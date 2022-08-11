Состав команды Bora-hansgrohe на Вуэльту Испании-2022:

Велокоманда Bora-hansgrohe нацелена бороться за этапы и генеральную классификацию на Вуэльте Испании-2022

Велокоманда Bora-hansgrohe ставит несколько задач на Вуэльту Испании-2022 – борьбу за этапы с 31-летним ирландским спринтером Сэмом Беннеттом, а также борьбу за высокие места в генеральной классификации с несколькими лидерами – 26-летним австралийским гонщиком Джеем Хиндли, ставшим в этом году победителем Джиро д’Италия, 25-летним колумбийским гонщиком Серхио Игитой, 31-летним нидерландским гонщиком Вилко Келдерманом и 29-летним немецким гонщиком Эмануэлем Бухманом.

Вместе с ними на старт Вуэльты Испании-2022 19 августа выйдут: 29-летний немецкий гонщик Йонас Кох, 29-летний нидерландский гонщик Данни ван Поппель и 28-летний испанский гонщик Райан Маллен.

Серхио Игита поедет Вуэльту Испании во второй раз в карьере, в свой дебют на испанском Гранд-туре в 2019 году колумбийский гонщик занял 14-е место в общем зачёте. Вилко Келдерман поедет Вуэльту в пятый раз, его лучший результат на этом Гранд-туре – 4-е место в 2017 году. Эмануэль Бухман поедет Вуэльту Испании в третий раз, его лучший результат за 10 участий в Гранд-турах – 4-е место на Тур де Франс-2019, лучший результат на Вуэльте – 12-е место в 2018 году.

Сэм Беннетт – победитель трёх этапов Вуэльты Испании (2020 и 2019). В этом сезоне ирландский спринтер одержал одну победу - на классике Eschborn-Frankfurt.

В интервью Cyclingnews главный спортивный директор Bora-hansgrohe Рольф Альдаг (Rolf Aldag) рассказал, что команда повторит стратегию с несколькими лидерами на генеральную классификацию, а также ставит целью борьбу за спринтерские этапы с Сэмом Беннеттом.

Рольф Альдаг: «У нас есть гонщики мирового класса в каждой области. СэмБеннетт – в спринте, и, потом, конечно, генеральная классификация, где лист претендентов очень длинный, и где у нас много вариантов.

В то же время мы находимся в состоянии перехода к команде, которая борется за генеральную классификацию. Менеджер Bora-hansgrohe Ральф Денк чётко дал понять, на что мы должны нацелиться. Победа на Гран-туре – проект, рассчитанный на три года, но мы добились цели в мае, что даёт нам свободу. Мы не должны бросать все силы на то, что уже достигли. Так что, мы в роскошной ситуации.

Нам ещё многому предстоит учиться, будет интересно попробовать на Вуэльте сочетать задачи спринтерской команды и цели в генеральной классификации, проверить, какие гонщики нужны для этого в составе».

Состав команды Bora-hansgrohe на Вуэльту Испании-2022:

Sam Bennett (Ирландия),

Emanuel Buchmann (Германия),

Sergio Higuita (Колумбия),

Jai Hindley (Австралия),

Wilco Kelderman (Нидерланды),

Jonas Koch (Германия),

Ryan Mullen (Ирландия)

Danny van Poppel (Нидерланды)