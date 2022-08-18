Сольная атака Хуана Аюсо и 5-е место в общем зачёте после 6 этапа Вуэльты Испании-2022

- Категория:
- VeloNEWS / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 00:33
19-летний Хуан Аюсо поднялся на 5-е место в общем зачёте после сольной атаки на 6-м этапе Вуэльты Испании-2022
19-летний испанский велогонщик команды UAE Team Emirates Хуан Аюсо (Juan Ayuso) на первом горном этапе Вуэльты Испании-2022 – 6-м этапе с набором высоты 3600 м и финишем в подъем первой категории Пико Хано, атаковал за 6,5 км до финиша, и в одиночку проехал оставшуюся часть подъёма.
Аюсо не успел догнать лидеров, но выиграл время относительно группы генеральщиков, финишировав 4-м, через 55 секунд после победителя этапа Джея Вайна (Alpecin-Deceuninck) и через 40 секунд после Ремко Эвенепула (Quick Step Alpha Vinyl) и Энрика Маса (Movistar). Группу Приможа Роглича (Jumbo-Visma) Аюсо опередил на 1 минуту 32 секунды.
На своём дебютном Гранд-туре Хуан Аюсо после 6-го этапа поднялся в топ-5 генеральной классификации Вуэльты Испании-2022. Он уступает 11 секунд трёхкратному победителю Вуэльты Испании Приможу Рогличу (Jumbo-Visma) и 1:12 – лидеру Ремко Эвенепулу (Quick-Step Alpha Vinyl).
Хуан Аюсо: «Был очень тяжёлый день, главным образом из-за сильного дождя. Я знаю подъём Кольяда де Бренес с тех пор, как был юниором, приятно было вспомнить. Потом на Пико Хано все поехали на полной скорости почти сразу от подножия. Было невозможно узнать, как далеко я уехал от одной группы и насколько далеко впереди лидеры. Не имел понятия, поэтому оказался на ничейной территории. Я поехал свой скоростью, что позволило мне занять 4-е место.
Первые дни в Испании чувствовал себя не очень хорошо, поэтому очень рад, что так хорошо проехал сегодня. Надо продолжать брать максимум из ситуации. Я здесь, чтобы учиться, бороться за хороший результат. Жуан Алмейда опытный, у него есть победы. Я не знаю, будет ли у меня плохой день. Поэтому отлично, что в нашей команде два лидера».
Результаты 6 этапа Вуэльты Испании-2022
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