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Jumbo-Visma – победитель командной гонки на время 1 этапа Вуэльты Испании-2022

Jumbo-Visma побеждает в командной гонке на время, Роберт Гесинк надевает первую красную майку Вуэльты Испании-2022 после 1 этапа

 

 

  Photo ©Unipublic/Charly Lopez

 

 

  Победителем 1-го этапа Вуэльты Испании-2022, стартовавшего в Нидерландах с командной гонки на время,  стала нидерландская велокоманда Jumbo – Visma. Дистанцию, протяженностью 23,3 км, проложенную по улицам Утрехта, гонщики команды Jumbo-Visma преодолели быстрее всех, за 24 минуты и 40,29 секунд, показав среднюю скорость 56,665 км/час.

 

  Второе место заняла британская команда INEOS Grenadiers со временем 24 минуты и 53,8 секунды. Гонщики INEOS Grenadiers быстрее всех преодолели заключительный 12,3-км отрезок, пройдя его со средней скоростью 58,33 км/час. Бельгийская велокоманда Quick Step Alpha Vinyl Team заняла 3-е место, уступив INEOS Grenadiers 77 сотых секунды.

 

  Отдельные участки трассы некоторые команды, стартовавшие в начале стартового протокола, проходили под небольшим дождём и по мокрому асфальту.

На промежуточной отсечке времени, расположенной на 11 км дистанции, лучшее время этапа - 11 минут 57,92 секунд, показала команда Jumbo – Visma. Из всех участников только гонщикам Jumbo-Visma удалось преодолеть рубеж в 12 минут, средняя скорость составила 55,159 км/час. Второе место на промежуточной отсечке 11 км показала команда Quick Step Alpha Vinyl Team, опередив INEOS Grenadiers на 3,34 секунды.

 

Jumbo-Visma – победитель командной гонки на время 1 этапа Вуэльты Испании-2022

 Jumbo-Visma – победитель командной гонки на время 1 этапа Вуэльты Испании-2022

 Jumbo-Visma – победитель командной гонки на время 1 этапа Вуэльты Испании-2022

 Jumbo-Visma – победитель командной гонки на время 1 этапа Вуэльты Испании-2022

 Jumbo-Visma – победитель командной гонки на время 1 этапа Вуэльты Испании-2022

 

  Первым гонщиком команды-победительницы этапа Jumbo-Visma  финишную черту пересёк 36-летний нидерландский велогонщик Роберт Гесинк (Robert Gesink), ставший первым обладателем красной майки лидера генеральной классификации Вуэльты Испании-2022.

 

  Трёхкратный победитель Вуэльты Испании, капитан команды Jumbo-Visma Примож Роглич надел зелёную майку лучшего в очковой классификации, а синюю майку лучшего в горной классификации надел ещё один гонщик команды Jumbo-Visma – Крис Харпер. Лишь белую майку лучшего молодого гонщика надел гонщик другой команды – команды INEOS Grenadiers Итан Хейтер.

 

  Роберт Гесинк: «Не могу поверить. Очень благодарен ребятам. Они безумно сильны, я очень благодарен, что надену красную майку. Это точно один из самых ярких моментов моей карьеры. Мы слышали несколько результатов промежуточной отсечки, команды ехали быстро, но, конечно, надо было доработать до конца.

 

  В командой гонке на время может случиться что угодно, но я был уверен, что у нашей команды хороший шанс на победу, потому что в составе очень много мощных ребят. Планировали держаться с Приможем, конечно, и с сильнейшими. Обычно моя работа – помогать команде, Приможу. Очень приятно, что они так поблагодарили меня за последние несколько лет моей помощи. Ехать по родным дорогам в красной майке лидера – это мечта».

 

  Примож Роглич: «Великолепно, думаю, всё заслуженно. Было очень приятно ехать с ребятами при таком огромном количестве зрителей. Все в команде идеально отработали, мы наслаждались. Моей формы хватило, чтобы мы сегодня выиграли. Я очень этому рад. Впереди ещё 20 дней.

 

  Роберт пересёк финиш первым, чтобы стать первым лидером гонки, потому что он это заслужил. Из всех в команде он заслуживал этого больше всего. С огромным удовольствием я так много лет работаю с ним. Когда я начал выступать в команде, он многому меня научил. Рад, что команда выиграла дома, в Нидерландах, и майку лидера надел нидерландский гонщик».

 

  Крис Харпер: «Мы, конечно планировали бороться за победу, хотели, чтобы красную майку надел Роберт. Мы все очень рады, что всё получилось. У нас сильная команда для поддержки Приможа. Снимаю шляпу перед персоналом и нашими спортивными директорами, которые сегодня приложили огромные усилия. Примож ехал сегодня очень мощно. Я едва держался у него на колее. Он ехал быстро».

 

 

Результаты 1 этапа Вуэльты Испании-2022

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Теги к статье: Роберт Гесинк Robert Gesink Jumbo-Visma Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • s75
    Дилан ван Барле и Вилко Келдер ... (2)
    s75-Фото

    Достаточно дорогое. Говорят, что Юмбо предложили Ван Баарле контракт на уровне Квято и А.Йейтса, Инеос не ответил. Если так, то очень неоднозначное решение со стороны британцев. Получить гонщиков подобного уровня трудно, да и не соглашается никто - примеры Велленс, Беноот, Теунс и др.

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (13)
    BlAr-Фото

    Курдюков сегодня перед стартом не узнал Роглича, всё гадал, что же это за голландец разминается на велотренажёре в желтой майке...biggrin

    Этап запомнился отказом ТВ-секундомера в конце трансляции (и gps, и обычного), хотя в начале всё работало, отсутствием ЧП (кстати, что там у Мувиков на первых километрах произошло, что они так просеялись?), и предсказуемыми результатами.

     

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (13)
    старт-шоссе 82-Фото

    Если честно не совсем понравилась трасса по городу, очень много узких дорог и поворотов, которые не совсем подходят для командной гонки. Тур де Франс 2015- этап №1 ITT смотрелась по веселее.

    По поводу Астаны вполне ожидаемо но не страшно , страшно будет если еще до начала горных этапов Лопес наберет еще отстование. 

    Хочу поздравить Денниса с двойным покорением этого города, есть даже какая-та символичность : два грант-тура, две команды, два десятилеия и две дисциплины.big_boss

    Вобщем всех поздравляю с началом Вуэльты, как говориться =добрый день дорогие друзья в эфире канал евроспорт=.

    p.s. скорость Роана Денниса на том этапе была 55-км в час.

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Таак.два этапа можно не смотреть..точно.
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    С погодой повезло, и ещё больше повезло всем, потому что никто не упал, правда один уже DNS.

    Бургос был первым (открывающими), а финишировали последними, а вот ЮМБА наоборот). ИНЭОС очень понравился, но в Нидерландах чтобы Джамбо-Висме не быть первым по "родным" улицам, так сказать...и очень хорошо, может даже символично, что Гесинк (или Хэсинк, как любит выговаривать Сергей К.) получил красную майку. Если не будет форс мажора (и сильных ветров), все голландские этапи Роберт должен проколесить лидером Вуэльты.

    Цитата: jan
    Даже Лаура Месегер вернулась!
    Полное погружение в середину прошлого десятилетия.
    Не хватает только Родригиса и Катюши

    верно подмечено friends Ну это же Испания, она кажись только и на Вуэльте светилась по ГТ

  • SportSpirit
    Дэн Бигхэм установил новый мир ... (4)
    SportSpirit-Фото

    День TT) Превосходство Бигема над предыдущим рекордом Кампенартса впечатляет сильнее, чем преимущество JV на Вуэльте. 

     

    Взаимовыгодное сотруничество с Ineos. У него там статус на просто инженер, а технический директор. Молодые гренадеры в интервью, когда спрашивают, с пиететом говорят о совместной работе в Дэном. Многое им дает. Вон и Шеффилд на днях разделку в Дании выиграл. 

     

    Ineos в свою очередь - техническую, финансовую и организационную поддержку. В прошлом году, когда Бигэм проехал рекорд Британии - 54,723, превзойдя результат самого Виггинса, все это выглядело как совместное семейное предприятие. За сутки до этого он носился как организатор/тренер/идейный вдохновитель рекорда Джосс Лоуден, который в мае перекрыла мощная ван Дайк. А после в интервью рассказывал, как собирал спонсорские деньги, чтобы вносить все необходимые взносы. Сейчас эти вопросы закрыты. 

     

    В итоге +459 метров к мировому рекорду на таком уровне! Огонь-пожар!music

  • jan
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (13)
    jan-Фото

    Даже Лаура Месегер вернулась!

    Полное погружение в середину прошлого десятилетия.

    Не хватает только Родригиса и Катюши

  • Даниил
    Дилан ван Барле и Вилко Келдер ... (2)
    Даниил-Фото
    Ну вот есть генеральщик на Джиро и, надеюсь, дорогое приобретение ради классик. Очень серьёзное подкрепление.
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Есть где порезвиться спринтерам.

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (13)
    Николай Н.-Фото

    Юмба с первого дня взяла быка за рога. И мне кажется, что они майку не отдадут уже.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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