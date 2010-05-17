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Инцидент с мотоциклом на 9-м этапе Джиро д'Италия-2017

Герант Томас, Вилко Келдерман, Адам Йейтс о падении на 9-м этапе Джиро д’Италия-2017

 

 

  В решающий момент 9-го этапа Джиро д’Италия-2017, перед самым началом подъёма на Блокхаус за 15 км до финиша припаркованный с левой стороны дороги полицейский мотоцикл сопровождения стал причиной большого завала, в котором больше всего пострадали гонщики команды Sky, гонщик команды Sunweb Вилко Келдерман, который был вынужден сойти с гонки, гонщик команды Orica-Scott Адам Йейтс, получивший ушибы и ссадины правой стороны тела, Стив Морабито (FDJ), получивший ушиб коленей и правого локтя, Пельо Бильбао (Astana), также повредивший правую сторону тела.

 

 

 

  Упали оба капитана британской команды Sky – Герант Томас и Микель Ланда, а также Диего Роза, Себастьян Энао, Василий Кириенко и Кенни Элиссонде. Они получили ссадины и ушибы. Герант Томас получил травму правого плеча и повреждения правой стороны тела, бедра и ноги, Микель Ланда упал на левую сторону тела, Василий Кириенко повредил правый локоть.

 

  Хотя Микель Ланда быстро вернулся в гонку, на подъёме он не смог идти в полную силу. Герант Томас был вынужден ждать нового велосипеда, а затем с помощью Диего Розы, Себастьяна Энао и Филипа Дейнана прошёл подъёма Блокхаус. Все гонщики команды Sky финишировали. Герант Томас был первым из гонщиков команды Sky, пересёкшим финиш 9-го этапа через 5 минут 8 секунд после победителя 9-го этапа Наиро Кинтаны (Movistar), Микель Ланда приехал на финиш лишь через 26 минут 56 секунд.

 

  Вилко Келдерман (Sunweb) – единственный из гонщиков, кто сошёл после завала за 15 км до финиша. 26-летний голландский гонщик получил сложный перелом пальца левой руки.

 

 

 

 

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Герант Томас (Sky): «Мы ехали к подножию подъёма и заняли всё полотно дороги. Вдруг прямо передо мной, как будто без причины, начали падать гонщики и возник мотоцикл, и я тоже упал. Подумал, что что-то случилось с моим плечом, но врач гонки быстро вправил его. И мне понадобился новый велосипед. Игра была закончена.

 

  Я вернулся и боролся до финиша, хотя понимал, как далеко нахожусь, и что вернуться не получится. Когда упал, я потерял довольно много времени, пока лежал на земле, потом ждал велосипед.  

 

  Мотоцикл высовывался на дорогу, а мы использовали каждый сантиметр полотна, и ехали по краю. Кто-то ударился велосипедом, и мы упали.

 

 Надо продолжать бороться, что мы и делали сегодня, мы не сдались. Всё могло быть намного хуже. Мы проиграли пять минут, но мне кажется, что 3 или 4 минуты я потерял на обочине дороги, а нога идёт довольно прилично.

 

 Собираюсь хорошо отдохнуть завтра, а затем мощно двинуть на разделке. И тогда посмотрим, где мы будем. Конечно, теперь будет очень сложно бороться за победу в общем зачёте, но впереди ещё много этапов. Мы всё ещё можем продвинуться в десятку сильнейших или выше. Сейчас я просто хочу ехать агрессивно, жёстко, чтобы понять, насколько я смогу продвинуться. У меня были и худшие падения. Плечо болит, но ничего такого, с чем я не смог бы справиться».

 

 

  Дэйв Брэйлсфорд, глава команды Sky: «Такое случается в спорте. Надо просто сохранять спокойствие и не реагировать слишком остро. Конечно, эмоции есть, но моя роль в команде помогать ребятам успокоиться, дать оценку ситуации, найти, как двигаться дальше. Сегодня было приятно смотреть на работу команды. И Микель, и Герант были уверены в своих силах, но никогда не знаешь, что случится.

 

  Мотоцикл не должен был там стоять, думаю, все это понимают. Но я уверен, что ребята, которые управляют мотоциклом, тоже это осознают. Уверен, что им тоже плохо от этой ситуации. Поэтому мы оставим всё это. Думаю, мы должны посмотреть и задать вопросы, почему такое случилось. Надо перестроиться и продолжать гонку. Такова природа спорта. Ты можешь быть повержен, но снова поднимаешься и продолжаешь идти дальше. Так мы и поступим».

 

 

  Маннес Нафф, физиотерапевт команды Sunweb: «У Вилко сложный перелом указательного пальца левой руки. Этот же палец он ломал во время падения на Страде Бьянке. Как и в прошлый раз, ему нужно снова провести операцию. Она пройдёт через несколько дней в Нидерландах, после чего ему необходимо, по  меньшей мере, от четырёх до шести недель на восстановление».

 

 

  Вилко Келдерман (Sunweb): «Ужасно расстроен, что вот так упал. Мы заняли позицию впереди и слева по дороге, и нам пришлось объезжать мотоцикл. Тому (Дюмулину) удалось объехать мотоцикл, но я зацепил его рулём. Мне очень обидно, потому что сегодня чувствовал себя отлично, мне жаль, что я не смогу больше помогать Тому».

 

 

  Адам Йейтс (Orica-Scott) во время падения получил ссадины и ушибы, но больше всего пострадал его велосипед – рама оказалась сломана, так же, как и колёса. Британский гонщик боролся, чтобы компенсировать потерю времени, но на финише проиграл победителю, Наиро Кинтане (Movistar) 4 минуты 39 секунд.

 

  Адам Йейтс: «Сегодняшняя ситуация принесла горькое разочарование, но Джиро д’Италия для нас ещё не закончена. Я приехал сюда в отличной форме после долгих месяцев тяжёлой работы. И эта форма никуда не делась. Впереди две тяжёлых недели гонки, теперь я ещё решительнее настроен показать результат и подняться в генеральной классфикации».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор команды Orica-Scott: «Мы крайне разочарованы, что ситуация, которой не должно было быть, так повлияла на ход гонки. Мы не знаем всех обстоятельств, случайно ли задержался этот мотоцикл, или его водитель ошибся, остановившись там, мы никогда не поймём, что случилось.

 

Адам получил поверхностные повреждения, а его велосипед был сломан.

 

  Нам кажется, что сегодня команда Movistar также сделала ошибку. Это не был последний километр до финиша.

 

  Учитывая сценарий гонки, и то, что до финиша было далеко, и то, что впереди не было отрыва, который надо было преследовать, они могли бы просто подождать пару минут, когда так много генеральщиков упали. Сегодня выиграл сильнейший, но и ущерб от завала был значительным. Это неспортивное поведение.

 

  Сегодня у нас был плохой день, но мы не сдаёмся, хотя наши надежды на подиум получили серьёзный удар. Мы продолжим бороться, поедем за победами на этапе, возможно, за белой майкой. Адам не травмирован и в хорошей форме, а до Милана ещё далеко».

 

 

Результаты 9-го этапа Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Герант Томас Адам Йейтс Микель Ланда Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. Имя: Павел

    LuckyNovik

    Сегодня, 00:06 | Регистрация: 5.05.2017

    Перед самым подъёмом на Этну на перекрёстке никак не обозначили в какую сторону ехать. В следствии чего произошёл серьёзный завал. Теперь на Блокхаусе перед самым подъёмом недоразвитый мотоциклист сопровождения от организаторов - срочно решил отлить, или что-то типа того. Не знаю как ещё объяснить его безответственные действия. Ну и Мувистаровцы конечно "красавцы" - сразу вдвое скорость взвинтили. Вот те и Фэйр Плэй как говорится. Теперь я знаю точно ПРОТИВ кого болеть!!!

    1. Имя: Андрей

      Khan

      Сегодня, 01:44 | Регистрация: 17.05.2010

      Вдвое это насколько? Они подвозили на такой скорости, что "вдвое взвинтили" это уже почти полёт должен получаться под 60 км/ч.

      Никто на последних 20 километрах ждать не будет. Даже лидера ГК, не говоря уж о претендентах. Кто тормозил на Кабарге, когда Антон кувыркнулся? Кто тормозил когда Вальверде упал в красной майке на Вуэльте (а я помню кто тогда взвинтил)? Кто Кройсвика ждал на спуске на прошлой Джиро?

  2. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 00:16 | Регистрация: 4.01.2015

    Да уж, команде СКАЙ не повезло в этом завале дважды: упало куча человек и травмировались оба капитана. И надо было СКАЙевским ребятам колесить именно по левой стороне да ещё и чуть позади Мовистара. Хотя беда в гонке тебя может найти и на ровном месте, так сказать
    А Дюмолину, да, конкретно повезло...пронесло в прямом смысле этого слова.
    А Келдерман то главным грэагари был для Тома...жаль, кстати это он зацепыл моцик или Чад Хага? Вот что написал он в твиттере:

    It was stopped just after a right bend, we couldn't see it till the last moment and could only shout

  3. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 00:20 | Регистрация: 18.09.2014

    Ланду как-будто кто сглазил. Такое отставание уже не отыграть. Очень обидно, очень.

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Khan
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (89)
    Khan-Фото
    Парню катастрофически не везёт с командами.

    На Джиро-15 он был в потрясающей форме, но руководство Астаны по сути у него забрало синюю майку для того, чтобы запрячь его в работу на Ару, который прочно осел на втором месте совершенно без шансов добраться до Контадора.

    Теперь в Скае он возит британцев, включая более слабого горняка Томаса.

    Не знаю, может его всё устраивает, но при его таланте и возможностях быть хоть звёздным, но грегари это очень странно.
  • Khan
    Инцидент с мотоциклом на 9-м э ... (4)
    Khan-Фото

    Вдвое это насколько? Они подвозили на такой скорости, что "вдвое взвинтили" это уже почти полёт должен получаться под 60 км/ч.

    Никто на последних 20 километрах ждать не будет. Даже лидера ГК, не говоря уж о претендентах. Кто тормозил на Кабарге, когда Антон кувыркнулся? Кто тормозил когда Вальверде упал в красной майке на Вуэльте (а я помню кто тогда взвинтил)? Кто Кройсвика ждал на спуске на прошлой Джиро?

  • archi
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (89)
    archi-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Ланда, мамма мия столько ухватил за 1 этап, даже с учётом падения..

    По-ходу его вернули за подданным её Величества, как и ожидалось. У Ланды нет шансов на генерал, пока есть британцы

  • Student
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (89)
    Student-Фото
    Этап получился, что надо, жалко , что с горечью. После того, как лег весь Скай, думал, все Джиро закончено. Но Кинтанане чего выдающегося не показал, привез гроши и не топам. Кто-то верить в Нибали и третью неделю, но у Кинтаны тоже третья неделя сильна, а в Нибали не верю. Уж больно его перекрутило под конец, но сопротивлялся, молодец . надеюсь Томас себя ещё покажет, форма есть, если на разделке себя покажет, то может ещё вернутся , 5 минут не вечность. Пино хорошо, надеюсь подиум его.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (89)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ланда, мамма мия pardon столько ухватил за 1 этап, даже с учётом падения..(
    Теперь разве только эпический этап в Доломитах ему взять для сатисфакции и то, если доедет и не сойдёт раньше

    Цитата: Ayrton
    Цитата: Александра

    Мне еще понравилось о Пино: "Либо это второе дыхание, либо последнее издыхание".))

     А да, у СК сегодня много перлов было, особенно про Пино: "он выглядит импозантно, в плане самочувствия." До сих пор думаю, что он хотел имел ввиду?

    А "вело-монах Кинтана"))), а ещё то упоминание о велогонщике, который хочет запустить патлы а-ля в Р.Урана, но не получается пока))

    Вот на Е1 идёт Тур Калфиорнии (1-й этап, LIVE); коментирует Отар М. Молодца, намного лучше чем 2-3 года назад, готовится, старается, но до СК ещё далековато

  • Александра
    Инцидент с мотоциклом на 9-м э ... (4)
    Александра-Фото

    Ланду как-будто кто сглазил. Такое отставание уже не отыграть. Очень обидно, очень.

  • EL-Fenomeno
    Инцидент с мотоциклом на 9-м э ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, команде СКАЙ не повезло в этом завале дважды: упало куча человек и травмировались оба капитана. И надо было СКАЙевским ребятам колесить именно по левой стороне да ещё и чуть позади Мовистара. Хотя беда в гонке тебя может найти и на ровном месте, так сказать
    А Дюмолину, да, конкретно повезло...пронесло в прямом смысле этого слова.
    А Келдерман то главным грэагари был для Тома...жаль, кстати это он зацепыл моцик или Чад Хага? Вот что написал он в твиттере:

    It was stopped just after a right bend, we couldn't see it till the last moment and could only shout

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (89)
    Адриен-Фото

    А что отличного то ? Все как предсказывали, все по "писанному"... Говорилось, что Кинтана вне конкуренции ? Говорилось ! Говорилось, что Дюмулен отлично проводит первую неделю ? Говорилось! Говорилось, что Нибали включается по полной только на третьей неделе ? Говорилось! Говорилось, что Джиро не "любит" Скай ? Говорилось ! И т.д. и т.п. ... Прогнозы сбываются, а это скучно ... Что касается завала, то правы те велогонщики , кто говорили - "Это ЧАСТЬ современного велоспорта, обидно , досадно, но - такова РЕАЛЬНОСТЬ". А что ?! Пока в гонке участвуют мотоциклисты, такие случаи НЕИСКЛЮЧИМЫ. Мы ведь не знаем - почему резко остановился полицейский. Могла быть техническая причина, человеческий фактор, мало ли что или кто помешал. А тут в комментариях - дурак, придурок ... Хочу спросить - А ВЫ ПО ЖИЗНИ ИДЕТЕ НЕ СПОТЫКАЯСЬ ? Сами на дороге ХОТЬ ОДИН РАЗОЧЕК ошибались ? Знаю одно - НЕ СУДИ, ДА НЕ СУДИМ БУДЕШЬ! Иначе ОБЯЗАТЕЛЬНО настанет такой жизненный момент, что и тебя сходу, по максималистки, по "правильному" ОСУДЯТ - не вникая в суть...

  • LuckyNovik
    Инцидент с мотоциклом на 9-м э ... (4)
    LuckyNovik-Фото
    Перед самым подъёмом на Этну на перекрёстке никак не обозначили в какую сторону ехать. В следствии чего произошёл серьёзный завал. Теперь на Блокхаусе перед самым подъёмом недоразвитый мотоциклист сопровождения от организаторов - срочно решил отлить, или что-то типа того. Не знаю как ещё объяснить его безответственные действия. Ну и Мувистаровцы конечно "красавцы" - сразу вдвое скорость взвинтили. Вот те и Фэйр Плэй как говорится. Теперь я знаю точно ПРОТИВ кого болеть!!!
  • protur
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (89)
    protur-Фото

    Не люблю спорить, ибо уважаю мнение каждого и его оригинальный взгляд на любые ... аспекты.  Но решил ответить, прошу не обижаться. 

    Спорт всегда улучшается и совершенствуется, как и сами спортсмены и доказательством тому, то что любые рекорды со времнем бьются. И спортсменам из прошлого никак не победить спортменов нашей с вами современности, извиняюсь за штамп. Тут очень много факторов, ну сами все знаете...

    Дюмулан (или вариации его имен...), подчеркиваю, по моему мнению, из той категории райдеров, которые могут выиграть ГТ, тогда, когда от них этого никто не ждет - Х. Райдер, старина Хорнер... на  Вуэльте -15 была его "лучшая песня", но не исполненная до конца. Могло состоятся, но не получилось. Вполне может быть он и возмет ГТ и не одно, но на сегодняшний день - у меня такой взгляд на его перспективы.

    Кинтана спрятался в горах на 2 или 3 месяца, со слов СК, чуть не монахи записался. Если читать (слушать) между строк, то вполне себе он мог  там прятатся не только от журналистов, делайте выводы...

    Спорт давно прошел свой романтический период, и правят там деньги. Бизнес двигает спорт, спорт и спортсмены двигают бизнес, никак иначе. И опять это на мой пессимистический взгляд, кто-то вполне может считать иначе...

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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