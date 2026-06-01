Поль Манье — победитель очковой классификации Джиро д’Италия-2026

Поль Манье с тремя победами на этапах и цикламеновой майкой лидера завершил Джиро д’Италия-2026

Поль Манье (Paul Magnier) завершил Джиро д’Италия-2026 с тремя победами на этапах и в цикламеновой майке лучшего в очковой классификации. Французский гонщик команды Soudal Quick Step в возрасте 22 лет и 47 дней он стал вторым самым молодым победителем очковой классификации итальянского Гранд-тура после Джузеппе Саронни (1979).

Поль Манье начал Джиро д’Италия-2026 с победы на 1-м этапе и стал первым обладателем розовой майки, а лидерство в очковой классификации потерял лишь на двух этапах – после 13-го и после 17-го этапов цикламеновую майку надевал Джонатан Нарваэс (UAE Team Emirates XRG). После схода Нарваэса ближайшим соперником Поля Манье в борьбе за очковую классификацию стал Джонатан Милан (Lidl-Trek), которого молодой французский спринтер опередил на 47 очков.

©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images

Поль Манье: ««Я невероятно счастлив прибыть в Рим в престижной цикламеновой майке на плечах. Это были удивительные три недели, которые я никогда не забуду. В прошлом году я выиграл много гонок, но теперь хотел доказать, что могу бороться в гонках против сильнейших спринтеров мира, и я рад, что смог добиться успеха всего на втором своём Гранд-туре.

Я хочу поблагодарить всю команду за их силу и фантастическую работу, которую они проделали не только во время Джиро, но и до гонки. Думаю, у меня был один из лучших развозящих поездов. Я сделал большой шаг вперёд в моей карьере, и это даёт мне уверенность, что я могу быть на высоте на самых важных гонках мира».

В интервью CyclingPro.net Поль Манье добавил после финиша:

«Теперь Яспер Стёйвен вместе с Тимом Мерлиром сосредоточатся на Тур де Франс, я желаю им удачи. Я считаю, что Тим [Мерлир] действительно самый быстрый спринтер в мире, и надеюсь, что он сможет блистать на Тур де Франс. Что касается меня, я постараюсь отдохнуть, чтобы сильно провести вторую часть сезона. Думаю, основной упор будет сделан на чемпионат Франции, а затем на концовку сезона с Туром Польши».