Хет-трик Ричарда Карапаса на Вуэльте Испании-2022

Ричард Карапас сохранил гороховую майку горного короля и выиграл финальный горный этап Вуэльты Испании-2022

Ричард Карапас сделал хет-трик, выиграв третий горный этап на Вуэльте Испании-2022, все три победы 29-летний эквадорский велогонщик команды INEOS Grenadiers одержал из отрыва. 20-й этап, заключительный горный этап Вуэльты Испании-2022, с набором высоты 3800 м начался с атак и формирования отрывов. Однако многочисленная группа, сформировавшаяся через 25 км после старта на первом подъёме дня, к финальной части этапа рассыпалась и была пройдена группой лидера общего зачёта Ремко Эвенепула (Quick-Step Alpha Vinyl), который отразил все атаки и защитил красную майку на финальном горном этапе.

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Ричард Карапас, который присоединялся к атакам в начале этапа, отобрался в многочисленный отрыв дня, за 40 км до финиша вместе с Серихо Игитой (Bora-hansgrohe) и Луисом Мейнтьесом (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) сформировали лидирующую группу.

Но в запасе у тройки лидеров было всего 2:20 над группой красной майки и 22 секунды над ближайшими преследователями из отрыва дня. Ричард Карапас забрал горную премию на вершине подъёма 1-й категории Ла-Моркуэра, а также первым прошёл вершину финального подъёма Пуэрто де Котос.

На финальном подъёме впереди остались лишь Игита и Карапас, а группа красной майки, прошедшая гонщиков отрыва, уже видела лидеров и находилась в 10 секундах. За 7 км до финиша,и за 500 м до вершины Пуэрто де Котос Ричард Карапас уехал от Серхио Игиты и в одиночку удержал до финиша минимальное преимущество. На 8 секунд эквадорский гонщик опередил ближайшего преследователя, атаковавшего из группы красной майки Тимена Аренсмана (DSM) и выиграл третий этап Вуэльты Испании-2022. Гороховая майка горного короля – ещё одна победа Ричарда Карапаса на Вуэльте Испании-2022.

Ричард Карапас: «Да, это лучшая из трёх побед. Я нацеливался на этот этап, так как он очень важен. Мы понимали, что будет супертяжело, потому что многие собирались бороться, особенно в генеральной классификации.

Я поехал по-своему, с расчётом, атаковал, когда настал момент. Ещё меня очень порадовала огромная поддержка гонщиков в отрыве, мне это было важно. Я знал, что смогу атаковать в финале и победить. Я был очень тронут. Эта победа для меня самая красивая. Прежде всего, она показала, каким типом гонщика я являюсь. Борьба за очки в горной классификации была одной из целей.

В начале этапа, не совершая безумных рывков, я воспользовался разрывом группы, постарался находиться впереди. Потом гонщики начали выпадать, так как этап был очень тяжёлым.

Мне было важно выиграть в гороховой майке. Сегодня я видел, как много эквадорцев меня приветствовали. Надеюсь, им понравилась гонка».