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Примож Роглич возглавит велокоманду Jumbo-Visma на Вуэльте Испании-2022

 Состав велокоманды Jumbo-Visma на Вуэльту Испании-2022

 

 

 

  Трёхкратный победитель Вуэльты Испании Примож Роглич (Primož Roglič) возглавит команду Jumbo-Visma в борьбе за четвёртый титул. 32-летний словенский гонщик сошёл с Тур де Франс-2022 из-за травмы после падения на 5-м этапе и не выступал с 17 июля. К тренировкам Примож Роглич вернулся в начале августа. Команда Jumbo-Visma ждали решения врачей по поводу возможности участия Приможа Роглича в испанском Гранд-туре.

 

Примож Роглич возглавит велокоманду Jumbo-Visma на Вуэльте Испании-2022

 

 

  Мерейн Зееман, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы рады, что Примож сможет стартовать на Вуэльте после серьёзной травмы, которую получил на Тур де Франс-2022. Понятно, что его подготовка была не лучшей, но мы с большим уважением относимся к тому, что он смог сделать, чтобы быть готовым к старту.

 

  У нас хороший, сбалансированный состав, который способен оптимально поддержать Приможа на всех рельефах. Жаль, что Кун Бауман не сможет стартовать из-за травмы. Мы бы хотели видеть его в той великолепной форме, которую он продемонстрировал на недавней Джиро д’Италия.

 

Старт Вуэльты Испании в Нидерландах имеет для нас особое значение. Мы с нетерпением хотим проявить себя перед нашей домашней аудиторией».

 

  В Вуэльте Испании-2022 примет участие и Роан Деннис. 32-летний австралийский гонщик недавно выиграл индивидуальную гонку на время на Играх Содружества (Commonwealth Games), но затем из-за болезни отказался от участия в групповой гонке на этих соревнованиях. Роан Деннис впервые поедет Гранд-тур в цветах команды Jumbo-Visma.

 

  Помимо Роана Денниса Приможу Рогличу в борьбе за четвёртую победу на Вуэльте Испании будут помогать: 26-летний итальянский гонщик Эдоардо Аффини, 27-летний нидерландский гонщик Сэм Оомен, 27-летний американский гонщик Сепп Кусс, 36-летний нидерландский гонщик Роберт Гесинк, 29-летний нидерландский гонщик Майк Тёниссен и 27-летний австралийский гонщик Крис Харпер.

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Теги к статье: Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 18:05 | Регистрация: 5.09.2020

    Всё-таки едет Примож! 

    Однако особо радостных ожиданий у меня - нет. Сильно сомневаюсь и насчёт его формы, и насчёт здоровья в целом. Хотя если последствия травмы всё же удалось преодолеть, то он должен побороться за титул. Но заведомым фаворитом до старта гонки он точно не будет.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
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