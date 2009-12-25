Трагическая гибель Микеле Скарпони на тренировке

22 апреля утром трагически погиб 37-летний итальянский гонщик команды Astana Микеле Скарпони (Michele Scarponi).

Как сообщает Corriere Adriatico, он выехал на обычную ежедневную тренировку на велосипеде, и, по предварительным данным, был сбит фургоном, водитель которого не заметил гонщика. Он умер на месте. Автомобилисты на месте происшествия сразу поняли серьёзность ситуации и вызвали спасательную службу. Медики приехали на место через несколько минут, но реаниматологи ничего не смогли сделать.

Вчера Микеле Скарпони вернулся в родной город Филоттрано (Filottrano) после Альпийского Тура-2017, где выиграл этап и занял 4-е место в общем зачёте.