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Саймон Йейтс и Павел Сиваков сошли с Вуэльты Испании-2022 из-за ковида

Саймон Йейтс и Павел Сиваков, входящие в топ-10 общего зачёта, снялись с Вуэльты Испании-2022 из-за Covid-19

 

 

Саймон Йейтс и Павел Сиваков сошли с Вуэльты Испании-2022 из-за ковида  Саймон Йейтс и Павел Сиваков снялись с Вуэльты Испании-2022 перед 11-м этапом из-за тестов, показавших наличие Covid-19.

 

  30-летний британский велогонщик команды BikeExchange-Jayco Саймон Йейтс шёл 5-м в общем зачёте после разделки 10-го этапа Вуэльты Испании-2022.

 

  Врач команды BikeExchange-Jayco Дани Кастилло: «Ночью у Саймона Йейтса появились симптомы ковида – немного поднялась температура, появились боли в теле. Утром мы сделали тест на Covid-19, к сожалению, результат положительный. Таким образом, Саймон не выйдет на старт 11 этапа. Здоровье гонщика для нас превыше всего».

 

  25-летний французский гонщик команды INEOS Grenadiers Павел Сиваков финишировал 5-м на 10-м этапе Вуэльты Испании-2022 и шёл 9-м в общем зачёте в начале второй недели гонки.

 

  Велокоманда INEOS Grenadiers сообщила: «Этим утром экспресс-тест Павла Сивакова на ковид показал положительный результат, он не выйдет на старт 11 этапа Вуэльты Испании-2022 в связи с правилами команды и протоколом UCI».

 

  В соцсетях Павел Сиваков сказал, что чувствует себя хорошо, у него нет симптомов.

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Теги к статье: Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Евгений

    zhekinson

    Сегодня, 15:38 | Регистрация: 30.06.2015

    и сразу три схода у Equipo Kern Pharma - Адрия,Карретеро и Микель wizard

  2. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 16:18 | Регистрация: 31.05.2014

    Такими темпами до Мадрида доберется совсем немного народа, а уж генералов тут так кот наплакал было.

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 16:44 | Регистрация: 17.05.2015

    Зачем снимать с гонки спортсменов без симптомов ? А если у большинства участников гонки экспресс-тест будет положительным, а они чувствуют себя прекрасно - что делать? Думаю, достаточно обязать команды перед гонкой  проводить вакцинацию спортсменов и персонала...

  4. s75

    Сегодня, 16:44 | Регистрация: 9.06.2015

    Шансы Ван Поппеля на красную майку возросли (да не обидится blush ) ... чертовски жаль обоих

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 16:46 | Регистрация: 30.06.2017

    Самый главный соперник у всех, гонщик по фамилии Covid .

    Вся жизнь это гонка.
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