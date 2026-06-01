Джулио Чикконе — победитель горной классификации Джиро д’Италия-2026

Джулио Чикконе: «Для меня синяя майка очень ценна, это не утешительный приз»

 

 

Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) второй раз в карьере одержал победу в горной классификации Джиро д’Италия, через семь лет после первого триумфа в 2019 году.

 

31-летний итальянский гонщик команды Lidl-Trek приехал на Джиро д’Италия-2026 нацеленным на борьбу за этапы и синюю майку горного короля. Ему не удалось выиграть этап, хотя он упорно стремился к этой победе и проехал в отрывах более 500 километров.

 

Но совершенно неожиданно исполнил детскую мечту – надел (после 4 этапа), пусть и всего на один день, розовую майку лидера.

 

Джулио Чикконе пришлось бороться за синюю майку лучшего в горной классификации с лидером гонки и победителем Джиро Йонасом Вингегором (Visma Lease a Bike). Ради этого он уехал в отрыв на 19-м этапе, а также, рассчитав действия на 20-м этапе, гарантировал себе синюю майку. В итоге Джулио Чикконе в классификации лучшего горного гонщика с 277 очками опередил датского победителя Джиро д’Италия-2026 на 11 очков.

 

Photo Credits: LaPresse

 

 

 

Джулио Чикконе: «В итоге мне удалось выиграть эту майку. Жаль, что не выиграл этап, но единственное, что могу сказать – я ни о чём не жалею, потому что действительно выложился полностью. Я старался изо всех сил и отдал всё, что мог, поэтому могу сказать, что удовлетворён.

 

Конечно, немного горько, потому что чувство победы ни с чем не сравнить, но горная майка определённо это компенсирует. Для меня горная майка имеет большую ценность, потому что за неё действительно нужно попотеть, и никто тебе ничего не дарит. Это очень ценная для меня награда.

 

На 20-м этапе мы сосредоточились исключительно на этой майке, стараясь довезти её до Рима. Для меня майка – не утешительный приз.  Эта Джиро всё равно была хороша, и даже без победы на этапе  я очень доволен. Выиграть горную майку в этом году было гораздо сложнее, чем в первый раз, но, как мы знаем, за последние годы велоспорт сильно изменился, и уровень вырос.

 

Ехать по Риму в этой майке всегда очень волнительно, особенно для итальянского гонщика. Я очень ею горжусь, и, конечно, должен поблагодарить команду за работу, которую они проделали за эти три недели. Мы отлично выступили в генеральной классификации с Дереком (Джи), и, возможно, нам не везло в некоторых ситуациях, но в итоге мы никогда не сдавались и продолжали бороться до самого конца».

 

Джиро д'Италия-2026. Результаты 21 этапа

  • kabachok
    Йонас Вингегор — победитель Дж ... (10)
    kabachok-Фото
    даже СК заметил, что Вини совсем уж анорексичный вид имеет.
  • kabachok
    Йонас Вингегор — победитель Дж ... (10)
    kabachok-Фото
    букмекеры не думают, букмекеры считают.
  • RVL
    Йонас Вингегор — победитель Дж ... (10)
    RVL-Фото
    А мне вид вини не совсем нравится. Слишком он какой-то изможденнно-истощенный. Даже руки толком вскинуть в Риме не получилось...сокомандники поддержали..
    Похоже не совсем ему легко сейчас
  • dyneema
    Йонас Вингегор — победитель Дж ... (10)
    dyneema-Фото
    Цитата: shoooster
    Форма отличная, не запыхался особо. Ждём битву биороботов на Туре. Я б все деньги на Погги б не поставил сейчас
    Букмекеры думают иначе. Сейчас коэффициент на Тадея на Туре даже меньше, чем был коэффициент на Йонаса на Джиро... То есть вопрос не в том, что Тадей выиграет, а в том, привезёт он Йонасу и Полю 5 минут в gc, или нет?
  • Серафим
    Александр Винокуров подарил Па ... (3)
    Серафим-Фото

    Зато Индуррайну Папа Римский вручал лично и розовую и желтую майки. Чем немало смутил Биг Мига, как он сам рассказывал.

  • Виктор Сироткин
    UAE Team Emirates XRG объяснил ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото
    Очень и очень неприятная причина: засмотрелся на вело компьютер - потерял заслуженную победу в категории цикламеновой майки. Понятно, что многодневка - стресс, потому и нужно беречь себя в 3 раза больше, а не идти по стопам Берналя
  • Серафим
    Джиро д’Италия-2026, превью эт ... (4)
    Серафим-Фото

    По поводу завершающей разделки. Если считать с 93 года, то получается !! этапов заключительных - разделка, а 23 этапа - спринт. По именам победителей получается, что если в Италии сильный спринтер в наличии, то планировали спринт, если раздельщик, то разделку. Это не правило, это тенденция.

      А 92 год заканчивался разделкой и очень длинной, в Джиро участвовал Индуррайн, который конечно и выиграл и этап и Джиро. Просто мысли вдогонку.

  • AzaKonta
    Александр Винокуров подарил Па ... (3)
    AzaKonta-Фото
    Вино достойный представитель своей страны на международной арене. Благодаря ему имидж страны растёт в Европе.
  • Bjoern
    Александр Винокуров подарил Па ... (3)
    Bjoern-Фото

    Почуму-то сразу вспомнил "поле чудес" и чудоковатые подарки Якубовичу

  • Серафим
    Лорена Вибес дисквалифицирован ... (5)
    Серафим-Фото
    Ну вот, взяли и оскорбили итальянцев.Я вроде ничего такого не писал.
    Не злобные, а патриотичные, очень.
    А вмешаться в показания электронных весов можно с помощью 400 и ещё одного способа.

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 11680
2 Вингегор Й. (Den) (TVL) 5944
3 Дель Торо И.(Mex) (UAD) 5514
4 Педерсен М. (Den) (LTK) 5074
5 Альмейда Ж. (Por) (UAD) 4331
6 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 4118
7 Пидкок Т. (GBr) (Q36) 3889
8 Ван дер Пул М.(Ned) (ADC) 3838
9 Онли О. (GBr) (TPP) 2910
10 Ван Арт В. (Bel) (TVL) 2908

