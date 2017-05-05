Герант Томас вынужден сойти с Джиро д'Италия-2017

Герант Томас сошёл с Джиро д’Италия-2017 перед 13-м этапом

Герант Томас (Geraint Thomas) вынужден сойти с Джиро д’Италия-2017 из-за последствий падения на 9-м этапе. 30-летний британский гонщик команды Sky после дня отдыха на 10-м этапе занял 2-е место в индивидуальной гонке на время, где проиграл лишь победителю Тому Дюмулину (Sunweb). Но затем травмы плеча и колена дали о себе знать, и следующие два дня Герант Томас начал терять время. На 11-м этапе он финишировал через 2 с половиной минуты, проиграв группе генеральщиков почти минуту, на равнинном 12-м этапе также не выдержал темпа группы, где находились все претенденты на общий зачёт, финишировав через 31 секунду.

Photo © credit Team Sky/Russ Ellis

Герант Томас: «Я мучился с воскресенья всё время после падения. Проблемы с плечом были терпимы, но колено с каждым днём становилось всё хуже. Конечно, нет ничего хорошего покидать гонку так рано, особенно, когда она была главной целью сезона. Но мне надо смотреть на ситуацию шире. Я бы хотел продолжать, но это будет борьба на выживание каждый день, а не борьба с соперниками. Теперь моё внимание сконцентрируется на Тур де Франс, к старту которого хочу подойти в той же хорошей форме, с которой стартовал на Джиро д’Италия.

Благодарю весь персонал и товарищей по команде, и желаю им всем удачи на оставшейся Джиро д’Италия. Я действительно наслаждался гонкой в Италии, болельщики были потрясающими, и я вернусь».

Дэйв Брэйлсфорд, глава команды Sky: «Мне невероятно жаль, что Герант должен сойти с гонки. Он очень много работал, чтобы подойти к ней в такой великолепной форме. Но падение сыграло свою роль. Мы должны сделать всё возможное, чтобы помочь ему справиться с травмами, обеспечить возвращение его физической формы, а затем поставить новые цели.

Команда Sky продолжит борьбу на гонке. И хотя генеральная классификация вне досягаемости, на Джиро д’Италия будет ещё много возможностей для наших гонщиков побороться за победу на этапе юбилейного 100-го выпуска итальянского Гран-тура».