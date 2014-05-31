Саймон Йейтс и Павел Сиваков сошли с Вуэльты Испании-2022 из-за ковида

- Категория:
- VeloNEWS / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 13:55
Саймон Йейтс и Павел Сиваков, входящие в топ-10 общего зачёта, снялись с Вуэльты Испании-2022 из-за Covid-19
Саймон Йейтс и Павел Сиваков снялись с Вуэльты Испании-2022 перед 11-м этапом из-за тестов, показавших наличие Covid-19.
30-летний британский велогонщик команды BikeExchange-Jayco Саймон Йейтс шёл 5-м в общем зачёте после разделки 10-го этапа Вуэльты Испании-2022.
Врач команды BikeExchange-Jayco Дани Кастилло: «Ночью у Саймона Йейтса появились симптомы ковида – немного поднялась температура, появились боли в теле. Утром мы сделали тест на Covid-19, к сожалению, результат положительный. Таким образом, Саймон не выйдет на старт 11 этапа. Здоровье гонщика для нас превыше всего».
25-летний французский гонщик команды INEOS Grenadiers Павел Сиваков финишировал 5-м на 10-м этапе Вуэльты Испании-2022 и шёл 9-м в общем зачёте в начале второй недели гонки.
Велокоманда INEOS Grenadiers сообщила: «Этим утром экспресс-тест Павла Сивакова на ковид показал положительный результат, он не выйдет на старт 11 этапа Вуэльты Испании-2022 в связи с правилами команды и протоколом UCI».
В соцсетях Павел Сиваков сказал, что чувствует себя хорошо, у него нет симптомов.
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