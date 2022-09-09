 Кейден Гровс – победитель 11 этапа Вуэльты Испании-2022

Дебютант Вуэльты Испании-2022 Кейден Гровс одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура

11-й этап Вуэльты Испании-2022 завершился общим спринтом. 23-летний австралийский спринтер команда BikeExchange-Jayco Кейден Гровс (Kaden Groves) одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, опередив Данни ван Поппеля (Bora-hansgrohe) и Тима Мерлира (Alpecin-Deceunick).

Этап развивался по традиционному сценарию, когда в отрыв уехали три гонщика – Йетсе Бол (Jetse Bol (Burgos-BH), Войтех Репа (Vojtech Repa (Kern Pharma) и Хоан Боу (Joan Bou (Euskaltel-Euskadi). За 52 км до финиша Йетсе Бол уехал от своих попутчиков по отрыву, которые скоро вернулись в пелотон, а одиночный отрыв Бола был нейтрализован за 26 км до финиша.

Простой по рельефу этап не обошёлся без падений. На повороте за 64 км до финиша упал чемпион мира Жулиан Алафилипп (Quick-Step Alpha Vinyl). Вывих правого плеча не позволил ему продолжать гонку, французский гонщик сошёл, его увезли с гонки в машине скорой помощи.

Команда BikeExchange-Jayco, у которой день начался с плохих новостей - схода из-за ковида капитана Саймона Йейтса, идеально развезла молодого австралийского спринтера. Кейден Гровс выждал момент и не паниковал, когда вокруг него открыли спринт более опытные гонщики. Кейден Гровс спуртовал за 150 м до финиша и оказался самым быстрым из пелотона.

Изменений в общем зачёте и классификациях не произошло. Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl) сохранил красную майку лидера и белую майку лучшего молодого гонщика, Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), финишировавший 5-м, остался в зелёной майке лучшего в очковой классификации, Джей Вайн (Alpecin-Deceuninck) лидирует в классификации лучшего горного гонщика.

Photo ©Unipublic / Sprint Cycling

Кейден Гровс: «Чувствую себя фантастически. Утренняя новость о положительном тесте на ковид Саймона сильно расстроила всех ребят. И эта победа – лучший способ вернуть настрой после такой плохой новости. Я очень рад, но также хотелось, что бы он был тоже здесь, потому что он – часть команды.

Хочу поблагодарить всех ребят. Люк (Дабридж) весь день возглавлял пелотон. Потом мы рано построились из-за ветра, опасались боковых ветров и до финальных 4 километров ехали впереди. Ребята идеально удержали меня на первых позициях, помогли мне сберечь силы.

Это очень хороший год. Я очень счастлив, что уже одержал здесь победу. Но впереди ещё много этапов».

Джин Бейтс (Gene Bates), спортивный директор команды BikeExchange-Jayco: «Какой фантастический результат и победа на этапе! Лучше не придумать. Сегодня для всех был очень эмоциональный день, утром узнали, что Саймон сходит с гонки, было тяжело включиться в работу. Но ребята потрясающе перефокусировались, перегруппировались, идеально выполнили план, доставив Кейдена к финишу. Все сыграли свою роль, все фантастически отработали, это был совершенно идеальный развоз.

Мы знаем, что Кейден – один из самых быстрых здесь ребят, ему просто надо было дать немного пространства и развезти его. Сегодня мы взяли победу. Это великолепный день для команды, отличное возвращение к успехам, надеюсь, у нас на этой Вуэльте их будет ещё больше».

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

Данни ван Поппель: «Команда поверила в меня, ребята весь день мне помогали. На финишной прямой я всё время сидел на колесе Гровса, спрятался от ветра. Позиция была идеальная. Однако гонщики пошли обходить справа, группа начала спринт немного рано. Я, сидя на колесе Гровса, хорошо разогнался, но потерял момент из-за нерешительности.

Доля секунды колебаний стоила мне победы. Если бы не эта нерешительность, думаю, я мог бы выиграть. Но такой результат даёт уверенность на следующие спринты. Я доволен своим выступлением, предвкушаю следующие этапы, где спринтовать придётся немного в тягун. Думаю, такой спринт подходит мне больше».

Мадс Педерсен: «Был довольно хаотичный спринт. Последние 3 км просто прямая, поэтому после такого лёгкого этапа как сегодня, в спринте участвовали многие гонщики, что сделало его нервным. Я не смог открыть спринт справа, мне надо было начать его заранее, а не выжидать. Я оказался заперт. Иногда выбираешь верно, иногда ошибаешься. Сегодня я неправильно рассчитал, не поверил в свой спринт, в котором обычно силён. Сам ошибся, что не поборолся за победу».