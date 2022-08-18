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Сольная атака Хуана Аюсо и 5-е место в общем зачёте после 6 этапа Вуэльты Испании-2022

19-летний Хуан Аюсо поднялся на 5-е место в общем зачёте после сольной атаки на 6-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

 

  19-летний испанский велогонщик команды UAE Team Emirates Хуан Аюсо (Juan Ayuso) на первом горном этапе Вуэльты Испании-2022 – 6-м этапе с набором высоты 3600 м и финишем в подъем первой категории Пико Хано, атаковал за 6,5 км до финиша, и в одиночку проехал оставшуюся часть подъёма.

 

Сольная атака Хуана Аюсо и 5-е место в общем зачёте после 6 этапа Вуэльты Испании-2022

 

 

  Аюсо не успел догнать лидеров, но выиграл время относительно группы генеральщиков, финишировав 4-м, через 55 секунд после победителя этапа Джея Вайна (Alpecin-Deceuninck) и через 40 секунд после Ремко Эвенепула (Quick Step Alpha Vinyl) и Энрика Маса (Movistar). Группу Приможа Роглича (Jumbo-Visma) Аюсо опередил на 1 минуту 32 секунды.

 

  На своём дебютном Гранд-туре Хуан Аюсо после 6-го этапа поднялся в топ-5 генеральной классификации Вуэльты Испании-2022. Он уступает 11 секунд трёхкратному победителю Вуэльты Испании Приможу Рогличу (Jumbo-Visma) и 1:12 – лидеру Ремко Эвенепулу (Quick-Step Alpha Vinyl).

 

  Хуан Аюсо: «Был очень тяжёлый день, главным образом из-за сильного дождя. Я знаю подъём Кольяда де Бренес с тех пор, как был юниором, приятно было вспомнить. Потом на Пико Хано все поехали на полной скорости почти сразу от подножия. Было невозможно узнать, как далеко я уехал от одной группы и насколько далеко впереди лидеры. Не имел понятия, поэтому оказался на ничейной территории. Я поехал свой скоростью, что позволило мне занять 4-е место.

 

  Первые дни в Испании чувствовал себя не очень хорошо, поэтому очень рад, что так хорошо проехал сегодня. Надо продолжать брать максимум из ситуации. Я здесь, чтобы учиться, бороться за хороший результат. Жуан Алмейда опытный, у него есть победы. Я не знаю, будет ли у меня плохой день. Поэтому отлично, что в  нашей команде два лидера».

 

Результаты 6 этапа Вуэльты Испании-2022

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Теги к статье: Хуан Аюсо Juan Ayuso UAE Team Emirates Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27)
    rude_rider-Фото

    полная не разбериха..не верю в ремко

     

    Мас полный ноль..прям натуральный колесник..наследник контадора ага..

     

    Роглич чет прям ваще..наверное словил свой день теперь будет лучше и веселее

     

    хороша в принципе вуелта..нет явного..никто никого не боится

  • uran
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27)
    uran-Фото

    Это коверканье белорусского языка "перамога"  "здрада" . Только для чего непонятно.

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Задумка организаторов не совсем ясна. В 14 году ,эта гора тоже была посредине этапа, но там в конце была и финишная гора 1 категории и сам этап проходил в конце второй недели.

    Мне видится (например) два сценария развития этого этапа.

    1- наиболее вероятный: если отрыв доберется до макушки горы первым, то дальше он уже ловится.

    2 - наименнее вероятный: смелый универсал набирает на этой горе 30-40 секунд преимущества и во второй части этапа увеличивает его до неприличия. Вопрос кто на это пойдет в предверие субботы и воскресенья?...

    Я больше склоняюсь к тому что снова будет большой отрыв и большая фора.

  • M-07
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27)
    M-07-Фото

    Ремко двинул, конечно, но пока непонятно, может ли лн выдержать весь ГТ. Но я не желаю ему успеха, лично против него ничего не имею, болею против мерзкой команды Квикстеп.

    Сиваков пока хорошо смотрится, форма была видна ещё на победном Бургосе, а сейчас Карапас ещё отстал, так что тут уже на Павла должны работать.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27)
    EL-Fenomeno-Фото

    Погодка такая, что конечно велогонщикам "сущий ад", но болелам думаю понравилось этот дополнительный "компонент преодоления" на этапе, как и баталии да борьба. На ТдФ о такой влажости только и мечтали))

    Молодец наш Падун! Снова, как и на той Джиро выбрал для отъезда/отрыва холодный и мокрый этап, снова держался почти до последнего и снова..эх..не выдержал, но однозначно ЗАЧЁТ Марку. Получил комбатив, взял горные очки, жаль правда, что не смог зацепить горную майку, но может ещё побореться за синий горох.

    6-й этап на Вуэльте - 6-й НОВЫЙ лидер общего зачёта!! Я такого старта событий в генерале не помню ни на одном ГТ за последние 15 лет.

    Очень понравился Аюсо, ну и Вайн выДал мощно. Разочерования этапа - это конечно Карапаз (если что то там у него сертёзно забарахлило внутри, может даже и сойдёт скоро...или выиграет какой то крутой горынй этап). Не ожидал, что Ричард так сдаст и не сможет уже так рано на Вуэльте бороться с другими капитанами, хотя его комрад по команде И.Хейтер вообще предпоследний на финише...неужели КОВИД.

  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27)
    Velolife-Фото

    От виртуального к реальному. Jay Vine Zwift на Pico Jano! Потрясающе! Remco Evenepoel не взял первым Pico Jano, но взял Maillot Rojo! Спасибо вырубившемуся Julian Alaphilippe. Enric Mas колёсничал 3-м и стал 3-м. Chapeau Марку Падуну! Интересно, Ярослав Попович за кого преживал больше? Своего соотечественника или Kenny Elissonde? В целом генералы показали себя во всей своей красе. Надеюсь, завтра они вновь продемонстрирует, насколько триумфльным будет 20-км  подъём к Puerto San Glorio. Главное, чтобы небеса не рассердились!

  • motte
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27)
    motte-Фото

    М-да, смотрим дальше

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Даниил
    Не являюсь фанатом Рэмко, но то что он сделал достойно уважения (как минимум). Приятно удивил Аюса от него атаки не ожидал.
    У меня лишь один вопрос, на чëм он это сделал и иссякнет ли такая пруха ... 

  • Earl57
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27)
    Earl57-Фото

    Взрослые дяди решили не рисковать в таких условиях. Опыт, сын ошибок трудных...

     

    Интересный рассказ о падении на скользкой дороге и тяжелых последствиях, как физических, так и психологических.

    https://www.redbull.com/mea-en/tom-pidcock-recovery-tour-de-lavenir-crash

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27)
    Гонщик-Фото

    Цитата: vadi
    На равнинной разделке Евенпул имеет шансы еще полминуты-минуту всем привезти и обеспечить себе комфортное преимущество, откуда его трудно будет сдвинуть. Все таки эта Вуэльта не слишком горная
    Шансы есть всегда, но после такого впахивания в горе, посмотрим на что этот парниша способен. 

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