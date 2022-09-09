  Примож Роглич отыграл 52 секунды у Ремко Эвенепула на 14-м этапе Вуэльты Испании-2022

Примож Роглич – 3-й на 14-м этапе Вуэльты Испании-2022 с финишем на Сьерра-де-Ла-Пандера

Трёхкратный победитель испанского Гранд-тура Примож Роглич (Primož Roglič) на 14-м этапе Вуэльты Испании-2022 с финишем в подъём Сьерра-де-ла-Пандера и набором высоты 3100 м отыграл 52 секунды в общем зачёте у лидера, 22-летнего Ремко Эвенепула (Quick-Step Alpha Vinyl).

32-летний словенский гонщик атаковал за 4 км до финиша на финальном подъёме после того, как его товарищи по команде Jumbo-Visma Роберт Гесинк и Крис Харпер задали высокий темп и просеяли пелотон. Мигель Анхель Лопес (Astana Qazaqstan) и Энрик Мас (Movistar) добрали Приможа Роглича, но испанский гонщик команды Movistar не выдержал темпа Приможа Роглича и выпал.

Мигель Анхель Лопес и Примож Роглич пересекли финишную черту через 8 секунд после победителя этапа Ричарда Карапаса (INEOS Grenadiers), атаковавшего из отрыва. Лопес занял 2-е место и взял 6 секунд бонификации, а Примож Роглич финишировал 3-м и забрал 4 бонификационных секунды.

Ремко Эвенепул на подъёме Сьерра-де-ла-Пандера потерял 48 секунд относительно Приможа Роглича, но сохранил красную майку лидера, а его преимущество в общем зачёте сократилось на 52 секунды - до 1 минуты 49 секунд.

Примож Роглич: «Сегодня был отличный для нас день. Иногда теряешь время, иногда выигрываешь. Сегодня мы отыграли время. Надеюсь, смогу продолжить в том же духе, потому что начинаю чувствовать себя лучше. Товарищи по команде великолепно работали, я рад быть частью такой команды. До Мадрида ещё далеко, мы продолжим бороться».

Крис Харпер: «Примож попросил нас сделать финал тяжёлым для соперников. Я должен был задать как можно более высокую скорость на финальном подъёме. То, что Примож становится сильнее, нас вдохновляет. Вся команда верит в него».

Гриша Нирман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Сегодня получили прекрасный бонус – уменьшили разрыв. Я видел, как стабильно мощно выступала вся команда. Примож великолепно проехал финал. С нетерпением жду завтрашнего этапа, потому что, с моей точки зрения, он – королевский горный этап. Примож пока проигрывает, но приятно видеть, что мы всё ещё боремся».

Мигель Анхель Лопес (Astana Qazaqstan): «Мы видели его (Карапаса) на финальном километре, но я знал этот подъем и знал, что несмотря на то, что мы с Рогличем вели преследование изо всех сил, закрыть просвет будет практически невозможно – там оставался лишь спуск и небольшой подъем на заключительных трехстах метрах. Как и в 2017 году сегодня я вновь финишировал вторым на Сьерра-де-Ла-Пандера. Но, самое главное, что пока все идет неплохо, я чувствую себя лучше с каждым днем и надеюсь, что смогу продолжить в том же духе. Пока я не думаю о возможном подиуме. Я хорошо себя чувствую здесь и сейчас, ну а до Мадрида еще очень далеко, так что будем двигаться день за днем».