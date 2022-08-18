  Ремко Эвенепул в красной майке лидера после 6-го этапа Вуэльты Испании-2022

Ремко Эвенепул впервые в карьере возглавил общий зачёт Гранд-тура, Энрик Мас поднялся на 3-е место в общем зачёте

На 6-м этапе Вуэльты Испании-2022 красная майка лидера в пятый раз сменила своего владельца. 22-летний Ремко Эвенепул стал самым молодым за последние 34 года лидером генеральной классификации Вуэльты Испании.

Велокоманда Quick-Step Alpha Vinyl сделала всё для подготовки атаки бельгийского гонщика. Чемпион мира Жулиан Алафилипп вышел в голову пелотона на предпоследнем подъёме этапа и продолжал возглавлять группу на опасном мокром спуске. Ещё один товарищ Ремко Эвенепула по команде Фаусто Маснада, который проехал большую часть этапа в отрыве дня, помог Эвенепулу в начале финального подъёма, задавая темп. Ремко Эвенепул атаковал за 9 км до финиша и только Энрик Мас (Movistar) смог уехать с бельгийским гонщиком.

©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

Догнать атаковавшего ранее за 10 км Джея Вайна (Alpecin-Deceuninck), выигравшего 6-й этап, Эвенепулу не удалось. Но 2-е место на этапе и 4 минуты 51 секунда, на которые Ремко Эвенепул опередил предыдущего лидера общего зачёта Руди Молара (Groupama-FDJ), принесли 22-летнему дебютанту Вуэльты Испании первую в карьере красную майку лидера.

Энрик Мас, финишировавший 3-м, поднялся на третье место в общем зачёте и уступает Ремко Эвенепулу 28 секунд.

Ремко Эвенепул: «Я очень счастлив и горд. «Волчья Стая» сегодня ехала исключительно. Ребята всё время меня оберегали, они были великолепны. Огромная честь, когда на тебя работает радужная майка, я очень за это благодарен. Жулиан фантастический. Скажу больше, он был творцом этого результата.

Сегодня один из моих лучших дней на велосипеде. Мы планировали отправить в отрыв кого-то из команды, если уедет большая группа. Фаусто проехал в этом отрыве, и у него ещё остались силы помочь мне на финальном подъёме. Мы идеально провели гонку. Позже я осознаю, насколько важен для меня этот момент, когда я впервые возглавил генеральную классификацию Гранд-тура. Сейчас удержать майку до самого конца – только мечта. Вся гонка ещё впереди, мы продолжим идти день за днём».

Энрик Мас: «Сегодня результат положительный. Но, вообще-то, с самого начала этой гонки в Нидерландах всё шло хорошо, я рад, что проехал первые этапы без падений. Я не знал, что буду третьим в общем зачёте, мы просто старались выиграть как можно больше времени у таких гонщиков как Примож. Этап был тяжёлым и из-за дорог, и из-за погоды. Ещё до начала финальных подъёмов пелотон развалился. Ехали очень быстро.

Не мог проводить свою часть работы, потому что едва держался у него (Ремко) на колесе. Все знают, как он может поехать, как атакует, и как его команда прилагала все силы перед его атакой. Так что, в кавычках «легко» было предсказать, что он атакует, но не так легко за ним усидеть».