 Хесус Эррада – победитель 7 этапа Вуэльты Испании-2022

Отрыв разыграл победу на 7-м этапе Вуэльты Испании-2022, опередив пелотон на 29 секунд

На 7-м этапе Вуэльты Испании-2022 отрыв дня сумел устоять против натиска пелотона и разыграл спринт, в котором 32-летний испанский велогонщик команды Cofidis Хесус Эррада (Jesús Herrada) опередил 23-летнего итальянского гонщика команды Astana Qazaqstan Самуэле Баттистеллу (Samuele Battistella) и 23-летнего британского гонщика команды Bahrain Victorious Фреда Райта (Fred Wright).

Шестеро гонщиков – Хесус Эррада (Cofidis), Самуэле Баттистелла (Astana Qazaqstan), Фред Райт (Bahrain Victorious), Харри Суини (Lotto Soudal), Джимми Янссенс (Alpecin-Deceuninck) и Омер Гольдштейн (Israel-Premier Tech) – атаковали сразу после старта, но закрепить успех и набрать более минуты преимущества им удалось набрать только через 30 км. . У подножия главного подъёма дня – подъёма 1-й категории Пуэрто де Сан Глорио (Puerto de San Glorio, отм. 1603 м, набор высоты 1233 м, протяженность 22,4 км, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 10%) у отрыва в запасе было 3 с половиной минуты, которые сократились до двух с половиной на вершине. На подъёме отрыв потерял одного из гонщиков – Омер Гольдштейн (Israel Premier Tech) выпал за 2 км до вершины.

На финальных 40 километрах скорость в голове пелотона задавали команды BikeExchange и Arkea-Samsic, за 25 км до финиша к ним подключились Trek-Segafredo и Bora-hansgrohe.

Но пятеро беглецов, проехавших в отрыве 182 километра 190-км этапа, опередили пелотон на 29 секунд. Лидирующий в очковой классификации Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe) выиграл спринт из пелотона, заняв на этапе 6-е место. Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl) сохранил красную майку лидера.

Хесус Эррада второй раз в карьере отпраздновал победу на этапе Гранд-тура, через три года после первой победы на этапе Вуэльты Испании-2019. На финише испанский гонщике не мог сдержать слёз радости.

Photo ©Unipublic / Sprint Cycling

Хесус Эррада (Cofidis): «С ума сойти! На трёх последних километрах по разрыву стало понятно, что мы удержимся. Мне пришлось терпеливо ждать финального километра, я сидел на колёсах. В отрыве были быстрые гонщики, но я верил в себя. Мы боролись до самой финишной черты, и я выиграл. Это очень важная победа. Когда уехали в отрыв, было трудно заработать значительный просвет. Пришлось очень постараться на подъёме. Мы хорошо сработались в отрыве, оставалось выкладываться до финала. Мы понимали, что в нашу пользу и финиш, и ветер. После победы Марка Солера у Испании ещё одна победа на этапе. Завтра будет тяжело, но мы будем смаковать эту победу».

Photo (c) Luis Angel Gomez/SprintCyclingAgency©2022/@TeamBahrainVictorious

Самуэле Баттистелла (Astana Qazaqstan): «Думаю, что сделал все, что должен был, и у меня получился очень хороший спринт. Но, гонщик из Cofidis сегодня оказался быстрее. Поэтому сожалеть особо не о чем. В нашем отрыве сложилась хорошая работа, так что мы смогли удержаться до самого финиша. Но, в спринте я уступил, занял второе место. Тем не менее, я рад, что самочувствие замечательное, да и «Вуэльта» еще далека от завершения. Буду пробовать снова, посмотрим, что будет на следующих этапах».

Фред Райт (Bahrain Victorious): «Отрыв уехал рано, я в него переложился. Уехали вшестером, хорошо работали вместе. А лучшим моментом дня стал тот, когда поняли, что удержимся до финиша. Думали, что не получится, но когда понимаешь, что шансы хорошие, мотивация возрастает. Люди советуют спринтовать из-за спин, но легче сказать, чем сделать.

Трудно сдерживать эмоции, но действовать надо с холодной головой. Думаю, как только это отработаю, научусь, как всё работает, мне будет намного легче. Тяжело добиться результата, когда жаждешь его изо всех сил. Думаю, поехал слишком рано, потому что увидел финишную черту, подумал, что мой спринт сильнее, чем у остальных. Я просто спринтовал.

Чувствую себя отлично, готов и дальше уезжать в отрывы! Для всех в команде это очень важно, так же, как и одерживать победы. Мне просто надо было чуть лучше разыграть спринт, но я учусь. Уверен, что у меня ещё будут шансы. Не буду лгать, то ужасно расстроен. Но надо сохранять позитивный настрой, потому что всё впереди. Всё точно придёт!»