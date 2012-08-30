Вуэльта Испании-2022. Альтиметрия маршрута



Вуэльта Испании-2022 (Vuelta a Espana) стартует 19 августа 2022 года в Утрехте (Нидерланды). Первая неделя испанского Гран-тура отдана Нидерландам и побережью Бискайского залива Испании. Вторая неделя стартует на побережье Средиземного моря и поведет велогонщиков на запад до побережья Атлантического океана. Заключительная неделя Вуэльты Испании-2022 пройдет в центре Испании. Вуэльта Испании-2022 завершится в Мадриде 11 сентября "этапом дружбы".

19.08. Пятница. Этап 1: Утрехт - Утрехт (TTT), 23,3 км

Утрехт (нидерл. Utrecht, административный центр провинции Утрехт, Нидерланды) впервые принимает старт этапа и всей Вуэльты Испании. На первом этапе Вуэльты Испании-2022 организаторы устроили командную гонку на время протяженностью 23,3 км. В последний раз Вуэльта Испании стартовала с командной разделки в 2019 году. Утрехт впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

Равнинная командная разделка проложена против хода часовой стрелки по северной и западной части Утрехта. Длинные прямые участки с 24 поворотами и несколькими круговыми развязками приведут команды на финиш.

Первая команда стартует в 18:30 CET. Интервал старта между командами 4 минуты. Зачет времени команды по пятому гонщику. Ориентировочное время на прохождение дистанции составит 24-25 минут. Лимит времени 35%. Первый из команды-победительницы этапа становится первым обладателем красной майки лидера генеральной классификации Вуэльты Испании-2022.

Фаворитами этапа можно назвать команды Jumbo - Visma, INEOS, QuickStep, BikeExchange-Jayco, UAE Team Emirates, Movistar и другие. Разрывы между командами могут достигать 1-2 минуты.



20.08. Суббота. Этап 2: Хертогенбос - Утрехт, 175,1 км

Хертогенбос (нидерл. 's-Hertogenbosch, административный центр провинции Северный Брабант, Нидерланды) впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Спринтерский этап по территории Нидерландов.

После 103 км по равнине велогонщики начнут подъем к вершине 4-й категории Альто де Амеронгсе (Alto de Amerongse, отм. 70 м, набор высоты 45 м, протяженность 2,1 км, средний градиент 2,4%, максимальный градиент 6%). Первый категорийный подъем на Вуэльте Испании-2022. Первый на вершине становится обладателем гороховой майки лидера горной классификации и 2 очка в горный зачет.

На 158,3 км маршрута расположен промежуточный спринт, первый на Вуэльте Испании-2022, также на нем будут разыграны бонификационные секунды. Первый на спринте получает 20 очков, очки получают первые 5 велогонщиков.

Этап завершится в Утрехте (нидерл. Utrecht, административный центр провинции Утрехт, Нидерланды), который во второй раз принимает финиш этапа Вуэльты Испании (впервые вчера). На финише действует нейтрализация и спринтерский протокол. Победитель этапа получает 50 очков в зачет зеленой майки и становится обладателем зеленой майки лидера классификации по очкам.

Заключительные километры дистанции - многочисленные повороты. Фаворитами можно назвать Тима Мерлира, Сэма Беннетта, Мадса Педерсена, Паскаля Аккермана и других.

21.08. Воскресенье. Этап 3: Бреда - Бреда, 193,2 км

Бреда (нидерл. Breda, провинция Северный Брабант, Нидерланды) впервые принимает старт и финиш этапа Вуэльты Испании. Самый протяженный этап Вуэльты Испании-2022. Спринтерский этап по территории Нидерландов и немного Бельгии перед днем отдыха перелета в Испанию.

Стартовав в Бреде, пелотон отправится на юг и через 20 км окажется в городках Барле-Нассау (нидерл. Baarle-Nassau) и Барле-Хертог (нидерл. Baarle-Hertog, фр. Baerle-Duc), которые относятся к Нидерландам и Бельгии соответственно, и граница между странами с 1843 года проходит через кварталы и отдельные дома. Пелотон повернёт на север и затем против хода часовой стрелки поедет вокруг Бреды.

На 133,8 км расположена вершина 4-й категории Рейзендевег (Rijzendeweg, отм. 25 м, набор высоты 15 м, протяженность 0,4 км, средний градиент 3,7%, максимальный градиент 6%).

На заключительном километре дистанции расположен один поворот и далее длинная прямая дорога, проложенная с востока на запад. Фавориты, как и на предыдущем этапе.

22.08. Понедельник. День отдыха.

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