Пятая победа Йонаса Вингегора на этапах Джиро д’Италия-2026 за день до финала в Риме

В четвёртый раз  Вингегор, Галль, Хиндли финишировали 1-м, 2-м и 3-м на этапе Джиро-2026

 

 

Йонас Вингегор добавил пятую победу на Джиро д’Италия-2026 (и третью, одержанную в розовой майке лидера), поставив эффектную точку на горных этапах.  На 20-м этапе 29-летний датский гонщик Visma Lease a Bike не стал щадить соперников, и атаковал за 11 км до финиша на финальном прохождении подъёма Пьянкавалло (14,5 км, перепад 1131 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 14%).

 

Как и на предыдущих четырёх горных этапах, где Йонас Вингегор одержал победы, его ближайшим соперником стал Феликс Галль (Decathlon CMA CGM). На этот раз австрийский гонщик пересёк финиш вторым через 1 минуту 15 секунд, опередив в спринте Джея Хиндли (Red Bull Bora-hansgrohe). В общем зачёте Вингегор, Галль и Хиндли в той же последовательности занимают  места в тройке сильнейших.

 

Photo Credits: LaPresse

 

 

На четырёх этапах в этом году - до Блокхауса, Пила, Кари, Пьянкавалло тройку призёров составляли одни и те же гонщики — везде 1-й Вингегор, 2-й Галль, 3-й Хиндли. Такого не случалось никогда.

 

На пяти этапах этой Джиро порядок первых двух мест на финише был одинаковым: 1-й Вингегор, 2-й Феликс Галль (этапы 7, 9, 14, 16, 20). В одной гонке подобное в последний раз случалось в 1934 году, когда Леарко Гуэрра побеждал Джузеппе Ольмо на 6 этапах (3, 4, 6, 10, 12, 14).

 

Помимо пятой сольной победы на этапе с горным финишем Йонас Вингегор на 3 секунды побил рекорд Марко Пантани, показанный на Пьянкавалло в 1998 году. Согласно данным, опубликованным Ammattipyoraily в соцсети, Вингегор преодолел первые 13,61 километра Пьянкавалло со средним градиентом 8,15% за 36 минут 17 секунд , в то время как Марко Пантани 28 лет назад проехал этот отрезок за 36 минут 20 секунд. 

 

За последние 50 лет только два гонщика, не являющихся спринтерами, выиграли как минимум 5 этапов на одной Джиро д’Италия: Тадей Погачар (6 этапов в 2024 году) и Йонас Вингегор (5 в этом году).

 

Только двое из действующих гонщиков завоевали как минимум 7 маек лидера во всех трёх Гранд-турах: Йонас Вингегор (7 на Джиро, 27 на Тур де Франс, 15 на Вуэльте) и Примож Роглич (9 на Джиро, 11 на Тур де Франс, 42 на Вуэльте).

 

Теперь от победы на первой в карьере Джиро д’Италия и от того, чтобы стать победителем всех трёх Гранд-туров,  Йонаса Вингегора отделяют лишь 132 км 21-го этапа в Риме.  

 

Йонас Вингегор:

 

«Я велогонщик, и хочу выигрывать как можно больше. Мы решили снова бороться за победу, потому что это был последний горный этап. Мы выложились ради победы, ребята снова проделали невероятную работу, и я отлично себя чувствовал. Пять выигранных этапов и солидное преимущество перед последним этапом завтра — особенное для меня достижение. Мы импровизировали с моей атакой за 11 км до вершины, потому что Сепп Кусс сказал, что его форма не идеальная, Барт Леммен потрясающе отработал. Планировали, что я атакую позже, но нам пришлось всё поменять.

 

Будем надеяться на массовый спринт завтра в Риме и насладимся последними моментами этой Джиро д’Италия.

 

Кажется немного нереальным, что я могу стать одним из восьми гонщиков, выигравших все три Гранд-тура. Мне трудно это осознать. Завтра в Риме очень жду встречи с семьёй.

 

Не знаю, чего ожидать от последнего дня Джиро. Не сказал бы, что почувствую облегчение, скорее, это счастье за моих товарищей по команде после всей той великой работы, которую они делали на протяжении трёх недель.

 

Я не задумывался сегодня о времени на подъёме, просто хотел выиграть этап и достойно завершить работу моих товарищей.  Мы дали Давиде Пиганцоли шанс побороться за белую майку, ему не пришлось сегодня работать на меня, даже несмотря на то, что Сепп Кусс был не в лучшей форме. К сожалению, Давиде не смог её выиграть, но Афонсо Эулалио тоже заслуживает этой победы.

 

Сегодня на мне была также розовая майка с посвящением жертвам землетрясения 1976 года в этом регионе. Это делает победу ещё более значимой».

 

 

События 20 этапа Джиро д’Италия-2026

 

В предпоследний день Джиро участники должны были преодолеть 200-километровый этап с двукратным подъёмом на Пьянкавалло в финале. С самого начала гонщики Visma Lease a Bike взяли пелотон под контроль и отправились в погоню за ранним отрывом. Двойное прохождение подъёма Пьянкавалло предоставляло последний шанс для атак. В отрыв уехали семь гонщиков  Йонас Гее (Alpecin‑Premier Tech), Мануэле Тароцци (Bardiani‑CSF‑7 Saber), Аксель Хюэнс (Groupama‑FDJ United), Джек Хейг (Netcompany‑Ineos), Ларри Уорбасс (Tudor), Андреас Лекнесунд (Uno‑X Mobility) и Томас Силва (XDS‑Astana). Но шансов у отрыва не было. Хотя преимущество составило около четырёх с половиной минут, к началу первого восхождения на Пьянкавалло оно сократилось вдвое. Отрыв забрал горную премию за 52 км до финиша, что означало, что Джулио Чикконе обеспечил себе горную майку.

 

Ко второму восхождению на Пьянкавалло отрыв рассыпался. А атака Йонаса Вингегора за 10,6 км до финиша лишила шансов и гощиков отрыва, и соперников по генеральной классификации. Феликс Галль вновь, как и на прошлых этапах, попытался ответить на ускорение Вингегора, но быстро переключился на свой темп, создав просвет относительно ближайших соперников.

 

В финале этапа шла борьба и за белую майку лучшего молодого гонщика, но товарищ по команде Вингегора Давиде Пиганцоли не сумел отыграть времяу обладателя белой майки Афонсо Эулалио (Bahrain Victorious). Таймен Аренсман, Хиндли, Дерек Джи‑Уэст (Lidl-Trek) и Эулалиу держались вместе, темп задавал товарищ Аренсмана по команде Netcompany INEOS Эган Берналь. Однако Аренсману было тяжело удерживать эту скорость. Джей Хиндли и Дерек Джи атаковали и догнали Феликса Галля за 5 км до финиша. Но в спринте Галль опередил Хиндли и Джи‑Уэста, став вторым, в то время как Аренсман потерял несколько секунд. Все четверо сохранили свои позиции в генеральной классификации.

 

Джиро д'Италия-2026. Результаты 20 этапа

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike Джиро д'Италия-2026 Giro d'Italia-2026 Гранд-тур

Комментарии

  • микеле оп-оп-оп
    Лорена Вибес дисквалифицирован ... (1)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Как можно так накосячить на таком уровне?!

    В этой команде зумеры рулят, что ли?

  • микеле оп-оп-оп
    Джиро д’Италия-2026. Женщины. ... (1)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Креста на них нет, на организаторах. На Вуэльте пытка Англирой, здесь - Финестрой. Надеюсь, хоть погода будет на стороне девчонок. 

    Деми, твой выход!

  • Lucas
    Джиро д’Италия-2026, превью эт ... (12)
    Lucas-Фото

    Какая-то тепличная молодёжная Джира - ни ти тебе перевалов под 3000, ни дорог среди лавинных снежных выносов как раньше было. Ни тебе лучших гонщиков (за исключением Вингегора). Где все Карапасы, Томасы, Ейтсы, Рогличи, Дюмудены, Молемы, Алафилиппы, Мартены, Ролланы и т.д.

    Я только 4 этапа и смотрел. Дерек Джи и тот в 10-ке.

  • M9N8A333
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (22)
    M9N8A333-Фото

    У Мадиса Михелса завтра днюха. Должен брать этап! Боюсь только об этом не знают ни Манье ни Милан Джонотан



    Инеос на Тур де Франс готовят пару прошлогодних Звезд Тура, я про Онли и Воклена. Нарваес сам снялся с Джиро? Может также поедет Тур помогать Погги

  • Александра
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (27)
    Александра-Фото
    Отар вообще очень вырос как комментатор.
  • Крайний
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (22)
    Крайний-Фото

    Цитата: zalex567
    Многим из нас сегодня (как впрочем и мне) не нравится безусловное доминирование одного из гонщиков. Йонаса в данном случае или Тадея в другой гонке. А как же такие гонщики прошлого, как Эдди Меркс, Бернар Ино, Раймон Пулидор и прочие? Они ведь тоже не оставляли шансов другим соперникам. Мы в юности слышали эти имена от тренеров и они звучали непререкаемыми идолами, такими же недоступными, как джинсы какие нибудь фирменные, Levi's или Wrangler к примеру. Шутка, конечно

     

    Да ладно. Пусть "неудачник плачет." Во времена противостояния Бартоли и Коппи, которое теперь называют эпическим и величайшим в истории велоспорта, тоже были те, кому не нравилось. Зато теперь ничего кроме восхищения эта битва не вызывает. У здоровых людей. Надо радоваться что те времена вернулись и есть гонцы стоящие друг-друга.

  • AndrewWalker163
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (22)
    AndrewWalker163-Фото
    Гонщики с Пиренеев любят зажигать на Джиро - что Хуан Лопез в 22 году, что Эуларио в 26. Ну и отдельный респект Хиндли, собрал полную коллекцию подиумных мест на итальянском грантуре
  • kabachok
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (22)
    kabachok-Фото
    бесспорно!
  • Pirn
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (22)
    Pirn-Фото
    Ну Пулидор не был доминатором, при всём уважении конечно
  • zalex567
    Джиро д'Италия-2026. Результа ... (22)
    zalex567-Фото
    Многим из нас сегодня (как впрочем и мне) не нравится безусловное доминирование одного из гонщиков. Йонаса в данном случае или Тадея в другой гонке. А как же такие гонщики прошлого, как Эдди Меркс, Бернар Ино, Раймон Пулидор и прочие? Они ведь тоже не оставляли шансов другим соперникам. Мы в юности слышали эти имена от тренеров и они звучали непререкаемыми идолами, такими же недоступными, как джинсы какие нибудь фирменные, Levi's или Wrangler к примеру. Шутка, конечно

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

