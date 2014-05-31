Саймон Йейтс и Павел Сиваков сошли с Вуэльты Испании-2022 из-за ковида

Саймон Йейтс и Павел Сиваков, входящие в топ-10 общего зачёта, снялись с Вуэльты Испании-2022 из-за Covid-19

Саймон Йейтс и Павел Сиваков снялись с Вуэльты Испании-2022 перед 11-м этапом из-за тестов, показавших наличие Covid-19.

30-летний британский велогонщик команды BikeExchange-Jayco Саймон Йейтс шёл 5-м в общем зачёте после разделки 10-го этапа Вуэльты Испании-2022.

Врач команды BikeExchange-Jayco Дани Кастилло: «Ночью у Саймона Йейтса появились симптомы ковида – немного поднялась температура, появились боли в теле. Утром мы сделали тест на Covid-19, к сожалению, результат положительный. Таким образом, Саймон не выйдет на старт 11 этапа. Здоровье гонщика для нас превыше всего».

25-летний французский гонщик команды INEOS Grenadiers Павел Сиваков финишировал 5-м на 10-м этапе Вуэльты Испании-2022 и шёл 9-м в общем зачёте в начале второй недели гонки.

Велокоманда INEOS Grenadiers сообщила: «Этим утром экспресс-тест Павла Сивакова на ковид показал положительный результат, он не выйдет на старт 11 этапа Вуэльты Испании-2022 в связи с правилами команды и протоколом UCI».

В соцсетях Павел Сиваков сказал, что чувствует себя хорошо, у него нет симптомов.