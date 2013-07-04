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Падение Роана Денниса на 3-м этапе Джиро д'Италия-2017

Роан Деннис проиграл более пяти минут на 3-м этапе Джиро д’Италия-2017 из-за падения

 

 

  На 3-м этапе, в финальный день на Сардинии, 26-летний австралийский гонщик команды BMC Роан Деннис (Rohan Dennis) потерял более пяти минут. Он упал за 10 км до финиша, находясь в голове пелотона, и хотя он постарался быстро вернуться в гонку, но в тот момент атаковала команда Quick Step Floors, и вернуться в пелотон при сильном боковом ветре и большой скорости, на которой шла группа, было невозможно. К счастью, Деннис избежал серьёзных травм, однако, лишился шансов в общем зачёте. Его товарищ по команде Тиджей Ван Гардерен, являющийся капитаном команды BMC в борьбе за генеральную классификацию, финишировал в группе генеральщиков.

 

Падение Роана Денниса на 3-м этапе Джиро д'Италия-2017

 Photo © Tim De Waele/BMC

 

 

  Роан Деннис: «Всё произошло за 10 км до финиша, мы создавали эшелон, пытаясь вернуть первую группу. Гонщик из команды Bardiani-CSF обходил меня, когда я начинал погоню, или он пробовал помогать мне, но он просто выбил меня, вильнув влево и зацепив моё переднее колесо. У меня даже не было шанса, я упал на правую сторону.

 

  Болит там, где свёз кожу, но в основном боль в шее. И у меня болит голова. Падение неприятное, но со мной поработает остеопат, и всё поправит. Я продолжу гонку. Конечно, теперь у меня пять минут отставания, думаю, это огромный разрыв после трёх дней гонки. Всё может случиться, и я не собираюсь сдаваться. Но надо быть реалистом, я просто продолжу ехать так, как планировал, и даже если цели не будут достигнуты, я получу опыт и узнаю свои возможности на полных трёх неделях гонки».

 

  Максимилиан Шиандри, спортивный директор команды BMC: «Острова опасны. Утром я проверял погоду и увидел, что в Кальяри скорость ветра доходит до 70 км/ч. Тогда я подумал, что этап будет трудным. Когда мы шли при попутном ветре, всё было в порядке. Но потом поехали по побережью, и там началась самая стрессовая часть этапа. Мы видели, что за 13 км до финиша была ключевая точка – круговая развязка. Почти каждая команда пыталась там быть впереди. Мы потеряли Роана, который упал, его сбил гонщик Bardiani, ужасно досадно. Он потерял массу времени. Но с другой стороны Тиджей приехал на финиш в безопасности, окружённый товарищами по команде».

 

  Врач команды BMC Джованни Руффини: «Роан Деннис упал на правую сторону, когда ехал на высокой скорости, поэтому естественно, что он свёз кожу об асфальт и получил поверхностные повреждения. У него болит шея, но нет ничего, что не мог бы исправить физиотерапевт команды. Посмотрим, в каком состоянии Роан проснётся завтра утром, к счастью, он избежал серьёзных травм и сможет продолжить гонку».

 

 

Результаты 3 этапа Джиро д'Италия-2017

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Теги к статье: Роан Деннис Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:14 | Регистрация: 4.07.2013

    Очень жаль. Очень жаль.

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Фернандо Гавирия: «Победа на э ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Грайпель был на месте, но, где была его команда в этот момент?
    Грайпель остался один за 10-15 км до финиша. . .

  • Tom_Boonen
    Фернандо Гавирия: «Победа на э ... (3)
    Tom_Boonen-Фото
    Интересно, что Грайпель был на месте и только фатальное невезение не позволило ему удержаться в отрыве. А ведь не случись этого у квиков была бы задача гораздо сложнее.
  • Tom_Boonen
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    Tom_Boonen-Фото
    Это был не маневр, его просто неудачно повело после того, как он перестали крутить. Насколько я знаю, в таких случаях виновника отправляют на последнее место в группе, в которой он финишировал. Так что протест Трека в лучшем случае изменит... ничего.
  • Hammill
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    Hammill-Фото
    Я конечно не в своё дело лезу, но грамматику Вам бы стоило подтянуть, прежде чем писать посты длиннее одной строки.
  • VeloVelo
    Фернандо Гавирия: «Победа на э ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Феноменальная гонка Квиков на ветру! Это надо пересматривать много раз.
    Главный герой сегодня - Боб Юнегльс.

    Но как же посыпалась Лотто. . . Катастрофа. . .

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    VeloVelo-Фото
    PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari
  • VeloVelo
    Падение Роана Денниса на 3-м э ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Очень жаль. Очень жаль.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    VeloVelo-Фото

    Лотто весь этап гордо везли своё Розовое знамя. 
    И поэтому всё так произошло. . .

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, действующий вулканы на гранд-турах, о таком ТдФ и Вуєльта могут только мечтать))

    Кто же в этом году "взорвётся на Этне", т.е. взорвет пелотон? Генеральщикам и карты в руки. Погода+ветер тоже внесут свои коррективы в борьбу за розоавую майку.

    и Хотелось бы чтобы именно кто-то из генеральщиков взял этап, а не человек из отрыва, ну разве таким станет какой то сильный горняк типа Роллана или Висконти.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    EL-Fenomeno-Фото

    Очень скучноватый этап, но последние 25 км. прям как десерт)
    В том отрыве на последних 11 км. этапа кажись 5 из 10 велогонщиков как раз были Квики. Юнгельс мог и этап брать и белую майку лучшего молодого, а так просто остался скрытым (открытым!) героем этапа.

    А как старался Грайпель, молодец Андре.

    Цитата: Camel
    Непонятная дисциплина и непонятная тактика - Гавирия не тянул, у Юнгельса было две возможности уйти, но он оглядывался на Гавирию и тормозил. Кому нужно было это самопожертвование со стороны капитана Квик-Степ?

    Мне кажется, что это был тот самый единственный шанс, чтобы дать Гавирии и этап взять, и розовую майку одеть, особенно насчёт генерала. Может для Юнгельса какой то осадочек и остался, но с таким настроем Боб ещё свое возьмёт на этой Джиро.

    Отдыхаем с понедельника и готовимся покорять вулкан Этну diablo

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