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Ремко Эвенепул: “Рад, что существует правило трёх километров!"

Ремко Эвенепул сохранил красную майку лидера после прокола в финале 16-го этапа Вуэльты Испании-2022

 

 

  Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) в 11-й раз облачился в красную майку лидера. На 16-м этапе Вуэльты Испании-2022, который развивался спокойно до финальных километров с некатегорийным финишным подъёмом. 22-летний бельгийский гонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl получил прокол заднего колеса примерно за 2 км до финиша. Благодаря нейтрализации финальных 3 км Ремко Эвенепул проиграл лишь 8 секунд. Больше всего Ремко Эвенепул опасался, что на 16-м этапе не действует нейтрализация. Его успокоил спортивный директор команды Quick-Step Alpha Vinyl Клаас Лодевик, подтвердивший по радио,  что нейтрализация есть.

 

  В начале некатегорийного финального подъёма атаковал ближайший соперник Ремко Эвенепула в общем зачёте, трёхкратный победитель Вуэльты Испании Примож Роглич (Jumbo-Visma). Но Роглич упал на финальных метрах. Как сообщила команда Jumbo-Visma, словенский гонщик получил поверхностные повреждения, но продолжит ли Примож Роглич гонку, будет решено только перед стартом 17-го этапа.

 

Ремко Эвенепул: “Рад, что существует правило трёх километров!"

Ремко Эвенепул: “Рад, что существует правило трёх километров!"

 

  Ремко Эвенепул: «У меня был прокол заднего колеса, я находился в тот момент не впереди, хотя и не совсем сзади, просто где-то в середине группы. Мы боролись за позиции.

  Вчера мы проводили разведку, увидели, что дороги очень скользкие. Если честно, на последних четырёх – пяти километрах я немного испугался. Потерял несколько позиций. Потом захотел продвинуться в голову группы на подъёме, но заднее колесо просто ушло. Почувствовал, что прокололся.  

 

  Не был уверен, что будет действовать правило трёх километров. Но Клаас сказал мне по радио, что оно действует, это меня немного успокоило. Рад, что оно действовало. В противном случае потерял бы сегодня много времени.

 

  Потом услышал, что Примож упал, очень надеюсь, что он в порядке и сможет продолжить гонку. Вообще-то, я ждал его атаки. Все знают, что Примож – очень взрывной гонщик, и такой финал под него скроен. Тем обиднее, что он упал. Никогда не хочется, чтобы кто-то падал.

 

  Я сегодня чувствовал себя восстановившимся. Мне был очень нужен день отдыха, в том числе из-за падения. Сегодня чувствовал себя намного лучше, чем в субботу и даже в воскресенье, хотел побороться за победу на этапе. Будем надеяться, что сможем продолжить борьбу до Мадрида».

 

Результаты 16 этапа Вуэльты Испании-2022

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • patar
    Примож Роглич упал в финале 16 ... (8)
    patar-Фото
    Цитата: velodoctor
    Падение Роглича, результат слабой работы команды...
    Что-то не понятно, как команда виновата в падении горняка-генеральщика на спринтерском финише....
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (49)
    EL-Fenomeno-Фото
    Не согласен с теми, кто пишет что атака Примо была бредовой или абсурдной. Двинул классно, мощно, а главное во время. Прокол Рэмко просто наложился на время спурта Роглича. Не понимаю только почему когда пошёл финишный развоз словенец хотел встроиться за всеми впереди ищущими !? Понимал ведь что этап не возьмёт, а тут такой жесточайший crash (сдвинутые очки Приможа и его мощный нокдаун мы запомним надолго), мог ведь и перестраховаться и валить параллельным курсом сколько бы смог, а так...((
    Цитата: motte
    Падучий он, Роглич, не первый же раз, госпожа Удача не хочет с ним жить, пока она жила с нибали, теперь присматривается с кем дальше по пути-:)
    Это факт, Рогла очень невезуч, особенно на ГТ, теперь вот на его любимой Вуэльте...очень жаль его и как спортсмена (я думаю это сход), и как человека.
    Цитата: MVDP
    C Райтом он столкнулся https://youtu.be/mFmoIXewTes?t=84
    Да было видно что он Райта цепанул, не понимаю почему СК зациклился на фон Поппеле.
  • velodoctor
    Примож Роглич упал в финале 16 ... (8)
    velodoctor-Фото

    Падение Роглича, результат слабой работы команды, как из далека он начинал свою атаку, я почти уверен, будь он в голове изначально, то его бы просто не догнали... ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***о что так вышло, впереди этапы где он должен был проверять и настрой был судя по атаке сегодня, а теперь только надеяться, что синяки и садины позволят...

  • RVL
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (49)
    RVL-Фото
    Тем не менее...красная майка теряет третий день подряд! Здоровья рогле!
  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (49)
    Velolife-Фото

    Судя по развязке 16-го этапа, не только Tour de France, но и Vuelta a España, кажется, отвернулась от Primo?. Падение Primo? на фоне прокола Remco смотрится прискорбно удручающе. Ну а Mads, выигравший спринт у великолепной тройки, решил не снимать Maillot Verde до конца Vuelta.Что же касается Maillot Rojo, то сомнений относительно её нынешнего владельца, несмотря на возвращение завтра пелотона в горы, становится всё меньше. Если, конечно, не произойдёт что-то, похожее на сегодня. Но скрестим пальцы!

  • Ice
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (49)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    Катился с улыбкой
    Фортуна вернет все с лихвой, если это так))) Сдуется клопик, карма - вещь беспристрастная.

  • RVL
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (49)
    RVL-Фото
    Катился с улыбкой
  • qwinter
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (49)
    qwinter-Фото
    Цитата: Адриен
    А где логика, господа ? Правила нейтрализации - это воплощенное в закон своеобразное велосипедное "джентльменство". Разве здешние комментаторы не ругают того гонщика, который ускоряется, когда у его соперника возникают проблемы в виде проколов, поломок и т.д.? Нет, они ратуют за то, чтобы ВЕСЬ пелетон встал и ждал . Помните историю с цепью Шлека ? Как здесь же поносили Контадора !.. Так что нейтрализация - это просто воплощение в правилах этого "благородства" и касается последних 3х км. Победитель рвет жилы, мастерски выбирает позицию, филигранно атакует, красиво побеждает - а некто с проколом спокойно доезжает до финиша и ПОЛУЧАЕТ ТО ЖЕ САМОЕ ВРЕМЯ !!! Воплощение справедливости !.. И еще что задело - Роглич в изнеможении сидит после гонки на асфальте, нога содранная, с руки кровь льётся чуть ли не ручьём - а рядом нет медиков ! Уж на финише должна же быть какая-нибудь мед.бригада, хоть какой-нибудь несчастный фельдшер !
    Выполнять закатку там, где другие жилы рвут это не джентельменство, это свинство. Помощь от случайностей должна быть, но после проблемы гонщик должен быть стимулирован двигаться в нормальном темпе.

    Если бы Ремко приехал в пределах минуты, и даже полутора ему бы слова никто не сказал, а вот так это самое натуральное свинство по отношению к соперникам.
  • Sezar
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (49)
    Sezar-Фото

    Так это в гору. Там случайностей уже не избежать, потому и нет нейтрализации. Но даже тогда и машина подъехала бы быстрее. И Ремко ехал бы на финиш не прогулочным шагом. Потерял бы полминуты. По случайности.

    А здесь случайности избежать удалось благодаря правилу. Оно для того и придумано. Это ж хорошо.

     



    А разрывов и не было. Фавориты кучей заехали, как при равнинном групповом финише, остальным было пофигу. Вот те, которые уехали и заработали отрыв и бонусы. Все логично.

  • Victor
    Примож Роглич упал в финале 16 ... (8)
    Victor-Фото

    Вовремя у Эвенпула прокол случился. А вообще, так ведь и сжульничать можно, сказав, что у тебя прокол, чтобы не потерять время. Надеюсь, Ремко не такой.

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