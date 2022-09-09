Ремко Эвенепул: “Рад, что существует правило трёх километров!"

Ремко Эвенепул сохранил красную майку лидера после прокола в финале 16-го этапа Вуэльты Испании-2022

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) в 11-й раз облачился в красную майку лидера. На 16-м этапе Вуэльты Испании-2022, который развивался спокойно до финальных километров с некатегорийным финишным подъёмом. 22-летний бельгийский гонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl получил прокол заднего колеса примерно за 2 км до финиша. Благодаря нейтрализации финальных 3 км Ремко Эвенепул проиграл лишь 8 секунд. Больше всего Ремко Эвенепул опасался, что на 16-м этапе не действует нейтрализация. Его успокоил спортивный директор команды Quick-Step Alpha Vinyl Клаас Лодевик, подтвердивший по радио, что нейтрализация есть.

В начале некатегорийного финального подъёма атаковал ближайший соперник Ремко Эвенепула в общем зачёте, трёхкратный победитель Вуэльты Испании Примож Роглич (Jumbo-Visma). Но Роглич упал на финальных метрах. Как сообщила команда Jumbo-Visma, словенский гонщик получил поверхностные повреждения, но продолжит ли Примож Роглич гонку, будет решено только перед стартом 17-го этапа.

Ремко Эвенепул: «У меня был прокол заднего колеса, я находился в тот момент не впереди, хотя и не совсем сзади, просто где-то в середине группы. Мы боролись за позиции.

Вчера мы проводили разведку, увидели, что дороги очень скользкие. Если честно, на последних четырёх – пяти километрах я немного испугался. Потерял несколько позиций. Потом захотел продвинуться в голову группы на подъёме, но заднее колесо просто ушло. Почувствовал, что прокололся.

Не был уверен, что будет действовать правило трёх километров. Но Клаас сказал мне по радио, что оно действует, это меня немного успокоило. Рад, что оно действовало. В противном случае потерял бы сегодня много времени.

Потом услышал, что Примож упал, очень надеюсь, что он в порядке и сможет продолжить гонку. Вообще-то, я ждал его атаки. Все знают, что Примож – очень взрывной гонщик, и такой финал под него скроен. Тем обиднее, что он упал. Никогда не хочется, чтобы кто-то падал.

Я сегодня чувствовал себя восстановившимся. Мне был очень нужен день отдыха, в том числе из-за падения. Сегодня чувствовал себя намного лучше, чем в субботу и даже в воскресенье, хотел побороться за победу на этапе. Будем надеяться, что сможем продолжить борьбу до Мадрида».