Джей Хиндли — бронзовый призёр Джиро д’Италия-2026

Джей Хиндли: «Чувствую себя свежее, чем когда‑либо прежде после Джиро»

Джей Хиндли (Jai Hindley) в третий раз в карьере поднялся на подиум итальянского Гранд-тура. После второго места в 2020 и победы в 2022 году на Джиро д’Италия-2026 30-летний австралийский гонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe занял третье место, уступив 6 минут 25 секунд победителю, Йонасу Вингегору (Visma Lease a Bike) и 1 минуту 3 секунды занявшему второе место Феликсу Галлю (Decathlon CMA CGM).

Photo © Getty Images/Red Bull Bora-hansgrohe Team

На старте Джиро д’Италия-2026 Джей Хиндли делил капитанские полномочия с молодым товарищем по команде Джулио Пеллиццари, который, однако, потерял шансы бороться за подиум после 16 этапа.

А Джей Хиндли на ключевых горных этапах выступал стабильно – 3-м на Блокхаусе, 9-м на 9-м этапе до Корно-алле-Скале, 3-м на 14-м этапе с финишем в подъём Пила, 3-м на 16-м этапе до Кари, 6-м на 19-м этапе до Пьяни-ди-Пецце и 3-м на 20-м этапе до Пьянкавалло.

Он поднялся в общем зачёте на третью строчку после королевском горного 19 этапа, а на 20-м гарантировал себе место в тройке призёров.

Для Red Bull Bora-hansgrohe это третий подиум Джиро д’Италия в истории команды после победы Хиндли в 2022 году и второго места Дани Мартинеса в 2024.

Как отмечается в пресс-релизе команды Red Bull Bora-hansgrohe, его результат «становится ещё более значимым, если учесть трудности трёх недель. Волна болезней вынуждала команду постоянно корректировать планы. Особенно тяжело пришлось Джулио Пеллиццари, который столкнулся с несколькими неудачами. Тем не менее, молодой итальянец остался в гонке и поставил командные задачи выше собственных амбиций. Его усилия, (помощь Джею Хиндли) на королевском этапе стали одним из тех моментов, которые редко попадают в протоколы, но зачастую определяют исход Гранд-тура».

Джей Хиндли:

«Сейчас в велоспорте невероятно сложно добиться какого-либо результата. Прошло уже много времени с тех пор, как я в последний раз поднимался на подиум Гранд-тура — с тех пор, как выиграл Джиро. Поэтому горжусь, что снова поднялся на подиум, для меня это особенное достижение. Мои отношения с Джиро тоже особенные. Это, наверное, моя любимая гонка

Йонас Вингегор все три недели показывал, что он сильнейший, как и его команда. Но мы боролись до конца. Я надеялся на большее, и тренировался ради большего, но 3-е место – результат, которым могу гордиться».

Зак Демпстер, спортивный директор:

«Вся команда может по-настоящему гордиться тем, чего она достигла, особенно с учётом неудач и испытаний, с которыми пришлось столкнуться каждому — и на трассе, и дома. Тот факт, что Джею удалось пережить бурю, использовать весь свой опыт и просто пробиться через всё, вызывает гордость.

Справедливости ради, это была такая Джиро, где нам хотелось бы добиться большего в некоторых аспектах, особенно когда речь идёт о победах на этапах. И в то же время, учитывая состояние здоровья ребят, мы усвоили урок: как бы безнадёжна ни казалась ситуация, выход всегда есть, если команда так всеми силами поддерживает друг друга и держит корабль на плаву».

Джей Хиндли и вопрос участия в Тур де Франс-2026

Джей Хиндли в интервью CyclingPro.net дал понять, что готов поддерживать капитанов – Ремко Эвенепула и Флориана Липовица, которые только что завершили трёхнедельные сборы в горах Сьерра-Неваде.

Джей Хиндли: «Изначально шла речь о том, что я поеду на Тур, чтобы помогать лидерам. Я бы очень хотел поехать на Тур де Франс в той команде, которую мы туда заявим. Думаю, было бы здорово стать частью этого состава. Но посмотрим, как всё сложится.

Я провёл не так много гонок перед Джиро. Честно говоря, я довольно устал, но, как ни странно, чувствую себя свежее, чем когда‑либо прежде после окончания Джиро. Возможно, это помогло мне быть здесь немного бодрее. Думаю, такой график хорошо сочетается с Туром. Если я проведу неделю на диване, а потом попытаюсь снова начать тренироваться, то, думаю, поехать на Тур — неплохой вариант».

Состав Red Bull Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2026 ещё не утверждён. В группу Эвенепула на высотных сборах входили Максим Ван Гилс, Ян Тратник и Джанни Вермерc, также тренироваться в Сьерра-Невадe приехал Примож Роглич.