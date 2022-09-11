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Хет-трик Ричарда Карапаса на Вуэльте Испании-2022

Ричард Карапас сохранил гороховую майку горного короля и выиграл финальный горный этап Вуэльты Испании-2022

 

 

  Ричард Карапас сделал хет-трик, выиграв третий горный этап на Вуэльте Испании-2022, все три победы 29-летний эквадорский велогонщик команды INEOS Grenadiers одержал из отрыва. 20-й этап, заключительный горный этап Вуэльты Испании-2022, с набором высоты 3800 м начался с атак и формирования отрывов. Однако многочисленная группа, сформировавшаяся через 25 км после старта на первом подъёме дня, к финальной части этапа рассыпалась и была пройдена группой лидера общего зачёта Ремко Эвенепула (Quick-Step Alpha Vinyl), который отразил все атаки и защитил красную майку на финальном горном этапе.

 

Хет-трик Ричарда Карапаса на Вуэльте Испании-2022

 

Photo ©Unipublic / Sprint Cycling Agency

 

  Ричард Карапас, который присоединялся к атакам в начале этапа, отобрался в многочисленный отрыв дня, за 40 км до финиша вместе с Серихо Игитой (Bora-hansgrohe) и Луисом Мейнтьесом (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) сформировали лидирующую группу.

  Но в запасе у тройки лидеров было всего 2:20 над группой красной майки и 22 секунды над ближайшими преследователями из отрыва дня. Ричард Карапас забрал горную премию на вершине подъёма 1-й категории Ла-Моркуэра, а также первым прошёл вершину финального подъёма Пуэрто де Котос.

 

  На финальном подъёме впереди остались лишь Игита и Карапас, а группа красной майки, прошедшая гонщиков отрыва, уже видела лидеров и находилась в 10 секундах. За 7 км до финиша,и за 500 м до вершины Пуэрто де Котос Ричард Карапас уехал от Серхио Игиты и в одиночку удержал до финиша минимальное преимущество. На 8 секунд эквадорский гонщик опередил ближайшего преследователя, атаковавшего из группы красной майки Тимена Аренсмана (DSM) и выиграл третий этап Вуэльты Испании-2022. Гороховая майка горного короля – ещё одна победа Ричарда Карапаса на Вуэльте Испании-2022.

 

Хет-трик Ричарда Карапаса на Вуэльте Испании-2022

 

Хет-трик Ричарда Карапаса на Вуэльте Испании-2022

 

Хет-трик Ричарда Карапаса на Вуэльте Испании-2022

 

Хет-трик Ричарда Карапаса на Вуэльте Испании-2022

 

Хет-трик Ричарда Карапаса на Вуэльте Испании-2022

 

Хет-трик Ричарда Карапаса на Вуэльте Испании-2022

 

Хет-трик Ричарда Карапаса на Вуэльте Испании-2022

 

Хет-трик Ричарда Карапаса на Вуэльте Испании-2022

 

  Ричард Карапас: «Да, это лучшая из трёх побед. Я нацеливался на этот этап, так как он очень важен. Мы понимали, что будет супертяжело, потому что многие собирались бороться, особенно в генеральной классификации.

 

  Я поехал по-своему, с расчётом, атаковал, когда настал момент. Ещё меня очень порадовала огромная поддержка гонщиков в отрыве, мне это было важно. Я знал, что смогу атаковать в финале и победить. Я был очень тронут. Эта победа для меня самая красивая. Прежде всего, она показала, каким типом гонщика я являюсь. Борьба за очки в горной классификации была одной из целей.

 

  В начале этапа, не совершая безумных рывков, я воспользовался разрывом группы, постарался находиться впереди. Потом гонщики начали выпадать, так как этап был очень тяжёлым.

 

  Мне было важно выиграть в гороховой майке. Сегодня я видел, как много эквадорцев меня приветствовали. Надеюсь, им понравилась гонка».

 

Результаты 20 этапа Вуэльты Испании-2022

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Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz INEOS Grenadiers Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Александра
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (29)
    Александра-Фото

    Поразили слезы Ремко. Складывалось впечатление, что он спокоен, как удав, а оказалось, что Ремко умело скрывал глубокое внутренне напряжение.

    Все молодцы и прекрасны.

    Даже не знаю, почему эта Вуэльта меня вообще не торкнула.(

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (66)
    s75-Фото

    17-летний эстонский гонщик Ромет Паюр переходит из Team Auto Eder в континентальную команду U23 Lotto Kern Haus, обе немецкие команды сотрудничают с "Борой". Паюр - победитель юниорской версии Тура Фландрии нынешнего года.

  • s75
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (29)
    s75-Фото

    Цитата: Earl57

    В ближайшее время ГТ не будет. К слову, ходят слухи, что ВВА в следующем году хочет проехать Джиро+Вуэльту и собирается обсудить это с командой. В следующем году ЧМ будет через несколько дней после Тура и до Вуэльты. А если он хочет радужную майку, то ехать три тяжелых недели на Туре ему совсем ни к чему...


    коллекция из всех трёх пунктовых маек - отличная идея

  • s75
    Финальные три этапа Тура Брита ... (4)
    s75-Фото

    По очкам не совсем понятно - насколько я понимаю эту систему, итоговые результаты ТБ принесли в копилку Мовистара разницу между очками вошедшего в десятку (по состоянию на данный момент 274 очка) и выбывшего из нее (по состоянию на 04.09.2022 190 очков), итого +84 очка. Гораздо более весомый вклад на гонке Квебека (230) внесли Гарсия (225) и Аранбуру (5).

    Итого 14215 на начало недели, +230 Квебек +84 Британия +44 Мас итого 14573, цифры брал с PCS, но на разных ресурсах цифры отличаются, не знаю где правильно.

    PS. в воскресенье Вуэльта пополнит мовистаровский счет 784 очками.

  • collega2011
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (29)
    collega2011-Фото

    Масспроиграл Ремко на командной 30 сек и 1,51 на индивидуалке.

  • Геродот
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (29)
    Геродот-Фото
    А что, Рабобанк не планирует защитить желтую майку в следующем году? ВВА стоит половины команды и разрешить ему не ехать Тур - крайне самонадеяно)
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (29)
    Earl57-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Ну если Вы про рейтинги то ближайший Ван Арт.
    Если Вы про победы на гранд турах то поживем увидем.
    Тут в комменте выше товарищ пишет что ему не понравилось чуть ли ни все на Вуэльте, только он не упаменул самого главного что определило всю гонку . Это то что все гонщики кто шол второй гранд тур в сезоне оказались в ауте. видимо год такой тяжолый.

    В ближайшее время ГТ не будет. К слову, ходят слухи, что ВВА в следующем году хочет проехать Джиро+Вуэльту и собирается обсудить это с командой. В следующем году ЧМ будет через несколько дней после Тура и до Вуэльты. А если он хочет радужную майку, то ехать три тяжелых недели на Туре ему совсем ни к чему...

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (29)
    BlAr-Фото

    Считаю, что Ремко победил заслуженно. Остальные победы не заслужили точно. Не берусь утверждать, что он чист, но и серьезных подозрений у меня к нему не больше, чем к Погачару в 2019-м, или к некоторым англичанам ранее.

    Что до Роглича, то почти уверен, что без своего падения он бы весь дефицит не выбрал. Так что победы он не лишился, но поломался очень обидно... И вопреки его интервью считаю его минимум равно виновным в столкновении. Прямолинейностью его движение не пахло. Так что имело место встречное движение двух гонщиков и, как результат, столкновение с Райтом.

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (29)
    старт-шоссе 82-Фото
    Ну если Вы про рейтинги то ближайший Ван Арт.
    Если Вы про победы на гранд турах то поживем увидем.
    Тут в комменте выше товарищ пишет что ему не понравилось чуть ли ни все на Вуэльте, только он не упаменул самого главного что определило всю гонку . Это то что все гонщики кто шол второй гранд тур в сезоне оказались в ауте. видимо год такой тяжолый.
  • svan
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (29)
    svan-Фото
    Если бы Роглич не сошел, была бы интрига и интерес к последним этапам. А так, часть зрителей перестала смотреть Вуэльту. Но, даже, если бы Роглич остался, все равно не смог бы перехватить красную майку у Рэмко.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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