  Жулиан Алафилипп сошёл с Вуэльты Испании-2022 после падения на 11-м этапе

- Категория:
- VeloNEWS / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 17:56
Жулиан Алафилипп сошёл после падения на 11-м этапе Вуэльты Испании-2022
Чемпион мира Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) сошёл на 11-м этапе Вуэльты Испании-2022 за 63 км до финиша. 30-летний французский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl находился в голове пелотона в числе первых десяти- пятнадцати гонщиков и упал на повороте. Алафилипп не смог подняться сам и не мог действовать правой рукой. Врачи увезли гонщика на машине скорой помощи.
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