Йонас Вингегор – победитель трёх Гранд-туров: «Это больше, чем я мог мечтать»

Йонас Вингегор вписал своё имя в историю, одержав победу в общем зачёте Джиро д’Италия-2026, а Visma Lease a Bike завершила итальянский Гранд-тур с шестью победами на этапе (пять из которых принёс капитан команды Вингегор, одну взял Сепп Кусс) и победой в командной классификации.

29-летний датчанин доминировал на протяжении трёх недель, выиграл пять этапов, и завоевал свой четвёртый титул победителя Гранд-тура после двух побед на Тур де Франс и одной на Вуэльте Испании.

С тех пор как Вуэльта была перенесена на конец лета (в 1995 году), Вингегор стал третьим гонщиком, выигравшим испанский Гранд-тур, а затем следующей весной — Джиро д’Италия, после Альберто Контадора (Вуэльта‑2014, Джиро‑2015) и Криса Фрума (Вуэльта‑2017, Джиро‑2018)

Йонас Вингегор, собрал «тройную корону» Гранд-туров и стал восьмым гонщиком в истории велоспорта, которому покорилось это достижение после Жака Анкетиля, Феличе Джимонди, Эдди Меркса, Бернара Ино, Альберто Контадора, Винченцо Нибали и Криса Фрума.

На сегодняшний день Йонас Вингегор принял участие в 9 Гранд-турах, выиграл четыре из них и занял второе место ещё на четырёх. На своём первом Гранд-туре —Вуэльте Испании 2020 года — он помог Приможу Рогличу одержать победу, а сам финишировал 46-м.

Йонас Вингегор: «Невероятно видеть своё имя на “Трофео Сенца Фине”. Я буду помнить это всю жизнь. Это совершенно особенный день, когда столько людей приветствуют на обочинах дорог. Какая честь – проехать в розовой майке по улицам Рима! У меня навернулись слёзы, когда разделил этот момент с женой и детьми. Они всегда рядом со мной, они значат для меня абсолютно всё. Они поддерживают меня на 100% во всём, что я делаю.

Потрясающе теперь стать всего восьмым гонщиком, выигравшим все три Гранд-тура. Это больше, чем я мог мечтать. Мне трудно осознать, что я этого добился. Когда я смотрю на остальные семь имён величайших гонщиков в велоспорте, то о себе так не думаю.

После этапа меня по телефону поздравил король Дании. Для меня было большой честью говорить с ним. Для меня это значимое событие, хотя я уже встречался с ним несколько раз, но это не умаляет важность момента.

Я останусь в Риме с семьёй на несколько дней, чтобы отдохнуть и насладиться хорошей едой, а затем начну готовиться к Тур де Франс-2026.

Я верил в этот проект — принять участие в Джиро и поехать Тур де Франс — ещё с ноября, и теперь чувствую, что физически готов к следующему Гранд-туру. Я не выжат до предела».

В финальный день Джиро д’Италия-2026 команда Visma Lease a Bike сопровождала своего капитана, облачённого в розовую майку лидера, надев особую форму – чёрную с красными, розовыми и жёлтыми элементами, символизирующими и прославляющими тройную корону Вингегора — Джиро, Тур и Вуэльта. Команда финишировала всемером, после 3 этапа сошёл Вилко Келдерман.

Генеральный менеджер команды Visma Lease a Bike Ричард Плюгге:

«То, чего мы добились, поистине фантастично. Мы выиграли Париж — Рубе с Ваутом, а теперь Джиро с Йонасом. Он также будет одним из претендентов на победу на Тур де Франс. Но сначала мы дадим себе время осознать эту победу. Я невероятно горжусь командой».

34-летний бельгийский гонщик Виктор Кампенартс, один из главных доместиков команды, самый возрастной в составе на Джиро, в интервью Cyclingnews отметил после финиша:

«С самого начала Джиро у нас у команде сложилась хорошая атмосфера, и, конечно, победы на этапах и розовая майка воодушевили ещё больше. Я думаю, секрет в том, что мы много времени проводим вместе и очень хорошо знаем друг друга. Мы одна из немногих команд, которая проводит сборы в декабре, затем в январе, а затем едем на высоту группой с шестью из восьми гонщиков, стартующих на Джиро д’Италия. Когда вы так хорошо узнаёте друг друга, становитесь больше друзьями, чем просто товарищами по команде.

Я один из старших в команде, но возраст — это просто цифра, так ведь? В последние годы велоспорт изменился. Когда я начинал, расцвет гонщика приходился на 30 лет, теперь — намного раньше. Средний возраст пика формы в команде сейчас ниже. Но у опыта есть своя ценность, и я думаю, что у Сеппа Куса и меня есть этот бесценный опыт. Конечно, самое главное, чтобы шла нога. Я думаю, мы показали на этой Джиро, что у каждого в команде нога идёт. Именно так побеждаешь на крупных гонках и Гранд-турах».