Пятая победа Йонаса Вингегора на этапах Джиро д’Италия-2026 за день до финала в Риме

В четвёртый раз Вингегор, Галль, Хиндли финишировали 1-м, 2-м и 3-м на этапе Джиро-2026

Йонас Вингегор добавил пятую победу на Джиро д’Италия-2026 (и третью, одержанную в розовой майке лидера), поставив эффектную точку на горных этапах. На 20-м этапе 29-летний датский гонщик Visma Lease a Bike не стал щадить соперников, и атаковал за 11 км до финиша на финальном прохождении подъёма Пьянкавалло (14,5 км, перепад 1131 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 14%).

Как и на предыдущих четырёх горных этапах, где Йонас Вингегор одержал победы, его ближайшим соперником стал Феликс Галль (Decathlon CMA CGM). На этот раз австрийский гонщик пересёк финиш вторым через 1 минуту 15 секунд, опередив в спринте Джея Хиндли (Red Bull Bora-hansgrohe). В общем зачёте Вингегор, Галль и Хиндли в той же последовательности занимают места в тройке сильнейших.

На четырёх этапах в этом году - до Блокхауса, Пила, Кари, Пьянкавалло тройку призёров составляли одни и те же гонщики — везде 1-й Вингегор, 2-й Галль, 3-й Хиндли. Такого не случалось никогда.

На пяти этапах этой Джиро порядок первых двух мест на финише был одинаковым: 1-й Вингегор, 2-й Феликс Галль (этапы 7, 9, 14, 16, 20). В одной гонке подобное в последний раз случалось в 1934 году, когда Леарко Гуэрра побеждал Джузеппе Ольмо на 6 этапах (3, 4, 6, 10, 12, 14).

Помимо пятой сольной победы на этапе с горным финишем Йонас Вингегор на 3 секунды побил рекорд Марко Пантани, показанный на Пьянкавалло в 1998 году. Согласно данным, опубликованным Ammattipyoraily в соцсети, Вингегор преодолел первые 13,61 километра Пьянкавалло со средним градиентом 8,15% за 36 минут 17 секунд , в то время как Марко Пантани 28 лет назад проехал этот отрезок за 36 минут 20 секунд.

За последние 50 лет только два гонщика, не являющихся спринтерами, выиграли как минимум 5 этапов на одной Джиро д’Италия: Тадей Погачар (6 этапов в 2024 году) и Йонас Вингегор (5 в этом году).

Только двое из действующих гонщиков завоевали как минимум 7 маек лидера во всех трёх Гранд-турах: Йонас Вингегор (7 на Джиро, 27 на Тур де Франс, 15 на Вуэльте) и Примож Роглич (9 на Джиро, 11 на Тур де Франс, 42 на Вуэльте).

Теперь от победы на первой в карьере Джиро д’Италия и от того, чтобы стать победителем всех трёх Гранд-туров, Йонаса Вингегора отделяют лишь 132 км 21-го этапа в Риме.

Йонас Вингегор:

«Я велогонщик, и хочу выигрывать как можно больше. Мы решили снова бороться за победу, потому что это был последний горный этап. Мы выложились ради победы, ребята снова проделали невероятную работу, и я отлично себя чувствовал. Пять выигранных этапов и солидное преимущество перед последним этапом завтра — особенное для меня достижение. Мы импровизировали с моей атакой за 11 км до вершины, потому что Сепп Кусс сказал, что его форма не идеальная, Барт Леммен потрясающе отработал. Планировали, что я атакую позже, но нам пришлось всё поменять.

Будем надеяться на массовый спринт завтра в Риме и насладимся последними моментами этой Джиро д’Италия.

Кажется немного нереальным, что я могу стать одним из восьми гонщиков, выигравших все три Гранд-тура. Мне трудно это осознать. Завтра в Риме очень жду встречи с семьёй.

Не знаю, чего ожидать от последнего дня Джиро. Не сказал бы, что почувствую облегчение, скорее, это счастье за моих товарищей по команде после всей той великой работы, которую они делали на протяжении трёх недель.

Я не задумывался сегодня о времени на подъёме, просто хотел выиграть этап и достойно завершить работу моих товарищей. Мы дали Давиде Пиганцоли шанс побороться за белую майку, ему не пришлось сегодня работать на меня, даже несмотря на то, что Сепп Кусс был не в лучшей форме. К сожалению, Давиде не смог её выиграть, но Афонсо Эулалио тоже заслуживает этой победы.

Сегодня на мне была также розовая майка с посвящением жертвам землетрясения 1976 года в этом регионе. Это делает победу ещё более значимой».

События 20 этапа Джиро д’Италия-2026

В предпоследний день Джиро участники должны были преодолеть 200-километровый этап с двукратным подъёмом на Пьянкавалло в финале. С самого начала гонщики Visma Lease a Bike взяли пелотон под контроль и отправились в погоню за ранним отрывом. Двойное прохождение подъёма Пьянкавалло предоставляло последний шанс для атак. В отрыв уехали семь гонщиков Йонас Гее (Alpecin‑Premier Tech), Мануэле Тароцци (Bardiani‑CSF‑7 Saber), Аксель Хюэнс (Groupama‑FDJ United), Джек Хейг (Netcompany‑Ineos), Ларри Уорбасс (Tudor), Андреас Лекнесунд (Uno‑X Mobility) и Томас Силва (XDS‑Astana). Но шансов у отрыва не было. Хотя преимущество составило около четырёх с половиной минут, к началу первого восхождения на Пьянкавалло оно сократилось вдвое. Отрыв забрал горную премию за 52 км до финиша, что означало, что Джулио Чикконе обеспечил себе горную майку.

Ко второму восхождению на Пьянкавалло отрыв рассыпался. А атака Йонаса Вингегора за 10,6 км до финиша лишила шансов и гощиков отрыва, и соперников по генеральной классификации. Феликс Галль вновь, как и на прошлых этапах, попытался ответить на ускорение Вингегора, но быстро переключился на свой темп, создав просвет относительно ближайших соперников.

В финале этапа шла борьба и за белую майку лучшего молодого гонщика, но товарищ по команде Вингегора Давиде Пиганцоли не сумел отыграть времяу обладателя белой майки Афонсо Эулалио (Bahrain Victorious). Таймен Аренсман, Хиндли, Дерек Джи‑Уэст (Lidl-Trek) и Эулалиу держались вместе, темп задавал товарищ Аренсмана по команде Netcompany INEOS Эган Берналь. Однако Аренсману было тяжело удерживать эту скорость. Джей Хиндли и Дерек Джи атаковали и догнали Феликса Галля за 5 км до финиша. Но в спринте Галль опередил Хиндли и Джи‑Уэста, став вторым, в то время как Аренсман потерял несколько секунд. Все четверо сохранили свои позиции в генеральной классификации.