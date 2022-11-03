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Жулиан Алафилипп сошёл с Вуэльты Испании-2022 после падения на 11-м этапе

Жулиан Алафилипп сошёл после падения на 11-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

 

  Чемпион мира Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) сошёл на 11-м этапе Вуэльты Испании-2022 за 63 км до финиша. 30-летний французский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl находился в голове пелотона в числе первых десяти- пятнадцати гонщиков и упал на повороте. Алафилипп не смог подняться сам и не мог действовать правой рукой. Врачи  увезли гонщика на машине скорой помощи.  

 

 

Жулиан Алафилипп сошёл с Вуэльты Испании-2022 после падения на 11-м этапе

 

Жулиан Алафилипп сошёл с Вуэльты Испании-2022 после падения на 11-м этапе

Жулиан Алафилипп сошёл с Вуэльты Испании-2022 после падения на 11-м этапе

  

Жулиан Алафилипп сошёл с Вуэльты Испании-2022 после падения на 11-м этапе

 Жулиан Алафилипп сошёл с Вуэльты Испании-2022 после падения на 11-м этапе

  Жулиан Алафилипп сошёл с Вуэльты Испании-2022 после падения на 11-м этапе

 

 

 

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Quick-Step Alpha Vinyl Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Mike88

    Сегодня, 18:27 | Регистрация: 12.03.2022

    Ужас!

  2. MVDP

    Сегодня, 18:39 | Регистрация: 3.10.2020

    Что за пропасть такая? Проклятая майка.

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 18:47 | Регистрация: 22.05.2013

    Сезон ужасный, без тура без ярких побед... Похоже без ЧМ.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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