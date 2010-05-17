Инцидент с мотоциклом на 9-м этапе Джиро д'Италия-2017

Герант Томас, Вилко Келдерман, Адам Йейтс о падении на 9-м этапе Джиро д’Италия-2017

В решающий момент 9-го этапа Джиро д’Италия-2017, перед самым началом подъёма на Блокхаус за 15 км до финиша припаркованный с левой стороны дороги полицейский мотоцикл сопровождения стал причиной большого завала, в котором больше всего пострадали гонщики команды Sky, гонщик команды Sunweb Вилко Келдерман, который был вынужден сойти с гонки, гонщик команды Orica-Scott Адам Йейтс, получивший ушибы и ссадины правой стороны тела, Стив Морабито (FDJ), получивший ушиб коленей и правого локтя, Пельо Бильбао (Astana), также повредивший правую сторону тела.

Упали оба капитана британской команды Sky – Герант Томас и Микель Ланда, а также Диего Роза, Себастьян Энао, Василий Кириенко и Кенни Элиссонде. Они получили ссадины и ушибы. Герант Томас получил травму правого плеча и повреждения правой стороны тела, бедра и ноги, Микель Ланда упал на левую сторону тела, Василий Кириенко повредил правый локоть.

Хотя Микель Ланда быстро вернулся в гонку, на подъёме он не смог идти в полную силу. Герант Томас был вынужден ждать нового велосипеда, а затем с помощью Диего Розы, Себастьяна Энао и Филипа Дейнана прошёл подъёма Блокхаус. Все гонщики команды Sky финишировали. Герант Томас был первым из гонщиков команды Sky, пересёкшим финиш 9-го этапа через 5 минут 8 секунд после победителя 9-го этапа Наиро Кинтаны (Movistar), Микель Ланда приехал на финиш лишь через 26 минут 56 секунд.

Вилко Келдерман (Sunweb) – единственный из гонщиков, кто сошёл после завала за 15 км до финиша. 26-летний голландский гонщик получил сложный перелом пальца левой руки.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Герант Томас (Sky): «Мы ехали к подножию подъёма и заняли всё полотно дороги. Вдруг прямо передо мной, как будто без причины, начали падать гонщики и возник мотоцикл, и я тоже упал. Подумал, что что-то случилось с моим плечом, но врач гонки быстро вправил его. И мне понадобился новый велосипед. Игра была закончена.

Я вернулся и боролся до финиша, хотя понимал, как далеко нахожусь, и что вернуться не получится. Когда упал, я потерял довольно много времени, пока лежал на земле, потом ждал велосипед.

Мотоцикл высовывался на дорогу, а мы использовали каждый сантиметр полотна, и ехали по краю. Кто-то ударился велосипедом, и мы упали.

Надо продолжать бороться, что мы и делали сегодня, мы не сдались. Всё могло быть намного хуже. Мы проиграли пять минут, но мне кажется, что 3 или 4 минуты я потерял на обочине дороги, а нога идёт довольно прилично.

Собираюсь хорошо отдохнуть завтра, а затем мощно двинуть на разделке. И тогда посмотрим, где мы будем. Конечно, теперь будет очень сложно бороться за победу в общем зачёте, но впереди ещё много этапов. Мы всё ещё можем продвинуться в десятку сильнейших или выше. Сейчас я просто хочу ехать агрессивно, жёстко, чтобы понять, насколько я смогу продвинуться. У меня были и худшие падения. Плечо болит, но ничего такого, с чем я не смог бы справиться».

Дэйв Брэйлсфорд, глава команды Sky: «Такое случается в спорте. Надо просто сохранять спокойствие и не реагировать слишком остро. Конечно, эмоции есть, но моя роль в команде помогать ребятам успокоиться, дать оценку ситуации, найти, как двигаться дальше. Сегодня было приятно смотреть на работу команды. И Микель, и Герант были уверены в своих силах, но никогда не знаешь, что случится.

Мотоцикл не должен был там стоять, думаю, все это понимают. Но я уверен, что ребята, которые управляют мотоциклом, тоже это осознают. Уверен, что им тоже плохо от этой ситуации. Поэтому мы оставим всё это. Думаю, мы должны посмотреть и задать вопросы, почему такое случилось. Надо перестроиться и продолжать гонку. Такова природа спорта. Ты можешь быть повержен, но снова поднимаешься и продолжаешь идти дальше. Так мы и поступим».

Маннес Нафф, физиотерапевт команды Sunweb: «У Вилко сложный перелом указательного пальца левой руки. Этот же палец он ломал во время падения на Страде Бьянке. Как и в прошлый раз, ему нужно снова провести операцию. Она пройдёт через несколько дней в Нидерландах, после чего ему необходимо, по меньшей мере, от четырёх до шести недель на восстановление».

Вилко Келдерман (Sunweb): «Ужасно расстроен, что вот так упал. Мы заняли позицию впереди и слева по дороге, и нам пришлось объезжать мотоцикл. Тому (Дюмулину) удалось объехать мотоцикл, но я зацепил его рулём. Мне очень обидно, потому что сегодня чувствовал себя отлично, мне жаль, что я не смогу больше помогать Тому».

Адам Йейтс (Orica-Scott) во время падения получил ссадины и ушибы, но больше всего пострадал его велосипед – рама оказалась сломана, так же, как и колёса. Британский гонщик боролся, чтобы компенсировать потерю времени, но на финише проиграл победителю, Наиро Кинтане (Movistar) 4 минуты 39 секунд.

Адам Йейтс: «Сегодняшняя ситуация принесла горькое разочарование, но Джиро д’Италия для нас ещё не закончена. Я приехал сюда в отличной форме после долгих месяцев тяжёлой работы. И эта форма никуда не делась. Впереди две тяжёлых недели гонки, теперь я ещё решительнее настроен показать результат и подняться в генеральной классфикации».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды Orica-Scott: «Мы крайне разочарованы, что ситуация, которой не должно было быть, так повлияла на ход гонки. Мы не знаем всех обстоятельств, случайно ли задержался этот мотоцикл, или его водитель ошибся, остановившись там, мы никогда не поймём, что случилось.

Адам получил поверхностные повреждения, а его велосипед был сломан.

Нам кажется, что сегодня команда Movistar также сделала ошибку. Это не был последний километр до финиша.

Учитывая сценарий гонки, и то, что до финиша было далеко, и то, что впереди не было отрыва, который надо было преследовать, они могли бы просто подождать пару минут, когда так много генеральщиков упали. Сегодня выиграл сильнейший, но и ущерб от завала был значительным. Это неспортивное поведение.

Сегодня у нас был плохой день, но мы не сдаёмся, хотя наши надежды на подиум получили серьёзный удар. Мы продолжим бороться, поедем за победами на этапе, возможно, за белой майкой. Адам не травмирован и в хорошей форме, а до Милана ещё далеко».