambanini (Ita) Bahrain Victorious

 

2:21:20

 

 

15

 

Lorenzo Milesi (Ita) Movistar Team

 

2:27:31

 

 

16

 

Joshua Kench (NZl) Groupama - FDJ United

 

2:33:04

 

 

17

 

Andrea Raccagni (Ita) Soudal - Quick Step

 

2:55:00

 

 

18

 

Brieuc Rolland (Fra) Groupama - FDJ United

 

2:55:43

 

 

19

 

Jan Christen (Swi) UAE Team Emirates XRG

 

3:16:29

 

 

20

 

Alessandro Pinarello (Ita) NSN Cycling Team

 

3:17:12

 

 

21

 

Guillermo Silva (Uru) XDS Astana Team

 

3:25:31

 

 

22

 

Alec Segaert (Bel) Bahrain Victorious

 

3:39:00

 

 

23

 

Jardi van der Lee (Ned) EF Education-EasyPost

 

3:39:46

 

 

24

 

Francesco Busatto (Ita) Alpecin - Premier Tech

 

3:51:51

 

 

25

 

Axel Huens (Fra) Groupama - FDJ United

 

3:53:12

 

 

26

 

Tim Rex (Bel) Visma - Lease a Bike

 

4:06:02

 

 

27

 

Darren Rafferty (Irl) EF Education-EasyPost

 

4:08:52

 

 

28

 

Filippo Turconi (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

4:14:05

 

 

29

 

Fran Miholjevic (Cro) Bahrain Victorious

 

4:14:11

 

 

30

 

Luca Paletti (Ita) Bardiani - CSF-7 Saber

 

4:18:11

 

 

31

 

Vicente Rojas (Chi) Bardiani - CSF-7 Saber

 

4:20:58

 

 

32

 

Nikita Tsvetkov (Uzb) Bardiani - CSF-7 Saber

 

4:26:44

 

 

33

 

Madis Mihkels (Est) EF Education-EasyPost

 

4:33:07

 

 

34

 

Rasmus Pedersen (Den) Decathlon - CMA CMG

 

4:35:43

 

 

35

 

Paul Magnier (Fra) Soudal - Quick Step

 

4:42:54

 

 

36

 

Sakarias Loland (Nor) Uno-X Mobility

 

4:50:27

 

 

37

 

Robert Donaldson (GBr) Jayco AlUla

 

4:54:50

 

 

38

 

Tobias Lund Andresen (Den) Decathlon - CMA CMG

 

5:07:29

 

 

39

 

Antonio Morgado (Por) UAE Team Emirates XRG

 

5:16:21

 

 

40

 

Casper Van Uden (Ned) Team Picnic PostNL

 

5:16:45

 

 

41

 

Paul Penhoet (Fra) Groupama - FDJ United

 

5:19:57

 

 

42

 

Tord Gudmestad (Nor) Decathlon - CMA CMG

 

5:27:47

 

 

43

 

Tim Torn Teutenberg (Ger) Lidl - Trek

 

5:28:14

 

 

44

 

Matyas Kopecky (Cze) Unibet - Rose Rockets

 

5:36:10

 

 

 

Командный зачет

 

 

1

 

Visma - Lease a Bike (Ned)

 

241:25:11

 

 

2

 

Netcompany INEOS (GBr)

 

40:07

 

 

3

 

Red Bull - BORA - hansgrohe (Ger)

 

48:27

 

 

4

 

Tudor Pro Cycling Team (Swi)

 

1:04:27

 

 

5

 

Decathlon - CMA CMG (Fra)

 

1:24:59

 

 

6

 

Pinarello-Q36.5 (Swi)

 

1:56:18

 

 

7

 

Bahrain Victorious (Brn)

 

2:13:32

 

 

8

 

Lidl - Trek (USA)

 

3:03:21

 

 

9

 

Movistar (Spa)

 

3:05:08

 

 

10

 

Jayco AlUla (Aus)

 

3:23:49

 

 

11

 

Uno-X Mobility (Nor)

 

4:40:08

 

 

12

 

Polti - VisitMalta (Ita)

 

5:02:03

 

 

13

 

XDS Astana Team (Kaz)

 

5:41:01

 

 

14

 

UAE Team Emirates XRG (UAE)

 

5:56:03

 

 

15

 

EF Education-EasyPost (USA)

 

5:59:52

 

 

16

 

NSN Cycling Team (Swi)

 

6:10:08

 

 

17

 

Soudal - Quick Step (Bel)

 

6:11:38

 

 

18

 

Groupama - FDJ United (Fra)

 

6:12:57

 

 

19

 

Lotto - Intermarche (Bel)

 

6:48:48

 

 

20

 

Team Picnic PostNL (Ned)

 

10:07:38

 

 

21

 

Bardiani CSF 7 Saber (Ita)

 

10:19:41

 

 

22

 

Alpecin - Premier Tech (Bel)

 

10:32:27

 

 

23

 

Unibet Rose Rockets (Fra)

 

11:05:48

 

 

 

  1. Имя: Николай

    Nicolay

    Вчера, 17:20 | Регистрация: 12.03.2023

    Логичное завершение!

  2. Имя: Александр Анатольевич

    shoooster

    Вчера, 17:22 | Регистрация: 7.07.2021

    Биоробот на прогулке в горах!

    1. Имя: Васисуалий

      kabachok

      Вчера, 17:27 | Регистрация: 30.09.2019

      не-не-не, он не такой!

  3. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 17:23 | Регистрация: 31.05.2014

    Два красавчика на этапе: Эулалио и Берналь, остальные проколхозили. Правда был еще один гонец в розовом на дерни, то же старался, но даже не вспотел.

     

    п.с. Редкий случай: первая десятка на этапе - это десятка генерала.

  4. Имя: Васисуалий

    kabachok

    Вчера, 17:26 | Регистрация: 30.09.2019

    меня ща некисло флешбэкнуло - смотрю на Вини, а перед глазами Цыпа!biggrin

    1. Имя: Михаил

      Mik61

      Вчера, 18:25 | Регистрация: 25.11.2023

      Цыпа был прикольный.

      1. Имя: Васисуалий

        kabachok

        Вчера, 19:58 | Регистрация: 30.09.2019

        бесспорно!

  5. Имя: Алексей

    Стриж

    Вчера, 17:28 | Регистрация: 14.07.2021

    Ну что , Йонаса с победой! Завтра доехать , А Эуалалио тот еще актер , как Карапас помню - умираю, все не могу - а не тут то было. Молодец далеко так пойдёт - белую Джерси не отдал. Кто разочаровал так это Пеллицари - чуть не конкурентом Вингенора, 2 его ставили. А оно вон как вышло.

    1. Имя: Александр

      kwwk

      Вчера, 17:32 | Регистрация: 31.05.2014

      А кто такой Пелицари? Он просто неплохо был смотрелся на фоне тонущего Роглы и все.

    2. Имя: Васисуалий

      kabachok

      Вчера, 17:37 | Регистрация: 30.09.2019

      кто его ставил конкурентом?! твоё воспаленное воображение?

  6. Имя: Серафим

    Серафим

    Вчера, 17:29 | Регистрация: 4.08.2018

     Эулалио не только везунчик, сам столько старался, все этапы ехал на своем пределе, но не дал слабости, не попал в кризис, короче молодец и красавелло португезе.

  7. Имя: Алексей

    Стриж

    Вчера, 17:32 | Регистрация: 14.07.2021

    Цитата: kabachok
    меня ща некисло флешбэкнуло - смотрю на Вини, а перед глазами Цыпа!biggrin
    Ваш роботека будет через месяц - всем привёз на Джиро под 10 минут. А тут все ровно - чинно- благородно. Да ваш ещё и гребет все подряд - без разборный в пище.

    1. Имя: Васисуалий

      kabachok

      Вчера, 17:40 | Регистрация: 30.09.2019

      я говорил о внешнем сходстве Расмуссена и Вингегора.
      а ты что имел ввиду?

  8. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 17:35 | Регистрация: 31.05.2014

    Все гонщики, кто сегодня финишировал на Джиро - молодцы.

    Как тут бывают пишут: лучший из людей - Феликс Галл.

  9. Имя: Виталий

    Геродот

    Вчера, 17:41 | Регистрация: 12.04.2010

    Ну что, Галя можно поздравить с победой на Джиро))

  10. Имя: Иван

    shekn

    Вчера, 19:19 | Регистрация: 11.05.2017

    Галль выдал просто шикарную гонку , жаль только победы на этапе не зацепил. Но Йонас ничего не оставил , увы))

  11. Имя: Виктор

    dyneema

    Вчера, 19:40 | Регистрация: 16.09.2020

    А мне вот кажется, что нельзя просто отбрасывать Йонаса, и объявлять Феликса лучшим из людей. Не будь Йонаса и Висмы, гонка была бы совершенно другой. И что-то мне думается, что Декатлон имел бы бОльшую разницу во времени от Бора, чем сейчашние 57 секунд. Главное разочарование это Лидл Трек. Мне всегда казалось, что это команда-кулак, действующая как единое целое. Но выяснилось, что у этого яблоко только оболочка целая, нутрянка вся гнилая... Эулалио! Ну молодец, болел за него!

  12. Имя: Алекс

    zalex567

    Вчера, 19:44 | Регистрация: 13.03.2015

    Многим из нас сегодня (как впрочем и мне) не нравится безусловное доминирование одного из гонщиков. Йонаса в данном случае или Тадея в другой гонке. А как же такие гонщики прошлого, как Эдди Меркс, Бернар Ино, Раймон Пулидор и прочие? Они ведь тоже не оставляли шансов другим соперникам. Мы в юности слышали эти имена от тренеров и они звучали непререкаемыми идолами, такими же недоступными, как джинсы какие нибудь фирменные, Levi's или Wrangler к примеру. Шутка, конечно

    1. Имя: Николай

      Pirn

      Вчера, 19:49 | Регистрация: 13.08.2017

      Ну Пулидор не был доминатором, при всём уважении конечно

  13. Имя: Андрей

    AndrewWalker163

    Вчера, 20:01 | Регистрация: 17.09.2023

    Гонщики с Пиренеев любят зажигать на Джиро - что Хуан Лопез в 22 году, что Эуларио в 26. Ну и отдельный респект Хиндли, собрал полную коллекцию подиумных мест на итальянском грантуре

  14. Имя: Юрий

    Крайний

    Вчера, 20:31 | Регистрация: 21.05.2014

    Цитата: zalex567
    Многим из нас сегодня (как впрочем и мне) не нравится безусловное доминирование одного из гонщиков. Йонаса в данном случае или Тадея в другой гонке. А как же такие гонщики прошлого, как Эдди Меркс, Бернар Ино, Раймон Пулидор и прочие? Они ведь тоже не оставляли шансов другим соперникам. Мы в юности слышали эти имена от тренеров и они звучали непререкаемыми идолами, такими же недоступными, как джинсы какие нибудь фирменные, Levi's или Wrangler к примеру. Шутка, конечно

     

    Да ладно. Пусть "неудачник плачет." Во времена противостояния Бартоли и Коппи, которое теперь называют эпическим и величайшим в истории велоспорта, тоже были те, кому не нравилось. Зато теперь ничего кроме восхищения эта битва не вызывает. У здоровых людей. Надо радоваться что те времена вернулись и есть гонцы стоящие друг-друга.

  15. Имя: Олег

    M9N8A333

    Вчера, 23:14 | Регистрация: 4.04.2024

    У Мадиса Михелса завтра днюха. Должен брать этап! Боюсь только об этом не знают ни Манье ни Милан Джонотан



    Инеос на Тур де Франс готовят пару прошлогодних Звезд Тура, я про Онли и Воклена. Нарваес сам снялся с Джиро? Может также поедет Тур помогать Погги

