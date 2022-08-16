 Jumbo-Visma – победитель командной гонки на время 1 этапа Вуэльты Испании-2022

Jumbo-Visma побеждает в командной гонке на время, Роберт Гесинк надевает первую красную майку Вуэльты Испании-2022 после 1 этапа

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Победителем 1-го этапа Вуэльты Испании-2022, стартовавшего в Нидерландах с командной гонки на время, стала нидерландская велокоманда Jumbo – Visma. Дистанцию, протяженностью 23,3 км, проложенную по улицам Утрехта, гонщики команды Jumbo-Visma преодолели быстрее всех, за 24 минуты и 40,29 секунд, показав среднюю скорость 56,665 км/час.

Второе место заняла британская команда INEOS Grenadiers со временем 24 минуты и 53,8 секунды. Гонщики INEOS Grenadiers быстрее всех преодолели заключительный 12,3-км отрезок, пройдя его со средней скоростью 58,33 км/час. Бельгийская велокоманда Quick Step Alpha Vinyl Team заняла 3-е место, уступив INEOS Grenadiers 77 сотых секунды.

Отдельные участки трассы некоторые команды, стартовавшие в начале стартового протокола, проходили под небольшим дождём и по мокрому асфальту.

На промежуточной отсечке времени, расположенной на 11 км дистанции, лучшее время этапа - 11 минут 57,92 секунд, показала команда Jumbo – Visma. Из всех участников только гонщикам Jumbo-Visma удалось преодолеть рубеж в 12 минут, средняя скорость составила 55,159 км/час. Второе место на промежуточной отсечке 11 км показала команда Quick Step Alpha Vinyl Team, опередив INEOS Grenadiers на 3,34 секунды.

Первым гонщиком команды-победительницы этапа Jumbo-Visma финишную черту пересёк 36-летний нидерландский велогонщик Роберт Гесинк (Robert Gesink), ставший первым обладателем красной майки лидера генеральной классификации Вуэльты Испании-2022.

Трёхкратный победитель Вуэльты Испании, капитан команды Jumbo-Visma Примож Роглич надел зелёную майку лучшего в очковой классификации, а синюю майку лучшего в горной классификации надел ещё один гонщик команды Jumbo-Visma – Крис Харпер. Лишь белую майку лучшего молодого гонщика надел гонщик другой команды – команды INEOS Grenadiers Итан Хейтер.

Роберт Гесинк: «Не могу поверить. Очень благодарен ребятам. Они безумно сильны, я очень благодарен, что надену красную майку. Это точно один из самых ярких моментов моей карьеры. Мы слышали несколько результатов промежуточной отсечки, команды ехали быстро, но, конечно, надо было доработать до конца.

В командой гонке на время может случиться что угодно, но я был уверен, что у нашей команды хороший шанс на победу, потому что в составе очень много мощных ребят. Планировали держаться с Приможем, конечно, и с сильнейшими. Обычно моя работа – помогать команде, Приможу. Очень приятно, что они так поблагодарили меня за последние несколько лет моей помощи. Ехать по родным дорогам в красной майке лидера – это мечта».

Примож Роглич: «Великолепно, думаю, всё заслуженно. Было очень приятно ехать с ребятами при таком огромном количестве зрителей. Все в команде идеально отработали, мы наслаждались. Моей формы хватило, чтобы мы сегодня выиграли. Я очень этому рад. Впереди ещё 20 дней.

Роберт пересёк финиш первым, чтобы стать первым лидером гонки, потому что он это заслужил. Из всех в команде он заслуживал этого больше всего. С огромным удовольствием я так много лет работаю с ним. Когда я начал выступать в команде, он многому меня научил. Рад, что команда выиграла дома, в Нидерландах, и майку лидера надел нидерландский гонщик».

Крис Харпер: «Мы, конечно планировали бороться за победу, хотели, чтобы красную майку надел Роберт. Мы все очень рады, что всё получилось. У нас сильная команда для поддержки Приможа. Снимаю шляпу перед персоналом и нашими спортивными директорами, которые сегодня приложили огромные усилия. Примож ехал сегодня очень мощно. Я едва держался у него на колее. Он ехал быстро».