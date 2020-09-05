Примож Роглич возглавит велокоманду Jumbo-Visma на Вуэльте Испании-2022

Состав велокоманды Jumbo-Visma на Вуэльту Испании-2022

Трёхкратный победитель Вуэльты Испании Примож Роглич (Primož Roglič) возглавит команду Jumbo-Visma в борьбе за четвёртый титул. 32-летний словенский гонщик сошёл с Тур де Франс-2022 из-за травмы после падения на 5-м этапе и не выступал с 17 июля. К тренировкам Примож Роглич вернулся в начале августа. Команда Jumbo-Visma ждали решения врачей по поводу возможности участия Приможа Роглича в испанском Гранд-туре.

Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы рады, что Примож сможет стартовать на Вуэльте после серьёзной травмы, которую получил на Тур де Франс-2022. Понятно, что его подготовка была не лучшей, но мы с большим уважением относимся к тому, что он смог сделать, чтобы быть готовым к старту.

У нас хороший, сбалансированный состав, который способен оптимально поддержать Приможа на всех рельефах. Жаль, что Кун Бауман не сможет стартовать из-за травмы. Мы бы хотели видеть его в той великолепной форме, которую он продемонстрировал на недавней Джиро д’Италия.

Старт Вуэльты Испании в Нидерландах имеет для нас особое значение. Мы с нетерпением хотим проявить себя перед нашей домашней аудиторией».

В Вуэльте Испании-2022 примет участие и Роан Деннис. 32-летний австралийский гонщик недавно выиграл индивидуальную гонку на время на Играх Содружества (Commonwealth Games), но затем из-за болезни отказался от участия в групповой гонке на этих соревнованиях. Роан Деннис впервые поедет Гранд-тур в цветах команды Jumbo-Visma.

Помимо Роана Денниса Приможу Рогличу в борьбе за четвёртую победу на Вуэльте Испании будут помогать: 26-летний итальянский гонщик Эдоардо Аффини, 27-летний нидерландский гонщик Сэм Оомен, 27-летний американский гонщик Сепп Кусс, 36-летний нидерландский гонщик Роберт Гесинк, 29-летний нидерландский гонщик Майк Тёниссен и 27-летний австралийский гонщик Крис Харпер.