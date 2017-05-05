Директор Джиро д'Италия сожалеет об инциденте с мотоциклом на 9-м этапе

Мауро Веньи: «Инцидент с мотоциклом на 9-м этапе Джиро д’Италия-2017 – сочетание ошибки и рокового стечения обстоятельств»

Директор Джиро д’Италия-2017 Мауро Веньи (Mauro Vegni) выразил глубокое сожаление по поводу инцидента с припаркованным у начала подъёма на Блокхаус полицейским мотоциклом, ставшим причиной большого завала, и признал, что мотоцикл не должен был останавливаться в том месте. Однако, Мауро Веньи подчеркнул, что полиция выполняет важную работу по сопровождению гонки на протяжении последних 70 лет.

Мауро Веньи: «Конечно, мне очень жаль, что случилось такое, ужасно из-за такого случая потерять претендентов на борьбу за общий зачёт. Возможно, инцидент произошёл из-за сочетания ошибки и рокового стечения обстоятельств. Жаль, что всё так закончилось.

Однако, не думаю, что нужно указывать пальцем на полицию. Я не хочу их винить, потому что полиция проводит огромную работу, защищая гонщиков на протяжении 70 лет. Конечно, они тоже шокированы случившимся. Этот случай не должен разрушать имидж полиции. Всем нам больно.

50 транспортных средств – автомобили и мотоциклы – помогают защищать гонщиков во время Джиро д'Италия. На таком этапе позади основной группы образуется множество маленьких групп гонщиков, и главной заботой становится защитить их на подъёме.

Полицейский мотоцикл остановился, чтобы потом прикрывать и защищать формирующиеся небольшие группы гонщиков. Соглашусь, что водитель выбрал неверное место для того, чтобы остановиться, он находился на узком участке дороги, возможно, ему следовало проехать на 100 м дальше».