 Мадс Педерсен – победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2022

Мадс Педерсен одержал первую в карьере победу на этапе Вуэльты Испании

После трёх вторых мест на этапах Вуэльты Испании-2022 Мадс Педерсен одержал победу, не дав соперникам шанса на 13-м этапе с финишем в некатегорийный подъём (финальный километр со средним градиентом 5%). 13 стало счастливым числом для 26-летнего датского велогонщика команды Trek-Segafredo - в этом году уже выиграл первый в карьере этап Тур де Франс, тоже 13-й, теперь к нему прибавился первый в карьере этап Вуэльты Испании.

Photo ©Unipublic/ Sprint Cycling Agency

На Вуэльте Испании-2022 Мадс Педерсен поставил две цели – выиграть этап и зелёную майк. Первой цели он уже достиг и значительно приблизился ко второй.

Отрыву не удалось уехать на 13-м этапе, несмотря на все старания, пелотон не успел нейтрализовать отрыв до промежуточного спринта, но настиг трёх беглецов за 9,5 км до финиша.

Паскаль Акерман (UAE Team Emirates) первым атаковал в финальный некатегорийный подъём, но Мадс Педерсен быстро сел ему на колесо, а затем мощно обошёл немецкого спринтера. С большим запасом Мадс Педерсен опередил ближайшего соперника – Бриана Кокара (Cofidis), а Паскаль Акерман финишировал 3-м.

В генеральной классификации перестановок не произошло, Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl) сохранил красную майку лидера и белую майку лучшего молодого гонщика. Джей Вайн (Alpecin-Deceuninck) удерживает гороховую майку лучшего горного гонщика.

Мадс Педерсен укрепил свою позицию в очковой классификации, где опережает ближайшего соперника Марка Солера (UAE Team Emirates) на 151 очко.

Мадс Педерсен: «Этим утром мы составили план, вся команда внесла вклад. Мы всей командой весь этап прессовали соперников, в конце я смог одержать победу. Небольшое давление всегда на пользу, оно даёт дополнительные 10% на таком финише, как был на этом этапе. Мне нравится такое давление, нравится отдавать ребятам результат за всю работу, которую они сделали.

Алекс Кирш доставил меня к последнему повороту, после которого оставалось ещё 800 метров до финиша. Получилось отлично, что команда Jumbo-Visma задала очень высокий темп. И Паскаль Акерман выскочил рано. Это означало, что я могу прыгнуть за ним. Спринт получился долгим, очень долгим, 330 метров.

Меня не волнуют вторые места. Мы приехали за победой на этапе, теперь она у нас есть. Приятно побеждать, радостно не только за себя, но и за всю команду. Я просто суперсчастлив, что, наконец, смог принести ребятам победу, не только гонщикам, всему персоналу. Выиграл я 1 сантиметр или 50 метров, не так важно. Победа есть победа.

Очень приятно, когда едешь в майке лидера классификации, но было бы ещё лучше, если бы надо было бороться за неё с Сэмом Беннеттом. Теперь, когда у нас есть победа, возможно, мы больше внимания будем уделять борьбе за зелёную майку. Думаю, мне идеально подходят ещё несколько этапов, они помогут удержать майку».

Паскаль Акерман (UAE Team Emirates): «Команда сегодня великолепно вывезла меня перед финалом. Я увидел знак 500 м и подумал, что за последним поворотом до финиша совсем близко, поэтому спуртовал. Но когда вышел из поворота, увидел, что ещё 300 метров. Тогда понял, что начал спринт слишком рано. Очень жаль, потому что нога шла».