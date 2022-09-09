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Мадс Педерсен – победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2022

Мадс Педерсен одержал первую в карьере победу на этапе Вуэльты Испании

 

 

  После трёх вторых мест на этапах Вуэльты Испании-2022 Мадс Педерсен одержал победу, не дав соперникам шанса на 13-м этапе с финишем в некатегорийный  подъём (финальный километр со средним градиентом 5%).  13 стало счастливым числом для 26-летнего датского велогонщика команды Trek-Segafredo -  в этом году уже выиграл первый в карьере этап Тур де Франс, тоже 13-й,  теперь к нему прибавился первый в карьере этап Вуэльты Испании.

 

Мадс Педерсен – победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2022

 Photo ©Unipublic/ Sprint Cycling Agency

 

  На Вуэльте Испании-2022 Мадс Педерсен поставил две цели – выиграть этап и зелёную майк. Первой цели он уже достиг и значительно приблизился ко второй.

 

  Отрыву не удалось уехать на 13-м этапе, несмотря на все старания, пелотон не успел нейтрализовать отрыв до промежуточного спринта, но настиг трёх беглецов за 9,5 км до финиша.

 

   Паскаль Акерман (UAE Team Emirates) первым атаковал в финальный некатегорийный подъём, но Мадс Педерсен быстро сел ему на колесо, а затем мощно обошёл немецкого спринтера. С большим запасом Мадс Педерсен опередил ближайшего соперника – Бриана Кокара (Cofidis), а Паскаль Акерман финишировал 3-м.

 

  В генеральной классификации перестановок не произошло, Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl) сохранил красную майку лидера и белую майку лучшего молодого гонщика. Джей Вайн (Alpecin-Deceuninck) удерживает гороховую майку лучшего горного гонщика.

 

 

  Мадс Педерсен укрепил свою позицию в очковой классификации, где опережает ближайшего соперника Марка Солера (UAE Team Emirates) на 151 очко.

 

Мадс Педерсен – победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2022

 Мадс Педерсен – победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2022

 Мадс Педерсен – победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2022

 Мадс Педерсен – победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2022

 Мадс Педерсен – победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2022

 Мадс Педерсен – победитель 13 этапа Вуэльты Испании-2022

 

 

  Мадс Педерсен: «Этим утром мы составили план, вся команда внесла вклад. Мы всей командой весь этап прессовали  соперников, в конце я смог одержать победу. Небольшое давление всегда на пользу, оно даёт дополнительные 10% на таком финише, как был на этом этапе. Мне нравится такое давление, нравится отдавать ребятам результат за всю работу, которую они сделали.

 

  Алекс Кирш доставил меня к последнему повороту, после которого оставалось ещё 800 метров до финиша. Получилось отлично, что команда Jumbo-Visma задала очень высокий темп. И Паскаль Акерман выскочил рано. Это означало, что я могу прыгнуть за ним. Спринт получился долгим, очень долгим, 330 метров.

 

  Меня не волнуют вторые места. Мы приехали за победой на этапе, теперь она у нас есть. Приятно побеждать, радостно не только за себя, но и за всю команду. Я просто суперсчастлив, что, наконец, смог принести ребятам победу, не только гонщикам, всему персоналу. Выиграл я 1 сантиметр или 50 метров, не так важно. Победа есть победа.

 

  Очень приятно, когда едешь в майке лидера классификации, но было бы ещё лучше, если бы надо было бороться за неё с Сэмом Беннеттом. Теперь, когда у нас есть победа, возможно, мы больше внимания будем уделять борьбе за зелёную майку. Думаю, мне идеально подходят ещё несколько этапов, они помогут удержать майку».

 

  Паскаль Акерман (UAE Team Emirates): «Команда сегодня великолепно вывезла меня перед финалом. Я увидел знак 500 м и подумал, что за последним поворотом до финиша совсем близко, поэтому спуртовал. Но когда вышел из поворота, увидел, что ещё 300 метров. Тогда понял, что начал спринт слишком рано. Очень жаль, потому что нога шла».

 

 

Результаты 13 этапа Вуэльты Испании-2022

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Теги к статье: Мадс Педерсен Mads Pedersen Trek-Segafredo Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • nightbuster33
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (8)
    nightbuster33-Фото

    Отмеченный в превью этап Вуэльты 2017 года, был годом самым успешным для Астаны,Лопез и Лутченко на двоих:В трех этапах были победителями,на 2-х были вторыми и на одном этапе 3-е место. В командном зачете-первыми. Сейчас в команде четверо участников той гонки-Нибали и Круз выступали в то время за др. команды.Тогда особо отметились самые молодые:Лопез-23,Лутченко-25. Вся надежда сейчас на молодого Баттистелли и на..., а что все может быть. Пугает только одно,если кто-либо с БОЛЬШИМ усердием достигнет успеха на 14 этапе,то на 15 этапе может потерять все безвозвратно. Рад за самого молодого ,двадцатилетного Федорова и его напарника по победе на Олимпиаде Бруссенского,который вполне успешно выступил на Т.л"Авенир.

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: zhekinson
    Цитата: BlAr
    нас может ждать колхоз или небольшие разрывы на последних километрах этапа.

    cкорее всего именно так и будет,биги будут беречься перед воскресным этапом.

    Скорее ДА, чем НЕТ, но последние 60 км. маст вочь. А Сьерра де ла Пандера с несколькими стенками под 15% будет жестко проверять всех...я думаю сначала ОТРЫВщиков, а потом и генеральщиков.

    Цитата: Astanaforever
    Лопес твой выход. Твоя гора. Иначе ..пролет в ген.классификации.

    А может М.Падун или мистер Вайн - ваше слово)

    В настоящее время весь периметр и территории военной базы находятся под инфракрасным наблюдением, фиксирующим любое движение. На территории базы имеются смотровая, огневая и вертолётная площадки.

    Велогонщики тоже будут под наблюдением...прям детективный этап нас ожидает) hunter

  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (8)
    Velolife-Фото

    13-й – этап транзитно-спринтерский. Как часто бывает на таких этапах, отрыву не удалось оторваться, и панчер-спринтер, такой как зелёно-маечный Mads Pedersen (всё-таки ЧМ 19), этап наконец-то взял. (А то как-то и неприлично в Maillot Verde без победного этапа). Сегодня для него и таких как он место будет в группетто (gruppetto). Поскольку на авансцену вновь выходят grimpuers – покорители гор, последней из которых будет La Pandera. А взбираться на неё придётся также как и на Puerto San Glorio. А может быть ещё тяжелее, потому что в связке с Los Villares. Но ни Alejandro Valverde, ни Chris Froome не будут осбенно упорствовать: они её уже покоряли. Наверное, отдадут предпочтение более молодым восходителям из своих и дружественных команд. Но «голландские осы» не будут не жалить «вожака волчьей стаи». Но причинят ли они ему боль? Вопрос остаётся открытым. И ответ будет интересным.

  • Velolife
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (6)
    Velolife-Фото

    13-й – этап транзитно-спринтерский. Как часто бывает на таких этапах, отрыву не удалось оторваться, и панчер-спринтер, такой как зелёно-маечный Mads Pedersen (всё-таки ЧМ 19), этап наконец-то взял. (А то как-то и неприлично в Maillot Verde без победного этапа). Сегодня для него и таких как он место будет в группетто (gruppetto). Поскольку на авансцену вновь выходят grimpuers – покорители гор, последней из которых будет La Pandera. А взбираться на неё придётся также как и на Puerto San Glorio. А может быть ещё тяжелее, потому что в связке с Los Villares. Но ни Alejandro Valverde, ни Chris Froome не будут осбенно упорствовать: они её уже покоряли. Наверное, отдадут предпочтение более молодым восходителям из своих и дружественных команд. Но «голландские осы» не будут не жалить «вожака волчьей стаи». Но причинят ли они ему боль? Вопрос остаётся открытым. И ответ будет интересным.

  • Aboba
    Хуан Аюсо продолжит Вуэльту Ис ... (8)
    Aboba-Фото

    На ТДФ Погги ИМХО вообще тест скрыл

  • SportSpirit
    Хуан Аюсо продолжит Вуэльту Ис ... (8)
    SportSpirit-Фото

    "согласно дополнительно проведённому PCR-тесту" (=просто у нас особые отношения с важными людьми)... но это лирикаdirol

     

    Мне, как диванному эксперту, интересно посмотреть, чем фактически закончится эта история. Сей интерес зародился и жил с момента ситуации с Рафалом Майкой на TДФ, но там вмешались обстоятельства в виде слетевшей цепи и мини-травмы. 

     

    1. Майка - не Аюсо; cильный грегори vs 19-илетний талант с самым длинным контрактом. Рисковать его здоровьем UAE не будут. 

    2. Слова и плохом самочувствии на предыдущем этапе... Так первый ГТ, вторая неделя, Аюсо раздвигает свои пределы на каждом горном этапе, преодолевает в одиночку и лежит в полусознанке на финише. Иммунка, ясное дело, тоже на грани. Но "болезнь" ли это?) 

    3. На примере шоссейного вело, где позитивные тесты перемежаются с победами, - вопросов к ним гораздо больше, чем ответов. 

  • velodoctor
    Трансферные новости пелотона-2 ... (65)
    velodoctor-Фото
    Новый говорят будет второй в пелотоне.
  • zhekinson
    Вуэльта Испании-2022. Результа ... (6)
    zhekinson-Фото

    было заметно что Акерманн рановато спуртанул,Кокар же наоборот опоздал,ну а Педерсен как раз всё сделал правильно,так что всё закономерно

    Цитата: RVL
    Воздалось по заслугам!

  • zhekinson
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (8)
    zhekinson-Фото

    Цитата: BlAr
    нас может ждать колхоз или небольшие разрывы на последних километрах этапа.

     

    cкорее всего именно так и будет,биги будут беречься перед воскресным этапом.

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (8)
    Николай Н.-Фото

    И наверно снова отпустят отрыв на 10мин.

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