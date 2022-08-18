Сольная атака Хуана Аюсо и 5-е место в общем зачёте после 6 этапа Вуэльты Испании-2022

rude_rider

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27) полная не разбериха..не верю в ремко Мас полный ноль..прям натуральный колесник..наследник контадора ага.. Роглич чет прям ваще..наверное словил свой день теперь будет лучше и веселее хороша в принципе вуелта..нет явного..никто никого не боится

uran

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27) Это коверканье белорусского языка "перамога" "здрада" . Только для чего непонятно.

старт-шоссе 82

Вуэльта Испании-2022, превью э ... (3) Задумка организаторов не совсем ясна. В 14 году ,эта гора тоже была посредине этапа, но там в конце была и финишная гора 1 категории и сам этап проходил в конце второй недели. Мне видится (например) два сценария развития этого этапа. 1- наиболее вероятный: если отрыв доберется до макушки горы первым, то дальше он уже ловится. 2 - наименнее вероятный: смелый универсал набирает на этой горе 30-40 секунд преимущества и во второй части этапа увеличивает его до неприличия. Вопрос кто на это пойдет в предверие субботы и воскресенья?... Я больше склоняюсь к тому что снова будет большой отрыв и большая фора.

M-07

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27) Ремко двинул, конечно, но пока непонятно, может ли лн выдержать весь ГТ. Но я не желаю ему успеха, лично против него ничего не имею, болею против мерзкой команды Квикстеп. Сиваков пока хорошо смотрится, форма была видна ещё на победном Бургосе, а сейчас Карапас ещё отстал, так что тут уже на Павла должны работать.

EL-Fenomeno

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27) Погодка такая, что конечно велогонщикам "сущий ад", но болелам думаю понравилось этот дополнительный "компонент преодоления" на этапе, как и баталии да борьба. На ТдФ о такой влажости только и мечтали)) Молодец наш Падун! Снова, как и на той Джиро выбрал для отъезда/отрыва холодный и мокрый этап, снова держался почти до последнего и снова..эх..не выдержал, но однозначно ЗАЧЁТ Марку. Получил комбатив, взял горные очки, жаль правда, что не смог зацепить горную майку, но может ещё побореться за синий горох. 6-й этап на Вуэльте - 6-й НОВЫЙ лидер общего зачёта!! Я такого старта событий в генерале не помню ни на одном ГТ за последние 15 лет. Очень понравился Аюсо, ну и Вайн выДал мощно. Разочерования этапа - это конечно Карапаз (если что то там у него сертёзно забарахлило внутри, может даже и сойдёт скоро...или выиграет какой то крутой горынй этап). Не ожидал, что Ричард так сдаст и не сможет уже так рано на Вуэльте бороться с другими капитанами, хотя его комрад по команде И.Хейтер вообще предпоследний на финише...неужели КОВИД.

Velolife

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27) От виртуального к реальному. Jay Vine Zwift на Pico Jano! Потрясающе! Remco Evenepoel не взял первым Pico Jano, но взял Maillot Rojo! Спасибо вырубившемуся Julian Alaphilippe. Enric Mas колёсничал 3-м и стал 3-м. Chapeau Марку Падуну! Интересно, Ярослав Попович за кого преживал больше? Своего соотечественника или Kenny Elissonde? В целом генералы показали себя во всей своей красе. Надеюсь, завтра они вновь продемонстрирует, насколько триумфльным будет 20-км подъём к Puerto San Glorio. Главное, чтобы небеса не рассердились!

motte

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27) М-да, смотрим дальше

Гонщик

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27) Цитата: Даниил Не являюсь фанатом Рэмко, но то что он сделал достойно уважения (как минимум). Приятно удивил Аюса от него атаки не ожидал. У меня лишь один вопрос, на чëм он это сделал и иссякнет ли такая пруха ... У меня лишь один вопрос, на чëм он это сделал и иссякнет ли такая пруха ...

Earl57

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27) Взрослые дяди решили не рисковать в таких условиях. Опыт, сын ошибок трудных... Интересный рассказ о падении на скользкой дороге и тяжелых последствиях, как физических, так и психологических. https://www.redbull.com/mea-en/tom-pidcock-recovery-tour-de-lavenir-crash

Гонщик

Вуэльта Испании-2022. Результа ... (27) Цитата: vadi На равнинной разделке Евенпул имеет шансы еще полминуты-минуту всем привезти и обеспечить себе комфортное преимущество, откуда его трудно будет сдвинуть. Все таки эта Вуэльта не слишком горная

Шансы есть всегда, но после такого впахивания в горе, посмотрим на что этот парниша способен. Шансы есть всегда, но после такого впахивания в горе, посмотрим на что этот парниша способен.