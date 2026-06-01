Джулио Чикконе — победитель горной классификации Джиро д’Италия-2026

Джулио Чикконе: «Для меня синяя майка очень ценна, это не утешительный приз»

Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) второй раз в карьере одержал победу в горной классификации Джиро д’Италия, через семь лет после первого триумфа в 2019 году.

31-летний итальянский гонщик команды Lidl-Trek приехал на Джиро д’Италия-2026 нацеленным на борьбу за этапы и синюю майку горного короля. Ему не удалось выиграть этап, хотя он упорно стремился к этой победе и проехал в отрывах более 500 километров.

Но совершенно неожиданно исполнил детскую мечту – надел (после 4 этапа), пусть и всего на один день, розовую майку лидера.

Джулио Чикконе пришлось бороться за синюю майку лучшего в горной классификации с лидером гонки и победителем Джиро Йонасом Вингегором (Visma Lease a Bike). Ради этого он уехал в отрыв на 19-м этапе, а также, рассчитав действия на 20-м этапе, гарантировал себе синюю майку. В итоге Джулио Чикконе в классификации лучшего горного гонщика с 277 очками опередил датского победителя Джиро д’Италия-2026 на 11 очков.

Джулио Чикконе: «В итоге мне удалось выиграть эту майку. Жаль, что не выиграл этап, но единственное, что могу сказать – я ни о чём не жалею, потому что действительно выложился полностью. Я старался изо всех сил и отдал всё, что мог, поэтому могу сказать, что удовлетворён.

Конечно, немного горько, потому что чувство победы ни с чем не сравнить, но горная майка определённо это компенсирует. Для меня горная майка имеет большую ценность, потому что за неё действительно нужно попотеть, и никто тебе ничего не дарит. Это очень ценная для меня награда.

На 20-м этапе мы сосредоточились исключительно на этой майке, стараясь довезти её до Рима. Для меня майка – не утешительный приз. Эта Джиро всё равно была хороша, и даже без победы на этапе я очень доволен. Выиграть горную майку в этом году было гораздо сложнее, чем в первый раз, но, как мы знаем, за последние годы велоспорт сильно изменился, и уровень вырос.

Ехать по Риму в этой майке всегда очень волнительно, особенно для итальянского гонщика. Я очень ею горжусь, и, конечно, должен поблагодарить команду за работу, которую они проделали за эти три недели. Мы отлично выступили в генеральной классификации с Дереком (Джи), и, возможно, нам не везло в некоторых ситуациях, но в итоге мы никогда не сдавались и продолжали бороться до самого конца».