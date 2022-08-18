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Марк Солер – победитель 5 этапа Вуэльты Испании-2022

Победа Марка Солера из сольного отрыва, смена лидера общего зачёта на 5-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

 

  28-летний испанский велогонщик команды UAE Team Emirates Марк Солер (Marc Soler) одержал победу на 5-м этапе Вуэльты Испании-2022, выиграв после сольной атаки из отрыва. Это вторая в карьере Марка Солера победа на этапе испанского Гранд-тура, первую он одержал в 2020 году.   

 

Марк Солер – победитель 5 этапа Вуэльты Испании-2022

 Марк Солер – победитель 5 этапа Вуэльты Испании-2022

 Photo ©Unipublic / SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

  На 5-м этапе отрыв сформировался лишь через 80 км после старта, когда началась череда пяти категорийных подъёмов, вдохновляющих на атаки. Атаковали и уехали 17 гонщиков, но Марка Солера среди них не было. В одиночку  за 94 км до финиша он ускорился и закрыл  просвет в 1 минуту 45 секунд, присоединившись к отрыву за 87 км до финиша на втором категорийном подъёме дня Балкон-де-Бискайя. Три первых горных премии дня из отрыва взял 27-летний монакский велогонщик команды Burgos-BH Виктор Ланжелотти (Victor Langellotti), который по итогам этапа стал новым горным королём Вуэльты Испании-2022.

Марк Солер – победитель 5 этапа Вуэльты Испании-2022

 Марк Солер – победитель 5 этапа Вуэльты Испании-2022

 

  На финальных 30 км из отрыва постепенно выпадали гонщики.  После первого прохождения через Бильбао и перед финальным прохождением подъёма 2-й категории Альто дель Виверо (протяженность 4,6 км, средний градиент 8%, максимальный градиент 13%) из отрыва атаковал 22-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ Джейк Стюарт (Jake Stewart). В это время пелотон, возглавляемый командами Jumbo-Visma и Bora-hansgrohe, проигрывал отрыву около 4 с половиной минут. Но Стюарт лидировал не долго. Он набрал около 40 секунд преимущества, которое растаяло, когда из отрыва за 16,5 км до финиша атаковал Марк Солер, который через километр догнал и прошёл Джейка Стюарта за 1 км до вершины Альто дель Виверо.  Хотя преимущество Марка Солера не превышало 10 секунд, он сумел удержать минимальный просвет и взять победу на этапе, опередив преследователей всего на 4 секунды.

 

По итогам 5 этапа сменился и обладатель красной майки лидера. У Приможа Роглича (Jumbo-Visma) её перехватил 32-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ Руди Молар (Rudy Molard), финишировавший 4-м из отрыва дня.

 

Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe) сохранил зелёную майку лучшего в очковой классификации.

 

  23-летний британский велогонщик команды Bahrain Victorious Фред Райт (Fred Wright), также уехавший в отрыв дня, финишировал на 5-м этапе третьим и белую майку лучшего молодого гонщика, которая в какой-то степени компенсировала ему упущенный шанс примерить красную майку лидера. В генеральной классификации Фред Райт уступил Руди Молару всего 2 секунды.

 

Марк Солер – победитель 5 этапа Вуэльты Испании-2022

Photo ©Unipublic / SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

 

  Марк Солер: «Я очень счастлив, не ожидал после вчерашнего этапа такого результата. Но у меня получилось. Я хотел уехать в отрыв, боролся за это. Группа атаковала, а меня в ней не оказалось, но я очень хотел их догнать.

 

 Мачин сказал мне попробовать атаковать на подъёме, чтобы переложиться к лидерам. Я приложил все силы, а в финале поехал за победой. На последнем подъёме попробовал атаковать и удержался до финиша. Было много разговоров об отсутствии испанских побед на Гранд-турах. Но выиграть не так легко. В командах много испанских гонщиков, но мы часто должны работать на других. Побеждать нелегко, но мы это тоже умеем».

 

Марк Солер – победитель 5 этапа Вуэльты Испании-2022

Photo ©Unipublic / SprintCyclingAgency

 

 

  Руди Молар (Groupama-FDJ): «Для меня это важный день! Со вчерашнего этапа думал о  возможности надеть красную майку, потому что в генеральной классификации шёл не так далеко. Я сказал товарищам по команде, что сегодня у нас есть шанс взять красную майку. Рад, что сделал это. Джейк Стюарт сегодня очень сильно ехал, он вёз меня, но в конце у него был шанс атаковать. В финале яе его подождал, потому что он мог выиграть этап из спринта.

 

  Солер одержал победу, и мне это было выгодно. Я надел майку лидера, а он забрал бонусные секунды. Я был в идеальной позиции, у нас красная майка… Потрясающе! Мне просто надо было сидеть за Фредом Райтом. Он очень силён, я знал, что в спринте у него очень высокая скорость. Когда Никиас Арндт и Дэрил Импи догнали, мне это тоже было выгодно, потому что они быстрые гонщики. Но я был в напряжении до самого финала.

 

  Эта майка очень много значит для меня. В  прошлом году я покинул гонку после серьёзного инцидента и не знал, смогу ли вернуться на свой лучший уровень. А через год я лидирую в Гранд-туре. Мне было очень тяжело этой зимой, несколько недель вообще не мог заниматься спортом. Но всегда надо надеяться на лучшее!»

 

  Фред Райт (Bahrain Victorious): «Я думал о победе на этапе, очень хотел выиграть его. Поэтому весь день работал впереди. Немного разочарован, но, по крайней мере, надел красивую белую майку. Каждая лидерская майка Гранд-тура особенная, так что я рад. Я думал, что мы сможем догнать Марка Солера, но, по правде говоря, он был суперсилён, он выиграл честно. На подъёме я чувствовал себя хорошо, но не настолько, чтобы за ним поехать. Думал, что мы сможем переложиться к нему на спуске. К сожалению, не получилось. Я умею хорошо спринтовать, начал спринт задолго до финиша! 3-е место и белая майка – не то, что я хотел, но я доволен результатом».

 

Вуэльта Испании-2022. Результаты 5 этапа

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Теги к статье: Марк Солер Marc Soler UAE Team Emirates Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (16)
    Velolife-Фото
    Каюсь. Лишил Rudy Molard 4-х Maillot Rojo Vuelta – 18. Запамятовал!
  • vadi
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (16)
    vadi-Фото
    Вроде, если верить англоязычной вики, Молар уже несколько лет назад надевал вуэльтовскую красную майку с 5 по 8 этапы.
  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (16)
    Velolife-Фото

    Marc Soler молодец! Сначала достал отрыв, а затем отбил его натиск на финиш. Да и Unzue не сдерживал. Primo? Rogli? особенно, думаю, не растроился. В 76-й версии он также ехал со своей командой. Впереди ещё много чего интересного. Ну а Rudy Molard можно поздравить с первой в карьере грантуровской майкой. Спасибо Jake Stewart. Вот что значит командная работа. Не хватало Thibaut Pinot. Но его бы и не отпустили. Хотя, как знать! Но завтра на Pico Jano все претенды на Maillot Rojo и Maillot A Puntos Azules, надеюсь, покажут себя во всей красе!

  • MVDP
    Тур Германии-2022. Пролог (5)
    MVDP-Фото

    Думаю, почему так медленно? А они, оказывается, на простых шоссерах ехали.

  • Pi-man
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (16)
    Pi-man-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

    Кстати, как вы считаете, Марк Солер похожий внешностью немного на молодого Г.Томаса ?


    Кстати да. Не обращал раньше внимания, а какое-то сходство есть.

     

    (Но ваши картинки мне, к сожалению, не видны)

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Удивительно, 5-й этап и 5-й другой/иной владелец красной майки на Вуэльте!!

    Да и вообще, после вчерашнего этапа №5, сменились все обладатели призовых маек (кроме зелёной); какой то ноунейм Виктор Лангелотти, представтьте себе из Монако (!) новый горный король, а Групама-ФДЖ даже командный зачёт возглавила.

    Солеру - браво, терпел и дотерпел, но что это за такоая "провокация" у него на велике ?)  wink

    Кстати, как вы считаете, Марк Солер похожий внешностью немного на мололого Г.Томаса ?

  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (16)
    nightbuster33-Фото

    Смехочки закончились.Завтра,перед разделкой,начинаются четыре трудовых этапа,после которых любители-предсказатели могут более точно определиться со своим выбором будущего победителя Вуэльты.Ну а разделка подскажет (вероятность), кто именно.

  • s75
    Тур Германии-2022. Пролог (5)
    s75-Фото

    Коой шел на лучшее время...  ссылка

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Этап под =просев генеральной таблицы= , не трудно предположить что та четверка которая сегодня оказалась в лидерах ,завтра снова опустится вниз.

    По сути первый этап после которого можно будет делать первоночальные выводы о том кто на что способен на этой Вуэльте.

  • RVL
    Тур Германии-2022. Пролог (5)
    RVL-Фото
    Серьезные ребята меньше сотки пролог не ездиют

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