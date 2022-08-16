Майкл Вудс возглавит велокоманду Israel – Premier Tech на Вуэльте Испании-2022

Майкл Вудс и Крис Фрум в составе команды Israel – Premier Tech на Вуэльте Испании-2022

35-летний канадский велогонщик Майкл Вудс возглавит команду Israel – Premier Tech на Вуэльте Испании-2022. Команда нацелена бороться за высокое место в генеральной классификации и за этапы. Майкл Вудс – победитель двух этапов испанского Гранд-тура, а его лучшим результатом в общем зачёте на Вуэльте Испании было 7-е место в 2017 году.

В составе команды и 37-летний британский велогонщик, двукратный победитель Вуэльты Испании, Крис Фрум,который в этом году был вынужден из-за ковида сойти с Тур де Франс перед 18-м этапом.

Вместе с Майклом Вудсом и Крисом Фрумом на старт Вуэльты Испании-2022 выйдут: 37-летний южноафриканский гонщик Дэрил Импи, 31-летний новозеландский гонщик Патрик Бевин, 26-летний израильский гонщик Омер Гольдштейн, 36-летний итальянский гонщик Алессандро Де Марки, 30-летний норвежский гонщик Карл Фредрик Хаген и 24-летний израильский гонщик Итамар Эйнхорн.

Оскар Герреро (Oscar Guerrero), спортивный директор команды Israel-Premier Tech: «Наш лидер на генеральную классификацию – Майк Вудс. Раньше он уже финишировал в топ-10, и снова ставит это своей целью. Из трёх Гранд-туров Вуэльта подходит ему лучше всего в плане подъёмов, профилей этапов. Думаю, мы увидим в его исполнении великолепную гонку. У нас также есть Крис Фрум. Как мы видели на Тур де Франс, его форма улучшается, поэтому в гонке он получит свободу действий.

Патрик Бевин, Алессандро Де Марки, Итамар Эйнхорн, Омер Гольдштейн, Карл Фредрик Хаген и Дэрил Импи дополнят состав. В борьбе за этапы каждый из них получит шанс. Дэрил – великолепный дорожный капитан, который сам может одержать победу, а если Падди продолжит проходить горы, как у него уже получилось, то сможет побороться за спринт на финишах в подъём. Как всегда, Алессандро будет искать возможности уехать в сильный отрыв, как и Карл Фредриком, и Омер. А с Итамаром у нас хорошие шансы на спринтерских этапах. У нас отличная команда, с нетерпением жду начала гонки, командной гонки на время, где, думаю, мы сможем положиться на наших сильных раздельщиков, чтобы показать хороший результат».

Майкл Вудс: «После ковида чувствую себя довольно хорошо, он не долго мне мешал, но зато после падения на 9-м этапе Тур де Франс мне понадобилось много времени, чтобы восстановиться. Так что, мне был необходим небольшой перерыв. Потом у меня были две недели насыщенных тренировок, когда я вернулся к прежним ощущениям на велосипеде. Тренировочный блок завершил в Андорре, поэтому уверен и с оптимизмом жду Вуэльту.

Считаю, что этот Гранд-тур подходит мне лучше всех. Я рад, что снова буду бороться за генеральную классификацию, особенно на гонке, где в прошлом был успешен. В 2017 я финишировал 7-м, выиграл два этапа. На Вуэльте Испании одержал первую победу в Мировом туре, эта гонка всегда мне нравилась. С нетерпением жду возвращения в Страну Басков, а также рад, что гонка начнётся с крутой командной гонки».

Крис Фрум: «Ковид ударил по мне сильнее, чем ожидалось, но сейчас я полностью восстановился, вернулся к обычной тренировочной нагрузке. Подготовка к Вуэльте была не такой, как надеялся, но я хочу взять из гонки максимум, помочь команде Israel-Premier Tech успешно проехать ещё один Гранд-тур. Не секрет, что Вуэльта Испании – одна из моих любимых гонок календаря, не могу дождаться возвращения на дороги Испании».

Состав велокоманды Israel – Premier Tech на Вуэльту Испании-2022:

Patrick Bevin (NZ)

Alessandro De Marchi (ITA)

Itamar Einhorn (ISR)

Chris Froome (UK)

Omer Goldstein (ISR)

Carl Fredrik Hagen (NOR)

Daryl Impey (RSA)

Michael Woods (CAN)