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Ремко Эвенепул – победитель Вуэльты Испании-2022

Первая победа на Гранд-туре Ремко Эвенепула и команды Quick-Step Alpha Vinyl

 

 

Ремко Эвенепул одержал победу на дебютном Гранд-туре, впервые приняв участие в Вуэльте Испании, впервые проехав трёхнедельную велогонку. 22-летний велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl стал первым с 1978 года бельгийцем, выигравшим Гранд-тур, и первым с 1977 года, выигравшим Вуэльту Испании.

 

 

Ремко Эвенепул &ndash; победитель Вуэльты Испании-2022Ремко Эвенепул &ndash; победитель Вуэльты Испании-2022

 Ремко Эвенепул &ndash; победитель Вуэльты Испании-2022Ремко Эвенепул &ndash; победитель Вуэльты Испании-2022

 Ремко Эвенепул &ndash; победитель Вуэльты Испании-2022Ремко Эвенепул &ndash; победитель Вуэльты Испании-2022

 Ремко Эвенепул &ndash; победитель Вуэльты Испании-2022Ремко Эвенепул &ndash; победитель Вуэльты Испании-2022

 ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images

 

  Ремко Эвенепул открыл сезон с победы в Испании – на Вуэльте Валенсии-2022 он выиграл 1-й этап и занял 2-е место в общем зачёте. Затем была победа на португальской гонке ВолтаАльгарве-2022  и первая в карьере победа на классике – Монументе – Льеж-Бастонь-Льеж, затем победа на Туре Норвегии, на этапе Тура Швейцарии, победа в разделке на чемпионате Бельгии и снова победа в Испании – вторая победа на Классике Сан-Себастьяна.

 

  На Вуэльте Испании-2022 Ремко Эвенепул выиграл два этапа – разделку и этап с горным финишем на Альто-дель-Пиорналь. Майку лидера 22-летний бельгийский гонщик надел на 6-м этапе и уже не отдал до Мадрида.

 

  Это первая победа на Гранд-туре для бельгийской велокоманды Quick-Step Alpha Vinyl под управлением Патрика Лефевра.

 

  В пресс-релизе команды Quick-Step Alpha Vinyl говорится: «Начиная как команда, специализирующаяся на классиках, которые стали нашим средством к существованию, теперь мы выросли в разностороннюю и зрелую команду, способную бороться за победы в гонках любого типа, на любых рельефах, в том числе и на Гранд-турах. Начиная с побед на этапах и борьбы за майки лидеров классификаций, наша команда предприняла попытку покорить генеральную классификацию Гранд-тура, успех которой много лет назад казался маловероятен.

 

  Джиро д’Италия-2014 (прим. VeloLIVE - 2-е место Ригоберто Урана, который тогда выступал в команде Quick-Step), Вуэльта Испании-2018 (2-е место Энрика Маса, который тогда выступал в Quick-Step) и даже Тур де Франс-2019 (5-е место Жулиана Алафилиппа) показали, что команда способна превратиться в реального соперника на гонках, которые до настоящего времени оставались мечтой. Но 22-летний Ремко Эвенепул превратил мечту в нечто осязаемое, добился великолепного триумфа для страны, которая ждала этого момента с 1978 года.

 

  Продемонстрировав выдержку и фантастическую способность выступать под давлением, улучшив умение читать гонку, Эвенепул с каждым новым днём в красной майке в Испании переписывал страницы книги истории велоспорта. Удивляя этап за этапом, он подтверждал ожидания тех, кто верил в него с его юниорских дней.

 

  Его впечатляющий успех был бы невозможен без команды, и не просто команды, а «Стаи Волков». Потрясающий боевой настрой за три недели оказали чемпион мира Жулиан Алафилипп, Реми Каванья, Дрис Девенинис, Фаусто Маснада, Питер Серри, Илан Ван Вильдер и Луис Верваке. Товарищи по команде присоединились к Ремко на подиуме в Мадриде, где он выиграл не только историческую красную майку, но и белую майку лучшего молодого гонщика».

 

  Ремко Эвенепул: «Эмоции захлёстывают. Не могу передать, что для меня значит победа на первом Гранд-тур и возможность стоять на подиуме с моими выдающимися товарищами по команде. Никогда не забуду этот ни с чем не сравнимый момент. Ради этого я много работал, многим пожертвовал, и счастлив, что вся эта работа принесла результат здесь, в Испании. Горжусь, что меня поддерживали дома, благодарен за фантастическую помощь команды и семьи. Счастлив, что стал частью такой невероятной команды, и потрясён тем, чего удалось достичь».

 

  Клаас Лодевик (Klaas Lodewyck), спортивный директор команды Quick-Step Alpha Vinyl: «Сейчас нас переполняют радость и масса эмоций. Думаю, только на следующей неделе осознаем, чего мы достигли. Это общая победа. Перед гонкой мы верили в наши шансы показать хороший результат, но после разделки, когда Ремко выиграл так много времени у соперников, мы задумались о том, что красную майку возможно удержать до Мадрида. Гонка была непростой, половину этапов нам приходилось контролировать всего с пятью гонщиками. Но Ремко и команда проявили сильный характер, адаптировались к разным ситуациям, с которыми мы сталкивались, чем я очень горжусь».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды: «Когда в последний раз бельгиец выигрывал Гранд-тур, многие ещё не родились, поэтому эта победа такая особенная. Ремко удивил всех, включая нас, показал, что он феноменальный гонщик. Я счастлив, что когда ему было 17, он в нас поверил, и мы начали наше замечательное сотрудничество. Ему было тяжело, особенно после падения на Ломбардии, которое унесло, наверное, примерно год его карьеры. Но он доказал, какой у него фантастический характер. После падения он вернулся сильнее, чем был. Это великолепный момент и для него, и для нашей команды, и для Бельгии, момент, который запомнится навсегда. Я горжусь Ремко и этой невероятной командой, которая приложила все силы и великолепно провела гонку!»

 

 

Результаты Вуэльты Испании-2022

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Евгений

    sqrudgmcduck

    Сегодня, 01:49 | Регистрация: 4.07.2017

    Чудеса случаются! Молодец Ремко! Лефевр даже мечтать не мог...

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Комментарии

  • s75
    Финальные три этапа Тура Брита ... (5)
    s75-Фото
    784 получены. Аранбуру в Монреале заработал 20. Неплохой задел перед предстоящей двухмесячной финальной битвой "за выживание".
  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (11)
    nightbuster33-Фото
    А это напоминание всем будущим участникам гонок ГТ,что от каждого зависит каким быть в протоколе в конце гонки, между первым и последним местом,т.е. между самым выдающимся и не самым успешным гощиком.И маркировано это одним именем-МАС.
  • s75
    Итоги Вуэльты Испании-2022 по ... (5)
    s75-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Че значит минус 25 у Луца и минус 9 у Нибали? За что?


    Оба получили по -25 UCI и по 500 франков штрафа за выброс мусора.

    Это стандартное наказание, такое же на нынешней Вуэльте получили, например, Алмейда, Карапаз, Роглич. Карапаз за второе подряд получил -50 баллов UCI, 1000 CHF и минуту штрафа в генеральной классификации.

  • sqrudgmcduck
    Ремко Эвенепул – победитель Ву ... (1)
    sqrudgmcduck-Фото
    Чудеса случаются! Молодец Ремко! Лефевр даже мечтать не мог...
  • Aboba
    Итоги Вуэльты Испании-2022 по ... (5)
    Aboba-Фото
    Просто даже орги потешаются над астаной.
    А вообще -25 дают за:
    1) Съезд с дороги (использование тротуаров и т.д.).
    2) Опасную посадку на велосипеде.
    3) Выброс мусора в неправильном месте.
  • nightbuster33
    Итоги Вуэльты Испании-2022 по ... (5)
    nightbuster33-Фото

    Что означает(-) минус? Они, что, ехали против движния,от финиша к старту или получили за что-то штрафные очки.

  • Astanaforever
    Итоги Вуэльты Испании-2022 по ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Че значит минус 25 у Луца и минус 9 у Нибали? За что?
  • si40w
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (11)
    si40w-Фото
    Забавно, в генерале второй Энрик Мас, второй с конца из финишировавших - Луис Мас
  • Aboba
    Гран-при Монреаля-2022. Резуль ... (11)
    Aboba-Фото
    Ван Арт трек выложил, финиш они оказывается в другую стороун ехали, поэтому последние 450 метров средние 5 процентов.
    А набор у него вышел 4200
  • MVDP
    Гран-при Монреаля-2022. Резуль ... (11)
    MVDP-Фото
    На схеме написано. Была еще картинка с профилем на Tiz Cycling, но уже пропала.

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