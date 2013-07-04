Падение Роана Денниса на 3-м этапе Джиро д'Италия-2017

Роан Деннис проиграл более пяти минут на 3-м этапе Джиро д’Италия-2017 из-за падения

На 3-м этапе, в финальный день на Сардинии, 26-летний австралийский гонщик команды BMC Роан Деннис (Rohan Dennis) потерял более пяти минут. Он упал за 10 км до финиша, находясь в голове пелотона, и хотя он постарался быстро вернуться в гонку, но в тот момент атаковала команда Quick Step Floors, и вернуться в пелотон при сильном боковом ветре и большой скорости, на которой шла группа, было невозможно. К счастью, Деннис избежал серьёзных травм, однако, лишился шансов в общем зачёте. Его товарищ по команде Тиджей Ван Гардерен, являющийся капитаном команды BMC в борьбе за генеральную классификацию, финишировал в группе генеральщиков.

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Роан Деннис: «Всё произошло за 10 км до финиша, мы создавали эшелон, пытаясь вернуть первую группу. Гонщик из команды Bardiani-CSF обходил меня, когда я начинал погоню, или он пробовал помогать мне, но он просто выбил меня, вильнув влево и зацепив моё переднее колесо. У меня даже не было шанса, я упал на правую сторону.

Болит там, где свёз кожу, но в основном боль в шее. И у меня болит голова. Падение неприятное, но со мной поработает остеопат, и всё поправит. Я продолжу гонку. Конечно, теперь у меня пять минут отставания, думаю, это огромный разрыв после трёх дней гонки. Всё может случиться, и я не собираюсь сдаваться. Но надо быть реалистом, я просто продолжу ехать так, как планировал, и даже если цели не будут достигнуты, я получу опыт и узнаю свои возможности на полных трёх неделях гонки».

Максимилиан Шиандри, спортивный директор команды BMC: «Острова опасны. Утром я проверял погоду и увидел, что в Кальяри скорость ветра доходит до 70 км/ч. Тогда я подумал, что этап будет трудным. Когда мы шли при попутном ветре, всё было в порядке. Но потом поехали по побережью, и там началась самая стрессовая часть этапа. Мы видели, что за 13 км до финиша была ключевая точка – круговая развязка. Почти каждая команда пыталась там быть впереди. Мы потеряли Роана, который упал, его сбил гонщик Bardiani, ужасно досадно. Он потерял массу времени. Но с другой стороны Тиджей приехал на финиш в безопасности, окружённый товарищами по команде».

Врач команды BMC Джованни Руффини: «Роан Деннис упал на правую сторону, когда ехал на высокой скорости, поэтому естественно, что он свёз кожу об асфальт и получил поверхностные повреждения. У него болит шея, но нет ничего, что не мог бы исправить физиотерапевт команды. Посмотрим, в каком состоянии Роан проснётся завтра утром, к счастью, он избежал серьёзных травм и сможет продолжить гонку».