Дубль Ричарда Карапаса на Вуэльте Испании-2022

Ричард Карапас выиграл из отрыва 14-й этап Вуэльты Испании-2022 с финишем на Сьерра-де-ла-Пандера

Ричард Карапас (Richard Carapaz) через день после первой в карьере победы на этапе Вуэльты Испании, сделал дубль, снова выиграв этап с горным финишем после сольной атаки.

На 14-м этапе с набором высоты 3100 м и финишем в подъем 1 категории Сьерра де ла Пандера 29-летний эквадорский гонщик команды INEOS Grenadiers вместе ещё девятью гонщиками отобрался в отрыв дня, который сформировался после напряжённой борьбы через 70 км после старта. Пелотон не отпустил отрыв далеко, а от 4 с половиной минут преимущества к началу финального подъёма Сьерра-де-ла-Пандера протяжённостью 8,4 км, средним градиентом 7,8%, максимальным - 13% у отрыва осталось две с половиной минуты.

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Ещё на подходе к Сьерра-де-ла-Пандера в отрыве начались атаки – Алексей Луценко (Astana Qazaqstan) атаковал на финальных 20 км, на его ускорение ответил Луис-Леон Санчес (Bahrain Victorious), за 10 км до финиша к ним переложился Ричард Карапас, а затем и Клеман Шампуссан (AG2R Citroen). За 7 км до финиша из отрыва выпал Алексей Луценко, а Филиппо Конка (Lotto Soudal) добрал лидеров. За 4 км до финиша впереди остались Карапас, Шампуссан, Санчес и Конка. Но они не смогли ответить на атаку Ричарда Карапаса за 3,3 км до финиша.

В это время за спиной отрыва гонщик командыJumbo-Visma Крис Харпер сокращал разрыв и прореживала пелотон, готовя атаку Приможа Роглича. В то время как Ричард Карапас уезжал от своих соперников по отрыву к очередной победе на этапе, Примож Роглич атаковал из группы генеральщиков за 4 км до финиша. Хотя Рогличу и добравшему его Мигелю Анхелю Лопесу (Astana Qazaqstan) приблизились к эквадорскому гонщику, ему с преимуществом в 8 секунд удалось первому пересечь линию финиша и отпраздновать вторую победу на этапе Вуэльты Испании-2022.

Ричард Карапас: «Мы знали, что сегодня важный для нас этап, на котором можно повторить успех. Но очень долго пелотон не давал уехать, хотя, в конце концов, я смог атаковать в правильный момент. Уехал один, а потом ко мне присоединились компаньоны по отрыву. Мы хорошо сработались, удерживали около четырёх минут преимущества.

Финальный подъём мне хорошо знаком, поэтому поехал своей скоростью, не теряя надежды, потому что знал, что дальше будет очень тяжело.

Эту гонку начинал с другой целью – бороться за генеральную классификацию, но в итоге не получилось. Мои товарищи по команде намного сильнее. Когда мы приехали в горы Астурии, стало ясно, что план придётся менять. Мы обсуждали, что для меня важно выиграть этап. На этой задаче и сконцентрировались. Команда меня полностью поддержала.

Две победы на этапах – нечто особенное. Эти победы важны и для меня, и для команды, и для моего будущего. Это был великолепный этап, очень важный для моего списка достижений. Я очень счастлив. Завтра этап, маршрут которого тоже хорошо знаю, потому что много лет жил в тех местах. Знаю те дороги, мы ещё раз попробуем, почему бы нет?»