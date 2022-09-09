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Кейден Гровс – победитель 11 этапа Вуэльты Испании-2022

Дебютант Вуэльты Испании-2022 Кейден Гровс одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура

 

 

  11-й этап Вуэльты Испании-2022 завершился общим спринтом. 23-летний австралийский спринтер команда BikeExchange-Jayco Кейден Гровс (Kaden Groves) одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, опередив Данни ван Поппеля (Bora-hansgrohe) и Тима Мерлира (Alpecin-Deceunick).   

 

  Этап развивался по традиционному сценарию, когда в отрыв уехали три гонщика – Йетсе Бол (Jetse Bol (Burgos-BH), Войтех Репа (Vojtech Repa (Kern Pharma) и Хоан Боу (Joan Bou (Euskaltel-Euskadi). За 52 км до финиша Йетсе Бол уехал от своих попутчиков по отрыву, которые скоро вернулись в пелотон, а одиночный отрыв Бола был нейтрализован за 26 км до финиша.

 

  Простой по рельефу этап не обошёлся без падений. На повороте за 64 км до финиша упал чемпион мира Жулиан Алафилипп  (Quick-Step Alpha Vinyl). Вывих правого плеча не позволил ему продолжать гонку, французский гонщик сошёл, его увезли с гонки в машине скорой помощи.

 

  Команда BikeExchange-Jayco, у которой день начался с плохих новостей - схода из-за ковида капитана Саймона Йейтса, идеально развезла молодого австралийского спринтера. Кейден Гровс выждал момент и не паниковал, когда вокруг него открыли спринт более опытные гонщики. Кейден Гровс спуртовал за 150 м до финиша и оказался самым быстрым из пелотона.

 

Изменений в общем зачёте и классификациях не произошло. Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl) сохранил красную майку лидера и белую майку лучшего молодого гонщика, Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), финишировавший 5-м, остался в зелёной майке лучшего в очковой классификации, Джей Вайн (Alpecin-Deceuninck) лидирует в классификации лучшего горного гонщика.

 

Кейден Гровс – победитель 11 этапа Вуэльты Испании-2022

 Photo ©Unipublic / Sprint Cycling

 

   Кейден Гровс: «Чувствую себя фантастически. Утренняя новость о положительном тесте на ковид Саймона сильно расстроила всех ребят. И эта победа – лучший способ вернуть настрой после такой плохой новости. Я очень рад, но также хотелось, что бы он был тоже здесь, потому что он – часть команды.

 

  Хочу поблагодарить всех ребят. Люк (Дабридж) весь день возглавлял пелотон. Потом мы рано построились из-за ветра, опасались боковых ветров и до финальных 4 километров ехали впереди. Ребята идеально удержали меня на первых позициях, помогли мне сберечь силы.

  Это очень хороший год. Я очень счастлив, что уже одержал здесь победу. Но впереди ещё много этапов».

 

  Джин Бейтс (Gene Bates), спортивный директор команды BikeExchange-Jayco: «Какой фантастический результат и победа на этапе! Лучше не придумать. Сегодня для всех был очень эмоциональный день, утром узнали, что Саймон сходит с гонки, было тяжело включиться в работу. Но ребята потрясающе перефокусировались, перегруппировались, идеально выполнили план, доставив Кейдена к финишу. Все сыграли свою роль, все фантастически отработали, это был совершенно идеальный развоз.

 

  Мы знаем, что Кейден – один из самых быстрых здесь ребят, ему просто надо было дать немного пространства и развезти его. Сегодня мы взяли победу. Это великолепный день для команды, отличное возвращение к успехам, надеюсь, у нас на этой Вуэльте их будет ещё больше».

 

 

Кейден Гровс – победитель 11 этапа Вуэльты Испании-2022

 Кейден Гровс – победитель 11 этапа Вуэльты Испании-2022

 Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

 

  Данни ван Поппель: «Команда поверила в меня, ребята весь день мне помогали. На финишной прямой я всё время сидел на колесе Гровса, спрятался от ветра. Позиция была идеальная. Однако гонщики пошли обходить справа, группа начала спринт немного рано. Я, сидя на колесе Гровса, хорошо разогнался, но потерял момент из-за нерешительности.

  Доля секунды колебаний стоила мне победы. Если бы не эта нерешительность, думаю, я мог бы выиграть. Но такой результат даёт уверенность на следующие спринты. Я доволен своим выступлением, предвкушаю следующие этапы, где спринтовать придётся немного в тягун. Думаю, такой спринт подходит мне больше».

 

  Мадс Педерсен: «Был довольно хаотичный спринт. Последние 3 км просто прямая, поэтому после такого лёгкого этапа как сегодня, в спринте участвовали многие гонщики, что сделало его нервным. Я не смог открыть спринт справа, мне надо было начать его заранее, а не выжидать. Я оказался заперт. Иногда выбираешь верно, иногда ошибаешься. Сегодня я неправильно рассчитал, не поверил в свой спринт, в котором обычно силён. Сам ошибся, что не поборолся за победу».

 

 

Результаты 11 этапа Вуэльты Испании-2022

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Теги к статье: Кейден Гровс Kaden Groves BikeExchange-Jayco Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (9)
    Velolife-Фото

    11-й этап – спринтерский этап. Никто из GCN – экспертов не угадал победителя (В отличие от предыдущего этапа. Все 5 назвали победителем Remco Evenepoel.)  И, думаю, мало кто-нибудь мог угадать, что им станет Kaden Groves, спринтер BikeExchange-Jayco, потерявшей Simon Yates. Из-за COVID-19. Хотя к концу уже подходит 2022. COVID-19 продолжает выкашивать пелотон Vuelta. Но ещё обиднее и тем боле тяжело терять гонщиков из-за падений. Вдвойне такого, как ЧМ Julian Alaphilippe. Но, тем не менее, Remco спокоен. И это перед Peñas Blancas. «Генералы», несмотря на потери, вновь вступят в бой. Не берусь предсказывать финал 12-го этапа. Будем смотреть. И надеяться на лучший исход.

  • velodoctor
    Жулиан Алафилипп сошёл с Вуэль ... (11)
    velodoctor-Фото
    Отличная новость.
  • vladgol
    Жулиан Алафилипп сошёл с Вуэль ... (11)
    vladgol-Фото
    Рогла на ТДФ сам себе плечо вправил, а из-за спины сошел
  • Helga
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (5)
    Helga-Фото

    Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть евроспорт. Подписки нет, а по той ссылке, где смотрела раньше, сегодня ничего не пошло. 

  • Kay82
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (9)
    Kay82-Фото
    корона
  • galina.naus
    Жулиан Алафилипп сошёл с Вуэль ... (11)
    galina.naus-Фото
    Сообщили, что он вывихнул плечо. Рентген показал, что переломов нет. Скорейшего выздоровления!
  • zhekinson
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (9)
    zhekinson-Фото

    Акерманн совсем затух в Эмирейтс,всего две победы в сезоне,уже Молано приезжает на финиш выше него.Гроувз молодца,всё сделал грамотно ну и команда подмогла - победа на этапе хоть какая-то компенсация сходу Йейтса.

  • DenisRodikov
    Примож Роглич впервые в карьер ... (1)
    DenisRodikov-Фото

    Напишу здесь - вот не будь в гонке Ремко, тогда выглядело бы как Роглич не на пике формы в горах, Роглич выигрывает разделку и возвращает себе красную майку.
    Но Ремко "летает", очень силён. Тем интереснее следить за гонкой

  • svan
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (9)
    svan-Фото
    Спасибо. Если из-за ковида сойдет Ремко или Роглич, Вуэльта будет вообще огонь !!!
  • DenisRodikov
    Жулиан Алафилипп сошёл с Вуэль ... (11)
    DenisRodikov-Фото

    Как жаль =(
    Скорейшего выздоровления Алафилиппу!

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