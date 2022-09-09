Примож Роглич сошёл с Вуэльты Испании-2022 после падения

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Примож Роглич не выйдет на старт 17 этапа Вуэльты Испании-2022
Велокоманда Jumbo-Visma сообщила, что Примож Роглич не выйдет на старт 17 этапа Вуэльты Испании-2022. Трёхкратный победитель испанского Гранд-тура шёл вторым в генеральной классификации, уступая лидеру, Ремко Эвенепулу (Quick-Step Alpha Vinyl) 1 минуту 26 секунд.
В этом сезоне Примож Роглич второй раз сходит с Гранд-тура после падения – он был вынужден покинуть Тур де Франс-2022 после 15 этапа. На Вуэльте Испании-2022 Примож Роглич одержал одну индивидуальную победу – выиграл 4-й этап, а также отпраздновал победу с командой Jumbo-Visma на 1-м этапе – командной гонке на время. Красную майку лидера Роглич надел после победы на 4-м этапе, но отдал её уже на 5-м этапе.
Велокоманда Jumbo-Visma: «К сожалению. Примож Роглич не выйдет на старт 17 этапа из-за последствий вчерашнего падения. Поправляйся скорее, чемпион! Спасибо тебе за все прекрасные моменты на этой Вуэльте. У тебя были амбициозные планы на финальные дни гонки, но, к сожалению, они не воплотятся».
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_DeKKeR_
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (58)
После финиша он особо не улыбался, насколько я видел. Не думаю, что ему очень хотелось, чтобы его потом считали победителем (если он таким будет) лишь потому, что сошел Роглич. Так-то многие тут пишут про фортуну и что ему все вернется... Как по мне, Ремко ровно такой же, как и словенец, падает везде и всегда. На Ломбардии, на Джиро, даже на этой Вуэльте. Я бы не сказал, что с ним фортуна очень дружит)
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SVS
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (58)
Забавно. Нейтрализация вдруг многим перестала нравится :-). Всегда всё в порядке было, а вот Ремко прокололся (иное не доказано, и нечего балаболить, ИМХО), так сразу "не справедливо". А если бы было наоборот, и прокололся бы Роглич, а упал (не дай ТКЕ!) Ремко - было бы это справедливо? А?
ИМХО, в этом случае всё было бы "по правилам" :-(...
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Адриен
Вуэльта Испании-2022. Результа ... (58)
Нейтрализация - это неспортивно. Представьте себе футбольный матч, важный и решающий. Одна команда по ходу выигрывает 1-0. Но в конце игры самый лучший игрок другой команды получает травму. И судьи - по правилу нейтрализации - решают, что матч закончился ... в ничью. Разве справедливо, спортивно ?.. Ваш аргумент понятен - риск завала из-за спущенной трубки. Так может быть стоит не нейтрализацией решать проблему, а ДЕЙСТВЕННЫМ наказанием виновников завалов ? А то сейчас они выходят сухонькими из воды. Строгое наказание, в том числе и денежное, послужит великолепным "стимулом" не лезть с проколотой трубкой в развоз ...
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Адриен
Ремко Эвенепул: “Рад, что суще ... (2)
Правила должны быть такими, чтобы не подталкивать спортсменов к неблаговидным поступкам. Не провоцировать на жульничество. А когда этого нет - почему бы не воспользоваться ? Попробуй сейчас определи - жульничал Эвенепул или действительно прокололся. В итоге он - в выигрыше. Сухой остаток...
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motte
Вуэльта Испании-2022, превью э ... (4)
Директор Вуэльты Хавьер Гильен отдал дань уважения Приможу Рогличу (Jumbo-Visma) после того, как словенец начал неожиданную атаку в конце 16-го этапа, и одновременно выразил надежду, что трехкратный победитель гонки не серьезно пострадал физически. Посмотрим, так же сказано, что его выигранные секунды не стоят этих травм, но , кто не рискует, тот... Всё же уважение рогличу, боец.
Свежее прилетело
Роглич не выйдет сегодня на старт.
Всё, кина не будет, роглич сошел-; (
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