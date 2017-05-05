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Герант Томас вынужден сойти с Джиро д'Италия-2017

Герант Томас сошёл с Джиро д’Италия-2017 перед 13-м этапом

 

 

  Герант Томас (Geraint Thomas) вынужден сойти с Джиро д’Италия-2017 из-за последствий падения на 9-м этапе. 30-летний британский гонщик команды Sky после дня отдыха на 10-м этапе занял 2-е место в индивидуальной гонке на время, где проиграл лишь победителю Тому Дюмулину (Sunweb). Но затем травмы плеча и колена дали о себе знать, и следующие два дня Герант Томас начал терять время. На 11-м этапе он финишировал через 2 с половиной минуты, проиграв группе генеральщиков почти минуту, на равнинном 12-м этапе также не выдержал темпа группы, где находились все претенденты на общий зачёт, финишировав через 31 секунду.

 

Герант Томас сошёл с Джиро д’Италия-2017 перед 13-м этапом

 Photo © credit Team Sky/Russ Ellis

 

  Герант Томас: «Я мучился с воскресенья всё время после падения. Проблемы с плечом были терпимы, но колено с каждым днём становилось всё хуже. Конечно, нет ничего хорошего покидать гонку так рано, особенно, когда она была главной целью сезона. Но мне надо смотреть на ситуацию шире. Я бы хотел продолжать, но это будет борьба на выживание каждый день, а не борьба с соперниками. Теперь моё внимание сконцентрируется на Тур де Франс, к старту которого хочу подойти в той же хорошей форме, с которой стартовал на Джиро д’Италия.

 

  Благодарю весь персонал и товарищей по команде, и желаю им всем удачи на оставшейся Джиро д’Италия. Я действительно наслаждался гонкой в Италии, болельщики были потрясающими, и я вернусь».

 

  Дэйв Брэйлсфорд, глава команды Sky: «Мне невероятно жаль, что Герант должен сойти с гонки. Он очень много работал, чтобы подойти к ней в такой великолепной форме. Но падение сыграло свою роль. Мы должны сделать всё возможное, чтобы помочь ему справиться с травмами, обеспечить возвращение его физической формы, а затем поставить новые цели.

 

  Команда Sky продолжит борьбу на гонке. И хотя генеральная классификация вне досягаемости, на Джиро д’Италия будет ещё много возможностей для наших гонщиков побороться за победу на этапе юбилейного 100-го выпуска итальянского Гран-тура».

 

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Sky Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Андрон
    Хет-трик Фернандо Гавирии на э ... (4)
    Андрон-Фото
    Ничего себе, Фредди Маэртенс - некий. Вот так лет через 30 кто-нибудь напишет здесь - некий Саган.
  • Berdok
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (7)
    Berdok-Фото
    действительно, прослеживается какая-то дорожная безысходность
  • Grinta
    Тур Калифорнии-2017. Этап 5 (4)
    Grinta-Фото

    Ну, что первая победа Кэнондейл в гонках Про-Тура за 2 (!!!!) года - есть.

    Попрёт теперь, нет?

     

    Бестолковейшая команда. Хотя гонщиков просто отличных - каждый второй.

  • tim147
    Тур Калифорнии-2017. Этап 5 (4)
    tim147-Фото
    Шанс у Майки на генерал есть, если не провалит 6 этап - разделку 25 км
  • YuraHist
    Тур Калифорнии-2017. Этап 5 (4)
    YuraHist-Фото
    Нет возможности смотреть гонку, Майка тянет на победу в генерала? Наверное с такой формой отправится на ТдФ с амбициями.
  • Stack
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (7)
    Stack-Фото

    Тем временем сайт Скай сообщает, что Томас сошел с Джиро: Geraint Thomas’ Giro d’Italia has come to an end after injuries sustained in a crash during Sunday’s stage nine forced him to withdraw from the race.

  • bondar_a_v
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (7)
    bondar_a_v-Фото

    Не только велогонщиков сбивают на итальянских дорогах((

    Вчера не далеко от Римини во время тренировки на велосипеде был сбит один из лучших гонщиков MotoGP Ники Хейден

     

    https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1008730/eks-chiemp
    iona_mira_v_klassie_motogp_niki_kheidiena_v_italii_sbil_avtomobil

  • YuraHist
    Хет-трик Фернандо Гавирии на э ... (4)
    YuraHist-Фото
    Фредди Маэртенс сильный однодневщик, двухкратный чемпион мира, а так обладатель зеленой майки на ТдФ, надеюсь Гавирию ждет тоже сильное будущее...
  • Андрон
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (7)
    Андрон-Фото

      Такой тихий, спокойный этап. Пятница, 13-й.

  • ScaRR
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    ScaRR-Фото

    Одно то, что в комментариях к этапу есть стихотворные зарисовки, говорит о живейшем интересе к Джиро :)
    На самомм деле все супер интересно и непонятно в борьбе за любое место в десятке и любую майку, кроме цикламиновой. Абсолютно открытая гонка, где ноги настолько хороши, что без мозгов не выиграешь.

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