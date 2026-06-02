VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Джей Хиндли — бронзовый призёр Джиро д’Италия-2026

Джей Хиндли: «Чувствую себя свежее, чем когда‑либо прежде после Джиро»

 

 

Джей Хиндли (Jai Hindley) в третий раз в карьере поднялся на подиум итальянского Гранд-тура. После второго места в 2020 и победы в 2022 году на Джиро д’Италия-2026 30-летний австралийский гонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe занял третье место, уступив 6 минут 25 секунд победителю, Йонасу Вингегору (Visma Lease a Bike) и 1 минуту 3 секунды занявшему второе место Феликсу Галлю (Decathlon CMA CGM).

 

 

Джей Хиндли — бронзовый призёр Джиро д’Италия-2026

Photo  © Getty Images/Red Bull Bora-hansgrohe Team

 

 

На старте Джиро д’Италия-2026 Джей Хиндли делил капитанские полномочия  с молодым товарищем по команде Джулио Пеллиццари, который, однако, потерял шансы бороться за подиум после 16 этапа.

 

А Джей Хиндли на ключевых горных этапах выступал стабильно  – 3-м на Блокхаусе, 9-м на 9-м этапе до Корно-алле-Скале, 3-м на 14-м этапе с финишем в подъём Пила, 3-м на 16-м этапе до Кари, 6-м на 19-м этапе до Пьяни-ди-Пецце и 3-м на 20-м этапе до Пьянкавалло.

 

Он поднялся в общем зачёте на третью строчку после королевском горного 19 этапа, а на 20-м гарантировал себе место в тройке призёров.

 

Для Red Bull Bora-hansgrohe это третий подиум Джиро д’Италия в истории команды после победы Хиндли в 2022 году и второго места Дани Мартинеса в 2024.

 

Как отмечается в пресс-релизе команды Red Bull Bora-hansgrohe, его результат «становится ещё более значимым, если учесть трудности трёх недель. Волна болезней вынуждала команду постоянно корректировать планы. Особенно тяжело пришлось Джулио Пеллиццари, который столкнулся с несколькими неудачами. Тем не менее, молодой итальянец остался в гонке и поставил командные задачи выше собственных амбиций. Его усилия, (помощь Джею Хиндли) на королевском этапе стали одним из тех моментов, которые редко попадают в протоколы, но зачастую определяют исход Гранд-тура».

 

Джей Хиндли:

 

«Сейчас в велоспорте невероятно сложно добиться какого-либо результата. Прошло уже много времени с тех пор, как я в последний раз поднимался на подиум Гранд-тура — с тех пор, как выиграл Джиро. Поэтому горжусь, что снова поднялся на подиум, для меня это особенное достижение. Мои отношения с Джиро тоже особенные. Это, наверное, моя любимая гонка

 

Йонас Вингегор все три недели показывал, что он сильнейший, как и его команда. Но мы боролись до конца. Я надеялся на большее, и тренировался ради большего, но 3-е место – результат, которым могу гордиться».

 

 

Зак Демпстер, спортивный директор:

 

«Вся команда может по-настоящему гордиться тем, чего она достигла, особенно с учётом неудач и испытаний, с которыми пришлось столкнуться каждому — и на трассе, и дома. Тот факт, что Джею удалось пережить бурю, использовать весь свой опыт и просто пробиться через всё, вызывает гордость.

 

Справедливости ради, это была такая Джиро, где нам хотелось бы добиться большего в некоторых аспектах, особенно когда речь идёт о победах на этапах. И в то же время, учитывая состояние здоровья ребят, мы усвоили урок: как бы безнадёжна ни казалась ситуация, выход всегда есть, если команда так всеми силами поддерживает друг друга и держит корабль на плаву».

 

Джей Хиндли и вопрос участия в Тур де Франс-2026

 

Джей Хиндли — бронзовый призёр Джиро д’Италия-2026

 

 

Джей Хиндли в интервью CyclingPro.net дал понять, что готов поддерживать капитанов – Ремко Эвенепула и Флориана Липовица, которые только что завершили трёхнедельные сборы в горах Сьерра-Неваде.

 

Джей Хиндли: «Изначально шла речь о том, что я поеду на Тур, чтобы помогать лидерам. Я бы очень хотел поехать на Тур де Франс в той команде, которую мы туда заявим. Думаю, было бы здорово стать частью этого состава. Но посмотрим, как всё сложится.

 

Я провёл не так много гонок перед Джиро. Честно говоря, я довольно устал, но, как ни странно, чувствую себя свежее, чем когда‑либо прежде после окончания Джиро. Возможно, это помогло мне быть здесь немного бодрее. Думаю, такой график хорошо сочетается с Туром. Если я проведу неделю на диване, а потом попытаюсь снова начать тренироваться, то, думаю, поехать на Тур — неплохой вариант».

 

Состав Red Bull Bora-hansgrohe на Тур де Франс-2026 ещё не утверждён. В группу Эвенепула на высотных сборах входили Максим Ван Гилс, Ян Тратник и Джанни Вермерc, также тренироваться в Сьерра-Невадe приехал Примож Роглич.

 

Джиро д'Италия-2026. Результаты 21 этапа

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джей Хиндли Jai Hindley Red Bull Bora-hansgrohe Джиро д'Италия-2026 Giro d'Italia-2026 Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

30 мая - 7 июня 2026

Giro d'Italia Women

7 - 14 июня 2026

Tour Auvergne - Rhone-Alpest

17 - 21 июня 2026

Tour de Suisse

4 - 26 июля 2026

Маршрут Тур де Франс-2026

22 августа - 13 сентября 2026

Маршрут Вуэльты Испании-2026

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2025/26

ОПРОС

Выиграет ли Йонас Вингегор Тур де Франс-2026?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Результаты: ПроТур-2026

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Наши друзья

Дни рождения

2 июня

Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers)

Daniel Cavia (Burgos - Burpellet - BH)

Tom Crabbe (Team Flanders - Baloise)

Gari Ugarte Larrea (Euskaltel - Euskadi)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2026 (15)
Май 2026 (248)
Апрель 2026 (162)
Март 2026 (181)
Февраль 2026 (159)
Январь 2026 (138)