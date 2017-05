Джиро д'Италия-2017. Результаты 5-го этапа Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 18:03 Джиро д'Италия-2017. Результаты 5-го этапа Педара - Мессина, 159 км 1 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 3:40:11 2 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 0:00 3 Sam Bennett (Irl) Bora-hansgrohe 4 Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal 5 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 6 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 7 Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data 8 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 9 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 10 Enrico Battaglin (Ita) Lotto NL - Jumbo 11 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 12 Alexei Tsatevich (Rus) Gazprom - RusVelo 13 Adam Yates (Gbr) Orica-Scott 14 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 15 Matteo Montaguti (Ita) AG2R 16 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R 17 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 18 Georg Preidler (Aut) Team Sunweb 19 Mirco Maestri (Ita) Bardiani - CSF 20 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 21 Enrico Barbin (Ita) Bardiani - CSF 22 Ilnur Zakarin (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 23 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 24 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 25 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 26 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 27 Rudiger Selig (Ger) Bora-hansgrohe 28 Jose Goncalves (Por) Team KATUSHA-Alpecin 29 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 30 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 31 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 32 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 33 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 34 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida 35 Francisco Ventoso (Esp) BMC Racing Team 36 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 37 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 38 Steven Kruijswijk (Ned) Lotto NL - Jumbo 39 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain Merida 40 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 41 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani - CSF 42 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 43 Lukas Postlberger (Aut) Bora-hansgrohe 44 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 45 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 46 Joey Rosskopf (Usa) BMC Racing Team 47 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 48 William Bonnet (Fra) FDJ 49 Diego Rosa (Ita) Team Sky 50 Manuele Boaro (Ita) Bahrain Merida 51 Bram Tankink (Ned) Lotto NL - Jumbo 52 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 53 Clement Chevrier (Fra) AG2R 54 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 55 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 56 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 57 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 58 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 59 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 60 Nicola Boem (Ita) Bardiani - CSF 61 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 62 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 63 Mikel Landa (Esp) Team Sky 64 Rudy Molard (Fra) FDJ 65 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 66 Francois Bidard (Fra) AG2R 67 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 68 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 69 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 70 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 71 Jos Van Emden (Ned) Lotto NL - Jumbo 72 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 73 Kristjan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 74 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 75 Jose Herrada (Esp) Movistar Team 76 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 77 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 78 Stef Clement (Ned) Lotto NL - Jumbo 79 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 80 Jacques Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 81 Ivan Savitskiy (Rus) Gazprom - RusVelo 82 Sebastian Henao (Col) Team Sky 83 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 84 Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott 85 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 86 Hubert Dupont (Fra) AG2R 87 Felix Grossschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 88 Michal Golas (Pol) Team Sky 89 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 90 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 91 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 92 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 93 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 94 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Pro Team 95 Ben Gastauer (Lux) AG2R 96 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain Merida 97 Peter Stetina (Usa) Trek-Segafredo 98 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 99 Cesare Benedetti (Ita) Bora-hansgrohe 100 Alex Howes (Usa) Cannondale-Drapac 101 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 102 Quentin Jauregui (Fra) AG2R 103 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 104 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 105 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 106 Gorka Izagirre (Esp) Movistar Team 107 Pavel Brutt (Rus) Gazprom - RusVelo 108 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom - RusVelo 109 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Wilier Triestina - Selle Italia 110 Winner Anacona (Col) Movistar Team 111 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 0:16 112 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom - RusVelo 0:20 113 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 114 Víctor De La Parte (Esp) Movistar Team 115 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 116 Hugh Carthy (Gbr) Cannondale-Drapac 117 Julien Berard (Fra) AG2R 118 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 119 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain Merida 120 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 121 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 122 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 123 Matvey Mamykin (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 124 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-hansgrohe 125 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 126 Twan Castelijns (Ned) Lotto NL - Jumbo 127 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 128 Jeremy Roy (Fra) FDJ 129 Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott 130 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto NL - Jumbo 131 Jose Mendes (Por) Bora-hansgrohe 132 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 133 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina - Selle Italia 134 Sebastien Reichenbach (Swi) FDJ 135 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani - CSF 136 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 137 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 138 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 139 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 140 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom - RusVelo 141 Jan Barta (Cze) Bora-hansgrohe 142 Steve Morabito (Swi) FDJ 143 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 144 Angel Vicioso (Esp) Team KATUSHA-Alpecin 145 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 146 Philip Deignan (Irl) Team Sky 147 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 148 Luka Pibernik (Slo) Bahrain Merida 149 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Cannondale-Drapac 150 Robert Kiserlovski (Cro) Team KATUSHA-Alpecin 151 Pello Bilbao (Esp) Astana Pro Team 152 Martijn Keizer (Ned) Lotto NL - Jumbo 153 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:33 154 Johann van Zyl (Rsa) Dimension Data 0:52 155 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 01:06 156 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 01:11 157 Lars Bak (Den) Lotto Soudal 01:28 158 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 159 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 160 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain Merida 161 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-hansgrohe 0:00 162 Ruben Plaza (Esp) Orica-Scott 01:28 163 Jesus Hernandez (Esp) Trek-Segafredo 164 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina - Selle Italia 165 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 166 Julen Amezqueta Moreno (Esp) Wilier Triestina - Selle Italia 167 Svein Tuft (Can) Orica-Scott 02:03 168 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 02:11 169 Sean De Bie (Bel) Lotto Soudal 02:44 170 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain Merida 02:52 171 Carlos Verona (Esp) Orica-Scott 03:06 172 Omar Fraile (Esp) Dimension Data 173 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo 03:25 174 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina - Selle Italia 03:27 175 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo 176 Maxim Belkov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 177 Igor Anton (Esp) Dimension Data 178 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 03:59 179 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 05:10 180 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 06:16 181 Simone Andreetta (Ita) Bardiani - CSF 07:01 182 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani - CSF 183 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 184 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 185 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom - RusVelo 186 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 187 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 188 Victor Campenaerts (Bel) Lotto NL - Jumbo 189 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 190 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 191 Alberto Losada (Esp) Team KATUSHA-Alpecin Очки 1 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 66 2 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 40 3 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 35 4 Sam Bennett (Irl) Bora-hansgrohe 25 5 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo 24 6 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 19 7 Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal 18 8 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 14 9 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 12 10 Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data 10 11 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 8 12 Enrico Battaglin (Ita) Lotto NL - Jumbo 6 13 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 5 14 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 5 15 Alexei Tsatevich (Rus) Gazprom - RusVelo 4 16 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain Merida 4 17 Adam Yates (Gbr) Orica-Scott 3 18 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 3 19 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 3 20 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 2 21 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 2 22 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 2 23 Matteo Montaguti (Ita) AG2R 1 24 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 1 Горная премия 4 кат. ANDRONICO-SANT'ALFIO - (38 км) 1 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 3 2 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo 2 3 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 1 Командный зачет 1 Team Sunweb (Ger) 11:0:33 2 Dimension Data (Rsa) 0:00 3 KATUSHA-Alpecin (Sui) 4 Quick-Step Floors (Bel) 5 Bora-hansgrohe (Ger) 6 Bardiani - CSF (Ita) 7 UAE Team Emirates (Uae) 8 AG2R (Fra) 9 Sky (Gbr) 10 Movistar (Spa) 11 Lotto Soudal (Bel) 12 Lotto NL - Jumbo (Ned) 13 BMC Racing Team (Usa) 14 Orica-Scott (Aus) 15 Bahrain Merida (Brn) 16 CCC Sprandi Polkowice (Pol) 17 Trek-Segafredo (Usa) 18 FDJ (Fra) 19 Astana (Kaz) 20 Cannondale-Drapac (Usa) 21 Gazprom - RusVelo (Rus) 22 Wilier Triestina - Selle Italia (Ita) 0:20 Генеральная классификация после 5 этапа 1 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 23:22:07 2 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 0:06 3 Adam Yates (Gbr) Orica-Scott 0:10 4 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R 5 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida 6 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 7 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 8 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 9 Tejay Van Garderen (Usa) BMC Racing Team 10 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 11 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 12 Mikel Landa (Esp) Team Sky 13 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 14 Ilnur Zakarin (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 0:14 15 Steven Kruijswijk (Ned) Lotto NL - Jumbo 0:23 16 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 17 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:46 18 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:54 19 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:58 20 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 01:14 21 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain Merida 01:23 22 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 01:27 23 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 01:32 24 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 01:50 25 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 02:17 26 Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team 02:59 27 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 03:01 28 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 03:06 29 Matteo Montaguti (Ita) AG2R 03:11 30 Winner Anacona (Col) Movistar Team 03:34 31 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 03:38 32 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain Merida 03:39 33 Hubert Dupont (Fra) AG2R 04:17 34 Gorka Izagirre (Esp) Movistar Team 04:32 35 Sebastien Reichenbach (Swi) FDJ 04:52 36 Peter Stetina (Usa) Trek-Segafredo 05:09 37 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 05:20 38 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 06:00 39 Jose Herrada (Esp) Movistar Team 06:03 40 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Wilier Triestina - Selle Italia 06:55 41 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 07:09 42 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 08:02 43 Steve Morabito (Swi) FDJ 08:32 44 Rudy Molard (Fra) FDJ 08:52 45 Robert Kiserlovski (Cro) Team KATUSHA-Alpecin 09:14 46 Hugh Carthy (Gbr) Cannondale-Drapac 09:46 47 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 09:57 48 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 10:19 49 Víctor De La Parte (Esp) Movistar Team 10:20 50 Sebastian Henao (Col) Team Sky 10:25 51 Joey Rosskopf (Usa) BMC Racing Team 10:26 52 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 53 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-hansgrohe 54 Igor Anton (Esp) Dimension Data 10:35 55 Georg Preidler (Aut) Team Sunweb 11:01 56 Philip Deignan (Irl) Team Sky 11:26 57 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 11:48 58 Stef Clement (Ned) Lotto NL - Jumbo 59 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 12:01 60 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 12:48 61 Enrico Battaglin (Ita) Lotto NL - Jumbo 13:13 62 Diego Rosa (Ita) Team Sky 63 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom - RusVelo 13:19 64 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 13:36 65 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Pro Team 13:47 66 Jose Goncalves (Por) Team KATUSHA-Alpecin 13:49 67 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 14:17 68 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 69 Francois Bidard (Fra) AG2R 70 Ben Gastauer (Lux) AG2R 14:51 71 Pavel Brutt (Rus) Gazprom - RusVelo 15:09 72 Ruben Plaza (Esp) Orica-Scott 15:11 73 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 15:46 74 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 15:48 75 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom - RusVelo 15:50 76 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 16:07 77 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 16:08 78 Bram Tankink (Ned) Lotto NL - Jumbo 16:34 79 Carlos Verona (Esp) Orica-Scott 16:37 80 Pello Bilbao (Esp) Astana Pro Team 16:42 81 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain Merida 16:43 82 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 16:58 83 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 17:06 84 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 17:23 85 Manuele Boaro (Ita) Bahrain Merida 17:56 86 Francisco Ventoso (Esp) BMC Racing Team 18:14 87 Jesus Hernandez (Esp) Trek-Segafredo 88 Jeremy Roy (Fra) FDJ 19:16 89 Jacques Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 19:17 90 Julien Berard (Fra) AG2R 19:26 91 Quentin Jauregui (Fra) AG2R 19:36 92 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 20:02 93 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto NL - Jumbo 20:18 94 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain Merida 20:51 95 Matvey Mamykin (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 96 Lukas Postlberger (Aut) Bora-hansgrohe 21:14 97 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 21:38 98 Alex Howes (Usa) Cannondale-Drapac 22:00 99 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 22:22 100 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 22:24 101 Kristjan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 22:33 102 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 22:51 103 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 104 Jos Van Emden (Ned) Lotto NL - Jumbo 23:43 105 Omar Fraile (Esp) Dimension Data 23:46 106 William Bonnet (Fra) FDJ 23:55 107 Luka Pibernik (Slo) Bahrain Merida 23:57 108 Jose Mendes (Por) Bora-hansgrohe 24:10 109 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 24:16 110 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 24:22 111 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 24:44 112 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 24:45 113 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 24:47 114 Lars Bak (Den) Lotto Soudal 25:05 115 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 25:06 116 Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data 25:18 117 Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott 25:26 118 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 25:27 119 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 25:53 120 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 25:55 121 Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal 26:10 122 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain Merida 26:16 123 Alexei Tsatevich (Rus) Gazprom - RusVelo 26:22 124 Felix Grossschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 125 Rudiger Selig (Ger) Bora-hansgrohe 26:29 126 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 26:35 127 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 26:40 128 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 26:46 129 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 26:53 130 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 26:55 131 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina - Selle Italia 26:58 132 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 27:04 133 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 134 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 27:25 135 Clement Chevrier (Fra) AG2R 27:31 136 Michal Golas (Pol) Team Sky 27:41 137 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 27:44 138 Mirco Maestri (Ita) Bardiani - CSF 27:57 139 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 28:07 140 Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott 28:09 141 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 28:20 142 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 28:23 143 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 28:28 144 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 28:36 145 Martijn Keizer (Ned) Lotto NL - Jumbo 29:13 146 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 29:21 147 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani - CSF 29:23 148 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 29:28 149 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 29:48 150 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 30:05 151 Julen Amezqueta Moreno (Esp) Wilier Triestina - Selle Italia 30:19 152 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 30:34 153 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom - RusVelo 31:05 154 Ivan Savitskiy (Rus) Gazprom - RusVelo 31:13 155 Cesare Benedetti (Ita) Bora-hansgrohe 31:28 156 Enrico Barbin (Ita) Bardiani - CSF 31:33 157 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 31:59 158 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani - CSF 32:09 159 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 32:22 160 Angel Vicioso (Esp) Team KATUSHA-Alpecin 32:23 161 Johann van Zyl (Rsa) Dimension Data 32:30 162 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 32:54 163 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo 33:12 164 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina - Selle Italia 33:17 165 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 33:44 166 Svein Tuft (Can) Orica-Scott 167 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 34:10 168 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 34:15 169 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 34:54 170 Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) Cannondale-Drapac 171 Victor Campenaerts (Bel) Lotto NL - Jumbo 35:04 172 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 35:11 173 Maxim Belkov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 35:47 174 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 37:41 175 Twan Castelijns (Ned) Lotto NL - Jumbo 38:29 176 Sean De Bie (Bel) Lotto Soudal 38:35 177 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom - RusVelo 38:50 178 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 39:21 179 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo 40:03 180 Nicola Boem (Ita) Bardiani - CSF 41:18 181 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani - CSF 41:45 182 Jan Barta (Cze) Bora-hansgrohe 41:46 183 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 44:45 184 Sam Bennett (Irl) Bora-hansgrohe 45:04 185 Simone Andreetta (Ita) Bardiani - CSF 46:45 186 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina - Selle Italia 47:34 187 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 48:43 188 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 50:36 189 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 52:16 190 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-hansgrohe 52:52 191 Alberto Losada (Esp) Team KATUSHA-Alpecin 54:44 Очки, общий зачет 1 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 138 2 Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal 99 3 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 76 4 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 74 5 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 62 6 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina - Selle Italia 60 7 Lukas Postlberger (Aut) Bora-hansgrohe 51 8 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 50 9 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 46 10 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 43 11 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 40 12 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo 36 13 Rudiger Selig (Ger) Bora-hansgrohe 35 14 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 35 15 Pavel Brutt (Rus) Gazprom - RusVelo 34 16 Sam Bennett (Irl) Bora-hansgrohe 32 17 Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data 30 18 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 25 19 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 24 20 Enrico Battaglin (Ita) Lotto NL - Jumbo 21 21 Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates 21 22 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 21 23 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 20 24 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo 20 25 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina - Selle Italia 20 26 Simone Andreetta (Ita) Bardiani - CSF 18 27 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 17 28 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 16 29 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 15 30 Ilnur Zakarin (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 12 31 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain Merida 12 32 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 12 33 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 11 34 Cesare Benedetti (Ita) Bora-hansgrohe 11 35 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 10 36 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 7 37 Adam Yates (Gbr) Orica-Scott 6 38 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 6 39 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 6 40 Matteo Montaguti (Ita) AG2R 6 41 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 5 42 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-hansgrohe 5 43 Jacques Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 5 44 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain Merida 4 45 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 4 46 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain Merida 4 47 Alexei Tsatevich (Rus) Gazprom - RusVelo 4 48 Johann van Zyl (Rsa) Dimension Data 4 49 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 3 50 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 3 51 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 3 52 Jan Barta (Cze) Bora-hansgrohe 3 53 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 2 54 Igor Anton (Esp) Dimension Data 2 55 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 2 56 Bart De Clercq (Bel) Lotto Soudal 2 57 Svein Tuft (Can) Orica-Scott 2 58 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 1 59 Lars Bak (Den) Lotto Soudal 1 60 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 1 Общий зачет горной классификации 1 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 43 2 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 23 3 Ilnur Zakarin (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 18 4 Jacques Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 15 5 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 12 6 Cesare Benedetti (Ita) Bora-hansgrohe 9 7 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 9 8 Omar Fraile (Esp) Dimension Data 9 9 Simone Andreetta (Ita) Bardiani - CSF 7 10 Pavel Brutt (Rus) Gazprom - RusVelo 7 11 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 6 12 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 6 13 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina - Selle Italia 6 14 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo 6 15 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 4 16 Lukas Postlberger (Aut) Bora-hansgrohe 4 17 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 4 18 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 3 19 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 3 20 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 2 21 Matteo Montaguti (Ita) AG2R 2 22 Adam Yates (Gbr) Orica-Scott 1 23 Manuele Boaro (Ita) Bahrain Merida 1 24 Ivan Rovny (Rus) Gazprom - RusVelo 1 25 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina - Selle Italia 1 26 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1 Молодежная классификация 1 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 23:22:07 2 Adam Yates (Gbr) Orica-Scott 0:10 3 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 4 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:58 5 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 01:14 6 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 01:50 7 Cristian Rodriguez Martin (Esp) Wilier Triestina - Selle Italia 06:55 8 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 07:09 9 Hugh Carthy (Gbr) Cannondale-Drapac 09:46 10 Sebastian Henao (Col) Team Sky 10:25 11 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-hansgrohe 10:26 12 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom - RusVelo 13:19 13 Francois Bidard (Fra) AG2R 14:17 14 Carlos Verona (Esp) Orica-Scott 16:37 15 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 17:06 16 Quentin Jauregui (Fra) AG2R 19:36 17 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 20:02 18 Matvey Mamykin (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 20:51 19 Lukas Postlberger (Aut) Bora-hansgrohe 21:14 20 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 21:38 21 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 22:22 22 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 22:24 23 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 22:51 24 Luka Pibernik (Slo) Bahrain Merida 23:57 25 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 24:44 26 Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data 25:18 27 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 25:27 28 Felix Grossschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 26:22 29 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 26:40 30 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 27:04 31 Clement Chevrier (Fra) AG2R 27:31 32 Alexander Edmondson (Aus) Orica-Scott 28:09 33 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 28:23 34 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani - CSF 29:23 35 Julen Amezqueta Moreno (Esp) Wilier Triestina - Selle Italia 30:19 36 Ivan Savitskiy (Rus) Gazprom - RusVelo 31:13 37 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani - CSF 32:09 38 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 32:54 39 Daniel Martinez (Col) Wilier Triestina - Selle Italia 33:17 40 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 34:10 41 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 35:11 42 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom - RusVelo 40:03 43 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani - CSF 41:45 44 Simone Andreetta (Ita) Bardiani - CSF 46:45 45 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 48:43 Командная классификация этапа 1 Cannondale-Drapac (Usa) 70:06:51 2 UAE Team Emirates (Uae) 0:07 3 Movistar (Spa) 0:36 4 Astana (Kaz) 03:03 5 Bahrain Merida (Brn) 03:20 6 AG2R (Fra) 05:07 7 Team Sunweb (Ger) 07:20 8 Sky (Gbr) 9 FDJ (Fra) 08:46 10 Trek-Segafredo (Usa) 09:59 11 BMC Racing Team (Usa) 11:03 12 Orica-Scott (Aus) 14:27 13 Lotto Soudal (Bel) 16:51 14 Lotto NL - Jumbo (Ned) 18:49 15 Quick-Step Floors (Bel) 19:26 16 Dimension Data (Rsa) 19:41 17 KATUSHA-Alpecin (Sui) 21:14 18 Gazprom - RusVelo (Rus) 27:15 19 CCC Sprandi Polkowice (Pol) 41:23 20 Bora-hansgrohe (Ger) 41:33 21 Wilier Triestina - Selle Italia (Ita) 48:24 22 Bardiani - CSF (Ita) 1:19:24 Джиро д'Италия-2017. Превью этапов Результаты 1 этапа Джиро д'Италия-2017 Результаты 2 этапа Джиро д'Италия-2017 Результаты 3 этапа Джиро д'Италия-2017 Результаты 4 этапа Джиро д'Италия-2017 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур Фернандо Гавирия Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(7)

Просмотров

(1 620)

В тему: 4 дня Дюнкерка-2017. Этап 2

5 колец Москвы-2017. Пролог

Вуэльта Астурии-2017. Этап 2

Вуэльта Астурии-2017. Этап 1

Чемпионат мира по велоспорту на треке-2017. Мэдисон. Мужчины

Чемпионат мира по велоспорту на треке-2017. Мэдисон. Женщины

Чемпионат мира по велоспорту на треке-2017. Командная гонка преследования. Женщины

Чемпионат мира по велоспорту на треке-2017. Командная гонка преследования. Мужчины

Чемпионат мира по велоспорту на треке-2017. Командный спринт. Мужчины

Чемпионат мира по велоспорту на треке-2017. Командный спринт. Женщины

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.