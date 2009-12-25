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Трагическая гибель Микеле Скарпони на тренировке

 Трагическая гибель Микеле Скарпони на тренировке

 

22 апреля утром трагически погиб 37-летний итальянский гонщик команды Astana Микеле Скарпони (Michele Scarponi).

 

 

   Как сообщает Corriere Adriatico, он выехал на обычную ежедневную тренировку на велосипеде, и, по предварительным данным, был сбит фургоном, водитель которого не заметил гонщика. Он умер на месте. Автомобилисты на месте происшествия сразу поняли серьёзность ситуации и вызвали спасательную службу. Медики приехали на место через несколько минут, но реаниматологи ничего не смогли сделать.

 

 Вчера Микеле Скарпони вернулся в родной город Филоттрано (Filottrano) после Альпийского Тура-2017, где выиграл этап и занял 4-е место в общем зачёте.

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Теги к статье: Микеле Скарпони

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  1. Имя: Юра

    YuraHist

    Сегодня, 11:05 | Регистрация: 2.05.2014

    А можно ссылку?

      1. Имя: Юра

        YuraHist

        Сегодня, 11:18 | Регистрация: 2.05.2014

        Ужасная трагедия...

  2. Имя: Денис

    Bjoern

    Сегодня, 11:22 | Регистрация: 12.07.2014

    Нет слов...

  3. Имя: Сергей

    Brodyazhnik

    Сегодня, 11:23 | Регистрация: 12.05.2013

    Это просто не найти слов... Земля ему пухом и искренние соболезнования близким, команде и всем кто любил его.

  4. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Сегодня, 11:26 | Регистрация: 14.12.2015

    Реву не могу остановиться! Как жаль! Новость прям с ног сбила.. ужас! Добродушный клоун! Так воодушевленн был предстоящим Джиро! 

  5. Имя: Стас

    ungvar

    Сегодня, 11:29 | Регистрация: 9.05.2012

    Один из моих любимых гонщиков еще из того поколения итальянцев. Великолепный яркий горняк! Прекрасный всегда позитивный человек. Отец двоих сыновей. Один из тех немногих, кто всегда вызывал исключительно позитивные эмоции. Только вчера мы видели его на гонке, а сегодня такая новость. Комок стоит в горле, а слёзы наворачиваются на глаза...

  6. Имя: Иван

    sailingmaster

    Сегодня, 11:31 | Регистрация: 12.07.2013

    Какой ужас... Как же так... Чудовищная новость... Скорбим

  7. ДимаЛел

    Сегодня, 11:37 | Регистрация: 25.12.2009

    Нет слов, самый жизнерадостный велогонщик, с которым приходилось общаться, любимец болельщиков... 

  8. ЧОРНЫЙ

    Сегодня, 11:41 | Регистрация: 21.10.2016

    Michele per sempre... Ciao Amico...

  9. Rokka

    Сегодня, 11:46 | Регистрация: 23.01.2016

    Ужас, слезы на глаза наворачиваются. Всегда был такой позитивный, всегда весёлый. Ужасная утрата для всего велоспорта, команды и его семьи...

  10. ktilp-12

    Сегодня, 11:48 | Регистрация: 20.06.2015

       Жаль, только вчера улыбался, а сегодня его нет. Такова судьба. Думали, что на Джиро будет на призовых. Пусть земля будет пухом. Соболезнование его семье и команде.

  11. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 11:52 | Регистрация: 18.09.2014

    Как же так!!

  12. Имя: mountain

    ararat

    Сегодня, 11:56 | Регистрация: 11.12.2014

    Как же так Микеле... неможет быть.... соболезную родным и близким, команде.?

  13. Имя: protur

    protur

    Сегодня, 11:58 | Регистрация: 19.07.2014

    Собирался поболеть за Скарпони на Джиро...

    Прощай Чемпион!

     

    https://twitter.com/MicheleScarponi/status/801038366674391040/video/1

  14. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 12:06 | Регистрация: 27.07.2011

    ужасная не справедливость

    как же так

    замечательный человек ,добродушный.

    пусть земля тебе будет пухом.

    ушел великий чемпион,отличный семьянин,товарищ,великолепный командник.

     

     

  15. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Сегодня, 12:06 | Регистрация: 18.01.2010

    Не может быть

  16. Имя: Евгений

    evgeny1330

    Сегодня, 12:22 | Регистрация: 23.09.2015

    Интересно, как можно не заметить велосипедиста на дороге, в последнее время идиоты за рулем автомобилей совсем распоясались. А Микеле пусть земля будет пухом. Вот она- жизнь человеческая.

  17. sborez

    Сегодня, 12:39 | Регистрация: 10.03.2015

    Я всегда завидовал его улыбке.

  18. veloliveuser

    Сегодня, 12:41 | Регистрация: 2.09.2012

    шок и скорбь!

  19. Имя: Oleg

    olegus78rus

    Сегодня, 12:41 | Регистрация: 29.05.2013

    Ушел в вечный отрыв. Слов нет, слезы.

  20. Имя: Андрей

    Ulcer

    Сегодня, 12:56 | Регистрация: 15.04.2010

    Микеле!!!! Микеле!!!! Микеле....

    ужасно

  21. Имя: Ivan

    ivansmirnov

    Сегодня, 13:13 | Регистрация: 16.02.2015

    Глубочайшие соболезнования......... Скорбим и плачем вместе..........

     

  22. Имя: Николай

    Zanko

    Сегодня, 13:21 | Регистрация: 27.05.2011

    Ужасная новость. Не могу поверить. Прощай, Микеле(((

  23. Имя: Олег

    semen1514

    Сегодня, 13:28 | Регистрация: 29.07.2013

    Ужас просто.. я в шоке..не верю..((((

     

  24. Имя: Вячеслав

    RWW

    Сегодня, 13:46 | Регистрация: 27.07.2015

    Вечная память хорошему гонщику и человеку, как жаль...

  25. explosiveua

    Сегодня, 13:52 | Регистрация: 3.09.2014

    вашу мать..

  26. Адриен

    Сегодня, 14:02 | Регистрация: 17.05.2015

    Страшная новость... Как удар под дых...

  27. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Сегодня, 14:06 | Регистрация: 8.05.2013

    Без слов... супруга и двое маленьких пацанят остались одни... без слов .....

    Микеле навсегда в наших сердцах....

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).

  28. Pixinguinha

    Сегодня, 14:11 | Регистрация: 10.04.2011

    Светлая память ...

    я

  29. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 14:11 | Регистрация: 22.05.2013

    Не сразу понял, поверил. У Микеле был образ доброго, веселого гонщика. Всегда приятное выражение лица, улыбка. Очень грустно. 

  30. Имя: Анна П.

    Anna P.

    Сегодня, 14:15 | Регистрация: 25.06.2016

    Он так любиил жизнь и умел ей радоваться, занимаясь таким трудным проф. спортом! Сыновья похожи на него...

    Думаю, это огрлмная потеря не только для Астаны и Италии...

    Помню, как на прошлой Джиро он в горах помогал Нибали, это было нечто...

    Помним его поездки с любимым попугаем...

    Яркий человек! R.I.P.

    1. Имя: Жанна

      Zhanzhak

      Сегодня, 14:23 | Регистрация: 14.12.2015

      Какие хорошие слова! У меня из рук все валится, смотрю гонки на Евроспорте повторы и плачу ! Я так сильно расстроилась, как будто лично его знала, хотя видела его только 2 раза на презентации команды он моего сына на руки брал так и фотографировались. Он мне сказал что у него дети такого же возраста! Ну очень жаль его самого, детей и жену! Невосполнимая потеря!

  31. Имя: Дмитрий

    moro

    Сегодня, 14:27 | Регистрация: 14.09.2015

    Какой кошмар! Какой ужас! Какая несправедливость!!!Ну как же так!!! Микелеееее!!!.. Дай,бог,сил родным,семье пережить это горе!

  32. Adriano

    Сегодня, 14:28 | Регистрация: 2.04.2015

    Мой любимый гонщик.... cray R.I.P 

  33. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 14:56 | Регистрация: 4.07.2011

    О боже же мой...только открыл сайт и такой удар, не поверил сначала...вчера только Курдюков рассказывал о Микеле какой это прекрасный человек...не может быть...смерть...

    Как так...Микеле?

    Больно больно..

  34. Имя: Андрей

    Khan

    Сегодня, 15:15 | Регистрация: 17.05.2010

    Глубоко шокирован. Когда открывал на новостном сайте новость "Погиб экс-победитель Джиро", то ожидал увидеть любую фамилию, только не Скарпони. Ведь вчера только смотрел, как он отвечал на атаки Поццовиво и Пино, а сегодня такая ужасная новость.

     

    Гонец старой школы, идеальный командный гонщик, блестящий горовосходитель.

     

    Печально, вечная память!!

  35. Имя: Albert

    Albert Rybin

    Сегодня, 15:30 | Регистрация: 3.09.2013

    Очень очень жаль Микеле. Трудно поверить. Вечная память тебе. Соболезнования родным и близким.

  36. Имя: евгений

    shiber

    Сегодня, 15:41 | Регистрация: 9.05.2013

    RIP

  37. Имя: валерий

    collega2011

    Сегодня, 15:43 | Регистрация: 11.03.2011

    Пусть земля тебе будет пухом Микеле..

  38. tim147

    Сегодня, 15:54 | Регистрация: 7.09.2014

    Из-за какого-то дегенерата за рулем враз осиротели двое детишек, близкие, Астана, Джиро и все велосообщество. Какой хороший парень - улыбчивый, добрый и надежный! Разделяю всеобщую печаль!

    P.S. Дежурный ыезд на тренировку все более и более становится смертельно опасным делом!!!

  39. Имя: Борис

    bob.velo17

    Сегодня, 16:35 | Регистрация: 21.01.2017

    Большая потеря для мирового велоспорта .Даже не верится слава Скарпоне он будет всегда жить в наших сердцах.

  40. Имя: Ёжик в тумене

    смотрю вело давно

    Сегодня, 16:40 | Регистрация: 28.05.2015

    Какой же шок у меня было... просто нет слов.. искренно соболезную родным и близким

  41. RVL

    Сегодня, 17:00 | Регистрация: 30.08.2012

    шок

  42. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Сегодня, 17:04 | Регистрация: 17.07.2014

    Как больно. Не мог поверить, пока не перечитал несколько раз. Как будто из другой жизни новость, так не должно быть...

  43. DIM

    Сегодня, 17:06 | Регистрация: 13.10.2012

    ЁПРСТ!!!

  44. Имя: Ульяна

    Uliana

    Сегодня, 17:06 | Регистрация: 18.05.2011

    Просто не верится... Нет слов...

  45. Имя: Нико

    VelPerun

    Сегодня, 17:08 | Регистрация: 12.07.2016

    Несколько раз заголовок прочитал пока смысол слов дошел, просто не верилось, что такое могло случится... Ребята из Астаны, друзья и товарнищи в пелотоне гоняйтесь за Микеле. Я более чем уверен, что на Джиро он еще показал бы высший велосипедный пелотаж, но... Мы будем помнить.

  46. Имя: Павел

    paul_13

    Сегодня, 17:18 | Регистрация: 21.05.2013

    Как же печально. Земля пухом...

  47. Имя: Евгений

    daniloff

    Сегодня, 17:23 | Регистрация: 5.02.2017

    А еще вчера смотрел этап с твоим участием !! Земля пухом Скарпа!!!

  48. Sm1T

    Сегодня, 17:27 | Регистрация: 1.01.2012

    Ужасно. Печально. Грустно.
    Я всегда буду помнить Скарпони, потому-что он такой такой добрый и веселый и улыбчив, и ездил классно, и человечный, и спопугаем на тренировки катался.

     

  49. Имя: Olivia Nibali

    Olivia Nibali

    Сегодня, 17:50 | Регистрация: 9.10.2016

    Долго не могла поверить... Светлая память ? Навсегда в наших сердцах...

  50. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:11 | Регистрация: 31.05.2014

    Бес слов.... Вечная память легендарному гонщику. 

  51. Имя: Виталий

    vitali

    Сегодня, 18:18 | Регистрация: 17.04.2011

    Шок...

    Микеле всегда был такой позитивный, с улыбкой, в гонке - боец, и не важно - на себя пахал, или на кого-то другого в интересах команды. 

    В смерть никогда не хочется верить

  52. Имя: Володя

    ezhachok

    Сегодня, 18:24 | Регистрация: 24.08.2011

    Светлая память, ужасная трагедия...не выразить словами...

  53. Rau

    Сегодня, 18:29 | Регистрация: 17.01.2010

    Не верю...как же так :((((((( Самый добрый человек... Шок....шок... R.I.P MICHELE!!!!

  54. Имя: Lada

    LLL

    Сегодня, 18:49 | Регистрация: 15.06.2014

    Я прочла первое, что на глаза попалось и не поверила..не может быть. Как страшна смерть во всех ее проявлениях. Всегда относилась к нему тепло. Хотелось посмотреть на его капитанские качества во время юбилейной Джиро. Не дожил несколько дней. Грустно. Печально. Не будет хватать гонщика в пелотоне. Не хочу, что бы они вот так уходили. Нет, нет, нет!

  55. Имя: Alex

    Afodij

    Сегодня, 19:02 | Регистрация: 2.12.2014

    Ужаснейшая новость, шок. Светлая память замечательному гонщику и человеку.

  56. Имя: Leg Chiy

    Leg Chiy

    Сегодня, 19:08 | Регистрация: 27.06.2016

    Я не хочу говорить слово - Судьба. Это коварная дама. Микеле -искренне жаль. Хотя, любой велогон погибший на шоссе  достоин сожаления. Даже Фрум.

     

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2 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
3 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1495
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5 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
6 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
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