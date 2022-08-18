 Марк Солер – победитель 5 этапа Вуэльты Испании-2022

Победа Марка Солера из сольного отрыва, смена лидера общего зачёта на 5-м этапе Вуэльты Испании-2022

28-летний испанский велогонщик команды UAE Team Emirates Марк Солер (Marc Soler) одержал победу на 5-м этапе Вуэльты Испании-2022, выиграв после сольной атаки из отрыва. Это вторая в карьере Марка Солера победа на этапе испанского Гранд-тура, первую он одержал в 2020 году.

Photo ©Unipublic / SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

На 5-м этапе отрыв сформировался лишь через 80 км после старта, когда началась череда пяти категорийных подъёмов, вдохновляющих на атаки. Атаковали и уехали 17 гонщиков, но Марка Солера среди них не было. В одиночку за 94 км до финиша он ускорился и закрыл просвет в 1 минуту 45 секунд, присоединившись к отрыву за 87 км до финиша на втором категорийном подъёме дня Балкон-де-Бискайя. Три первых горных премии дня из отрыва взял 27-летний монакский велогонщик команды Burgos-BH Виктор Ланжелотти (Victor Langellotti), который по итогам этапа стал новым горным королём Вуэльты Испании-2022.

На финальных 30 км из отрыва постепенно выпадали гонщики. После первого прохождения через Бильбао и перед финальным прохождением подъёма 2-й категории Альто дель Виверо (протяженность 4,6 км, средний градиент 8%, максимальный градиент 13%) из отрыва атаковал 22-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ Джейк Стюарт (Jake Stewart). В это время пелотон, возглавляемый командами Jumbo-Visma и Bora-hansgrohe, проигрывал отрыву около 4 с половиной минут. Но Стюарт лидировал не долго. Он набрал около 40 секунд преимущества, которое растаяло, когда из отрыва за 16,5 км до финиша атаковал Марк Солер, который через километр догнал и прошёл Джейка Стюарта за 1 км до вершины Альто дель Виверо. Хотя преимущество Марка Солера не превышало 10 секунд, он сумел удержать минимальный просвет и взять победу на этапе, опередив преследователей всего на 4 секунды.

По итогам 5 этапа сменился и обладатель красной майки лидера. У Приможа Роглича (Jumbo-Visma) её перехватил 32-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ Руди Молар (Rudy Molard), финишировавший 4-м из отрыва дня.

Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe) сохранил зелёную майку лучшего в очковой классификации.

23-летний британский велогонщик команды Bahrain Victorious Фред Райт (Fred Wright), также уехавший в отрыв дня, финишировал на 5-м этапе третьим и белую майку лучшего молодого гонщика, которая в какой-то степени компенсировала ему упущенный шанс примерить красную майку лидера. В генеральной классификации Фред Райт уступил Руди Молару всего 2 секунды.

Photo ©Unipublic / SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

Марк Солер: «Я очень счастлив, не ожидал после вчерашнего этапа такого результата. Но у меня получилось. Я хотел уехать в отрыв, боролся за это. Группа атаковала, а меня в ней не оказалось, но я очень хотел их догнать.

Мачин сказал мне попробовать атаковать на подъёме, чтобы переложиться к лидерам. Я приложил все силы, а в финале поехал за победой. На последнем подъёме попробовал атаковать и удержался до финиша. Было много разговоров об отсутствии испанских побед на Гранд-турах. Но выиграть не так легко. В командах много испанских гонщиков, но мы часто должны работать на других. Побеждать нелегко, но мы это тоже умеем».

Photo ©Unipublic / SprintCyclingAgency

Руди Молар (Groupama-FDJ): «Для меня это важный день! Со вчерашнего этапа думал о возможности надеть красную майку, потому что в генеральной классификации шёл не так далеко. Я сказал товарищам по команде, что сегодня у нас есть шанс взять красную майку. Рад, что сделал это. Джейк Стюарт сегодня очень сильно ехал, он вёз меня, но в конце у него был шанс атаковать. В финале яе его подождал, потому что он мог выиграть этап из спринта.

Солер одержал победу, и мне это было выгодно. Я надел майку лидера, а он забрал бонусные секунды. Я был в идеальной позиции, у нас красная майка… Потрясающе! Мне просто надо было сидеть за Фредом Райтом. Он очень силён, я знал, что в спринте у него очень высокая скорость. Когда Никиас Арндт и Дэрил Импи догнали, мне это тоже было выгодно, потому что они быстрые гонщики. Но я был в напряжении до самого финала.

Эта майка очень много значит для меня. В прошлом году я покинул гонку после серьёзного инцидента и не знал, смогу ли вернуться на свой лучший уровень. А через год я лидирую в Гранд-туре. Мне было очень тяжело этой зимой, несколько недель вообще не мог заниматься спортом. Но всегда надо надеяться на лучшее!»

Фред Райт (Bahrain Victorious): «Я думал о победе на этапе, очень хотел выиграть его. Поэтому весь день работал впереди. Немного разочарован, но, по крайней мере, надел красивую белую майку. Каждая лидерская майка Гранд-тура особенная, так что я рад. Я думал, что мы сможем догнать Марка Солера, но, по правде говоря, он был суперсилён, он выиграл честно. На подъёме я чувствовал себя хорошо, но не настолько, чтобы за ним поехать. Думал, что мы сможем переложиться к нему на спуске. К сожалению, не получилось. Я умею хорошо спринтовать, начал спринт задолго до финиша! 3-е место и белая майка – не то, что я хотел, но я доволен результатом».