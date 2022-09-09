 Ремко Эвенепул – победитель 10 этапа Вуэльты Испании-2022

- Категория:
- VeloNEWS / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 23:47
Первая в карьере победа Ремко Эвенепула на этапе Гранд-тура
Чемпион Бельгии в разделке, 22-летний гонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) одержал первую в карьере победу на этапе Гранд-тура, выиграв индивидуальную гонку с раздельным стартом на 10-м этапе Вуэльты Испании-2022.
Организаторы предложили участникам разделку протяженностью 30,69 км, проложенную по побережью Средиземного моря от Эльче до Аликанте. Ремко Эвенепул стартовал последним в красной майке лидера генеральной классификации Вуэльты Испании-2022. На прохождение дистанции 10 этапа он потратил 33 минуты и 18,65 секунд. Единственным из 156 стартовавших участников Ремко Эвенепул преодолел рубеж в 34 минуты, проехав дистанцию со средней скоростью 55,658 км/час.
©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Justin Setterfield / Getty Images - Photo credit: ©Justin Setterfield / Getty Images
Уже на первой промежуточной отсечке времени, расположенной на 10,4 км, бельгийский гонщик опережал на 20,32 секунд лидировавшего почти весь этап своего товарища по команде Реми Каванью (Remi Cavagna /Quick Step Alpha Vinyl Team).
Ко второй отсечке времени, расположенной на 21 км маршрута, преимущество Ремко Эвенепула над французским гонщиком уже составляло 35,1 секунду. Вторую треть дистанции Ремко Эвенепул преодолел со средней скоростью 57,3 км/час, чему немалым образом способствовало передаточное соотношение 60х11.
На финишной прямой Ремко Эвенепул почти догнал Энрика Маса (Enric Mas (Esp) Movistar Team), стартовавшего перед ним в 2-х минутах и финишировавшего 10-м с отставанием в 1 минуту и 51 секунды.
Оставался вопрос, сможет ли время Реми Каваньи устоять перед натиском олимпийского чемпиона в гонке с раздельным стартом Приможа Роглича (Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma), который уступал Каванье 1,25 секунду. В итоге Примож Роглич занял 2-е место на этапе, опередив Реми Каванью на 12 секунд, но победителю этапа Ремко Эвенепулу словенец уступил 48 секунд.
Четвертым по итогам этапа стал 21-летний испанец Карлос Родригес (Carlos Rodriguez Cano, INEOS Grenadiers), стартовавший в белой майке лидера молодежной классификации Вуэльты Испании-2022, доставшейся ему "по наследству" от Ремко Эвенепула.
Благодаря победе на 10-м этапе Вуэльты Испании-2022 Ремко Эвенепул упрочил своё лидерство в генеральной классификации Вуэльты Испании-2022, где он опережает ближайшего соперника Приможа Роглича на 2 минуты и 41 секунду, а Энрика Маса, переместившегося на 3-ю строчку, - на 3 минуты и 3 секунды.
Ремко Эвенепул: «Я так счастлив, горжусь, что выиграл первый в карьере этап Гранд-тура! Я воплотил свою мечту, достиг цели на этой гонке. Это великолепно. Теперь ушло давление, но остались высокими и мотивация, и уверенность. Мы продолжим бороться на следующих этапах. Победа на Вуэльте остаётся мечтой, мы постараемся удерживать майку лидера как можно дольше. Но сейчас будем просто наслаждаться фантастическим для нас этапом.
Я посмотрел, как Реми проехал дистанцию, и знание ключевых отрезков мне очень помогло. Когда сидел в автобусе и смотрел, как едут другие, заметил, что многие теряли время на второй части, где был долгий спуск. Я понял, что мне надо продавливать всё время. А после 30 километров по равнине на небольшом подъёме у финиша ноги стали тяжёлыми. Было ужасно трудно, но я выложил на нём все оставшиеся силы. Приятно знать, что в майке лидера гонки я выиграл этап Гранд-тура».
Результаты 10 этапа Вуэльты Испании-2022
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