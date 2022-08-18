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Хесус Эррада – победитель 7 этапа Вуэльты Испании-2022

Отрыв разыграл победу на 7-м этапе Вуэльты Испании-2022, опередив пелотон на 29 секунд

 

 

 

  На 7-м этапе Вуэльты Испании-2022 отрыв дня сумел устоять против натиска пелотона и разыграл спринт, в котором 32-летний испанский велогонщик команды Cofidis Хесус Эррада (Jesús Herrada) опередил 23-летнего итальянского гонщика команды Astana Qazaqstan Самуэле Баттистеллу (Samuele Battistella) и 23-летнего британского гонщика команды Bahrain Victorious Фреда Райта (Fred Wright).

 

  Шестеро гонщиков – Хесус Эррада (Cofidis), Самуэле Баттистелла (Astana Qazaqstan), Фред Райт (Bahrain Victorious),  Харри Суини (Lotto Soudal), Джимми Янссенс  (Alpecin-Deceuninck) и Омер Гольдштейн (Israel-Premier Tech) – атаковали сразу после старта, но закрепить успех и набрать более минуты преимущества им удалось набрать только через 30 км. . У подножия главного подъёма дня – подъёма 1-й категории Пуэрто де Сан Глорио (Puerto de San Glorio, отм. 1603 м, набор высоты 1233 м, протяженность 22,4 км, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 10%) у отрыва в запасе было 3 с половиной минуты, которые сократились до двух с половиной на вершине. На подъёме отрыв потерял одного из гонщиков – Омер Гольдштейн (Israel Premier Tech) выпал за 2 км до вершины.

 

  На финальных 40 километрах скорость в голове пелотона задавали команды BikeExchange и Arkea-Samsic, за 25 км до финиша к ним подключились Trek-Segafredo и Bora-hansgrohe.

 

  Но пятеро беглецов, проехавших в отрыве 182 километра 190-км этапа, опередили пелотон на 29 секунд. Лидирующий в очковой классификации Сэм Беннетт (Bora-hansgrohe) выиграл спринт из пелотона, заняв на этапе 6-е место. Ремко Эвенепул (Quick-Step Alpha Vinyl) сохранил красную майку лидера.

 

 Хесус Эррада второй раз в карьере отпраздновал победу на этапе Гранд-тура, через три года после первой победы на этапе Вуэльты Испании-2019. На финише испанский гонщике не мог сдержать слёз радости.

 

Хесус Эррада – победитель 7 этапа Вуэльты Испании-2022

  Photo ©Unipublic / Sprint Cycling

Хесус Эррада – победитель 7 этапа Вуэльты Испании-2022

 Хесус Эррада – победитель 7 этапа Вуэльты Испании-2022

 

 

  Хесус Эррада (Cofidis): «С ума сойти! На трёх последних километрах по разрыву стало понятно, что мы удержимся. Мне пришлось терпеливо ждать финального километра, я сидел на колёсах. В отрыве были быстрые гонщики, но я верил в себя. Мы боролись до самой финишной черты, и я выиграл. Это очень важная победа. Когда уехали в отрыв, было трудно заработать значительный просвет. Пришлось очень постараться на подъёме. Мы хорошо сработались в отрыве, оставалось выкладываться до финала. Мы понимали, что в нашу пользу и финиш, и ветер. После победы Марка Солера у Испании ещё одна победа на этапе. Завтра будет тяжело, но мы будем смаковать эту победу».

 

 

Хесус Эррада – победитель 7 этапа Вуэльты Испании-2022

  Photo (c) Luis Angel Gomez/SprintCyclingAgency©2022/@TeamBahrainVictorious

 

  Самуэле Баттистелла (Astana Qazaqstan): «Думаю, что сделал все, что должен был, и у меня получился очень хороший спринт. Но, гонщик из Cofidis сегодня оказался быстрее. Поэтому сожалеть особо не о чем. В нашем отрыве сложилась хорошая работа, так что мы смогли удержаться до самого финиша. Но, в спринте я уступил, занял второе место. Тем не менее, я рад, что самочувствие замечательное, да и «Вуэльта» еще далека от завершения. Буду пробовать снова, посмотрим, что будет на следующих этапах».

 

  Фред Райт (Bahrain Victorious): «Отрыв уехал рано, я в него переложился. Уехали вшестером, хорошо работали вместе. А лучшим моментом дня стал тот, когда поняли, что удержимся до финиша. Думали, что не получится, но когда понимаешь, что шансы хорошие, мотивация возрастает. Люди советуют спринтовать из-за спин, но легче сказать, чем сделать.

 

  Трудно сдерживать эмоции, но действовать надо с холодной головой. Думаю, как только это отработаю, научусь, как всё работает, мне будет намного легче. Тяжело добиться результата, когда жаждешь его изо всех сил. Думаю, поехал слишком рано, потому что увидел финишную черту, подумал, что мой спринт сильнее, чем у остальных. Я просто спринтовал.

 

  Чувствую себя отлично, готов и дальше уезжать в отрывы! Для всех в команде это очень важно, так же, как и одерживать победы. Мне просто надо было чуть лучше разыграть спринт, но я учусь. Уверен, что у меня ещё будут шансы. Не буду лгать, то ужасно расстроен. Но надо сохранять позитивный настрой, потому что всё впереди. Всё точно придёт!»

 

 

Результаты 7 этапа Вуэльты Испании-2022

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Теги к статье: Хесус Эррада Jesus Herrada Cofidis Вуэльта Испании La Vuelta Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2022?

Комментарии

  • Earl57
    Джей Вайн – победитель 6 этапа ... (6)
    Earl57-Фото
    Так они сказали уже, что с переходом в высший дивизион будут серьезно усиливать команду.
  • Sezar
    Джей Вайн – победитель 6 этапа ... (6)
    Sezar-Фото

    Это здорово, если Джей станет генеральщиком на ГТ, я за него болею. Но тогда ему нужна команда. А Альпецин и команда, .... я не представляю себе.

    Теперь вопрос эффективности. Где он может понадобиться Матье и принести большую пользу, хоть в какой-то степени сравнимую от его роли потенциального горного супердоместика?

    А в горах, в Гаустатоппене, он (по мнению Лантерн Ружа), даже уступив Ремко, показал результаты, сравнимые с результатами Погачара.

    Это может быть супердоместик уровня Фрума (образца 2011-2012) при еще более сильном Ремко. Это мечта.

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (6)
    velodoctor-Фото
    У байк эксчендж.
  • Velokostik68
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (6)
    Velokostik68-Фото
    Ребята, а куда подевались велосипеды Bianchi из мирового пелотона?
  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2022, превью э ... (6)
    rude_rider-Фото

    этап короткий можно еще до финальной горы разбокру устроить..сделать разрыв на горке 3кат и уехать навсегда..надеюсь какая нибудь команда так и сделает..

    хватит считать секунды..есть силы атакуй

  • Earl57
    Джей Вайн – победитель 6 этапа ... (6)
    Earl57-Фото
    А почему вы считаете, что Ван дер Пулу Вайн не понадобится? Со следующего года Альпецин будет командой Мирового тура, и соответственно им будет нужен генеральщик на ГТ.
  • Sezar
    Tour de l'Avenir-2022. Этап 7 (4)
    Sezar-Фото

    Вообще, молодец, мог быть первым. Если бы раньше подумал.
    Бог с ними, с очками. Зато это Лавенир.

  • Sezar
    Джей Вайн – победитель 6 этапа ... (6)
    Sezar-Фото

    Контракт -это не предписание, его можно и выкупить. Вопрос в том где Джей нужнее. Как его будет использовать Альпецин - хз. А вот горный поезд Ремко состоит, в основном, из бумажных тигров. Несмотря на все усилия руководства. 

  • VeloVelo
    Инженер Дэн Бигхэм бросает выз ... (10)
    VeloVelo-Фото
    Да, заголовок то еще ))
  • VeloVelo
    Инженер Дэн Бигхэм бросает выз ... (10)
    VeloVelo-Фото

    И все-таки он это сделал!)

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