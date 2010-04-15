 Примож Роглич упал в финале 16 этапа Вуэльты Испании-2022

Цитата: motte

Падучий он, Роглич, не первый же раз, госпожа Удача не хочет с ним жить, пока она жила с нибали, теперь присматривается с кем дальше по пути-:)



Цитата: MVDP



C Райтом он столкнулся https://youtu.be/mFmoIXewTes?t=84

Не согласен с теми, кто пишет что атака Примо была бредовой или абсурдной. Двинул классно, мощно, а главное во время. Прокол Рэмко просто наложился на время спурта Роглича. Не понимаю только почему когда пошёл финишный развоз словенец хотел встроиться за всеми впереди ищущими !? Понимал ведь что этап не возьмёт, а тут такой жесточайший crash (сдвинутые очки Приможа и его мощный нокдаун мы запомним надолго), мог ведь и перестраховаться и валить параллельным курсом сколько бы смог, а так...((Это факт, Рогла очень невезуч, особенно на ГТ, теперь вот на его любимой Вуэльте...очень жаль его и как спортсмена (я думаю это сход), и как человека.Да было видно что он Райта цепанул, не понимаю почему СК зациклился на фон Поппеле.