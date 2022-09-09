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Дубль Ричарда Карапаса на Вуэльте Испании-2022

Ричард Карапас выиграл из отрыва 14-й этап Вуэльты Испании-2022 с финишем на Сьерра-де-ла-Пандера

 

 

  Ричард Карапас (Richard Carapaz) через день после первой в карьере победы на этапе Вуэльты Испании, сделал дубль, снова выиграв этап с горным финишем после сольной атаки.

 

  На 14-м этапе с набором высоты 3100 м и финишем в подъем 1 категории Сьерра де ла Пандера 29-летний эквадорский гонщик команды INEOS Grenadiers вместе ещё девятью гонщиками отобрался в отрыв дня, который сформировался после напряжённой борьбы через 70 км после старта. Пелотон не отпустил отрыв далеко, а от 4 с половиной минут преимущества к началу финального подъёма Сьерра-де-ла-Пандера протяжённостью  8,4 км, средним градиентом 7,8%, максимальным - 13% у отрыва осталось две с половиной минуты.

 

Дубль Ричарда Карапаса на Вуэльте Испании-2022

 Photo ©Unipublic/ SprintCyclingAgency

 

  Ещё на подходе к Сьерра-де-ла-Пандера в отрыве начались атаки – Алексей Луценко (Astana Qazaqstan) атаковал на финальных 20 км, на его ускорение ответил Луис-Леон Санчес (Bahrain Victorious), за 10 км до финиша к ним переложился Ричард Карапас, а затем и Клеман Шампуссан (AG2R Citroen). За 7 км до финиша из отрыва выпал Алексей Луценко, а Филиппо Конка (Lotto Soudal) добрал лидеров. За 4 км до финиша впереди остались Карапас, Шампуссан, Санчес и Конка. Но они не смогли ответить на атаку Ричарда Карапаса за 3,3 км до финиша.

 

  В это время за спиной отрыва гонщик командыJumbo-Visma Крис Харпер сокращал  разрыв и прореживала пелотон, готовя атаку Приможа Роглича. В то  время как Ричард Карапас уезжал от своих соперников по отрыву к очередной победе на этапе, Примож Роглич атаковал из группы генеральщиков за 4 км до финиша. Хотя Рогличу и добравшему его Мигелю Анхелю Лопесу (Astana Qazaqstan) приблизились к эквадорскому гонщику, ему с преимуществом в 8 секунд удалось первому пересечь линию финиша и отпраздновать вторую победу на этапе Вуэльты Испании-2022.

 

Дубль Ричарда Карапаса на Вуэльте Испании-2022

 

Дубль Ричарда Карапаса на Вуэльте Испании-2022

 

Дубль Ричарда Карапаса на Вуэльте Испании-2022

 

Дубль Ричарда Карапаса на Вуэльте Испании-2022

 

Дубль Ричарда Карапаса на Вуэльте Испании-2022

 

Дубль Ричарда Карапаса на Вуэльте Испании-2022

 

Дубль Ричарда Карапаса на Вуэльте Испании-2022

 

Дубль Ричарда Карапаса на Вуэльте Испании-2022

 

 

  Ричард Карапас: «Мы знали, что сегодня важный для нас этап, на котором можно повторить успех. Но очень долго пелотон не давал уехать, хотя, в конце концов, я смог атаковать в правильный момент. Уехал один, а потом ко мне присоединились компаньоны по отрыву. Мы хорошо сработались, удерживали около четырёх минут преимущества.

 

  Финальный подъём мне хорошо знаком, поэтому поехал своей скоростью, не теряя надежды, потому что знал, что дальше будет очень тяжело.

 

  Эту гонку начинал с другой целью – бороться за генеральную классификацию, но в итоге не получилось. Мои товарищи по команде намного сильнее. Когда мы приехали в горы Астурии, стало ясно, что план придётся менять. Мы обсуждали, что  для меня важно выиграть этап. На этой задаче и сконцентрировались. Команда меня полностью поддержала.

 

  Две победы на этапах – нечто особенное. Эти победы важны и для меня, и для команды, и для моего будущего. Это был великолепный этап, очень важный для моего списка достижений. Я очень счастлив. Завтра этап, маршрут которого тоже хорошо знаю, потому что много лет жил в тех местах. Знаю те дороги, мы ещё раз попробуем, почему бы нет?»

 

 

Результаты 14 этапа Вуэльты Испании-2022

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Теги к статье: Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура Ричард Карапас Richard Carapaz INEOS Grenadiers

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Комментарии

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    BlAr-Фото
    Там стыкуется только первая, пологая часть и спуск, а потом начинается финальная гора. На основной части Асальянес обозначен маленький контруклон между двух крутяков, а на финишной горе его нет.
  • khramtsow
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    khramtsow-Фото

    про меня забыли! Последнюю в карьере мне отдайте)

  • EL-Fenomeno
    Хуан Аюсо продолжит Вуэльту Ис ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото
    На 14-м этапе Рэмко на финиш заехал вместе с Аюсо...заражал его) Если бельгиец на 15-м этапе схватит жёсткий кризис, потом, зная характер Эвенпула, может и сойти от перенервоза и досады, хотя официально в протоколе напишут - СХОД из-за КОВИДа (который подцепил от испанца). Прошу прощения за плоский юмор, но эта ситуация с Хуаном Аюсо действительно попахивает двойными стандартами :-[
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (21)
    Серафим-Фото
    Если только морально/аморально.
  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    Velolife-Фото

    Ну что же, «словеско-голландская оса» ужалила «вожака». Но не сильно – всего на 58’’.  Так что завтра, «на королевском» этапе, который венчает Sierra Nevada, наступит «момент истины». Делайте ставки, господа! Ну, а Richard Carapaz ещё раз доказал свою горняцкую прыть, выиграв 2-й этап Vuelta. Но на «гороховом» велосипеде продолжает ехать Jay Vine. Но если Richard Carapaz будет и дальше ехать в таком духе, то Jay Vine придётся вновь пересесть на белый Canyon без синих пятен.

  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (21)
    Velolife-Фото

    Ну что же, «словеско-голландская оса» ужалила «вожака». Но не сильно – всего на 58’’.  Так что завтра, «на королевском» этапе, который венчает Sierra Nevada, наступит «момент истины». Делайте ставки, господа! Ну, а Richard Carapaz ещё раз доказал свою горняцкую прыть, выиграв 2-й этап Vuelta. Но на «гороховом» велосипеде продолжает ехать Jay Vine. Но если Richard Carapaz будет и дальше ехать в таком духе, то Jay Vine придётся вновь пересесть на белый Canyon без синих пятен.

  • RVL
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    RVL-Фото
    Это, да...
    Помню видос как он круто плывет в бассейне...и втык в мотоцикл на тдф, с последующей пробежкой фрума..но была и красота в его исполнении на гт
  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    velodoctor-Фото
    Порт это про боль, умел все и нефига не выиграл....
  • marketbk
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    marketbk-Фото
    Как летит время, вроде недавно-дождливый этап на Джиро, после которого он в розовом, это было Джиро -2010
  • RVL
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (19)
    RVL-Фото

    Карапас рвет всю неделю, сегодня  отдержался- молоток .

    Не думаю, что завтра опять пойдет 

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