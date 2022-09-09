Примож Роглич сошёл с Вуэльты Испании-2022 после падения

Примож Роглич не выйдет на старт 17 этапа Вуэльты Испании-2022

Велокоманда Jumbo-Visma сообщила, что Примож Роглич не выйдет на старт 17 этапа Вуэльты Испании-2022. Трёхкратный победитель испанского Гранд-тура шёл вторым в генеральной классификации, уступая лидеру, Ремко Эвенепулу (Quick-Step Alpha Vinyl) 1 минуту 26 секунд.

В этом сезоне Примож Роглич второй раз сходит с Гранд-тура после падения – он был вынужден покинуть Тур де Франс-2022 после 15 этапа. На Вуэльте Испании-2022 Примож Роглич одержал одну индивидуальную победу – выиграл 4-й этап, а также отпраздновал победу с командой Jumbo-Visma на 1-м этапе – командной гонке на время. Красную майку лидера Роглич надел после победы на 4-м этапе, но отдал её уже на 5-м этапе.

Велокоманда Jumbo-Visma: «К сожалению. Примож Роглич не выйдет на старт 17 этапа из-за последствий вчерашнего падения. Поправляйся скорее, чемпион! Спасибо тебе за все прекрасные моменты на этой Вуэльте. У тебя были амбициозные планы на финальные дни гонки, но, к сожалению, они не воплотятся».