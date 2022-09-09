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Примож Роглич отыграл 52 секунды у Ремко Эвенепула на 14-м этапе Вуэльты Испании-2022

Примож Роглич – 3-й на 14-м этапе Вуэльты Испании-2022 с финишем на Сьерра-де-Ла-Пандера

 

 

  Трёхкратный победитель испанского Гранд-тура Примож Роглич (Primož Roglič) на 14-м этапе Вуэльты Испании-2022 с финишем в подъём Сьерра-де-ла-Пандера и набором высоты 3100 м отыграл 52 секунды в общем зачёте у лидера, 22-летнего Ремко Эвенепула (Quick-Step Alpha Vinyl).

 

  32-летний словенский гонщик атаковал за 4 км до финиша на финальном подъёме после того, как его товарищи по команде Jumbo-Visma Роберт Гесинк и Крис Харпер задали высокий темп и просеяли пелотон. Мигель Анхель Лопес (Astana Qazaqstan) и Энрик Мас (Movistar) добрали Приможа Роглича, но испанский гонщик команды Movistar не выдержал темпа Приможа Роглича и выпал.

  Мигель Анхель Лопес и Примож Роглич пересекли финишную черту через 8 секунд после победителя этапа Ричарда Карапаса (INEOS Grenadiers), атаковавшего из отрыва. Лопес занял 2-е место и взял 6 секунд бонификации, а Примож Роглич финишировал 3-м и забрал 4 бонификационных секунды.

 

  Ремко Эвенепул на подъёме Сьерра-де-ла-Пандера потерял 48 секунд относительно Приможа Роглича, но сохранил красную майку лидера, а его преимущество в общем зачёте сократилось на 52 секунды - до 1 минуты 49 секунд.

 

 

 

Примож Роглич отыграл 52 секунды у Ремко Эвенепула на 14-м этапе Вуэльты Испании-2022

Примож Роглич отыграл 52 секунды у Ремко Эвенепула на 14-м этапе Вуэльты Испании-2022

Примож Роглич отыграл 52 секунды у Ремко Эвенепула на 14-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

Примож Роглич отыграл 52 секунды у Ремко Эвенепула на 14-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

  Примож Роглич отыграл 52 секунды у Ремко Эвенепула на 14-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

Примож Роглич отыграл 52 секунды у Ремко Эвенепула на 14-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

Примож Роглич отыграл 52 секунды у Ремко Эвенепула на 14-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

Примож Роглич отыграл 52 секунды у Ремко Эвенепула на 14-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

Примож Роглич отыграл 52 секунды у Ремко Эвенепула на 14-м этапе Вуэльты Испании-2022

Примож Роглич отыграл 52 секунды у Ремко Эвенепула на 14-м этапе Вуэльты Испании-2022

 

 

 

 

 

 

 

  Примож Роглич: «Сегодня был отличный для нас день. Иногда теряешь время, иногда выигрываешь. Сегодня мы отыграли время. Надеюсь, смогу продолжить в том же духе, потому что начинаю чувствовать себя лучше. Товарищи по команде великолепно работали, я рад быть частью такой команды. До Мадрида ещё далеко, мы продолжим бороться».

 

  Крис Харпер: «Примож попросил нас сделать финал тяжёлым для соперников. Я должен был задать как можно более высокую скорость на финальном подъёме. То, что Примож становится сильнее, нас вдохновляет. Вся команда верит в него».

 

  Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Сегодня получили прекрасный бонус – уменьшили разрыв. Я видел, как стабильно мощно выступала вся команда. Примож великолепно проехал финал. С нетерпением жду завтрашнего этапа, потому что, с моей точки зрения, он – королевский горный этап. Примож пока проигрывает, но приятно видеть, что мы всё ещё боремся».

 

  Мигель Анхель Лопес (Astana Qazaqstan): «Мы видели его (Карапаса) на финальном километре, но я знал этот подъем и знал, что несмотря на то, что мы с Рогличем вели преследование изо всех сил, закрыть просвет будет практически невозможно – там оставался лишь спуск и небольшой подъем на заключительных трехстах метрах. Как и в 2017 году сегодня я вновь финишировал вторым на Сьерра-де-Ла-Пандера. Но, самое главное, что пока все идет неплохо, я чувствую себя лучше с каждым днем и надеюсь, что смогу продолжить в том же духе. Пока я не думаю о возможном подиуме. Я хорошо себя чувствую здесь и сейчас, ну а до Мадрида еще очень далеко, так что будем двигаться день за днем».

 

 

Результаты 14 этапа Вуэльты Испании-2022

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    BlAr-Фото
    Там стыкуется только первая, пологая часть и спуск, а потом начинается финальная гора. На основной части Асальянес обозначен маленький контруклон между двух крутяков, а на финишной горе его нет.
  • khramtsow
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    khramtsow-Фото

    про меня забыли! Последнюю в карьере мне отдайте)

  • EL-Fenomeno
    Хуан Аюсо продолжит Вуэльту Ис ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото
    На 14-м этапе Рэмко на финиш заехал вместе с Аюсо...заражал его) Если бельгиец на 15-м этапе схватит жёсткий кризис, потом, зная характер Эвенпула, может и сойти от перенервоза и досады, хотя официально в протоколе напишут - СХОД из-за КОВИДа (который подцепил от испанца). Прошу прощения за плоский юмор, но эта ситуация с Хуаном Аюсо действительно попахивает двойными стандартами :-[
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (21)
    Серафим-Фото
    Если только морально/аморально.
  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    Velolife-Фото

    Ну что же, «словеско-голландская оса» ужалила «вожака». Но не сильно – всего на 58’’.  Так что завтра, «на королевском» этапе, который венчает Sierra Nevada, наступит «момент истины». Делайте ставки, господа! Ну, а Richard Carapaz ещё раз доказал свою горняцкую прыть, выиграв 2-й этап Vuelta. Но на «гороховом» велосипеде продолжает ехать Jay Vine. Но если Richard Carapaz будет и дальше ехать в таком духе, то Jay Vine придётся вновь пересесть на белый Canyon без синих пятен.

  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (21)
    Velolife-Фото

    Ну что же, «словеско-голландская оса» ужалила «вожака». Но не сильно – всего на 58’’.  Так что завтра, «на королевском» этапе, который венчает Sierra Nevada, наступит «момент истины». Делайте ставки, господа! Ну, а Richard Carapaz ещё раз доказал свою горняцкую прыть, выиграв 2-й этап Vuelta. Но на «гороховом» велосипеде продолжает ехать Jay Vine. Но если Richard Carapaz будет и дальше ехать в таком духе, то Jay Vine придётся вновь пересесть на белый Canyon без синих пятен.

  • RVL
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    RVL-Фото
    Это, да...
    Помню видос как он круто плывет в бассейне...и втык в мотоцикл на тдф, с последующей пробежкой фрума..но была и красота в его исполнении на гт
  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    velodoctor-Фото
    Порт это про боль, умел все и нефига не выиграл....
  • marketbk
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    marketbk-Фото
    Как летит время, вроде недавно-дождливый этап на Джиро, после которого он в розовом, это было Джиро -2010
  • RVL
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    RVL-Фото

    Карапас рвет всю неделю, сегодня  отдержался- молоток .

    Не думаю, что завтра опять пойдет 

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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