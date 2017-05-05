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Директор Джиро д'Италия сожалеет об инциденте с мотоциклом на 9-м этапе

Мауро Веньи: «Инцидент с мотоциклом на 9-м этапе Джиро д’Италия-2017  – сочетание ошибки и рокового стечения обстоятельств»

 

 

  Директор Джиро д’Италия-2017 Мауро Веньи (Mauro Vegni) выразил глубокое сожаление по поводу инцидента с припаркованным у начала подъёма на Блокхаус полицейским мотоциклом, ставшим причиной большого завала, и признал, что мотоцикл не должен был останавливаться в том месте. Однако, Мауро Веньи подчеркнул, что полиция выполняет важную работу по сопровождению гонки на протяжении последних 70 лет. 

 

Директор Джиро д'Италия сожалеет об инциденте с мотоциклом на 9-м этапе

 

Директор Джиро д'Италия сожалеет об инциденте с мотоциклом на 9-м этапе

 

  Мауро Веньи: «Конечно, мне очень жаль, что случилось такое, ужасно из-за такого случая потерять претендентов на борьбу за общий зачёт. Возможно, инцидент произошёл из-за сочетания ошибки и рокового стечения обстоятельств. Жаль, что всё так закончилось.

 

  Однако, не думаю, что нужно указывать пальцем на полицию. Я не хочу их винить, потому что полиция проводит огромную работу, защищая гонщиков на протяжении 70 лет. Конечно, они тоже шокированы случившимся. Этот случай не должен разрушать имидж полиции. Всем нам больно.

 

  50 транспортных средств – автомобили и мотоциклы – помогают защищать гонщиков во время Джиро д'Италия. На таком этапе позади основной группы образуется множество маленьких групп гонщиков, и главной заботой становится защитить их на подъёме.

 

  Полицейский мотоцикл остановился, чтобы потом прикрывать и защищать формирующиеся небольшие группы гонщиков. Соглашусь, что водитель выбрал неверное место для того, чтобы остановиться, он находился на узком участке дороги, возможно, ему следовало проехать на 100 м дальше».

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Теги к статье: Мауро Веньи Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • kwwk
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (6)
    kwwk-Фото

    Том Дюмулин конечно-же главный фафорит на этап, но надеюсь, что Кири Скай на эту Джиру в основном и привозила под две длинные силовые разделки.

  • Student
    Инцидент с мотоциклом на 9-м э ... (19)
    Student-Фото
    Цитата: EL-Fenomeno
    Теперь кажись Мовистар в опале до конца сезона для Орики и М.Вайта
    "I have a lot of respect for that team but I think they made a poor decision today"

    И ещё немного флуда по Розе: не хотелось бы, но если не уйдёт вовремя из СКАЙа, то ИМХО суждено ему повторить судьбу Ланды, а ведь Диего отлчиный горняк и уже сейчас гото бороться за генерал недельных туров.
    А так при благоприятных обстоятельств в некой команде (обойдёмся пока без названия) Д.Розу вполне могут подГотовить и на генеральщика гранд-туров. на будущие Джиро через пару лет 
    Господи вот откуда только ноги растут, все абсолютно все притягивают за уши.
  • GTX
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (6)
    GTX-Фото
    Цитата: Bjoern
    Дюмулин конечно главный фаворит, который наверняка оденет розовое, главный его конкурент Юнгельс
    Относительно Дюмулина, Нибали +1,00, Кинтана +1,20. По Моллеме и Пино трудно что-то сказать могут хорошо проехать, а могут и много проиграть, при хорошем дне для них Моллема будет где-то возле Нибали, А Пино возле Кинтаны, при плохом может быть и две и три минуты
     
    Большая вероятность, что после завтрашнего этапа сойдет Томас
    Пино разделку очень сильно подтянул, он привезет Кинтане полминуты точно
  • SSS
    Наиро Кинтана: «Том Дюмулин се ... (30)
    SSS-Фото

    Всех смешал в одной кастрюле-и живых, и мертвых, и жителей ЛА, и Колумбии. Короче, победу посвящаю всем)

  • Bjoern
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (6)
    Bjoern-Фото

    Дюмулин конечно главный фаворит, который наверняка оденет розовое, главный его конкурент Юнгельс

    Относительно Дюмулина, Нибали +1,00, Кинтана +1,20. По Моллеме и Пино трудно что-то сказать могут хорошо проехать, а могут и много проиграть, при хорошем дне для них Моллема будет где-то возле Нибали, А Пино возле Кинтаны, при плохом может быть и две и три минуты

     

    Большая вероятность, что после завтрашнего этапа сойдет Томас

  • Barjomet
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (102)
    Barjomet-Фото
    Что значит нет, а как же Umbrailpass/Giogo Di S. Maria возле Bormio? Такая же примерно гора, да финишь после спуска с неё, зато и сам 16 этап посложнее, сначала нужно проехать Mortirollo и Passo dello Stelvio.
  • Николай Н.
    Тур Калифорнии-2017. Этап 1 (1)
    Николай Н.-Фото

    Саган снова второй. И здесь ему не везёт.

  • Адриен
    Наиро Кинтана: «Том Дюмулин се ... (30)
    Адриен-Фото
    Да мы вообще велосипед только по телевизору видели )))
  • vitali
    Наиро Кинтана: «Том Дюмулин се ... (30)
    vitali-Фото

    Посмотрел прогноз, и похоже на то, чтот ветерок будет в спину, с северо-востока, а ехать на юго-запад

  • YuraHist
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (6)
    YuraHist-Фото
    Цитата: lebr123
    Как ракета на реактивном топливе
    Главное что бы погода не внесла своих корректиров...

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