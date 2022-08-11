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Состав команды Bora-hansgrohe на Вуэльту Испании-2022

Велокоманда Bora-hansgrohe нацелена бороться за этапы и генеральную классификацию на Вуэльте Испании-2022

 

 

  Велокоманда Bora-hansgrohe ставит несколько задач на Вуэльту Испании-2022 – борьбу за этапы с 31-летним ирландским спринтером Сэмом Беннеттом, а также борьбу за высокие места в генеральной классификации с несколькими лидерами – 26-летним австралийским гонщиком Джеем Хиндли, ставшим в этом году победителем Джиро д’Италия, 25-летним колумбийским гонщиком Серхио Игитой, 31-летним нидерландским гонщиком Вилко Келдерманом и 29-летним немецким гонщиком Эмануэлем Бухманом.

 

Вместе с ними на старт Вуэльты Испании-2022 19 августа выйдут: 29-летний немецкий гонщик Йонас Кох, 29-летний нидерландский гонщик Данни ван Поппель и 28-летний испанский гонщик Райан Маллен.

 

  Серхио Игита поедет Вуэльту Испании во второй раз в карьере, в свой дебют на испанском Гранд-туре в 2019 году колумбийский гонщик занял 14-е место в общем зачёте. Вилко Келдерман поедет Вуэльту в пятый раз, его лучший результат на этом Гранд-туре – 4-е место в 2017 году. Эмануэль Бухман поедет Вуэльту Испании в третий раз, его лучший результат за 10 участий в Гранд-турах – 4-е место на Тур де Франс-2019, лучший результат на Вуэльте – 12-е место в 2018 году.

 

  Сэм Беннетт – победитель трёх этапов Вуэльты Испании (2020 и 2019). В этом сезоне ирландский спринтер одержал одну победу  - на классике Eschborn-Frankfurt.

 

 

Состав команды Bora-hansgrohe на Вуэльту Испании-2022

 

  В интервью Cyclingnews главный спортивный директор Bora-hansgrohe Рольф Альдаг (Rolf Aldag) рассказал, что команда повторит стратегию с несколькими лидерами на генеральную классификацию, а также ставит целью борьбу за спринтерские этапы с Сэмом Беннеттом.

 

  Рольф Альдаг: «У нас есть гонщики мирового класса в каждой области. СэмБеннетт – в спринте, и, потом, конечно, генеральная классификация, где лист претендентов очень длинный, и где у нас много вариантов.

 

  В то же время мы находимся в состоянии перехода к команде, которая борется за генеральную классификацию. Менеджер Bora-hansgrohe Ральф Денк чётко дал понять, на что мы должны нацелиться. Победа на Гран-туре – проект, рассчитанный на три года, но мы добились цели в мае, что даёт нам свободу. Мы не должны бросать все силы на то, что уже достигли. Так  что, мы в роскошной ситуации.

 

  Нам ещё многому предстоит учиться, будет интересно попробовать на Вуэльте сочетать задачи спринтерской команды и цели в генеральной классификации, проверить, какие гонщики нужны для этого в составе».

 

Состав команды Bora-hansgrohe на Вуэльту Испании-2022:

 

    Sam Bennett (Ирландия),

    Emanuel Buchmann (Германия),

    Sergio Higuita (Колумбия),

    Jai Hindley (Австралия),

    Wilco Kelderman (Нидерланды),

    Jonas Koch (Германия),

    Ryan Mullen (Ирландия)

    Danny van Poppel (Нидерланды)

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Теги к статье: Джей Хиндли Jai Hindley Bora-hansgrohe Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloliveTeam
    Трансферные новости пелотона-2 ... (48)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: s75
    Если кому-то не хватает доказательств - в эти дни он уже едет за свою новую команду на туре Норвегии.

    Спасибо, уже вписали в таблицу.

  • MVDP
    Арктическая гонка Норвегии-202 ... (1)
    MVDP-Фото

     Гребец молодец.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (48)
    s75-Фото

    Цитата: s75
    У Мадиса Михкельса контракт с IWG на 2023/2024 год плюс стажировка начиная с августа.


    Если кому-то не хватает доказательств - в эти дни он уже едет за свою новую команду на туре Норвегии.

    He won a stage of the Tour of Estonia in his home city Tartu before starting a traineeship with IWG in the summer of 2022. He will officially join the World Team in 2023.


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  • старт-шоссе 82
    Жоао Алмейда и Паскаль Акерман ... (1)
    старт-шоссе 82-Фото

    Когда-то у группы Deep Purple был альбом под названием =попробуй группу на вкус=. Тут можно перефразировать и написать = узнай команду  без Погачара=.

    Очень =живучий= состав, на все случаи жизни.

    И супер-пупер раздельщик Мак Налти и опытный горняк Солер и просто опытный Поланц , Оливейра хороший трековик.

    Про Альмейду уже все сказано ... хорош.

    На Аюзо будем =посмотреть= перспективный товарищ.

     

    На первом этапе могут удивить. Top - 5 запроста.

  • s75
    Итан Хейтер продлил контракт с ... (8)
    s75-Фото
    в общем да, как будто не хотят переоценивать, участвовать в гонках гонораров и не хотят платить прежние деньги не оправдавшим надежды, но может получиться палка о двух концах, более "щедрые" команды начнут делить между собой топ-5 на крупнейших гонках
  • Sezar
    Итан Хейтер продлил контракт с ... (8)
    Sezar-Фото
    Но это ж, вроде, и так очевидно:)
  • Gorn9k
    Итан Хейтер продлил контракт с ... (8)
    Gorn9k-Фото

    Инеос - химическая промышленность
    Эта промышленность потребляет много газа и нефти
    А с газком и нефтью в европе проблемки)

  • Earl57
    Итан Хейтер продлил контракт с ... (8)
    Earl57-Фото
    Мне кажется, что в Инеос не хотят держать гонщиков, которых деньги интересуют больше чем команда как таковая. И поэтому принципиально не удерживают деньгами тех, кто считает, что в другой команде ему будет более комфортно. Просто говорят "успехов в новой команде".
  • s75
    Итан Хейтер продлил контракт с ... (8)
    s75-Фото
    скорее всего, так и есть плюс что-то Инеос в последнее время разжадничался на нолики в контрактах
  • s75
    Предварительные составы команд ... (17)
    s75-Фото
    и огромное разочарование для Ниеве

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