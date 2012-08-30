VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Вуэльта Испании-2022. Альтиметрия маршрута

Вуэльта Испании-2022. Альтиметрия маршрута

 

 

Вуэльта Испании-2022

  

 

Вуэльта Испании-2022 (Vuelta a Espana) стартует 19 августа 2022 года в Утрехте (Нидерланды). Первая неделя испанского Гран-тура отдана Нидерландам и побережью Бискайского залива Испании. Вторая неделя стартует на побережье Средиземного моря и поведет велогонщиков на запад до побережья Атлантического океана. Заключительная неделя Вуэльты Испании-2022 пройдет в центре Испании. Вуэльта Испании-2022 завершится в Мадриде 11 сентября "этапом дружбы".

 

   

 

19.08. Пятница. Этап 1: Утрехт - Утрехт (TTT), 23,3 км

 

Вуэльта Испании-2022. Альтиметрия маршрута

Вуэльта Испании-2022. Альтиметрия маршрута

 

  Утрехт (нидерл. Utrecht, административный центр провинции Утрехт, Нидерланды) впервые принимает старт этапа и всей Вуэльты Испании. На первом этапе Вуэльты Испании-2022 организаторы устроили командную гонку на время протяженностью 23,3 км. В последний раз Вуэльта Испании стартовала с командной разделки в 2019 году. Утрехт впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

 

Равнинная командная разделка проложена против хода часовой стрелки по северной и западной части Утрехта. Длинные прямые участки с 24 поворотами и несколькими круговыми развязками приведут команды на финиш.

 

Первая команда стартует в 18:30 CET. Интервал старта между командами 4 минуты. Зачет времени команды по пятому гонщику. Ориентировочное время на прохождение дистанции составит 24-25 минут. Лимит времени 35%. Первый из команды-победительницы этапа становится первым обладателем красной майки лидера генеральной классификации Вуэльты Испании-2022.

 

Фаворитами этапа можно назвать команды Jumbo - Visma, INEOS, QuickStep, BikeExchange-Jayco, UAE Team Emirates, Movistar и другие. Разрывы между командами могут достигать 1-2 минуты.

 


20.08. Суббота. Этап 2: Хертогенбос - Утрехт, 175,1 км

 

Вуэльта Испании-2022. Альтиметрия маршрута

Вуэльта Испании-2022. Альтиметрия маршрута

 

 

Хертогенбос (нидерл. 's-Hertogenbosch, административный центр провинции Северный Брабант, Нидерланды) впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Спринтерский этап по территории Нидерландов.

 

После 103 км по равнине велогонщики начнут подъем к вершине 4-й категории Альто де Амеронгсе (Alto de Amerongse, отм. 70 м, набор высоты 45 м, протяженность 2,1 км, средний градиент 2,4%, максимальный градиент 6%). Первый категорийный подъем на Вуэльте Испании-2022. Первый на вершине становится обладателем гороховой майки лидера горной классификации и 2 очка в горный зачет.

 

На 158,3 км маршрута расположен промежуточный спринт, первый на Вуэльте Испании-2022, также на нем будут разыграны бонификационные секунды. Первый на спринте получает 20 очков, очки получают первые 5 велогонщиков. 

 

 

Этап завершится в Утрехте (нидерл. Utrecht, административный центр провинции Утрехт, Нидерланды), который во второй раз принимает финиш этапа Вуэльты Испании (впервые вчера). На финише действует нейтрализация и спринтерский протокол. Победитель этапа получает 50 очков в зачет зеленой майки и становится обладателем зеленой майки лидера классификации по очкам.  

Заключительные километры дистанции - многочисленные повороты. Фаворитами можно назвать Тима Мерлира, Сэма Беннетта, Мадса Педерсена, Паскаля Аккермана и других.

 

 

21.08. Воскресенье. Этап 3: Бреда - Бреда, 193,2 км

 

 

Вуэльта Испании-2022. Альтиметрия маршрута

Вуэльта Испании-2022. Альтиметрия маршрута

 

 

  Бреда (нидерл. Breda, провинция Северный Брабант, Нидерланды) впервые принимает старт и финиш этапа Вуэльты Испании. Самый протяженный этап Вуэльты Испании-2022. Спринтерский этап по территории Нидерландов и немного Бельгии перед днем отдыха перелета в Испанию.

 

  Стартовав в Бреде, пелотон отправится на юг и через 20 км окажется в городках Барле-Нассау (нидерл. Baarle-Nassau) и Барле-Хертог (нидерл. Baarle-Hertog, фр. Baerle-Duc), которые относятся к Нидерландам и Бельгии соответственно, и граница между странами с 1843 года проходит через кварталы и отдельные дома. Пелотон повернёт на север и затем против хода часовой стрелки поедет вокруг Бреды.

 

На 133,8 км расположена вершина 4-й категории Рейзендевег (Rijzendeweg, отм. 25 м, набор высоты 15 м, протяженность 0,4 км, средний градиент 3,7%, максимальный градиент 6%).

 

На заключительном километре дистанции расположен один поворот и далее длинная прямая дорога, проложенная с востока на запад. Фавориты, как и на предыдущем этапе. 

 

22.08. Понедельник. День отдыха. 

 

 

1 - 3 этапы 4 - 6 этапы 7 - 9 этапы 10 - 12 этапы 13 - 15 этапы 16 - 18 этапы 19 - 21 этапы

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании-2022 Гран-тур Испания альтиметрия маршрут маршрут Вульты Испании расписание Вуэльта Испании Vuelta a Espana превью

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: efefe

    Gorn9k

    Сегодня, 14:55 | Регистрация: 28.05.2017

    TTT - ну наконец-то, хотя могли бы и не в городе проводить. Опасно, да и скорости ниже

  2. drevgen

    Сегодня, 15:55 | Регистрация: 19.07.2016

    Ну и гор то много. И разных. И несколько совсем новых. Кто то писал, что мало. Нормально.

  3. RVL

    Сегодня, 17:02 | Регистрация: 30.08.2012

    раскачкой можно считать этапы по нидерландам. хотя и там ТТТ...важная для генералов.

    потом с первой испанской недели горы. только вторники и среды, кое где можно "покурить"...а с четвергов по воскресенья, эври уик, на вуэльте-жара! на бумаге по крайней мере. Хочется еще интригу и борьбу, как на туре, что бы гонцы закрутили!

     

  4. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 18:00 | Регистрация: 5.09.2020

    Интересный маршрут, разноплановые горы. Будет интересно, лишь бы гонщики не подвели!!!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

16 - 20 августа 2022

Tour of Denmark

14, 17, 21 августа 2022

European Continental Championships - Road Race

18 - 28 августа 2022

Tour de l'Avenir

19 августа - 11 сентября 2022

La Vuelta ciclista a Espana

21 августа 2022

BEMER Cyclassics

24 - 28 августа 2022

Deutschland Tour

28 августа 2022

Bretagne Classic - Ouest-France

4 - 11 сентября 2022

Tour of Britain

9 сентября 2022

Grand Prix Cycliste de Quebec

11 сентября 2022

Grand Prix Cycliste de Montreal

11 сентября 2022

GP de Fourmies

13 - 17 сентября 2022

Skoda Tour Luxembourg

14 сентября 2022

Grand Prix de Wallonie

15 сентября 2022

Coppa Sabatini

17 сентября 2022

Primus Classic

18 - 25 сентября 2022

World Championships

3 октября 2022

Sparkassen Munsterland Giro

4 октября 2022

Tre Valli Varesine

6 октября 2022

Gran Piemonte

8 октября 2022

Il Lombardia

9 октября 2022

Paris - Tours Elite

16 октября 2022

Japan Cup Cycle Road Race

ОПРОС

Понравился ли Вам Тур де Франс-2022?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 августа

Eliot Lietaer (BB Hotels - KTM)

Sam Oomen (Jumbo - Visma)

16 августа

Omar El Gouzi (Bardiani - CSF - Faizane)

17 августа

Michael Hepburn (Team BikeExchange - Jayco)

Amanuel Gebreigzabhier (Trek-Segafredo)

Gonzalo Serrano (Movistar Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2022 (82)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)