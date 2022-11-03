  Жулиан Алафилипп сошёл с Вуэльты Испании-2022 после падения на 11-м этапе

Жулиан Алафилипп сошёл после падения на 11-м этапе Вуэльты Испании-2022

Чемпион мира Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) сошёл на 11-м этапе Вуэльты Испании-2022 за 63 км до финиша. 30-летний французский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl находился в голове пелотона в числе первых десяти- пятнадцати гонщиков и упал на повороте. Алафилипп не смог подняться сам и не мог действовать правой рукой. Врачи увезли гонщика на машине скорой помощи.